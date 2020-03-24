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Игроки будут улучшать системы здравоохранения и контролировать заболевших.
Разработчики симулятора пандемии Plague Inc. анонсировали новый режим, где с вирусом, наоборот, нужно будет бороться. Об этом они рассказали в своём блоге.
Обновление будет бесплатным, даты его выхода пока нет. В новом режиме игрокам нужно будет контролировать распространение вируса, развивать системы здравоохранения, и контролировать заболевших: в том числе следить за социальным дистанцированием.
Режим разрабатывают вместе с различными экспертами, в том числе из Всемирной Организации Здравоохранения. Разработчики Plague Inc. также пожертвовали 250 тысяч долларов тысяч двум фондам по борьбе с коронавирусом.
На фоне вспышки коронавируса Covid-19 симулятор Plague Inc. возглавил топ платных игр в чарте App Store. И его стали чаще вспоминать в соцсетях.
Прокачать "у нас оно слава богу не распространяется": снижает заражаемость в бедных странах
Великолепный фонарь
Лучше снижение заражаемости заменить на снижение интенсивности введения защитных мер до момента "всё, пизда".
Есть опция "брызгать святой водой"?
Для этой опции порнхаб расшарил премиум подписки
А я думал что в этой игре изначально с ним боришься. Так вот откуда он такой прокачаный