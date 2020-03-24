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Новости
Артём Мазанов
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В симуляторе пандемии Plague Inc. появится режим, где с вирусом, наоборот, нужно будет бороться Материал редакции

Игроки будут улучшать системы здравоохранения и контролировать заболевших.

8 комментариев
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Plague Inc.

Разработчики симулятора пандемии Plague Inc. анонсировали новый режим, где с вирусом, наоборот, нужно будет бороться. Об этом они рассказали в своём блоге.

Обновление будет бесплатным, даты его выхода пока нет. В новом режиме игрокам нужно будет контролировать распространение вируса, развивать системы здравоохранения, и контролировать заболевших: в том числе следить за социальным дистанцированием.

Режим разрабатывают вместе с различными экспертами, в том числе из Всемирной Организации Здравоохранения. Разработчики Plague Inc. также пожертвовали 250 тысяч долларов тысяч двум фондам по борьбе с коронавирусом.

На фоне вспышки коронавируса Covid-19 симулятор Plague Inc. возглавил топ платных игр в чарте App Store. И его стали чаще вспоминать в соцсетях.

В сети при каждом вирусе вспоминают Plague Inc…
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#новости #covid19 #игры

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8 комментариев
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Трехтысячелетний пес

18

Прокачать "у нас оно слава богу не распространяется": снижает заражаемость в бедных странах

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Великолепный фонарь

Трехтысячелетний
0

Лучше снижение заражаемости заменить на снижение интенсивности введения защитных мер до момента "всё, пизда". 

Ответить

Yuri Miller

11

Тогда и название надо WHO Inc.

Ответить

Litnikov Danil

5

Есть опция "брызгать святой водой"?

Ответить

Dmitry Shiryaev

Litnikov
5

только для стран с перком "скрепы"

Ответить

Варя Березкина

Litnikov
1

Для этой опции порнхаб расшарил премиум подписки

Ответить

Litnikov Danil

Варя
0

Сколько святой воды впустую

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Ilya Martyanov

0

А я думал что в этой игре изначально с ним боришься. Так вот откуда он такой прокачаный

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