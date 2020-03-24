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​Прибытие огня Олимпийских игр в Японию Фото IOC

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в телефонном разговоре с главой Международного Олимпийского комитета Томасом Бахом высказал предложение примерно на год отложить Олимпийские игры в Токио. По его словам, Бах поддержал предложение, сообщает Reuters.

Информацию о переносе Игр подтвердили в Международном Олимпийском комитете. Олимпийский огонь, недавно доставленный в Японию из Греции, останется на территории страны, и Игры по-прежнему будут называться Олимпиадой Токио-2020.

Ранее стало известно, что из-за пандемии коронавируса от участия в Олимпиаде в 2020 году отказались национальные олимпийские комитеты Канады и Австралии. Олимпийский комитет России призывал не устраивать панику и предлагал дождаться окончательного решения МОК.

23 марта член Международного Олимпийского комитета Дик Паунд сообщил, что решение о переносе Олимпиады 2020 года принято, однако позднее в пресс-службе МОК «Интерфаксу» сообщили, что это личная интерпретация Паунда.