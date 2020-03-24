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Дамир Камалетдинов
4357

QIWI закроет «Рокетбанк». На проект не нашли покупателя Материал редакции

Ликвидацию планируют закончить к концу 2020 года

QIWI закроет финансовый сервис «Рокетбанк». За полгода для него так и не нашли нового владельца. Об этом говорится в последнем финансовом отчёте группы, на который обратили внимание в vc.ru.

Мы исследовали потенциальную частичную или полную продажу «Рокетбанка». Мы не смогли найти подходящего покупателя и в результате Совет директоров принял решение свернуть деятельность «Рокетбанка».

из отчёта группы QIWI

Перед закрытием «Рокетбанка» QIWI свернёт маркетинговую деятельность сервиса, отменит программу лояльности, сократит персонал и повысит тарифы. В компании рассчитывают, что это приведёт к значительному сокращению количества клиентов сервиса.

#новости #банки

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50 комментариев
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Vladislav Donets

37

Лихачёв, доволен?

Ответить

Владислав Сурков

Vladislav
5
Ответить

Pacha Tchérnof

Vladislav
0

Извините, я не в курсе. А почему он должен быть доволен?

Ответить

Без Имени

16

Какого блять хуя

Ответить

comprendes mendes

12

ТРАМП МАЛО ТЕБЕ БЫЛО ЖЖЁНЫХ КНОПОК В ОБОССАННЫХ ЛИФТАХ?

Ответить

Территориальный танк88

11

Последний абзац это просто пиздец)
 Перед закрытием «Рокетбанка» QIWI свернёт маркетинговую деятельность сервиса, отменит программу лояльности, сократит персонал и повысит тарифы. В компании рассчитывают, что это приведёт к значительному сокращению количества клиентов сервиса.

Ответить

Принятый единорожек88

Территориальный
3

Перед закрытием «TJ» Комитет свернёт новостную деятельность сервиса, уберет из рейтинга подсайты, сократит редакцию и повысит стоимость подписки. В компании рассчитывают, что это приведёт к значительному сокращению количества посетителей.

Ответить

Даниил Баздырев

Территориальный
0

После новостей про закрытие банка у них сами по себе клиенты уйдут

Ответить

Poe Ghost

5

Банк для хипстеров не взлетел.

Ответить

Нехороший Паша

Poe
10

Смузи кончилось

Ответить

Соответствующий торшер

5

Жаль Qiwi, столько бабла через них слил на игры в своё время...

Ответить

Комсомольский звук

Соответствующий
8

Я думал, что за qiwi только наркотики покупают

Ответить

Принятый единорожек88

Соответствующий
4

Дааа.... на игры 

Ответить

Любовный бокал

7

Владельцы карт рокета сейчас

Ответить

Любовный бокал

Любовный
0

И правильно. Я с него соскочил еще после первой смены им банка-партнера.
Остальные чего-то ждали. Там сразу все стало понятно

Ответить

Социальный рак

Любовный
1

Ну да ну да, это «понятно» ещё сколько, лет 5 тянулось?

Ответить

Любовный бокал

Социальный
2

И?

Ответить

Социальный рак

Любовный
–2

Следуя такой логике, с таким же успехом можно не пользоваться тем же Тинькофф, про который годами слагают слухи, что он «вот-вот схлопнется», разве нет?

Ответить

Бессмысленный паук например

5

Срочно затариваюсь в рокетшопе на 2000 рокетрублей

Ответить

Бессмысленный паук например

Бессмысленный
1

Окей Гугл, как обменять 2300 рокетрублей на доллары

Ответить

Комсомольский звук

Бессмысленный
1

Ремня тебе!

Ответить

Социальный рак

Бессмысленный
0

Ремень покупай, предлагают же)

Ответить

Andrew

5

Только не Рокет

Ответить

Vladislav Donets

2
Ответить

Искандер Вахидов

Vladislav
–5

ну этому мудаку надеюсь тоже конец

Ответить

Илья Волочков

1

Помню, как друг три года назад уговаривал меня перейти на Рокет. Я ему сказал тогда, что Рокет хуйня ненадёжная. Сейчас буду ржать над ним.

Ответить

Прошедший Мика

1

Вот теперь-то точно пора выводить все свои деньги из Рокета.

Ответить

Александр Бармин

1

Ну более 7 лет работы это не так уж плохо)
Тем более для России, тем более для «банка»!
Так что не так уж все и плохо...

Ответить

Дмитрий Оверчук

1

зато коворкинг классный был наверное 🤷‍♂️

«Рокетбанк» выпустил очередную игру в ответ на…
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vc.ru
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allah213

0

Коротко про мои стартапы

Ответить

Другой Ник

0

Помянем

Ответить

Karina Ah

0

Ну нинада((((

Ответить

Kanojo Tenohira

0

Ахуеть

Ответить

TehD

0

Qiwi редкостные ****
Когда к ним банк переходил, они отсеяли кучу клиентов, как пример лично меня.
Не знаю чем я плох, но в месяц было не меньше 100к покупок по их карте.
С одной стороны жалко хороший банк, с другой, с таким менеджментом горите в аду.
Это весьма конкурентный рынок и все их плюсы кхе есть у конкурентов.

Ответить

Влад Рищук

0

Оставлю здесь, одна из любимых реклам

Ответить

Владимир Василенко

0

Норм, сток рекламы было этой хуйни

Ответить

Лаванда

0

Ну хоть Олегу настроение подняли, и на том спасибо

Ответить

Цветной пришелец

Лаванда
0

Я думаю, Олег сейчас проводит время с близкими, и ему как-то похуй по-большому счету.

Ответить

Anton Antonov

0

Забавно моно который немного подслизал дизайн рокета цветет и пахнет

Ответить

Vladimir

0

Так у них же школьники да студенты в рокете, чего вы от них ждали 

Ответить

Karina Ah

0

Пора выводить свой кешбек с карты

Ответить

Сырой каякер

0

Ракета не взлетела

Ответить

Принятый единорожек88

0

У меня чеченцы в подворотне с ножом карту рокета отжали) Так что пох

Ответить

Любовный бокал

Принятый
0

Дозу делить нечем было штоле?

Ответить

Принятый единорожек88

Любовный
0

Кошелек отжали, а там только карта рокета была. Жаль парней

Ответить

Любовный бокал

Принятый
0

Это как спиздить "корабль", а внутри найти анализ кала

Ответить

Inevitable

0

Тинькофф, ты доволен?

Ответить

Codder JSee

0

пойду плакать

Ответить

Цветной пришелец

–1

А разговоров то было. Мертворождённая хуита.

Ответить

OLEG ATANASOV

–2

Рокет это полнейшая хуйня была... что и требовалось доказать

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