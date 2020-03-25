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Алексей Боржонов
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В Госдуму внесли законопроект о штрафе за нарушение карантина до 2 миллионов рублей или тюремном сроке до 7 лет Материал редакции

Это сделали на фоне пандемии Covid-19.

97 комментариев
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В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за нарушение карантина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Павла Крашенникова.

Согласно проекту:

  • Если нарушение санитарно-эпидемиологических правил привело к массовому заболеванию людей — штраф до 1 миллиона рублей или ограничение свободы до трех лет;
  • Если нарушение карантина привело к гибели человека или созданию угрозы массовых заболеваний — штраф до двух миллионов рублей или лишение свободы на срок до пяти лет;
  • Если нарушение карантина привело к гибели двух и более людей — ограничение свободы на срок до семи лет.

Ко второму чтению проект дополнят санкциями за распространение фейков.

Ужесточить наказание за нарушения санитарно-эпидемиологических правил предложили спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по конституционному законодательству Павел Крашенинников 24 марта.

По действующему закону, максимальное наказание за нарушение карантина составляет пять лет лишения свободы, максимальный штраф — 80 тысяч рублей.

#новости #covid19 #закон

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97 комментариев
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Удачный диод

42

Бля этот вирус мечта Путина просто. Теперь он осуществит все свои мечты

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Космический Кирилл

Удачный
10

В детстве мечтал стать президентом и запретить женщинам какать

Ответить

Космический Кирилл

Космический
1

Хз почему, сейчас нормально отношусь, что к женщинам вообще, что к срущим женщинам

Ответить

Анна Давыдова

Космический
11

А есть несрущие?

Ответить

Danial Ogurliev

Анна
7

Да, принцессами зовут
Они вроде бы срут, но никто этого не видел

Ответить

Экспертный франт

Danial
3

Реутова опорожняется, инфа сотка

Ответить

Коммунистический

Danial
1

Срут, ещё как срут, но это-то не беда! Дело тут в другом, самое обидное, что срут они обязательно по среди комнаты.

Ответить

Danial Ogurliev

Коммуни…
1

Ничего, это поправимо. Существует столько средств и способов: попросить, наорать, поставить перед выбором (либо я, либо центр комнаты), дать угощение (если не будет срать посреди комнаты), пристрелить и тд

Ответить

Альтернативный

Коммуни…
0

Но ведь срут-то они бабочками

Ответить

Космический Кирилл

Анна
0

Надеюсь

Ответить

George Weiller

Космический
4

нормально отношусь, что к женщинам вообще, что к срущим женщинам

Особенно если они сверху

Ответить

Немалый кофе

George
1

https://www.youtube.com/watch?v=oJghAHsflMs

Ответить

Грустный нос

Космический
0

Вот что с людьми халявный премиум на Порнохабе делает

Ответить

Космический Кирилл

Грустный
1
Ответить

Интеллигентный Мурод

Удачный
2

Сомневаюсь, что он мечтал присесть на 7 лет. Ему больше по душе сроки по 6, желательно дважды подряд.

Ответить

Vladimir Medvedev

Интеллигентный
3

У Навального и Ко теперь походу всегда карантин будет.

Ответить

Yuri Miller

Удачный
0

А мечта ли? Или нечто смежное?

Ответить

Roman Konchalov

Удачный
0

Почему мечта? Наоборот выкосит весь его электорат)

Ответить

dmzkrsk

18

Может ли вирус платить налоги?

Ответить

Игнат Синицын

17

Я ебу, пиздец.
Пол страны сидит, пол страны стережет. Процент оправдательных приговоров ничтожно мал. А мы будто опять просим: "Дядя Володяяяя, закрути нам гааайки!" 

Ответить

Дмитрий Фундос

Игнат
2

А люди хоть что-то сделали что-бы этого не было? Всем все нравиться, всех все устраивает, улыбаемся и машем...

Ответить

Yuri Miller

Игнат
1

Володя, закрой границы! Отключи самолёты и поезда. И интернет. Чиновникам выдать жёлтые мигалки на головы не забудьте.

Ответить

Alexei Ilukhin

Игнат
–9

Ну в контексте вируса - это адекватная мера. 

Ответить

Игнат Синицын

Alexei
1

Да? Ты в курсе как у нас любые следственные действия проходят в отношении обычных смертных? В контексте России - это нихуя не адекватная мера. Ну честное слово. 

Ответить

Alexei Ilukhin

Игнат
–7

Чувак, мне кажется ты не совсем понимаешь ситуацию и просто бомбишь перескакивая с темы на тему...

Ответить

Игнат Синицын

Alexei
1

Да никто не бомбит. Я к тому что меры можно изобретать иные или опыт иных стран перенимать, а у нас полюбили чуть что биографию уголовкой портить. 

Ответить

Alexei Ilukhin

Игнат
–1

В Испании сейчас военные машины по улицам катаются и по громкоговорителям орут о полном запрете выхода на улицу. А тут если по твоей вине погиб человек потому-что ты после Испании должна поехать на ноготки, то бля неадекватные меры. 

Ответить

Yuri Miller

Alexei
2

Вообще-то невозможно доказать, что он заразился именно от тебя. А погиб он потому, что добровольно перестал дышать. Он погиб тогда потому, что его не спасли медики. Тем самым, вина на медиках.

Ответить

Игнат Синицын

Alexei
0

Ну там типов штрафанули на 600 евро из-за того что в магазе только пивас взяли, то есть не было у них острой необходимости выходить на улицу. Ну как бы это нормально. Я тебе о таких примерах. 

Ответить

Alexei Ilukhin

Игнат
–3

У нас человека оштрафуют если по его вине погибнут люди. Я тебе о таких прецедентах. 

Ответить

Белима Антон

Alexei
0

у тебя главный прецедент - это писать комменты никчемные за 15 рублей штука.

Ответить

Кадровый колос

Alexei
0

А как доказывать что умер именно по твоей вине, а не по потому, что пол жизни гробил свой иммунитет алкоголем, сигаретами, вредной едой и малоподвижной жизнью? 

Ответить

Прошедший динозавр

Alexei
0

Это детский сад, а не меры

Ответить

Alexei Ilukhin

Прошедший
–1

Детский сад - это поддаваться продуктовой истерии скупая туалетную бумагу и гречку.

Ответить

Yuri Miller

Alexei
0

я уже себя странно чувствовал вчера, купив одну пачку бумаги и 1 пачку гречки. 4 рулона и 1 кг гречки. Но запашок какой-то есть в этом. Мы скупаем дошираки на случай кризиса, чтоб жрать их 2 недели потом. И консервы. Гречка не вариант.

Ответить

Белима Антон

Alexei
0

Чувак ты свои 50 рублей за эти 10 комментариев в посте уже получил от своего хозяина, который диктует тебе тебе? подумай над тем, какая у тебя жалкая работа, писать проплаченные комменты. ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ - это бот, у него 10 комментариев в этом посте и других нет.

Ответить

Лишний лолипоп

8

В Госдуме предложили штрафовать за нарушение карантина на 2 миллиона рублей или сажать в тюрьму на 7 лет

А в итоге он получит 7 лет президентства 

Ответить

Антон Курочкин

6

Какие 2 ляма, але. У большинства нет денег заплатить за квартиру.

Ответить

Andrew Kostin

Антон
5

Ты что, про средний класс в России не слышал?

Ответить

Rifat Fattakhov

Антон
1

Если по твоей вине умер человек, то и 2 ляма мало.

Ответить

Игорь Харченко

Rifat
0

люди скорее умрут от бездарных действий властей

Ответить

ouxen

5

Теперь то заживем

Ответить

Yuri Miller

ouxen
0

Я понял, Вы - немец! Об этом говорит природа существа, которое Вы нарисовали.

Ответить

ouxen

Yuri
0

почему(

Ответить

Yuri Miller

ouxen
0

Потому что у них есть Schweinehund, свинособака. Синоним внутреннего сопротивления человека. Победить внутреннюю свинособаку = преодолеть себя

Ответить

Прошедший динозавр

4

Удивительно, как местные говноеды готовы поддерживать абсолютно людоедские законы. Я думал клуб любителей сталина на другом сайте

Ответить

Грустный нос

Прошедший
0

@Alexei Kuksin 

Ответить

Alexei Kuksin

Грустный
1

Один девять пять три, Орлов Сталина скорей полюби

Ответить

Yuri Miller

Прошедший
0

А что, в секс шопах продаётся слепок члена Сталина уже?

Ответить

Alexei Kuksin

Yuri
1

Массажер Сталин 3000. Все стесняюсь начать на него донатные сборы

Ответить

Прошедший динозавр

Yuri
0

Распутина только

Ответить

Первая

4

C Санниковой пусть начнут...Там у нее все "если" выстрелят, похоже. Интересно, это новая технология - по крови заболевших заразившего будут определять? 

Ответить

Денис Сенькин

4

А если люди выйдут на митинг, их менты отпиздят так и митингующие заболеют переломами и тд., то их можно будет посадить за то что карантин нарушили?

Ответить

Sam Lowry

–6

Хз. Вроде как и жёстко. Но при российском похуизме только такое может и сработать. Если это будет распространяться на всех. 

Ответить

Постоянный микроскоп

Sam
10

То, что у нас пол страны долбоебов не значит, что с ними нужно бороться долбоебскими методами. Относишься к людям как к стаду, получай и отношение к себе аналогичное 

Ответить

Sam Lowry

Постоянный
1

Видал, как в Израиле мордами в пол кладут долбоебов?

Ответить

Thomas O'Harriedge

Sam
0

Ты не путай свое личное счастье с государственным

Ответить

Дмитрий Фундос

Sam
0

Пруф на Израиль можно?

Ответить

Именно Фамильенно

Дмитрий
0

та на тж было даже
в видео и гифках кажется

Ответить

Sam Lowry

Постоянный
–1

Хм. А почему не значит?

Ответить

Прошедший динозавр

Sam
1

При российском похуизме никакие клоунские законы нормально работать не будут

Ответить

Alexei Ilukhin

Прошедший
–1

Так проблема в похуизме жителей или в законах?

Ответить

Прошедший динозавр

Alexei
0

Какая проблема, ты вообще о чём?

Ответить

Alexei Ilukhin

Прошедший
–1

У меня их вообще нет, а вот с тобой хз...

Ответить

Прошедший

Alexei
–1

Ну если для тебя ШУЕ не проблема, то ок)

Ответить

Alexei Ilukhin

Прошедш…
–1

Причем тут Шизофрения? 

Ответить

Иван Прохоров

Прошедший
–1

А при казахстанском?

Ответить

Alex Dark

3

То есть, свою  ответственность, можно переложить  на обычных людей.

Ответить

Alexei Ilukhin

Alex
–1

Неспособность чего? 

Ответить

Alexei Ilukhin

2

Ну вообще все правильно. Если ты вернулась из Италии и пошла на ноготки, а по твоей вине заболели люди то тебя нужно наказывать. 

Ответить

Александр Мирошников

2

Интересно, человек прилетает в Шереметьево, он не знает болен он или нет (чувствует человек себя нормально), но ему ещё надо домой добраться. И чо делать?

Ответить

Германский меч

Александр
1
Ответить

Владимир Земсков

0

Жёсткие меры, карантин и комендантский час в других странах - "молодцы, вот бы у нас так"
Вводят тоже самое в наших городах - "вот черти, где-то обмануть нас хотят"

Ответить

Dra

Владимир
1

> "вот черти, где-то обмануть нас хотят"

Ну так не на пустом месте вот это вот, правда?

Ответить

alex twit

Владимир
0

Р - репутация

Ответить

Андрей Тодоровский

2

Весьма нехуево они испугались (я бы даже сказал, обосрались).

Лучше бы они так себе двойное гражданство и выезд заграницу запрещали

Ответить

Прошедший динозавр

2

Какая хуйня от душевнобольных законотворцев
Если нарушение карантина привело к гибели двух и более людей — ограничение свободы на срок до семи лет.

Реально же шизики писали это

Ответить

That cat

2

Я запрещаю вам чихать

Ответить

Сергей Столярчук

1

Бля, какой цирк устроили на наши деньги

Ответить

Грустный нос

Сергей
1

21 годик пошел уже

Ответить

Vladislav Donets

1

Теперь в России всю жизнь все болеть будут.

Ответить

Мощный Каковощи

1

Э...э...экскьюзми! а как же теперь электорат голосувать за царя пойдёт?

Ответить

Argumenta Ambigua

1

Неделю не выходил из дома по собственной инициативе и вот вчера вышел. Дети на великах с родителями, уличная торговля, все остановки забиты как обычно. Проверил локальные и общероссийские СМИ, все стало понятно, волноваться совершенно не о чем, удивительная страна, вне планеты Земля.

Ответить

Максим Пехальский

0

ну наконец заживем!

Ответить

Сергей Морозов

0

А инфицированных расстрелять

Ответить

Банальный Гоша

0

О, ещё один способ штрафовать людей подвезли.

Ответить

Голодный спрей

0

Санкции статьи предусматривают помещение в карантин на срок 3-7 лет

Ответить

Fred Summer

0

Священники обьявили год чумы - количество заключённых в рф увеличилось вдвое.

Ответить

Mary M

0

А Путин штраф тоже заплатит?

Ответить

Alex Dark

0

Вопрос Госдуме: "Как решается вопрос соблюдения карантина в тюрьмах, лагерях и в армии ?

Ответить

Rifat Fattakhov

0

При этом же они разрешили легкие случаи заболевания лечить на дому. Все правильно, оставляем людей дома, они выходят на улицу - штрафуем их, бюджет пополнен.

Ответить

Полноценный блик

0

За подкинутую 228 до 3 лет, за то что вышел с насморком в аптеку до 7

Ответить

Yuri Miller

0

Короче так, все, кто как-то публично засветился с поправками в конституцию, в негативном свете, все на карантин. И попробуйте вякнуть, 7 лет или 2 ляма. что прикольно, 2 ляма штрафа не покрывает расходы на 7 лет содержания заключённого, так что баланс видимо надо делать 3 штрафа на 1 посадку. И чтоб не на карантине оказались только те, кто за. А тем, кто всё-таки соблюдает карантин, чудесным образом отключить интернет. Чтоб не голосовали по госуслугам. Хотя, в интернете ходит видео, что мужик купил конституцию 2020 года в магазине, она уже продаётся.

Ответить

Джордж Харви

0

Я как не посмотрю, под постом на тему нарушения карантина и самоизоляции в комментариях орут, что надо расстреливать тех кто распространяет болезнь. Но как только ВВП вводит меры, то все в один голос начинают говорить, что заболевший должен чуть-ли не путешествовать по стране

Ответить

Кадровый колос

Джордж
0

Это называется вижу, только то, что хочу видеть

Ответить

Petr

0

Ссылка на действующий закон битая

Ответить

Mezzo Deesa

0

РАДИ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

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