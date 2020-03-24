Это сделают для борьбы с распространением коронавируса.
Правительство России провело заседание с оперштабом по борьбе с распространением коронавируса и поручило регионам закрыть детские развлекательные центры, ночные клубы и кинотеатры. Поручение опубликовано на сайте правительства.
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Субъектам России поручили закрыть ночные клубы, детские развлекательные центры, кинотеатры и «иные развлекательные и досуговые заведения». Кроме того, в барах, ресторанах и «аналогичных объектах» необходимо ввести запрет на курение кальянов;
- Минтрансу поручили организовать «единовременный вывоз» на поезде украинских граждан на Украину и российских граждан с Украины в Россию. Также ведомство должно заняться вывозом граждан России из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Оно должно подготовить списки россиян, которые хотят вернуться в страну, а также определить аэропорты, которые готовы принять их.
- Для вывоза россиян из неблагополучных стран могут привлечь Минобороны, МЧС, Управление делами президента. Вывозом граждан России из Египта займётся авиакомпания «Белавиа» «в счет её задолженности за аэронавигационные услуги»;
- Правительству Москвы поручили организовать автобусные перевозки граждан, вернувшихся из иностранных стран с неблагоприятной ситуацией, до близлежащих регионов;
- Роспотребнадзор должен изучить, возможно ли использовать санатории для изоляции и лечения больных Covid-19;
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Минтруд должен определить порядок выдачи листков временной нетрудоспособности работающим гражданам старше 65 лет.
К 24 марта в России зафиксировано 495 случаев заболевания Covid-19, 22 человека выздоровели от него. Для борьбы с распространением коронавируса Россия ограничила авиасообщение со всеми странами и запретила въезд иностранцам до 1 мая.
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Принятый единорожек88
Не ну это совсем 😡🤬Всем известно, что коронавирус 👑🦠 боится ароматного кумара как огня💨🚫Теперь не собраться 😎братюнями 🥺😱в любимой кумарной и не попыхать калебастера😈😤
Одно радует, что double яблочко 🍏 🍎можно 🥳забахать и дома🏠 и наслаждаться дымком 💨💨💨
Vitaliy VitalievПринятый
Кальянщики, без паники🙏😉
Вирус нас не тронет🦠❌ Знающий человек сказал: все будет чики-пуки🤙🏼😈 А если вдруг заразились - бегом в кальянную и выкуриваем болячку ядреным дымком💨😎💥 Способ рабочий, доказано врачами🧑🏼🔬👨🏻⚕️ Кто всё-таки боится - переходите на дистанционный покур)
George WeillerПринятый
нашёл твинка @Виталий Иванович Иванов
Аркадий ИвановGeorge
Осуждаю.
George WeillerАркадий
хорошо, тогда я уже потерял его
Механический вентилятор
Любимый паблик
CirnoМеханический
Кстати, а можно ссылочку? Хочу приобщиться, так сказать, к кальянной культуре.
Механический вентилятор
https://vk.com/kalikfan
Если еще не нашел
Litnikov DanilПринятый
😹😹😹😹👋👋👋👋🤦
Натуральный торшер
Кальяны и их сосателей на постоянной основе бы из баров выпиздить в отдельные загоны
the.nightmarezНатуральный
А алкашей — в другой. А в освободившемся месте открыть библиотеку.
Комсомольский звук
Человечество уже придумало залы для курящих
Натуральный торшер
Осталось туда выпиздить кальяны
Андрей Стаховский
А в кальянных кальяны курить можно? :)
Владимир ДыркинАндрей
это и есть бар. Разве не так?
Андрей СтаховскийВладимир
А вот не знаю. Бар (англ. bar) — предприятие общественного питания, оборудованное барной стойкой и реализующее в зависимости от специализации алкогольные и (или) безалкогольные напитки, горячие и прохладительные напитки, коктейли, холодные и горячие закуски и блюда в ограниченном ассортименте, покупные товары[1].
В кальянной нет еды и алкоголя (по закону, вроде).
George WeillerАндрей
Кальянная это бар, но без Season Pass DLC
Andrey KrivonogovАндрей
Они обычно обходят закон тем, что кальян у них продает другое юридическое лицо.
Степан КучеренкоАндрей
в документе написано: "ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах." так что скорее всего в кальянных тоже нельзя будет.
Evseef DmitriyСтепан
Думаю в кальянной нельзя получить аналогичные ресторанным услуги, например
Степан КучеренкоEvseef
Не знаю. Есть ли вообще отдельное определение для кальянных, как для кафе или ресторанов в официальных документах?
Litnikov Danil
ночные клубы
Действительно, все знают что днём вирус ссыт и опасен по ночам
check-it-out
Ох, ну теперь точно пополнять запасы в домашнем баре пора бежать.
Рыбий Глазcheck-it-out
Без бухла никуда конечно, но это нихуя не смешно когда греча будет в дефиците, а сам на поводке...
George Weiller
Москва, кайфуем
check-it-outGeorge
Меня друзья уже начали звать на вписки, я себя в 2010 почувствовал.
George WeillerGeorge
максимальный чилл
the.nightmarezGeorge
Что это за поебота?
Последний — про реутову?
George Weillerthe.nightmarez
Хз почему столько дерьма на главной
dmzkrsk
А гей-клубы не закроют
Молодой щит
tj? не.
Владимир Дыркинdmzkrsk
почему?
check-it-outdmzkrsk
Ну сами гей клубы уже прикрывают либо переделывают в рестораны/бары. А вот блядовники (сауны и т.д.) как и натуральские дрочильни уже вроде закрыли, ибо они как СПА проходят.
Дмитрий Букарев
Закрыть всё, наверное, отличная идея, чтобы притормозить распространение вируса. Но кто и как будет заботиться о бизнесе?
Комсомольский звук
Зачем вам бизнес? Государство обо всех позаботится. Говорят: квартиры скоро не надо будет покупать - государство само будет их давать.
Рыбий Глаз
Во время мастурбации в небольших количествах вырабатывается гормон стресса кортизол. Казалось бы, какая от него польза? Эндокринолог Дженнифер Ланда объясняет, что кортизол имеет решающее значение в способности организма реагировать на стресс и в малых дозах помогает укреплять иммунитет. Похожее влияние на организм оказывают и спортивные тренировки. Но, осмелимся заметить, мастурбация все же приятнее.
Комсомольский звук
Дрочить вприсядку?
Владимир Дыркин
главное чтоб посасывать не запретили молочный коктейльчик
Умерший якорь
посасывать не запрещено, главное не пропогандировать)
Evseef DmitriyУмерший
Главное не глотать
Йон Эрби
Поздравляю работников данных заведений, лососите тунца без денег и работы до мая -_-
Илья ЕрохинЙон
До мая? Оптимистичный вариант...
Дикий жар
Правительству Москвы поручили организовать автобусные перевозки граждан, вернувшихся из иностранных стран с неблагоприятной ситуацией, до близлежащих регионов;
То есть за 101 километр? Вспомнили опыт Олимпиады-80?
Vitaly Yudintsev
Чувствую спрос на кальяны и смеси среди самоизолированных выживальщиков. Нужно ли докупать акции кальянах компаний или это пузырь?
Неолд
Правильно, все ненужные места нужно закрывать. Не вижу смысла в принципе для чего нужны клубы и рестораны.
Сергей Васильев
регионам
Слава богу, что удар пришелся по всяким челябинским кафешкам Маруська, которые, если посудить здраво, закрывать и так надо насовсем...
Bulat AkhmetshinСергей
Кафе никто не закрывает.
Комсомольский звук
Оставить только пельменные и рюмочные (и обязательно под номером, а не под названием)
Йон ЭрбиСергей
так вы не ходите и они сами закроются))