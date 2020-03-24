QIWI закроет финансовый сервис «Рокетбанк». За полгода для него так и не нашли нового владельца. Об этом говорится в последнем финансовом отчёте группы, на который обратили внимание в vc.ru.
Перед закрытием «Рокетбанка» QIWI свернёт маркетинговую деятельность сервиса, отменит программу лояльности, сократит персонал и повысит тарифы. В компании рассчитывают, что это приведёт к значительному сокращению количества клиентов сервиса.
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Vladislav Donets
Лихачёв, доволен?
Владислав СурковVladislav
Pacha TchérnofVladislav
Извините, я не в курсе. А почему он должен быть доволен?
Без Имени
Какого блять хуя
comprendes mendes
ТРАМП МАЛО ТЕБЕ БЫЛО ЖЖЁНЫХ КНОПОК В ОБОССАННЫХ ЛИФТАХ?
Территориальный танк88
Последний абзац это просто пиздец)
Перед закрытием «Рокетбанка» QIWI свернёт маркетинговую деятельность сервиса, отменит программу лояльности, сократит персонал и повысит тарифы. В компании рассчитывают, что это приведёт к значительному сокращению количества клиентов сервиса.
Принятый единорожек88
Перед закрытием «TJ» Комитет свернёт новостную деятельность сервиса, уберет из рейтинга подсайты, сократит редакцию и повысит стоимость подписки. В компании рассчитывают, что это приведёт к значительному сокращению количества посетителей.
Даниил БаздыревТерриториальный
После новостей про закрытие банка у них сами по себе клиенты уйдут
Poe Ghost
Банк для хипстеров не взлетел.
Нехороший Паша
Смузи кончилось
Соответствующий торшер
Жаль Qiwi, столько бабла через них слил на игры в своё время...
Комсомольский звук
Я думал, что за qiwi только наркотики покупают
Принятый единорожек88
Дааа.... на игры
Любовный бокал
Владельцы карт рокета сейчас
Любовный бокал
И правильно. Я с него соскочил еще после первой смены им банка-партнера.
Остальные чего-то ждали. Там сразу все стало понятно
Социальный рак
Ну да ну да, это «понятно» ещё сколько, лет 5 тянулось?
Любовный бокал
И?
Социальный рак
Следуя такой логике, с таким же успехом можно не пользоваться тем же Тинькофф, про который годами слагают слухи, что он «вот-вот схлопнется», разве нет?
Бессмысленный паук например
Срочно затариваюсь в рокетшопе на 2000 рокетрублей
Бессмысленный паук например
Окей Гугл, как обменять 2300 рокетрублей на доллары
Комсомольский звук
Ремня тебе!
Социальный рак
Ремень покупай, предлагают же)
Andrew
Только не Рокет
Vladislav Donets
Искандер ВахидовVladislav
ну этому мудаку надеюсь тоже конец
Илья Волочков
Помню, как друг три года назад уговаривал меня перейти на Рокет. Я ему сказал тогда, что Рокет хуйня ненадёжная. Сейчас буду ржать над ним.
Прошедший Мика
Вот теперь-то точно пора выводить все свои деньги из Рокета.
Александр Бармин
Ну более 7 лет работы это не так уж плохо)
Тем более для России, тем более для «банка»!
Так что не так уж все и плохо...
Дмитрий Оверчук
зато коворкинг классный был наверное 🤷♂️
allah213
Коротко про мои стартапы
Другой Ник
Помянем
Karina Ah
Ну нинада((((
Kanojo Tenohira
Ахуеть
TehD
Qiwi редкостные ****
Когда к ним банк переходил, они отсеяли кучу клиентов, как пример лично меня.
Не знаю чем я плох, но в месяц было не меньше 100к покупок по их карте.
С одной стороны жалко хороший банк, с другой, с таким менеджментом горите в аду.
Это весьма конкурентный рынок и все их плюсы кхе есть у конкурентов.
Влад Рищук
Оставлю здесь, одна из любимых реклам
Владимир Василенко
Норм, сток рекламы было этой хуйни
Лаванда
Ну хоть Олегу настроение подняли, и на том спасибо
Цветной пришелец
Я думаю, Олег сейчас проводит время с близкими, и ему как-то похуй по-большому счету.
Anton Antonov
Забавно моно который немного подслизал дизайн рокета цветет и пахнет
Vladimir
Так у них же школьники да студенты в рокете, чего вы от них ждали
Karina Ah
Пора выводить свой кешбек с карты
Сырой каякер
Ракета не взлетела
Принятый единорожек88
У меня чеченцы в подворотне с ножом карту рокета отжали) Так что пох
Любовный бокал
Дозу делить нечем было штоле?
Принятый единорожек88
Кошелек отжали, а там только карта рокета была. Жаль парней
Любовный бокал
Это как спиздить "корабль", а внутри найти анализ кала
Inevitable
Тинькофф, ты доволен?
Codder JSee
пойду плакать
Цветной пришелец
А разговоров то было. Мертворождённая хуита.
OLEG ATANASOV
Рокет это полнейшая хуйня была... что и требовалось доказать