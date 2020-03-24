Это сделали для борьбы с распространением коронавируса.
Правительство России провело заседание с оперштабом по борьбе с распространением коронавируса и поручило регионам закрыть детские развлекательные центры, ночные клубы и кинотеатры. Поручение опубликовано на сайте правительства.
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Субъектам России поручили закрыть ночные клубы, детские развлекательные центры, кинотеатры и «иные развлекательные и досуговые заведения». Кроме того, в барах, ресторанах и «аналогичных объектах» необходимо ввести запрет на курение кальянов;
- Минтрансу поручили организовать «единовременный вывоз» на поезде украинских граждан на Украину и российских граждан с Украины в Россию. Также ведомство должно заняться вывозом граждан России из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Для это могут привлечь Минобороны, МЧС, Управление делами президента, а также авиакомпанию «Белавиа» «в счет ее задолженности за аэронавигационные услуги»;
- Правительству Москвы поручили организовать автобусные перевозки граждан, вернувшихся из иностранных стран с неблагоприятной ситуацией, до близлежащих регионов;
- Роспотребнадзор должен изучить, возможно ли использовать санатории для изоляции и лечения больных коронавирусом.
К 24 марта в России зафиксировано 495 случаев заболевания Covid-19, 22 человека выздоровели от него. Для борьбы с распространением коронавируса Россия ограничила авиасообщение со всеми странами и запретила въезд иностранцам до 1 мая.
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Принятый единорожек88
Не ну это совсем 😡🤬Всем известно, что коронавирус 👑🦠 боится ароматного кумара как огня💨🚫Теперь не собраться 😎братюнями 🥺😱в любимой кумарной и не попыхать калебастера😈😤
Одно радует, что double яблочко 🍏 🍎можно 🥳забахать и дома🏠 и наслаждаться дымком 💨💨💨
Механический вентилятор
Любимый паблик
Litnikov DanilПринятый
😹😹😹😹👋👋👋👋🤦
George WeillerПринятый
нашёл твинка @Виталий Иванович Иванов
Аркадий ИвановGeorge
Осуждаю.
George WeillerАркадий
хорошо, тогда я уже потерял его
Натуральный торшер
Кальяны и их сосателей на постоянной основе бы из баров выпиздить в отдельные загоны
Комсомольский звук
Человечество уже придумало залы для курящих
Андрей Стаховский
А в кальянных кальяны курить можно? :)
Владимир ДыркинАндрей
это и есть бар. Разве не так?
Андрей СтаховскийВладимир
А вот не знаю. Бар (англ. bar) — предприятие общественного питания, оборудованное барной стойкой и реализующее в зависимости от специализации алкогольные и (или) безалкогольные напитки, горячие и прохладительные напитки, коктейли, холодные и горячие закуски и блюда в ограниченном ассортименте, покупные товары[1].
В кальянной нет еды и алкоголя (по закону, вроде).
George WeillerАндрей
Кальянная это бар, но без Season Pass DLC
Andrey KrivonogovАндрей
Они обычно обходят закон тем, что кальян у них продает другое юридическое лицо.
Степан КучеренкоАндрей
в документе написано: "ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах." так что скорее всего в кальянных тоже нельзя будет.
check-it-out
Ох, ну теперь точно пополнять запасы в домашнем баре пора бежать.
Рыбий Глазcheck-it-out
Без бухла никуда конечно, но это нихуя не смешно когда греча будет в дефиците, а сам на поводке...
George Weiller
Москва, кайфуем
check-it-outGeorge
Меня друзья уже начали звать на вписки, я себя в 2010 почувствовал.
George WeillerGeorge
максимальный чилл
Владимир Дыркин
главное чтоб посасывать не запретили молочный коктейльчик
Умерший якорь
посасывать не запрещено, главное не пропогандировать)
dmzkrsk
А гей-клубы не закроют
Молодой щит
tj? не.
Владимир Дыркинdmzkrsk
почему?
check-it-outdmzkrsk
Ну сами гей клубы уже прикрывают либо переделывают в рестораны/бары. А вот блядовники (сауны и т.д.) как и натуральские дрочильни уже вроде закрыли, ибо они как СПА проходят.
Litnikov Danil
ночные клубы
Действительно, все знают что днём вирус ссыт и опасен по ночам
Дмитрий Букарев
Закрыть всё, наверное, отличная идея, чтобы притормозить распространение вируса. Но кто и как будет заботиться о бизнесе?
Комсомольский звук
Зачем вам бизнес? Государство обо всех позаботится. Говорят: квартиры скоро не надо будет покупать - государство само будет их давать.
Сергей Васильев
регионам
Слава богу, что удар пришелся по всяким челябинским кафешкам Маруська, которые, если посудить здраво, закрывать и так надо насовсем...
Bulat AkhmetshinСергей
Кафе никто не закрывает.
Комсомольский звук
Оставить только пельменные и рюмочные (и обязательно под номером, а не под названием)