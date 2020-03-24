В республике один официально подтверждённый случай заболевания Covid-19.

В закладки

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время заседания правительства республики заявил, что нарушителей карантина нужно убивать, передаёт «Кавказский узел».

Кадыров говорил о человеке, который вернулся из Мекки и не соблюдал карантин.

Человека, который сам себе создаёт эту проблему, если спросить меня, следовало бы убить. Не только сам заболевает, [но и заражает] свою семью, своих сестер, братьев, соседей. Рамзан Кадыров глава Чечни

Кадыров заявил, что в регионе три человека с подозрением на коронавирус. Они приехали в Чечню из-за рубежа, в том числе из Турции, говорил министр здравоохранения Эльхан Сулейманов.

24 марта официально подтвердился один случай заболевания Covid-19 в республике. Говорил ли Кадыров именно об этом человеке, неизвестно.

Глава Чечни призвал жителей республики серьёзно отнестись к угрозе заболевания: «Остерегайтесь, чеченский народ, не передвигайтесь туда-сюда. Как мы, меры не принимают в других регионах».