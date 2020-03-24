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Алексей Боржонов
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Во всех регионах России закроют кинотеатры, ночные клубы и запретят курить кальяны в барах Материал редакции

Это сделали для борьбы с распространением коронавируса.

Правительство России провело заседание с оперштабом по борьбе с распространением коронавируса и поручило регионам закрыть детские развлекательные центры, ночные клубы и кинотеатры. Поручение опубликовано на сайте правительства.

  • Субъектам России поручили закрыть ночные клубы, детские развлекательные центры, кинотеатры и «иные развлекательные и досуговые заведения». Кроме того, в барах, ресторанах и «аналогичных объектах» необходимо ввести запрет на курение кальянов;

  • Минтрансу поручили организовать «единовременный вывоз» на поезде украинских граждан на Украину и российских граждан с Украины в Россию. Также ведомство должно заняться вывозом граждан России из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Для это могут привлечь Минобороны, МЧС, Управление делами президента, а также авиакомпанию «Белавиа» «в счет ее задолженности за аэронавигационные услуги»;
  • Правительству Москвы поручили организовать автобусные перевозки граждан, вернувшихся из иностранных стран с неблагоприятной ситуацией, до близлежащих регионов;
  • Роспотребнадзор должен изучить, возможно ли использовать санатории для изоляции и лечения больных коронавирусом.

К 24 марта в России зафиксировано 495 случаев заболевания Covid-19, 22 человека выздоровели от него. Для борьбы с распространением коронавируса Россия ограничила авиасообщение со всеми странами и запретила въезд иностранцам до 1 мая.

#новости #covid19

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31 комментарий
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Принятый единорожек88

13

Не ну это совсем 😡🤬Всем известно, что коронавирус 👑🦠 боится ароматного кумара как огня💨🚫Теперь не собраться 😎братюнями 🥺😱в любимой кумарной и не попыхать калебастера😈😤

Одно радует, что double яблочко 🍏 🍎можно 🥳забахать и дома🏠 и наслаждаться дымком 💨💨💨

Ответить

Механический вентилятор

Принятый
1

Любимый паблик

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Litnikov Danil

Принятый
0

😹😹😹😹👋👋👋👋🤦

Ответить

George Weiller

Принятый
0

нашёл твинка @Виталий Иванович Иванов 

Ответить

Аркадий Иванов

George
0

Осуждаю.

Ответить

George Weiller

Аркадий
0

хорошо, тогда я уже потерял его

Ответить

Натуральный торшер

3

Кальяны и их сосателей на постоянной основе бы из баров выпиздить в отдельные загоны 

Ответить

Комсомольский звук

Натуральный
0

Человечество уже придумало залы для курящих

Ответить

Андрей Стаховский

2

А в кальянных кальяны курить можно? :) 

Ответить

Владимир Дыркин

Андрей
0

это и есть бар. Разве не так?

Ответить

Андрей Стаховский

Владимир
1

А вот не знаю. Бар (англ. bar) — предприятие общественного питания, оборудованное барной стойкой и реализующее в зависимости от специализации алкогольные и (или) безалкогольные напитки, горячие и прохладительные напитки, коктейли, холодные и горячие закуски и блюда в ограниченном ассортименте, покупные товары[1].

В кальянной нет еды и алкоголя (по закону, вроде).

Ответить

George Weiller

Андрей
1

Кальянная это бар, но без Season Pass DLC

Ответить

Andrey Krivonogov

Андрей
0

Они обычно обходят закон тем, что кальян у них продает другое юридическое лицо.

Ответить

Степан Кучеренко

Андрей
0

в документе написано: "ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах." так что скорее всего в кальянных тоже нельзя будет.

Ответить

check-it-out

1

Ох, ну теперь точно пополнять запасы в домашнем баре пора бежать.

Ответить

Рыбий Глаз

check-it-out
0

Без бухла никуда конечно, но это нихуя не смешно когда греча будет в дефиците, а сам на поводке...

Ответить

George Weiller

0

Москва, кайфуем

Ответить

check-it-out

George
1

Меня друзья уже начали звать на вписки, я себя в 2010 почувствовал.

Ответить

George Weiller

George
0

максимальный чилл

Ответить

Владимир Дыркин

0

главное чтоб посасывать не запретили молочный коктейльчик 

Ответить

Умерший якорь

Владимир
0

посасывать не запрещено, главное не пропогандировать)

Ответить

dmzkrsk

0

А гей-клубы не закроют

Ответить

Молодой щит

dmzkrsk
0

tj? не.

Ответить

Владимир Дыркин

dmzkrsk
0

почему?

Ответить

check-it-out

dmzkrsk
0

Ну сами гей клубы уже прикрывают либо переделывают в рестораны/бары. А вот блядовники (сауны и т.д.) как и натуральские дрочильни уже вроде закрыли, ибо они как СПА проходят.

Ответить

Litnikov Danil

0

ночные клубы

Действительно, все знают что днём вирус ссыт и опасен по ночам

Ответить

Дмитрий Букарев

0

Закрыть всё, наверное, отличная идея, чтобы притормозить распространение вируса. Но кто и как будет заботиться о бизнесе? 

Ответить

Комсомольский звук

Дмитрий
0

Зачем вам бизнес? Государство обо всех позаботится. Говорят: квартиры скоро не надо будет покупать - государство само будет их давать.

Ответить

Сергей Васильев

–1

регионам

Слава богу, что удар пришелся по всяким челябинским кафешкам Маруська, которые, если посудить здраво, закрывать и так надо насовсем...

Ответить

Bulat Akhmetshin

Сергей
0

Кафе никто не закрывает.

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Комсомольский звук

Сергей
0

Оставить только пельменные и рюмочные (и обязательно под номером, а не под названием)

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