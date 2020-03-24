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«Если правительство не способно найти выход, то организованная преступность найдёт».
В Рио-де-Жанейро организованные преступные группировки ввели комендантский час из-за пандемии Covid-19. Об этом пишет Globo со ссылкой на местных жителей.
Издание утверждает, что банды разослали сообщения жителям нескольких фавел и запретили им выходить на улицу после 20:00 по местному времени.
В другом сообщении говорится, что банды вводят комендантский час, потому что этого не делает правительство.
Риу-дас-Педрас, Музема и Тихукинья относятся к бедным районам города. Жильё в них находится в неблагополучном состоянии, местные жители утверждают, что регулярно испытывают перебои с подачей воды и потому не могут соблюдать рекомендации по борьбе с вирусом.
В Рио-де-Жанейро уже приняли меры по борьбе с распространением коронавируса. В частности, в городе сократили количество перевозок на общественном транспорте, уменьшив число курсирующих автобусов, поездов в метро и электричек. Но комендантский час в городе не вводили, пишет Globo.
В Бразилии 1564 случая заболевания Covid-19, 25 человек умерли от него.
Хорошо когда организованная преступность и правительство это разные понятия в стране.
Пожарный шар
Хорошо когда математика и гомосексуализм никак не связаны
И что с того, что люди перестанут выходить на улицы после 20:00? Они меньше заражать друг друга будут?