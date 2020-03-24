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В телефоне был только один контакт.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил сотрудницу больницы в посёлке Коммунарка снять Владимир Путина на специальный телефон и отправить «Диме» в Telegram. Об этом рассказал Life.
«Дима» был единственным контактом в этом телефоне. Песков также попросил потом «уничтожить» устройство. «Не было времени ждать дезинфекции. Мы не можем подвергать президента риску», — так он объяснил журналистам свою просьбу.
Путин встретился в Коммунарке с главным врачом больницы, посетил пациентов и провёл рабочее совещание, посвящённое мерам по борьбе с коронавирусом.
Перед тем, как пройти к пациентам, Путин сначала переоделся в спортивный костюм, а после надел сверху защитный — жёлтого цвета. Все сопровождающие его люди были в белых костюмах, на это обратили внимание журналисты, но Песков рассказал, что Путину «просто такой выдали, это ничего не значит».
Да там наверное весь Мосфильм собрался, массовку прям с передачи соловья погнали туда
Путин встретился в Коммунарке с главным врачом больницы, посетил пациентов и провёл рабочее совещание, посвящённое мерам по борьбе с коронавирусом.
зачем?
он знает толк в мерах по борьбе с вирусами в пандемию?
он разбирается в работе врачей?
уверен, у врачей в коммунарке ДОХУИЩА дел сейчас, которые важнее, чем участие в этом цирке на камеру, которому наверняка предшествовали перекрытия трасс, входных дверей и прочие "отменяйте нахуй все процедуры, царь приехал"
Затем, чтобы показать как он заботится о людях, хуё-моё. Неужели не очевидно?
Продам белый телефон, один контакт "Дима".
ДОРОГО!
Это самый короткий рассказ Хемингуэя, способный растрогать любого?
Вы хотите сказать трусливый путин который даже боится на вопросы отвечать без подготовки, пошёл в инфекционную больницу к коронавирусным больным? Не пиздите. Это была массовка из президентского пула актёров массовки. Ждём разоблачений.
Просто снял всю мысль с языка.
Это насколько пробитым надо быть , чтобы верить что самый изощрённый как бывший КГБшник пассажир мелким шагом попиздит в инфецкионку.
Но, для биомасс всё сделано в лучшем виде.
Он с нами, он вот прямо «на местах» ходит, не боясь угрозы:)
Их всех держали в карантине ещё с февраля, специально для такого случая. Законсервировали, так сказать.
Походон круче, чем у Макгрегора.
Я аж всхохотнул. Это ж чисто походняк гопаря который жидко обтекает, но всеми силами пытается создать видимость того что он неебически в себе уверен
> Песков также попросил потом «уничтожить» устройство.
Мои нологи...
Подозреваю, что это устройство равно месячному прожиточному минимуму, а если iphone pro - то можно сказать и годовой прожиточный минимум. Если подумать в таком ключе, то становится обидно :/
Лол, кек, Диму тоже уничтожили?
Падажжжите ка, а телега ж заблокирована. Или через запрещенные прокси сидят?
Вчера/сегодня Жарова выпилили их Роскомпозора. Теперь не заблокируют)
Перед тем, как пройти к пациентам, Путин сначала переоделся в спортивный костюм.
В больницу Владимир Владимирович уже побывал. Ждём новые видосы.
Глупый вопрос есть: зачем Путин надел костюм? Все-же знают, что достаточно самодельной марлевой маски.
Блядский цирк
надел сверху защитный — жёлтого цвета
его люди были в белых костюмах
Нет, всё смотрится прекрасно!
Дима Маликов, небось?
Дима Песков
Телеграмм?Песков?Путин?Дима? Хули они телегу юзают, если сами же ее запретили???
Это S20? Я разглядеть не могу
Хм, а зачем было подходить к президенту и подвергать его опасности своим присутствием, если можно было снять на 100х зум?
Было бы забавно, если бы он начал снимать костюм миньона без предварительной дегазации
Кажется он опять на каблуках.
Че у него с ногой на фото справа?
Если бы **** ***** ******* я был бы так счастлив.
это какой то осознанный публичный реверанс в сторону ушедшего в тень димы
Фотограф представляет, что в руках автомат и очередью кучно бьет
Жду указа президента об уничтожении Коммунарки и объявлении победы над вирусом.
Когда у общества нет цветовой дифференциации защитного костюма, то нет цели! А когда нет цели — нет будущего!
На 0:30 воспитатель помогает маленькому вове одеть защитный костюм.
надеть