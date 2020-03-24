«Я даже просил бы, может, дать поручение Вайно [руководителю администрации президента — TJ], чтобы он дал полпредам поручение, чтобы мы вместе навалились на эту историю, начали жёстко контролировать, потому что не все регионы понимают.

Он [глава региона] видит, что один заболевший. Но дело в том, что объём тестирования очень низкий — реальной картины и в мире никто не знает.

