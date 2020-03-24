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Артём Мазанов
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Песков попросил врача снять Путина на специальный телефон и отправить «Диме» в Telegram. А потом — уничтожить устройство Материал редакции

В телефоне был только один контакт.

77 комментариев
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​Видео Life

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил сотрудницу больницы в посёлке Коммунарка снять Владимир Путина на специальный телефон и отправить «Диме» в Telegram. Об этом рассказал Life.

«Дима» был единственным контактом в этом телефоне. Песков также попросил потом «уничтожить» устройство. «Не было времени ждать дезинфекции. Мы не можем подвергать президента риску», — так он объяснил журналистам свою просьбу.

Путин встретился в Коммунарке с главным врачом больницы, посетил пациентов и провёл рабочее совещание, посвящённое мерам по борьбе с коронавирусом.

Перед тем, как пройти к пациентам, Путин сначала переоделся в спортивный костюм, а после надел сверху защитный — жёлтого цвета. Все сопровождающие его люди были в белых костюмах, на это обратили внимание журналисты, но Песков рассказал, что Путину «просто такой выдали, это ничего не значит».

#новости #covid19 #путин

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77 комментариев
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Территориальный танк88

43

Вова, делай глубокие вдохи, и не спеши. Рассмотри все поподробнее, попроси показать в каких условиях лежат заражённые. Нам всем очень интересном правда.

Ответить

Паша Цветомузыка

Территориальный
16

Да там наверное весь Мосфильм собрался, массовку прям с передачи соловья погнали туда

Ответить

styll

Паша
6

Включая пациентов

Ответить

Недавний ключ

40

Путин встретился в Коммунарке с главным врачом больницы, посетил пациентов и провёл рабочее совещание, посвящённое мерам по борьбе с коронавирусом.

зачем?
он знает толк в мерах по борьбе с вирусами в пандемию?
он разбирается в работе врачей?
уверен, у врачей в коммунарке ДОХУИЩА дел сейчас, которые важнее, чем участие в этом цирке на камеру, которому наверняка предшествовали перекрытия трасс, входных дверей и прочие "отменяйте нахуй все процедуры, царь приехал"

Ответить

Уютный Багажник

Недавний
1

Затем, чтобы показать как он заботится о людях, хуё-моё. Неужели не очевидно? 

Ответить

Илья Гексагон

25

Продам белый телефон, один контакт "Дима".
ДОРОГО!

Ответить

Mikhail Fomenko

Илья
9

Это самый короткий рассказ Хемингуэя, способный растрогать любого?

Ответить

Sam Lowry

Mikhail
0

Разозлить. 

Ответить

Петербургский ГОСТ

Mikhail
0

Продам гараж

Ответить

Ded Pihto

17

Вы хотите сказать трусливый путин который даже боится на вопросы отвечать без подготовки, пошёл в инфекционную больницу к коронавирусным больным? Не пиздите. Это была массовка из президентского пула актёров массовки. Ждём разоблачений.

Ответить

Bulat Akhmetshin

Ded
11

Удмурта послали.

Ответить

Иван Курбатов

Ded
6

Просто снял всю мысль с языка.

Это насколько пробитым надо быть , чтобы верить что самый изощрённый как бывший КГБшник пассажир мелким шагом попиздит в инфецкионку.

Но, для биомасс всё сделано в лучшем виде.
Он с нами, он вот прямо «на местах» ходит, не боясь угрозы:)

Ответить

Ded Pihto

Ded
5

Смешно получится если актёры массовки уже гдето на съёмках коронавирус подцепили, а врачи изза постановки одели путина в красивый жёлтенький но старый и дырявый костюм

Ответить

Уютный Багажник

Ded
3

Их всех держали в карантине ещё с февраля, специально для такого случая. Законсервировали, так сказать. 

Ответить

Vlad F

Ded
0

Банкетного не жалко

Ответить

Evseef Dmitriy

Ded
0

И двойник 

Ответить

Ivan Nikiforenko

12

Походон круче, чем у Макгрегора.

Ответить

Просто Тимуррр

Ivan
25

Я аж всхохотнул. Это ж чисто походняк гопаря который жидко обтекает, но всеми силами пытается создать видимость того что он неебически в себе уверен

Ответить

Dra

15

> Песков также попросил потом «уничтожить» устройство.

Мои нологи...

Ответить

Паша Цветомузыка

Dra
0

Подозреваю, что это устройство равно месячному прожиточному минимуму, а если iphone pro - то можно сказать и годовой прожиточный минимум. Если подумать в таком ключе, то становится обидно :/

Ответить

Паша Цветомузыка

8

Лол, кек, Диму тоже уничтожили?

Ответить

Паша Цветомузыка

Паша
18

Падажжжите ка, а телега ж заблокирована. Или через запрещенные прокси сидят?

Ответить

Yuri Ly

Паша
0

Она и без прокси работает 

Ответить

Паша Цветомузыка

Yuri
0

Они думаешь это знают? :DDDDD 

Ответить

Денис Смирнов

Паша
0

Вчера/сегодня Жарова выпилили их Роскомпозора. Теперь не заблокируют)

Ответить

Гном Ворчун

Денис
0

Жарова выпилили, чтобы Диме в телегу одно сообщение накатать

Ответить

Варя Березкина

8

Перед тем, как пройти к пациентам, Путин сначала переоделся в спортивный костюм.

В больницу Владимир Владимирович уже побывал. Ждём новые видосы.

Ответить

Эмиль Рубанов

8

Я думал он на Валдай уехал самоизолироваться.
Или это двойник?

Ответить

styll

7

Глупый вопрос есть: зачем Путин надел костюм? Все-же знают, что достаточно самодельной марлевой маски.

Ответить

Bad Bear

5

Блядский цирк

Ответить

Паша Цветомузыка

Bad
2

На конной тяге

Ответить

alex twit

Паша
4

Конной лахте

Ответить

Ded Pihto

4

надел сверху защитный — жёлтого цвета

 его люди были в белых костюмах

Ответить

Сергей Колегов

Ded
2

КУ! ой бля

Ответить

Ded Pihto

Ded
0

Ох блин. ТЖ альфа канал проигнорировал чтоли?

Ответить

Сергей Колегов

Ded
2

Нет, всё смотрится прекрасно!

Ответить

Ded Pihto

Сергей
0

Там фон прозрачный

Ответить

Evseef Dmitriy

Ded
0

Да

Ответить

Ded Pihto

Evseef
0

Ну и тж просто альфаканал проигнорировал и вывел как есть. Вроде такая фигня уже была тут и кажется поправить хотели

Ответить

Evseef Dmitriy

Ded
0

Да

Ответить

Руслан Гатин

4

Ждём на авито этот самсунг

Ответить

alex twit

2

Дима Маликов, небось?

Ответить

Computer dragon

alex
5

Дима Песков

Ответить

Ded Pihto

Computer
3
Ответить

Варя Березкина

alex
2

Вряд ли, ему в Твиттер бы попросили отправить

Ответить

Средний магнит

alex
0

Малахов 

Ответить

Alexander Shpak

2

Телеграмм?Песков?Путин?Дима? Хули они телегу юзают, если сами же ее запретили???

Ответить

alex twit

Alexander
1

Кому надо разрешили

Ответить

Сергей Звезда

1

Это S20? Я разглядеть не могу

Ответить

Maksim Kniazev-Bogatyrev

Сергей
4

Хм, а зачем было подходить к президенту и подвергать его опасности своим присутствием, если можно было снять на 100х зум?

Ответить

Alexander Kopeikin

Сергей
1

Samsung a51 больше похоже

Ответить

Сергей Звезда

Сергей
0

@Дамир Камалетдинов 

Ответить

Toliyn

Сергей
0

ведущий мобильный аналитик написал, что а51

Ответить

Litnikov Danil

2

Было бы забавно, если бы он начал снимать костюм миньона без предварительной дегазации

Ответить

Озорной Лис

1

Кажется он опять на каблуках.

Ответить

Litnikov Danil

Озорной
2

Че у него с ногой на фото справа?

Ответить

Озорной Лис

Litnikov
2
Ответить

Litnikov Danil

Озорной
2

Прям червяк Джим какой то

Ответить

Alexey Snooker

Litnikov
0

на пынеходах

Ответить

Alexey Snooker

Озорной
2

на лабутенах, нах

Ответить

Евген

1

Если бы **** ***** ******* я был бы так счастлив.

Ответить

Рустам Измайлов

Евген
0

* ***** ** *****(

Ответить

Острый пистолет

1

Нахуй проценко на свой лысый затылок надевает этот мешок 

Ответить

Андрей Рядькин

1

это какой то осознанный публичный реверанс в сторону ушедшего в тень димы
Фотограф представляет, что в руках автомат и очередью кучно бьет 

Ответить

Константин Иванов

1

Дима Киселев?

Ответить

Orbital_Cat

1

Это солнцеликий костюмчик выдали.

Ответить

Константин Меньщиков

1

Моль переоделась

Ответить

Oleg Shirochenkov

1

Жду указа президента об уничтожении Коммунарки и объявлении победы над вирусом.

Ответить

Виктор Запруднов

1

Дима уснул пока ждал

Ответить

Rashid Shamsudinov

0

А ведь есть шанс! :D 

Ответить

Мрачный вентилятор

0

Я думал, что они на вацапчеке

Ответить

Roma Schreibikus

0

Когда у общества нет цветовой дифференциации защитного костюма, то нет цели! А когда нет цели — нет будущего!

Ответить

Alexey Snooker

0

На 0:30 воспитатель помогает маленькому вове одеть защитный костюм.

Ответить

Alexey Snooker

Alexey
0

А вообще в этом видео прекрасно все

Ответить

the art of гепард

Alexey
0

надеть

Ответить

Alexey Snooker

the
0

одел цепь на цепь на цепь, одел цепь на цепь на цепь, йоу

Ответить

Alexey Snooker

0

Дима я так полагаю, киселев?

Ответить
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