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Это сделали на фоне пандемии Covid-19.
В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за нарушение карантина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Павла Крашенникова.
Согласно проекту:
Ко второму чтению проект дополнят санкциями за распространение фейков.
Ужесточить наказание за нарушения санитарно-эпидемиологических правил предложили спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по конституционному законодательству Павел Крашенинников 24 марта.
По действующему закону, максимальное наказание за нарушение карантина составляет пять лет лишения свободы, максимальный штраф — 80 тысяч рублей.
Космический Кирилл
В детстве мечтал стать президентом и запретить женщинам какать
Космический Кирилл
Хз почему, сейчас нормально отношусь, что к женщинам вообще, что к срущим женщинам
А есть несрущие?
Да, принцессами зовут
Они вроде бы срут, но никто этого не видел
Коммунистический
Срут, ещё как срут, но это-то не беда! Дело тут в другом, самое обидное, что срут они обязательно по среди комнаты.
Ничего, это поправимо. Существует столько средств и способов: попросить, наорать, поставить перед выбором (либо я, либо центр комнаты), дать угощение (если не будет срать посреди комнаты), пристрелить и тд
нормально отношусь, что к женщинам вообще, что к срущим женщинам
Особенно если они сверху
Грустный нос
Вот что с людьми халявный премиум на Порнохабе делает
Интеллигентный Мурод
Сомневаюсь, что он мечтал присесть на 7 лет. Ему больше по душе сроки по 6, желательно дважды подряд.
Я ебу, пиздец.
Пол страны сидит, пол страны стережет. Процент оправдательных приговоров ничтожно мал. А мы будто опять просим: "Дядя Володяяяя, закрути нам гааайки!"
А люди хоть что-то сделали что-бы этого не было? Всем все нравиться, всех все устраивает, улыбаемся и машем...
Володя, закрой границы! Отключи самолёты и поезда. И интернет. Чиновникам выдать жёлтые мигалки на головы не забудьте.
Ну в контексте вируса - это адекватная мера.
Да? Ты в курсе как у нас любые следственные действия проходят в отношении обычных смертных? В контексте России - это нихуя не адекватная мера. Ну честное слово.
Чувак, мне кажется ты не совсем понимаешь ситуацию и просто бомбишь перескакивая с темы на тему...
Да никто не бомбит. Я к тому что меры можно изобретать иные или опыт иных стран перенимать, а у нас полюбили чуть что биографию уголовкой портить.
В Испании сейчас военные машины по улицам катаются и по громкоговорителям орут о полном запрете выхода на улицу. А тут если по твоей вине погиб человек потому-что ты после Испании должна поехать на ноготки, то бля неадекватные меры.
Вообще-то невозможно доказать, что он заразился именно от тебя. А погиб он потому, что добровольно перестал дышать. Он погиб тогда потому, что его не спасли медики. Тем самым, вина на медиках.
Ну там типов штрафанули на 600 евро из-за того что в магазе только пивас взяли, то есть не было у них острой необходимости выходить на улицу. Ну как бы это нормально. Я тебе о таких примерах.
У нас человека оштрафуют если по его вине погибнут люди. Я тебе о таких прецедентах.
у тебя главный прецедент - это писать комменты никчемные за 15 рублей штука.
Кадровый колос
А как доказывать что умер именно по твоей вине, а не по потому, что пол жизни гробил свой иммунитет алкоголем, сигаретами, вредной едой и малоподвижной жизнью?
Это детский сад, а не меры
Детский сад - это поддаваться продуктовой истерии скупая туалетную бумагу и гречку.
я уже себя странно чувствовал вчера, купив одну пачку бумаги и 1 пачку гречки. 4 рулона и 1 кг гречки. Но запашок какой-то есть в этом. Мы скупаем дошираки на случай кризиса, чтоб жрать их 2 недели потом. И консервы. Гречка не вариант.
Чувак ты свои 50 рублей за эти 10 комментариев в посте уже получил от своего хозяина, который диктует тебе тебе? подумай над тем, какая у тебя жалкая работа, писать проплаченные комменты. ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ - это бот, у него 10 комментариев в этом посте и других нет.
Какие 2 ляма, але. У большинства нет денег заплатить за квартиру.
Если по твоей вине умер человек, то и 2 ляма мало.
Теперь то заживем
Я понял, Вы - немец! Об этом говорит природа существа, которое Вы нарисовали.
Потому что у них есть Schweinehund, свинособака. Синоним внутреннего сопротивления человека. Победить внутреннюю свинособаку = преодолеть себя
Грустный нос
А что, в секс шопах продаётся слепок члена Сталина уже?
C Санниковой пусть начнут...Там у нее все "если" выстрелят, похоже. Интересно, это новая технология - по крови заболевших заразившего будут определять?
А если люди выйдут на митинг, их менты отпиздят так и митингующие заболеют переломами и тд., то их можно будет посадить за то что карантин нарушили?
Хз. Вроде как и жёстко. Но при российском похуизме только такое может и сработать. Если это будет распространяться на всех.
Постоянный микроскоп
То, что у нас пол страны долбоебов не значит, что с ними нужно бороться долбоебскими методами. Относишься к людям как к стаду, получай и отношение к себе аналогичное
Видал, как в Израиле мордами в пол кладут долбоебов?
Пруф на Израиль можно?
Прошедший динозавр
При российском похуизме никакие клоунские законы нормально работать не будут
Так проблема в похуизме жителей или в законах?
Какая проблема, ты вообще о чём?
У меня их вообще нет, а вот с тобой хз...
Прошедший
Ну если для тебя ШУЕ не проблема, то ок)
То есть, свою ответственность, можно переложить на обычных людей.
Ну вообще все правильно. Если ты вернулась из Италии и пошла на ноготки, а по твоей вине заболели люди то тебя нужно наказывать.
Интересно, человек прилетает в Шереметьево, он не знает болен он или нет (чувствует человек себя нормально), но ему ещё надо домой добраться. И чо делать?
Жёсткие меры, карантин и комендантский час в других странах - "молодцы, вот бы у нас так"
Вводят тоже самое в наших городах - "вот черти, где-то обмануть нас хотят"
Весьма нехуево они испугались (я бы даже сказал, обосрались).
Лучше бы они так себе двойное гражданство и выезд заграницу запрещали
Бля, какой цирк устроили на наши деньги
Неделю не выходил из дома по собственной инициативе и вот вчера вышел. Дети на великах с родителями, уличная торговля, все остановки забиты как обычно. Проверил локальные и общероссийские СМИ, все стало понятно, волноваться совершенно не о чем, удивительная страна, вне планеты Земля.
Священники обьявили год чумы - количество заключённых в рф увеличилось вдвое.
Вопрос Госдуме: "Как решается вопрос соблюдения карантина в тюрьмах, лагерях и в армии ?
При этом же они разрешили легкие случаи заболевания лечить на дому. Все правильно, оставляем людей дома, они выходят на улицу - штрафуем их, бюджет пополнен.
Короче так, все, кто как-то публично засветился с поправками в конституцию, в негативном свете, все на карантин. И попробуйте вякнуть, 7 лет или 2 ляма. что прикольно, 2 ляма штрафа не покрывает расходы на 7 лет содержания заключённого, так что баланс видимо надо делать 3 штрафа на 1 посадку. И чтоб не на карантине оказались только те, кто за. А тем, кто всё-таки соблюдает карантин, чудесным образом отключить интернет. Чтоб не голосовали по госуслугам. Хотя, в интернете ходит видео, что мужик купил конституцию 2020 года в магазине, она уже продаётся.
Я как не посмотрю, под постом на тему нарушения карантина и самоизоляции в комментариях орут, что надо расстреливать тех кто распространяет болезнь. Но как только ВВП вводит меры, то все в один голос начинают говорить, что заболевший должен чуть-ли не путешествовать по стране