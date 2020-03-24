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Алексей Боржонов
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Преступные группировки Рио-де-Жанейро объявили комендантский час в фавелах из-за коронавируса Материал редакции

«Если правительство не способно найти выход, то организованная преступность найдёт».

9 комментариев
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В Рио-де-Жанейро организованные преступные группировки ввели комендантский час из-за пандемии Covid-19. Об этом пишет Globo со ссылкой на местных жителей.

Издание утверждает, что банды разослали сообщения жителям нескольких фавел и запретили им выходить на улицу после 20:00 по местному времени.

Внимание всем жителям Риу-дас-Педрас, Муземы и Тихукинья! Комендантский час с 20:00 сегодня. Любой, кого увидят на улице после этого времени, в следующий раз научится уважать [требование].

Сообщение жителям фавел Рио-де-Жанейро

В другом сообщении говорится, что банды вводят комендантский час, потому что этого не делает правительство.

Мы хотим всего наилучшего для населения. «Если правительство не способно найти выход, то организованная преступность найдёт.

Сообщение жителям фавел Рио-де-Жанейро

Риу-дас-Педрас, Музема и Тихукинья относятся к бедным районам города. Жильё в них находится в неблагополучном состоянии, местные жители утверждают, что регулярно испытывают перебои с подачей воды и потому не могут соблюдать рекомендации по борьбе с вирусом.

В Рио-де-Жанейро уже приняли меры по борьбе с распространением коронавируса. В частности, в городе сократили количество перевозок на общественном транспорте, уменьшив число курсирующих автобусов, поездов в метро и электричек. Но комендантский час в городе не вводили, пишет Globo.

В Бразилии 1564 случая заболевания Covid-19, 25 человек умерли от него.

#новости #covid19

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9 комментариев
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check-it-out

25

Хорошо когда организованная преступность и правительство это разные понятия в стране.

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Пожарный шар

check-it-out
–3

Хорошо когда математика и гомосексуализм никак не связаны 

Ответить

check-it-out

Пожарный
25

[Алан Тьюринг]

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andorus

check-it-out
–1
Ответить

Петербургский ГОСТ

3

В России введен комендан, полицейский сломал ногу ребёнку, который вышел из дома купить таблеток ДЕДУ, — Сообщает дождь. 

Ответить

Vladislav Donets

2

И что с того, что люди перестанут выходить на улицы после 20:00? Они меньше заражать друг друга будут?

Ответить

Натуральный торшер

Vladislav
2

После 20:00 - да

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Litnikov Danil

0

Градус сюра все поднимается

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Пожарный шар

0

Уважения таким героям России

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