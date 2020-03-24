Правительство России провело заседание с оперштабом по борьбе с распространением коронавируса и поручило регионам закрыть детские развлекательные центры, ночные клубы и кинотеатры. Поручение опубликовано на сайте правительства.

Субъектам России поручили закрыть ночные клубы, детские развлекательные центры, кинотеатры и «иные развлекательные и досуговые заведения». Кроме того, в барах, ресторанах и «аналогичных объектах» необходимо ввести запрет на курение кальянов;

К 24 марта в России зафиксировано 495 случаев заболевания Covid-19, 22 человека выздоровели от него. Для борьбы с распространением коронавируса Россия ограничила авиасообщение со всеми странами и запретила въезд иностранцам до 1 мая.