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Алексей Боржонов
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В России 57 новых случаев заболевания Covid-19 за сутки. Всего заражённых 495 Материал редакции

Новые случаи заболевания зафиксировали в 14 регионах.

40 комментариев
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К 24 марта в России зафиксировали 57 новых случаев заболевания Covid-19, пятерых пациентов выписали из больниц. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные оперштаба.

Общее число заражённых выросло до 495, выздоровевших — до 22. Новые случаи заболевания зафиксировали в 14 регионах:

  • Москва — 28 случаев;
  • Петербург — 5 случаев;
  • Воронежская область — 4 случая;
  • Свердловская область — 4 случая;
  • Башкирия — 3 случая;
  • Липецкая область — 2 случая;
  • Орловская область — 2 случая;
  • Ленинградская область — 2 случая;
  • Приморский край — 2 случая;
  • Калужская область — 1 случай;
  • Чечня — 1 случай;
  • Волгоградская область — 1 случай;
  • Татарстан — 1 случай;
  • Самарская область — 1 случай.

Наибольшее число зафиксированных случаев заболевания — в Москве (290). На втором месте — Московская область (35), на третьем — Петербург (21).

По данным ВОЗ, в мире более 334 тысяч случаев заболевания коронавирусом нового типа, более 14 тысяч человек умерли от него.

#новости #covid19

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40 комментариев
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Японский дым

22

Получай, экспонента.

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allah213

Японский
7

Экспонента - навязанный Западом стереотип

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Игнат Синицын

12

Я конечно ничего не хочу сказать, но что-то попахивает неким пиздежом) 

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Владимир Земсков

Игнат
9

Нет пиздежа. 57 тестов провели за сутки.

Ответить

Почетный теркин30см

Владимир
0

провели то больше, а вот проверили только 57, потому что лаборатория только в Новосибе и там сидят два зачуханных лаборанта, а другие 4 подхватили вирус, когда случайно опрокинули пробирку с анализами на себя

Ответить

Вячеслав Парамонов

Почетный
0

Про подхват вируса лаборантами - серьёзно, иль шутка? 

Ответить

Почетный теркин30см

Вячеслав
0

хз. просто в Новосибирске давно уже обнаружили 4 случая заболевания

Ответить

Крайний торшер

Почетный
0

Что ты несешь?)

Ответить

Почетный теркин30см

Крайний
0

что не так?

Ответить

allah213

Игнат
7

Экспонента недоступна на территории РФ

Ответить

check-it-out

allah213
0

Вот не хочу показаться занудой, но бля как математик, экспонента работает в идеальной системе. Конечно во всяких солнечных и комфортных Италиях и США будет распространение сильнее, ибо люди там активный образ жизни ведут. В Москве сейчас не лучшая погода, да и кризис сказался, что все и так сычи те ещё по культуре.

Я вообще удивляюсь, типа все эти слоганы "Провели столько тестов", нет блин, у больных над головой статус появятся как в РПГ, что кто-то захворал короной. Многие могут и болеть и не ходить проверяться, мне интересно из людей кто про тесты написал сходил сам то в больницу хоть раз за это время?

Я вот живу и работаю в туристическом центре Москвы, и на улице людей реально значительно меньше, я не удивлён, что не такой большой прирост в целом, учитывая ещё вышесказанное.

Ответить

Litnikov Danil

check-it-out
2

у больных над головой статус появятся как в РПГ, что кто-то захворал короной

Было б збс

Ответить

check-it-out

Litnikov
3

Я бы ещё от сигналов симпатии неотказался.

Ответить

Litnikov Danil

check-i…
1

И опция в диалоге "Заняться вуху", а то иногда хуй поймешь

Ответить

check-it-out

Litnikov
0

Ага, пытаешься Флиртовать, а на тебе качают навык боевых искусств.

Ответить

Антон Курочкин

check-it-out
0

Вроде бы кто хотел провериться, даже после прилёта, не смог этого сделать.

Ответить

check-it-out

Антон
0

Да не знаю, ту же флюорографию, кровь и горло посмотреть тоже можно сходить если чувствуешь недомогание. Я ходил на днях в больницу, людей не больше чем обычно.

Если нет анализа на корону, словно нет анализа на симптомы вообще.

Ответить

Александр Мирошников

Антон
0

Самому проверится негде, а врачи из больниц (по телефону) сказал что за анализами придут на 10 день карантина. Пруфов о возвращение из Европы не дам 😀

Ответить

Мистер Блондин

check-it-out
0

Я не в Москве, но как кризис и не лучшая погода влияет на переполненное каждый день метро/автобусы в которых москвичи каждый день отдыхают в среднем по 30-40 минут? Или это уже все разрулили там?

Ответить

Кубардак Нургушаметов

Игнат
2

Попахивает неким пиздецом.

Ответить

Alex Maz

10

Спасибо за стабильность!

Ответить

Андрей Орехов

7

Есть такая инфа по Москве

Ответить

Litnikov Danil

Андрей
1

В капотне даже вирус не выживает

Ответить

Почетный теркин30см

Litnikov
0

В Капотне у всех иммунитет, потому что живут в Капотне

Ответить

Stan Majors

Андрей
0

В моей перди ноль) хех

Ответить

Ilya Shevraev

Андрей
0
Ответить

Владимир Василенко

6

Благодарю Путина за стабильность в каждом вопросе, даже вопросе эпидемии

Ответить

Стандартный чайник

4

Почему начиная еще со времён ссср, государство всегда пиздит, что все хорошо?
Ну блять ладно экономика, они свою жопу прикрывают там, но с вирусом то явно не их вина (я про появление), так можно было бы тут хотя бы правду говорить и хоть что то делать с распространением 

Ответить

Илюша

3

Сейчас начнут говорить, что эпидемия пошла на спад. Как раз к 22 апреля всё пройдёт

Ответить

Ложный крюк

3

Прикольно, что в новости ссылка на пост государственного информационного агентства в заблокированном государством мессенджере.

Ответить

Академический магнит

1

Спасибо центру за это

Ответить

Сергей Сергеев

0

Спасибо, что не 81!

Ответить

Diyana Ayupova

0

Лол, ну да, сначала 71, а потом 57. Ломаем математику, так сказатб.

Ответить

No Drama Allowed

0

Инфу не выпускали больше суток – пытались подбить статистику под нужные показатели?

Ответить

Danila Romanov

No
0

Совещание вчера было утром, поэтому теперь утром будет публиковаться инфа.

Ответить

No Drama Allowed

Danila
0

В отчете, который публикует Роспотребнадзор в 8 утра были вообще позавчерашние сведения. Сейчас, правда, файл перезалили с цифрой "2" на конце  

Ответить

Artur Krugliy

0

оказалось, нужно всего лишь 65летним + запретить на улицу выходить.
ай да Мишустин!

Ответить

Leonid Silkin

0

А 6 новых из Московской области где? 🤔

Ответить

Павел Соколов

0

Кек, ага да, метро в норме, крупные ТЦ работают без перебоев, людей дохуя == сократилось количество заражённых. Агада, маме дома расскажешь

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Бессмысленный татарин

0
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