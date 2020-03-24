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Новости
Алексей Боржонов
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Кадыров рассказал о нарушителе карантина в Чечне и предложил убивать таких людей Материал редакции

В республике один официально подтверждённый случай заболевания Covid-19.

30 комментариев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров во время заседания правительства республики заявил, что нарушителей карантина нужно убивать, передаёт «Кавказский узел».

Кадыров говорил о человеке, который вернулся из Мекки и не соблюдал карантин.

Человека, который сам себе создаёт эту проблему, если спросить меня, следовало бы убить. Не только сам заболевает, [но и заражает] свою семью, своих сестер, братьев, соседей.

Рамзан Кадыров
глава Чечни

Кадыров заявил, что в регионе три человека с подозрением на коронавирус. Они приехали в Чечню из-за рубежа, в том числе из Турции, говорил министр здравоохранения Эльхан Сулейманов.

24 марта официально подтвердился один случай заболевания Covid-19 в республике. Говорил ли Кадыров именно об этом человеке, неизвестно.

Глава Чечни призвал жителей республики серьёзно отнестись к угрозе заболевания: «Остерегайтесь, чеченский народ, не передвигайтесь туда-сюда. Как мы, меры не принимают в других регионах».

Всего в России 495 случаев заболевания Covid-19, 22 человека выздоровели от него. Наибольшее число заболевших — в Москве (290). На втором месте — Московская область (35), на третьем — Петербург (21).

#новости #covid19

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30 комментариев
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allah213

34

Первого нарушителя карантина я убил в 16 лет

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Gera Ivanov

allah213
0

 кадыровирус.

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check-it-out

18

Простите конечно, но он так часто предлагает убивать людей за всё что угодно, что мне кажется это тупо слово паразит уже у него.

Ответить

Пожарный шар

check-it-out
12

Дон

Ответить

Maxim Nosovets

Пожарный
0

Ган?

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Maxim
6

Э рон

Ответить

Областной пёс_анон

Дмитрий
0

Дон

Ответить

Brown Zweig

Областн…
0

Бом

Ответить

Уютный Багажник

Brown
0

Дон Дорон

Ответить

Заур Зауров

Maxim
0

Пар

Ответить

Областной пёс_анон

Пожарный
0

Дуй хьун*

Ответить

check-it-out

Областной
0

Любители пуэра собрались чтоли?

Ответить

Областной пёс_анон

8

Ну это заявление не нарушает закон. Ага-ага

Ответить

Ложный крюк

Областной
10

Скажут как обычно что трудности перевода

Ответить

Областной пёс_анон

Ложный
2

С русского на русский?

Ответить

Пожарный шар

Областной
8

С до́нского на русский

Ответить

Областной пёс_анон

Пожарный
0

а где информация о том, что он говорит на данном языке?

Ответить

Пожарный шар

Областн…
7

Человека дон, который сам себе создаёт дон эту проблему дон, если спросить меня дон, следовало бы убить дон. Не только сам дон заболевает, [но и заражает] свою семью дон, своих сестер, братьев дон, соседей.

Ответить

Neo

Областн…
0
Чеченский разговорник — Путеводитель Викигид…
Чеченский разговорник — Путеводитель Викигид Wikivoyage
ru.wikivoyage.org
Ответить

Роман Новиков

4

Этому кровопийце лишь бы убивать. Как 16 лет началось — так и остановиться не может.

Ответить

Неолд

Роман
1

Извинись чушка.

Ответить

Neo

Неолд
1
Ответить

Просто Тимуррр

4

Почему Аллах не защищает "братьев, сестер, соседей", дон? Чем он вообще занят кроме выдачи денег Чечне, дон?

Ответить

ouxen

Просто
0

ситуацией на украине

Ответить

Агрессивный микрофон

2

Нет людей, нет болезней. Всё так.

Ответить

George Weiller

1

убивать таких людей

Лично

Ответить

ouxen

George
0

своего первого зараженного он убил в 16 лет

Ответить

Петербургский ГОСТ

0

Кадыров живет в 22 веке 

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Александр Мелихов

0

Семь бед, один ответ

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Aleks Ad

0

это его Аллах наказал, ибо нехуй камню молиться

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