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В республике один официально подтверждённый случай заболевания Covid-19.
Глава Чечни Рамзан Кадыров во время заседания правительства республики заявил, что нарушителей карантина нужно убивать, передаёт «Кавказский узел».
Кадыров говорил о человеке, который вернулся из Мекки и не соблюдал карантин.
Кадыров заявил, что в регионе три человека с подозрением на коронавирус. Они приехали в Чечню из-за рубежа, в том числе из Турции, говорил министр здравоохранения Эльхан Сулейманов.
24 марта официально подтвердился один случай заболевания Covid-19 в республике. Говорил ли Кадыров именно об этом человеке, неизвестно.
Глава Чечни призвал жителей республики серьёзно отнестись к угрозе заболевания: «Остерегайтесь, чеченский народ, не передвигайтесь туда-сюда. Как мы, меры не принимают в других регионах».
Всего в России 495 случаев заболевания Covid-19, 22 человека выздоровели от него. Наибольшее число заболевших — в Москве (290). На втором месте — Московская область (35), на третьем — Петербург (21).
Первого нарушителя карантина я убил в 16 лет
Простите конечно, но он так часто предлагает убивать людей за всё что угодно, что мне кажется это тупо слово паразит уже у него.
Пожарный шар
Дон
Ган?
Э рон
Областной пёс_анон
Дон
Дуй хьун*
Ложный крюк
Скажут как обычно что трудности перевода
Областной пёс_анон
С русского на русский?
Пожарный шар
С до́нского на русский
а где информация о том, что он говорит на данном языке?
Пожарный шар
Человека дон, который сам себе создаёт дон эту проблему дон, если спросить меня дон, следовало бы убить дон. Не только сам дон заболевает, [но и заражает] свою семью дон, своих сестер, братьев дон, соседей.
Этому кровопийце лишь бы убивать. Как 16 лет началось — так и остановиться не может.
Почему Аллах не защищает "братьев, сестер, соседей", дон? Чем он вообще занят кроме выдачи денег Чечне, дон?
убивать таких людей
Лично