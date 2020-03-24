«Если правительство не способно найти выход, то организованная преступность найдёт».

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В Рио-де-Жанейро организованные преступные группировки ввели комендантский час из-за пандемии Covid-19. Об этом пишет Globo со ссылкой на местных жителей.

Издание утверждает, что банды разослали сообщения жителям нескольких фавел и запретили им выходить на улицу после 20:00 по местному времени.

Внимание всем жителям Риу-дас-Педрас, Муземы и Тихукинья! Комендантский час с 20:00 сегодня. Любой, кого увидят на улице после этого времени, в следующий раз научится уважать [требование]. Сообщение жителям фавел Рио-де-Жанейро

В другом сообщении говорится, что банды вводят комендантский час, потому что этого не делает правительство.

Мы хотим всего наилучшего для населения. «Если правительство не способно найти выход, то организованная преступность найдёт. Сообщение жителям фавел Рио-де-Жанейро

Риу-дас-Педрас, Музема и Тихукинья относятся к бедным районам города. Жильё в них находится в неблагополучном состоянии, местные жители утверждают, что регулярно испытывают перебои с подачей воды и потому не могут соблюдать рекомендации по борьбе с вирусом.

В Рио-де-Жанейро уже приняли меры по борьбе с распространением коронавируса. В частности, в городе сократили количество перевозок на общественном транспорте, уменьшив число курсирующих автобусов, поездов в метро и электричек. Но комендантский час в городе не вводили, пишет Globo.