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Новые случаи заболевания зафиксировали в 14 регионах.
К 24 марта в России зафиксировали 57 новых случаев заболевания Covid-19, пятерых пациентов выписали из больниц. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные оперштаба.
Общее число заражённых выросло до 495, выздоровевших — до 22. Новые случаи заболевания зафиксировали в 14 регионах:
Наибольшее число зафиксированных случаев заболевания — в Москве (290). На втором месте — Московская область (35), на третьем — Петербург (21).
По данным ВОЗ, в мире более 334 тысяч случаев заболевания коронавирусом нового типа, более 14 тысяч человек умерли от него.
Я конечно ничего не хочу сказать, но что-то попахивает неким пиздежом)
Нет пиздежа. 57 тестов провели за сутки.
Почетный теркин30см
провели то больше, а вот проверили только 57, потому что лаборатория только в Новосибе и там сидят два зачуханных лаборанта, а другие 4 подхватили вирус, когда случайно опрокинули пробирку с анализами на себя
Про подхват вируса лаборантами - серьёзно, иль шутка?
Почетный теркин30см
хз. просто в Новосибирске давно уже обнаружили 4 случая заболевания
Вот не хочу показаться занудой, но бля как математик, экспонента работает в идеальной системе. Конечно во всяких солнечных и комфортных Италиях и США будет распространение сильнее, ибо люди там активный образ жизни ведут. В Москве сейчас не лучшая погода, да и кризис сказался, что все и так сычи те ещё по культуре.
Я вообще удивляюсь, типа все эти слоганы "Провели столько тестов", нет блин, у больных над головой статус появятся как в РПГ, что кто-то захворал короной. Многие могут и болеть и не ходить проверяться, мне интересно из людей кто про тесты написал сходил сам то в больницу хоть раз за это время?
Я вот живу и работаю в туристическом центре Москвы, и на улице людей реально значительно меньше, я не удивлён, что не такой большой прирост в целом, учитывая ещё вышесказанное.
у больных над головой статус появятся как в РПГ, что кто-то захворал короной
Было б збс
Я бы ещё от сигналов симпатии неотказался.
И опция в диалоге "Заняться вуху", а то иногда хуй поймешь
Вроде бы кто хотел провериться, даже после прилёта, не смог этого сделать.
Да не знаю, ту же флюорографию, кровь и горло посмотреть тоже можно сходить если чувствуешь недомогание. Я ходил на днях в больницу, людей не больше чем обычно.
Если нет анализа на корону, словно нет анализа на симптомы вообще.
Самому проверится негде, а врачи из больниц (по телефону) сказал что за анализами придут на 10 день карантина. Пруфов о возвращение из Европы не дам 😀
Я не в Москве, но как кризис и не лучшая погода влияет на переполненное каждый день метро/автобусы в которых москвичи каждый день отдыхают в среднем по 30-40 минут? Или это уже все разрулили там?
Есть такая инфа по Москве
В капотне даже вирус не выживает
Благодарю Путина за стабильность в каждом вопросе, даже вопросе эпидемии
Почему начиная еще со времён ссср, государство всегда пиздит, что все хорошо?
Ну блять ладно экономика, они свою жопу прикрывают там, но с вирусом то явно не их вина (я про появление), так можно было бы тут хотя бы правду говорить и хоть что то делать с распространением
Сейчас начнут говорить, что эпидемия пошла на спад. Как раз к 22 апреля всё пройдёт
Инфу не выпускали больше суток – пытались подбить статистику под нужные показатели?
Совещание вчера было утром, поэтому теперь утром будет публиковаться инфа.
В отчете, который публикует Роспотребнадзор в 8 утра были вообще позавчерашние сведения. Сейчас, правда, файл перезалили с цифрой "2" на конце
оказалось, нужно всего лишь 65летним + запретить на улицу выходить.
ай да Мишустин!
Кек, ага да, метро в норме, крупные ТЦ работают без перебоев, людей дохуя == сократилось количество заражённых. Агада, маме дома расскажешь