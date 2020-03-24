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В вузе заявили, что он распространял сведения, «порочащие деловую репутацию университета».
Студента Университета гражданской авиации в Петербурге Степана Деркача отчислили из-за комментариев в группе «Фонтанки» во «ВКонтакте», где он высказался о коррупции в вузе. Об этом сообщает само издание со ссылкой на копию приказа университета.
Деркач написал два комментария под постом о том, как жительница Петербурга попросила главу СК Александра Бастрыкина проверить студентов, зачисленных в вуз якобы без экзаменов.
Студент написал, что ремонт в общежитиях университета «делался на бумагах», а расходные материалы покупаются «через подставную фирму по завышенным ценам».
В приказе говорится, что Деркача отчислили «за нарушение дисциплины, выразившееся в распространении сведений, порочащих деловую репутацию Университета 30.03.2019 в 20 часов 32 минуты в сети Интернет», далее прикреплена ссылка на группу «Фонтанки» ВК.
Студента отчислили в мае 2019 года, но узнал он об этом 10 марта 2020 года, поскольку учился на заочном отделении и сдавал сессию раз в год. Он утверждает, что не получал приказа об отчислении.
В январе 2020 года против проректора университета Якова Далингера возбудили уголовное дело. По версии следствия, вуз потратил 359 миллионов рублей на тренажёр экипажа самолета, но получил оборудование на 10 лет старее заявленного.
Студента отчислили в мае 2019 года, но узнал он об этом 10 марта 2020 года, поскольку учился на заочном отделении и сдавал сессию раз в год.
Попахивает пиздежом, ибо сессия у заочников либо летом, либо зимой. в 2019 он не мог об этом не узнать.
Ну и да, договор на обучение, особенно в "престижном" вузе читать надо - там может быть описана санкция за засирание деловой репутации универа. Даже если эта информация правдива.
Я студент-заочник. Везде по-разному.
Сессий у нас было во-первых, две, как у большинства, а во-вторых, были они обычно поздней осенью/ранней зимой и ранней весной/серединой весны. Один раз вроде зацепили начало лета, но точно уже не помню. Летом не было ни одной сессии, факт.
"Засирание деловой репутации", как ты выразился, настолько мутная формулировка, что, наверное, ее придется подтверждать судом
А что мешает не придти на сессию и закрыть её потом? Во многих универах дают год на закрытие долгов, а где-то и до сдачи дипломной работы.
Могу соврать, но это не "во многих универах", а закон об образовании.
Показательный щит
То есть вы хотите сказать что с мая 2019 до марта 2020 университет не выходил на связь со студентом вообще?
А с чего взяли, что вуз ровно год назад это решил сделать? Может на глаза попался коммент только вот недавно. У меня среди очников однокурсников было пару раз, когда чуваки учились по полгода, и выясняли, что их отчислили. При чём, это было с корупцией связано, такое практикуют только так. Особенно с «тихими», которые как им кажется просто проглотят и всё.