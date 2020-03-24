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что происходит в интернете
Не позднее чем на лето 2021 года.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в телефонном разговоре с главой Международного Олимпийского комитета Томасом Бахом высказал предложение примерно на год отложить Олимпийские игры в Токио. По его словам, Бах поддержал предложение, сообщает Reuters.
Информацию о переносе Игр подтвердили в Международном Олимпийском комитете. Олимпийский огонь, недавно доставленный в Японию из Греции, останется на территории страны, и Игры по-прежнему будут называться Олимпиадой Токио-2020.
Ранее стало известно, что из-за пандемии коронавируса от участия в Олимпиаде в 2020 году отказались национальные олимпийские комитеты Канады и Австралии. Олимпийский комитет России призывал не устраивать панику и предлагал дождаться окончательного решения МОК.
23 марта член Международного Олимпийского комитета Дик Паунд сообщил, что решение о переносе Олимпиады 2020 года принято, однако позднее в пресс-службе МОК «Интерфаксу» сообщили, что это личная интерпретация Паунда.
За сутки до заявления Паунда МОК опубликовал официальный релиз, в котором подчеркнул массу сложностей, с которыми придётся столкнуться в случае переноса — и подчеркнул, что отмена Игр не стоит на повестке.
Да и хуй с ними, с этими играми. Кому они вообще нужны. Раз в год все блять становятся фанатами метания копья.
Раз в 4 года. И это возможность для спортсменов показать себя и заработать.
Перебьются. Пусть дома отжимаются. Сейчас вирус расставит приоритеты перед тупым инфантильным человечеством, которое тысячелетиями не способно учиться на своих ошибках.
вирус расставит приоритеты
Ну да, ну да расставит
Уже расставляет, глаза протри, спортсмен. Не время сейчас унывать по какой-то гедонистической хуйне, вон малый бизнес медным тазом накрылся за неделю буквально.
Свиной грипп сильно расставил? Что после него изменилось? По оценкам ВОЗ, только за первый год болезнь унесла жизни от 100 до 400 тысяч человек по всему миру. Что-то поменялось?
Ты в каком сказочном мире живешь? Пройдёт коронавирус - люди руки мыть перестанут.
Я не спортсмен, я с TJ.
Ну свиной грипп был ничтожный относительно, ведь силу любого невзгода определяет уровень паники в информационном пространстве сейчас.
И то, что коснулось запада конечно скажется на культуре всего мира больше.
Раз в год все блять становятся фанатами метания копья.
Нормальные люди смотрят только шоу открытия и закрытия. Это как выступления хедлайнера на Супербоул, а так словно кому-то блять не поебать на спорт вообще в 2020.
Но для спортсменов это важно, они же всю жизнь на это тратят. Кто-то уроки прогуливал, чтобы на соревнования ездить. Кому-то зачёты автоматом ставили ибо он спортсмен от универа. Это я к тому, что у них ничего не остаётся в жизни, а медаль это путь в рекламу там ... ну или в думу как в России, судя по всему.
PS: Да, я бомблю на спортсменов, ибо блять она прогуливали пары и получали эти зачёты, а меня пару раз чуть из-за физры с мат.фака не отчислили.
Горегомоматематик порвался
А ты что, олимпийский чемпион по глотанию шпаг?
По глотанию кумыса.
Прошедший Мика
(звучит двусмысленно)
А ты что, олимпийский чемпион по глотанию хуев?
Глотание шпаг это отсылка у хуям, так что не работает парирование. Алло.
А ещё я гей и как бы подколы на тему, что я глотаю хуи весьма абсурдны. Ты что-то вообще теряешь сноровку.
😕
Что? Я пересматриваю выступление Леди Гаги на Супербоул каждый месяц уже несколько лет.
Умерший якорь
Люди едут в другую страну, открывают ее для себя. По большому счету это не просто большой приток туристов в Японию, это когда все туристы начинают на весь мир рассказывать про Японию. Это очень крутое мероприятие. Оно как бы раскрывает границы для всего мира и в это время все дружны между собой. Очень крутое событие мирового масштаба.
иди нахуй долбоеб. я всегда очень жду игры.
В своё время Олимпийские Игры не остановила даже эпидемия нацизма по всей Европе. Не говоря уже о стендапах одного австрийского комика. То-то дело мир испугался, когда непонятный вирус вышел погулять из секретной лаборатории где-то в недрах Земли и загулялся.
что и следовало ожидать (
не увительно
кто там со мной спорил, что игры будут в срок?
Я спорил. Но на тот момент не было такой инфы от официальных лиц Японии и МОК. Она появилась буквально через пару дней.
в следующий раз слушай меня, а не спорь
Я слушаю официальную позицию представителей Токио и МОК, а не педиков из интернета
а кто здесь педик?
ты про хнычкова?
Бессмысленный алмаз
Возможно кто-то из этих https://tjournal.ru/links/149318-vozmozhno-letnyuyu-olimpiadu-perenesut-s-2020-go-na-2022-god