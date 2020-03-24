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Алексей Боржонов
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«Реальной картины и в мире никто не знает»: Собянин заявил об «очень низком» объёме тестирования на Covid-19 в регионах Материал редакции

Мэр Москвы предложил Путину ужесточить контроль за мерами по борьбе с коронавирусом.

25 комментариев
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Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным высказался о ситуации с распространением коронавируса нового типа в России. По его словам, объём тестирования в регионах «очень низкий», потому реальной картины по числу заболевших Covid-19 никто не знает.

«Я даже просил бы, может, дать поручение Вайно [руководителю администрации президента — TJ], чтобы он дал полпредам поручение, чтобы мы вместе навалились на эту историю, начали жёстко контролировать, потому что не все регионы понимают.

Он [глава региона] видит, что один заболевший. Но дело в том, что объём тестирования очень низкий — реальной картины и в мире никто не знает.

Сергей Собянин
мэр Москвы

Также Собянин предложил ввести карантин для людей старше 65 людей во всех мегаполисах страны. С 26 марта по 14 апреля такие меры будут действовать в Москве. Мэр столицы напомнил, что пожилые люди находятся в группе риска.

Это в Питере надо делать, во всех города-миллионниках как систему. Потому что самая главная проблема у нас теперь будет с ними [пожилыми людьми — TJ]. Они будут лежать на реанимационных койках, у них самое тяжёлое протекание болезни. И пик, когда они все придут к нам в больничную сеть, нужно максимально сгладить, чтобы он был постепенным. Иначе просто система не справится. На это направлены усилия.

Сергей Собянин
мэр Москвы

По словам Собянина, динамика заболеваний в Москве высокая, при этом не все вернувшиеся из-за рубежа проходят тест на коронавирус. Мэр столицы считает, что реально заболевших Covid-19 больше, чем известно властям.

Динамика высокая, серьёзная история разворачивается. Тем более что мы видим, что достаточно много людей находятся у себя дома, просто не тестируются, кто приехал из-за рубежа, кто себе может позволить — сидят у себя на дачах, в квартирах, на самоизоляции, чувствуют себя хорошо. И слава богу.

Но реально тех, кто болен, значительно больше.

Сергей Собянин
мэр Москвы

К 24 марта в России зафиксировано 495 случаев заболевания Covid-19, из них 290 — в Москве. По данным ВОЗ, в мире более 334 тысяч случаев заболевания коронавирусом нового типа, более 14 тысяч человек умерли от него.

#новости #covid19

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25 комментариев
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Острый пистолет

22

Хмм, это что, здравый смысл🧐

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Романелло Кивогенс

Острый
13

Собянину досадно стало, что у него инфицированных на порядок больше, чем в любом другом регионе. И выглядит всё так, словно все другие молодцы, один он не справляется с распространением вируса. Вот и даёт понять, что у других ситуация на самом деле не лучше.

Ответить

the art of гепард

Романелло
6

вот ты только что разбил моё секундное зарождение надежды на что-то хорошее, как тебе не стыдно

Ответить

Litnikov Danil

Романелло
1

Или всё проще, когда/если будут переполнены инфекционнки, то никакой Соловьев не поможет

Ответить

Добрый Жук

6

Этот собянин сломался, несите другого

Ответить

Столичный огонь

5
Ответить

Mr. LoveJoy

Столичный
1

Он сам будет делать? 

Ответить

Litnikov Danil

Mr.
1

Патрули мб

Ответить

Mr. LoveJoy

Litnikov
3

А причём тут они?

Ответить

Тёма Галахов

Mr.
0

оч сложный прек

Ответить

Столичный огонь

Mr.
0

Казачьи патрули помогут.

Ответить

Просто Тимуррр

2

Может Собянин и бюджетом московским хочет с регионами поделиться, чтоб у тех были ресурсы на масштабные меры профилактики?

Ответить

Владимир Земсков

Просто
0

Так он и предлагает это сделать.

Ответить

Hasan Alloush

2

Прочитав комментарии в TJ, они поняли что их почти раскусили и решил действовать на опережение

Ответить

Относительный танк88

1

впервые что-то относительно дельное говорит, но когда до действий дойдёт неизвестно

Ответить

Словесный Интервент

1

Они даже внешне похожи 

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

1

Я бы посмотрел на результаты опроса по России, кто на самом деле ушел на самоизоляцию. Я думаю в наших реалиях это практически нереально

Ответить

Вчерашний пришелец

1

больничка

вертолетик

Ответить

Атлант поправил плечи

1

Эх, какой молодец Собянин-то. На фоне всех бездельников и трусов, какие правильные вещи говорит. Президента бы такого. 

да блять, с каких пор быть адекватным это достижение? 

Ответить

ave ego

0

завтра все решат, завтра http://duma.gov.ru/news/48133/

В Государственной Думе идет работа…
Новости. В Государственной Думе идет работа по противодействию распространению коронавируса.
duma.gov.ru
Ответить

Litnikov Danil

ave
0

Ошибка 404

Ответить

Областной пёс_анон

0

Меня че забанили? Клмментам лайки ставить не могу

Ответить

Сергей Васильев

0

Коронавирус это миф. Вся Россия уже наверное была бы им «больна» предоставь евреи вовремя тесты. Но сейчас, без тестов, у нас что? Все живы здоровы. Экономика развивается, люди улыбаются весне. И где же ваши ужасные последствия? А нету их! Так что идите на хуй со своим вирусом!

Ответить

Панда Обыкновенная

Сергей
0

Слишком толсто

Ответить

Опасный хичхакер

Панда
0

Ну хз, я сегодня вышел на улицу, посмотрел на лавочке - там нет коронавируса, посмотрел под камнем - и там пусто...

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