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Ольга Жигулина
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Летние Олимпийские игры в Японии перенесут на 2021 год Материал редакции

Олимпийский огонь останется на это время в Японии, и менять название Игр не будут.

69 комментариев
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​Прибытие огня Олимпийских игр в Японию  Фото IOC 

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в телефонном разговоре с главой Международного Олимпийского комитета Томасом Бахом высказал предложение примерно на год отложить Олимпийские игры в Токио. По его словам, Бах поддержал предложение, сообщает Reuters.

Информацию о переносе Игр подтвердили в Международном Олимпийском комитете. Олимпийский огонь, недавно доставленный в Японию из Греции, останется на территории страны, и Игры по-прежнему будут называться Олимпиадой Токио-2020.

Ранее стало известно, что из-за пандемии коронавируса от участия в Олимпиаде в 2020 году отказались национальные олимпийские комитеты Канады и Австралии. Олимпийский комитет России призывал не устраивать панику и предлагал дождаться окончательного решения МОК.

23 марта член Международного Олимпийского комитета Дик Паунд сообщил, что решение о переносе Олимпиады 2020 года принято, однако позднее в пресс-службе МОК «Интерфаксу» сообщили, что это личная интерпретация Паунда.

За сутки до заявления Паунда МОК опубликовал официальный релиз, в котором подчеркнул массу сложностей, с которыми придётся столкнуться в случае переноса — и подчеркнул, что отмена Игр не стоит на повестке.

#новости #спорт

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69 комментариев
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Max M

8

Да и хуй с ними, с этими играми. Кому они вообще нужны. Раз в год все блять становятся фанатами метания копья.

Ответить

Бессмысленный алмаз

Max
19

Раз в 4 года. И это возможность для спортсменов показать себя и заработать.

Ответить

Max M

Бессмысленный
–2

Перебьются. Пусть дома отжимаются. Сейчас вирус расставит приоритеты перед тупым инфантильным человечеством, которое тысячелетиями не способно учиться на своих ошибках.

Ответить

Бессмысленный алмаз

Max
1

вирус расставит приоритеты

Ну да, ну да расставит

Ответить

Max M

Бессмысленный
–2

Уже расставляет, глаза протри, спортсмен. Не время сейчас унывать по какой-то гедонистической хуйне, вон малый бизнес медным тазом накрылся за неделю буквально.

Ответить

Бессмысленный

Max
0

Свиной грипп сильно расставил? Что после него изменилось? По оценкам ВОЗ, только за первый год болезнь унесла жизни от 100 до 400 тысяч человек по всему миру. Что-то поменялось?

Ты в каком сказочном мире живешь? Пройдёт коронавирус - люди руки мыть перестанут. 
Я не спортсмен, я с TJ.

Ответить

check-it-out

Бессмыс…
0

Ну свиной грипп был ничтожный относительно, ведь силу любого невзгода определяет уровень паники в информационном пространстве сейчас.

И то, что коснулось запада конечно скажется на культуре всего мира больше.

Ответить

Max M

Бессмыс…
–1

Я же тебе и говорю, что люди — тупые создания, которые не учатся на своих ошибках. Но это не значит, что после спада пандемии человечеству не понадобится время, чтобы исправить крах экономики. Миллионы потеряют работу, вот заебись им будет смотреть эти голодные игры.

Ответить

Бессмысленный

Max
0

Тут согласен

Ответить

Max M

Бессмыс…
–1

У меня идёт вторая неделя изоляции на карантине в самом эпицентре этой хуйни сейчас :) И вот в этой обстановке ценности переосмысливаются, планы я пока не строю дальше, чем на несколько дней, до следующего похода в магазин. В одночасье пропало почти всё, что мне нравилось.  Просто мне ещё повезло, что пока есть работа и никто из близких пока не заболел и не умер. Так что мои сообщения — это скорее дружеское подбадривание остальных. Я тоже лишился почти всех благ, и концерты поотменяли и не погулять даже. Но что делать, человек всё стерпит :) Может и Олимпиаду проведут, я буду только рад, если это случится.

Ответить

check-it-out

Max
–2

 Раз в год все блять становятся фанатами метания копья.

Нормальные люди смотрят только шоу открытия и закрытия. Это как выступления хедлайнера на Супербоул, а так словно кому-то блять не поебать на спорт вообще в 2020. 

Но для спортсменов это важно, они же всю жизнь на это тратят. Кто-то уроки прогуливал, чтобы на соревнования ездить. Кому-то зачёты автоматом ставили ибо он спортсмен от универа. Это я к тому, что у них ничего не остаётся в жизни, а медаль это путь в рекламу там ... ну или в думу как в России, судя по всему.

PS: Да, я бомблю на спортсменов, ибо блять она прогуливали пары и получали эти зачёты, а меня пару раз чуть из-за физры с мат.фака не отчислили.

Ответить

Пожарный шар

check-it-out
1

Горегомоматематик порвался

Ответить

check-it-out

Пожарный
0

А ты что, олимпийский чемпион по глотанию шпаг?

Ответить

Прошедший Мика

check-it-out
1

По глотанию кумыса.

Ответить

Прошедший Мика

Прошедш…
0

(звучит двусмысленно)

Ответить

check-it-out

Прошедш…
0

Вёрстка конечно так тупо тебя обрезает.

Ответить

Пожарный шар

check-it-out
0

А ты что, олимпийский чемпион по глотанию хуев?

Ответить

check-it-out

Пожарный
0

Глотание шпаг это отсылка у хуям, так что не работает парирование. Алло.

А ещё я гей и как бы подколы на тему, что я глотаю хуи весьма абсурдны. Ты что-то вообще теряешь сноровку. 

Ответить

Умерший якорь

check-i…
0

Ты гей?

Ответить

check-it-out

Умерший
1

Я Winx

Ответить

Умерший якорь

check-i…
0

Понял принял, го в чс)

Ответить

check-it-out

Умерший
0

Окей, мне говорили, что ты стрёмный, так что не беда.

Ответить

Прошедший Мика

check-it-out
0

😕

Ответить

check-it-out

Прошедший
–1

Что? Я пересматриваю выступление Леди Гаги на Супербоул каждый месяц уже несколько лет.

Ответить

Умерший якорь

check-it-out
0

Люди едут в другую страну, открывают ее для себя. По большому счету это не просто большой приток туристов в Японию, это когда все туристы начинают на весь мир рассказывать про Японию. Это очень крутое мероприятие. Оно как бы раскрывает границы для всего мира и в это время все дружны между собой. Очень крутое событие мирового масштаба.

Ответить

check-it-out

Умерший
0

 Оно как бы раскрывает границы для всего мира и в это время все дружны между собой.

Учитывая все скандалы с той же Россией, так себе это нынче работает уже. Возможно если бы политика убрала руки от спорта и культуры, конечно подобные мировые мероприятия были бы на пользу.

Ответить

Умерший якорь

check-it-out
0

Слушай, был ЧМ и это было превосходно. Многих людей пугали, мол будет все херова, но в итоге они очень пожалели, потому что люди, которые приехали в РФ были в восторге и рассказывали, что организация на высочайшем уровне

Ответить

Nastya Kogalymskaya

Max
1

иди нахуй долбоеб. я всегда очень жду игры.

Ответить

Max M

Nastya
0

Расскажи б-гу о своих планах, пусть поугарает.

Ответить

Андрей Балконский

Max
0

Хм и правда)

Ответить

Частный огонь

Max
0

А тебе не похуй?

Ответить

Бессмысленный татарин

8

Не позднее чем на лето 2021 года

Ответить

That cat

7
Ответить

Кенчанский

–2

В своё время Олимпийские Игры не остановила даже эпидемия нацизма по всей Европе. Не говоря уже о стендапах одного австрийского комика. То-то дело мир испугался, когда непонятный вирус вышел погулять из секретной лаборатории где-то в недрах Земли и загулялся.

Ответить

Частный огонь

Кенчанский
2

В Древней Греции войны останавливали ради Игр.

Ответить

Оригинальный будильник

Кенчанский
1

Нацизм не передавался воздушно-капельным путём

Ответить

Кенчанский

Оригинальный
0

А каким путём передавался?

Ответить

Оригинальный будильник

Кенчанский
3

воздушно-сухопутным

Ответить

Кенчанский

Оригинальный
0

Блин, остроумно. Это однозначно плюсик!

Ответить

Бессмысленный алмаз

Кенчанский
0

А зря, Беларусь была готова отправить своих спортсменов.

Ответить

Вчерашний пришелец

Кенчанский
0

В Японии отменяли ОИ 1940

Ответить

Andrew Kostin

1

Удивительно пиздец

Ответить

Tural M

Andrew
0

смысл переноса, это уже будут гонки по пустоши, а не олимпийские игры)

Ответить

Ручной пулемет

0

Обнулять количество игр будут?

Ответить

garri r

0

что и следовало ожидать ( 
не увительно 

Ответить

Бессмысленный татарин

garri
1

ди

Ответить

Прошедший Мика

Бессмысленный
0

к

Ответить

Собачий паук например

Прошедший
1

Чейни

Ответить

Прошедший Мика

Собачий
0

пик

Ответить

Собачий паук

Прошедш…
0

Данте

Ответить

Собачий паук например

Прошедший
0

Адвокат

Ответить

Владимир Дыркин

0

кто там со мной спорил, что игры будут в срок?

Ответить

Умерший якорь

Владимир
0

Я спорил. Но на тот момент не было такой инфы от официальных лиц Японии и МОК. Она появилась буквально через пару дней.

Ответить

Владимир Дыркин

Умерший
1

в следующий раз слушай меня, а не спорь 

Ответить

Умерший якорь

Владимир
0

Я слушаю официальную позицию представителей Токио и МОК, а не педиков из интернета

Ответить

Владимир Дыркин

Умерший
0

а кто здесь педик?

Ответить

Умерший якорь

Владимир
0
Ответить

Владимир Дыркин

Умерший
0

ты про хнычкова?

Ответить

Умерший якорь

Владимир
0

У Хнычкова крутой пес

Ответить

Бессмысленный алмаз

Владимир
0

Возможно кто-то из этих https://tjournal.ru/links/149318-vozmozhno-letnyuyu-olimpiadu-perenesut-s-2020-go-na-2022-god

Ответить

Областной пёс_анон

0

Пуш ради очевидной инфы...

Ответить

Словесный Интервент

0
K/On/Off
❗️Олимпийские игры в Токио могут пройти в любой момент, начиная с официальной даты открытия, но не позднее лета 2021 года. Это означает, что МОК и Япония согласовали перенос, но не согласовали точные даты. Отмены Игр точно не будет.
Ответить

Умерший якорь

Словесный
0

Отмены понятное дело не будет)

Ответить

Max M

0

Вот Олимпиада уже идёт, у Китая золотая корона, как всегда.

Ответить

Евгений Шухов

Max
0

США рвется на первое место +10к за вчера.

Ответить

Умерший якорь

0

К 2021 году может и терки закончатся, флаг вернут. Так что вполне нормально

Ответить

Yakovlev

Умерший
0

свежо придание... ничего они не вернут.

Ответить

Yuliy Galkin

0

Пустой год получается
Год, которого нет

Ответить

snq eveav

0

Да кому они нужны, вот Комикет перенесут — вот это пиздец. 

Ответить
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