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Мэр Москвы предложил Путину ужесточить контроль за мерами по борьбе с коронавирусом.
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным высказался о ситуации с распространением коронавируса нового типа в России. По его словам, объём тестирования в регионах «очень низкий», потому реальной картины по числу заболевших Covid-19 никто не знает.
Также Собянин предложил ввести карантин для людей старше 65 людей во всех мегаполисах страны. С 26 марта по 14 апреля такие меры будут действовать в Москве. Мэр столицы напомнил, что пожилые люди находятся в группе риска.
По словам Собянина, динамика заболеваний в Москве высокая, при этом не все вернувшиеся из-за рубежа проходят тест на коронавирус. Мэр столицы считает, что реально заболевших Covid-19 больше, чем известно властям.
К 24 марта в России зафиксировано 495 случаев заболевания Covid-19, из них 290 — в Москве. По данным ВОЗ, в мире более 334 тысяч случаев заболевания коронавирусом нового типа, более 14 тысяч человек умерли от него.
Собянину досадно стало, что у него инфицированных на порядок больше, чем в любом другом регионе. И выглядит всё так, словно все другие молодцы, один он не справляется с распространением вируса. Вот и даёт понять, что у других ситуация на самом деле не лучше.
вот ты только что разбил моё секундное зарождение надежды на что-то хорошее, как тебе не стыдно
Или всё проще, когда/если будут переполнены инфекционнки, то никакой Соловьев не поможет
Он сам будет делать?
Патрули мб
Может Собянин и бюджетом московским хочет с регионами поделиться, чтоб у тех были ресурсы на масштабные меры профилактики?
Прочитав комментарии в TJ, они поняли что их почти раскусили и решил действовать на опережение
Я бы посмотрел на результаты опроса по России, кто на самом деле ушел на самоизоляцию. Я думаю в наших реалиях это практически нереально
Эх, какой молодец Собянин-то. На фоне всех бездельников и трусов, какие правильные вещи говорит. Президента бы такого.
да блять, с каких пор быть адекватным это достижение?
Коронавирус это миф. Вся Россия уже наверное была бы им «больна» предоставь евреи вовремя тесты. Но сейчас, без тестов, у нас что? Все живы здоровы. Экономика развивается, люди улыбаются весне. И где же ваши ужасные последствия? А нету их! Так что идите на хуй со своим вирусом!
Слишком толсто
Опасный хичхакер
Ну хз, я сегодня вышел на улицу, посмотрел на лавочке - там нет коронавируса, посмотрел под камнем - и там пусто...