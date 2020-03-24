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Алексей Боржонов
8338

Во всех регионах России закроют кинотеатры, ночные клубы и запретят курить кальяны в барах и ресторанах Материал редакции

Это сделают для борьбы с распространением коронавируса.

Правительство России провело заседание с оперштабом по борьбе с распространением коронавируса и поручило регионам закрыть детские развлекательные центры, ночные клубы и кинотеатры. Поручение опубликовано на сайте правительства.

  • Субъектам России поручили закрыть ночные клубы, детские развлекательные центры, кинотеатры и «иные развлекательные и досуговые заведения». Кроме того, в барах, ресторанах и «аналогичных объектах» необходимо ввести запрет на курение кальянов;

  • Минтрансу поручили организовать «единовременный вывоз» на поезде украинских граждан на Украину и российских граждан с Украины в Россию. Также ведомство должно заняться вывозом граждан России из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Оно должно подготовить списки россиян, которые хотят вернуться в страну, а также определить аэропорты, которые готовы принять их.
  • Для вывоза россиян из неблагополучных стран могут привлечь Минобороны, МЧС, Управление делами президента. Вывозом граждан России из Египта займётся авиакомпания «Белавиа» «в счет её задолженности за аэронавигационные услуги»;
  • Правительству Москвы поручили организовать автобусные перевозки граждан, вернувшихся из иностранных стран с неблагоприятной ситуацией, до близлежащих регионов;
  • Роспотребнадзор должен изучить, возможно ли использовать санатории для изоляции и лечения больных Covid-19;

  • Минтруд должен определить порядок выдачи листков временной нетрудоспособности работающим гражданам старше 65 лет.

К 24 марта в России зафиксировано 495 случаев заболевания Covid-19, 22 человека выздоровели от него. Для борьбы с распространением коронавируса Россия ограничила авиасообщение со всеми странами и запретила въезд иностранцам до 1 мая.

#новости #covid19

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49 комментариев
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Принятый единорожек88

34

Не ну это совсем 😡🤬Всем известно, что коронавирус 👑🦠 боится ароматного кумара как огня💨🚫Теперь не собраться 😎братюнями 🥺😱в любимой кумарной и не попыхать калебастера😈😤

Одно радует, что double яблочко 🍏 🍎можно 🥳забахать и дома🏠 и наслаждаться дымком 💨💨💨

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Vitaliy Vitaliev

Принятый
3

Кальянщики, без паники🙏😉
Вирус нас не тронет🦠❌ Знающий человек сказал: все будет чики-пуки🤙🏼😈 А если вдруг заразились - бегом в кальянную и выкуриваем болячку ядреным дымком💨😎💥 Способ рабочий, доказано врачами🧑🏼‍🔬👨🏻‍⚕️ Кто всё-таки боится - переходите на дистанционный покур)

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George Weiller

Принятый
1

нашёл твинка @Виталий Иванович Иванов 

Ответить

Аркадий Иванов

George
0

Осуждаю.

Ответить

George Weiller

Аркадий
1

хорошо, тогда я уже потерял его

Ответить

Механический вентилятор

Принятый
1

Любимый паблик

Ответить

Cirno

Механический
0

Кстати, а можно ссылочку? Хочу приобщиться, так сказать, к кальянной культуре.

Ответить

Механический вентилятор

Cirno
0

https://vk.com/kalikfan
Если еще не нашел

Калик)
Для ровных ребят
vk.com
Ответить

Litnikov Danil

Принятый
0

😹😹😹😹👋👋👋👋🤦

Ответить

Натуральный торшер

13

Кальяны и их сосателей на постоянной основе бы из баров выпиздить в отдельные загоны 

Ответить

the.nightmarez

Натуральный
12

А алкашей — в другой. А в освободившемся месте открыть библиотеку.

Ответить

Комсомольский звук

Натуральный
0

Человечество уже придумало залы для курящих

Ответить

Натуральный торшер

Комсомольский
3

Осталось туда выпиздить кальяны

Ответить

Андрей Стаховский

4

А в кальянных кальяны курить можно? :) 

Ответить

Владимир Дыркин

Андрей
1

это и есть бар. Разве не так?

Ответить

Андрей Стаховский

Владимир
1

А вот не знаю. Бар (англ. bar) — предприятие общественного питания, оборудованное барной стойкой и реализующее в зависимости от специализации алкогольные и (или) безалкогольные напитки, горячие и прохладительные напитки, коктейли, холодные и горячие закуски и блюда в ограниченном ассортименте, покупные товары[1].

В кальянной нет еды и алкоголя (по закону, вроде).

Ответить

George Weiller

Андрей
1

Кальянная это бар, но без Season Pass DLC

Ответить

Andrey Krivonogov

Андрей
0

Они обычно обходят закон тем, что кальян у них продает другое юридическое лицо.

Ответить

Степан Кучеренко

Андрей
0

в документе написано: "ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах." так что скорее всего в кальянных тоже нельзя будет.

Ответить

Evseef Dmitriy

Степан
0

Думаю в кальянной нельзя получить аналогичные ресторанным услуги, например 

Ответить

Степан Кучеренко

Evseef
0

Не знаю. Есть ли вообще отдельное определение для кальянных, как для кафе или ресторанов в официальных документах?

Ответить

Litnikov Danil

3

ночные клубы

Действительно, все знают что днём вирус ссыт и опасен по ночам

Ответить

check-it-out

2

Ох, ну теперь точно пополнять запасы в домашнем баре пора бежать.

Ответить

Рыбий Глаз

check-it-out
0

Без бухла никуда конечно, но это нихуя не смешно когда греча будет в дефиците, а сам на поводке...

Ответить

George Weiller

0

Москва, кайфуем

Ответить

check-it-out

George
1

Меня друзья уже начали звать на вписки, я себя в 2010 почувствовал.

Ответить

George Weiller

George
0

максимальный чилл

Ответить

the.nightmarez

George
0

Что это за поебота?
Последний — про реутову?

Ответить

George Weiller

the.nightmarez
0

Хз почему столько дерьма на главной

Ответить

dmzkrsk

0

А гей-клубы не закроют

Ответить

Молодой щит

dmzkrsk
1

tj? не.

Ответить

Владимир Дыркин

dmzkrsk
0

почему?

Ответить

check-it-out

dmzkrsk
0

Ну сами гей клубы уже прикрывают либо переделывают в рестораны/бары. А вот блядовники (сауны и т.д.) как и натуральские дрочильни уже вроде закрыли, ибо они как СПА проходят.

Ответить

Дмитрий Букарев

0

Закрыть всё, наверное, отличная идея, чтобы притормозить распространение вируса. Но кто и как будет заботиться о бизнесе? 

Ответить

Комсомольский звук

Дмитрий
1

Зачем вам бизнес? Государство обо всех позаботится. Говорят: квартиры скоро не надо будет покупать - государство само будет их давать.

Ответить

Рыбий Глаз

0

Во время мастурбации в небольших количествах вырабатывается гормон стресса кортизол. Казалось бы, какая от него польза? Эндокринолог Дженнифер Ланда объясняет, что кортизол имеет решающее значение в способности организма реагировать на стресс и в малых дозах помогает укреплять иммунитет. Похожее влияние на организм оказывают и спортивные тренировки. Но, осмелимся заметить, мастурбация все же приятнее.

Ответить

Комсомольский звук

Рыбий
1

Дрочить вприсядку?

Ответить

Владимир Дыркин

0

главное чтоб посасывать не запретили молочный коктейльчик 

Ответить

Умерший якорь

Владимир
0

посасывать не запрещено, главное не пропогандировать)

Ответить

Evseef Dmitriy

Умерший
0

Главное не глотать 

Ответить

Йон Эрби

0

Поздравляю работников данных заведений, лососите тунца без денег и работы до мая -_-

Ответить

Илья Ерохин

Йон
0

До мая? Оптимистичный вариант...

Ответить

Дикий жар

0

Правительству Москвы поручили организовать автобусные перевозки граждан, вернувшихся из иностранных стран с неблагоприятной ситуацией, до близлежащих регионов;

То есть за 101 километр? Вспомнили опыт Олимпиады-80?

Ответить

Vitaly Yudintsev

0

Чувствую спрос на кальяны и смеси среди самоизолированных выживальщиков. Нужно ли докупать акции кальянах компаний или это пузырь?

Ответить

Неолд

0

Правильно, все ненужные места нужно закрывать. Не вижу смысла в принципе для чего нужны клубы и рестораны.

Ответить

Сергей Васильев

–3

регионам

Слава богу, что удар пришелся по всяким челябинским кафешкам Маруська, которые, если посудить здраво, закрывать и так надо насовсем...

Ответить

Bulat Akhmetshin

Сергей
0

Кафе никто не закрывает.

Ответить

Комсомольский звук

Сергей
0

Оставить только пельменные и рюмочные (и обязательно под номером, а не под названием)

Ответить

Йон Эрби

Сергей
0

так вы не ходите и они сами закроются))

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