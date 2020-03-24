В России закрывают кинотеатры и клубы, Олимпиаду переносят, а Индия уходит на карантин. Главное о Covid-19 за день
Материал редакции
Дайджест от 24 марта.
В России:
Зафиксировано 57 новых случаев заболевания Covid-19, всего заражённых 495. Сергей Собянин считает, что объём тестирования в регионах «очень низкий», а заболевших Covid-19 на самом деле больше, чем известно властям.
Правительство России поручило закрыть во всех регионах ночные клубы, детские развлекательные центры, кинотеатры, а также запретить курение кальянов в барах и ресторанах;
Рамзан Кадыров рассказал о нарушителе карантина в Чечне и предложил убивать таких людей;
Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах из-за риска распространения коронавируса;
Родителям детей на дистанционном обучении не дадут больничные листы. Вопрос о переходе на режим работы из дома нужно будет решать с работодателем;
С 26 марта по 30 апреля в Петербурге закроют фитнес-центры, бассейны, фуд-корты и запретят досуговые мероприятия в ТЦ. Также в городе до 30 апреля запретили плановую госпитализацию и приём в поликлиниках;
Для поддержки россиян, которым грозит увольнение из-за пандемии коронавируса, планируется ввести временную занятость, организовать режим неполного рабочего времени, а также организовать общественные работы;
Собянин утвердил отсрочки по налогам и аренде для бизнеса;
Медикам поликлиники Минобороны поручили шить себе маски из-за их дефицита, но необходимый материал им не дали;
Продажи презервативов в России выросли на 31% за одну неделю на фоне пандемии нового коронавируса;
Путин приехал в больницу в Коммунарке, и его фото в защитном костюме разошлись на мемы. А Песков во время визита Путина попросил сотрудницу больницы сфотографировать президента на специальный телефон и отправить «Диме» в Телеграм;
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В Индии с населением 1,3 миллиарда человек ввели полный карантин на 21 день — жителям запретили выходить из дома. В Великобритании также ввели карантин, но разрешили жителям выходить из дома только в случае крайней необходимости;
В Италии ужесточили наказание для нарушителей карантина: вместо 200 евро, штраф будет от 400 до 3000 евро. Число жертв от вируса в стране за сутки выросло на 743 человека, всего погибших 6820. Италия остаётся лидером по числу заражённых среди европейских стран.
В Китае выздоровели более 90% заболевших коронавирусом. В стране осталось менее пяти тысяч больных Covid-19. С 25 марта власти страны снимут транспортные ограничения с провинции Хубэй, с 8 апреля — с города Уханя;
В Египте с 25 марта по 8 апреля введут комендантский час с 19:00 до 6:00;
YouTube из-за пандемии коронавируса снизит качество видео по умолчанию по всему миру;
Преступные группировки Рио-де-Жанейро объявили комендантский час в фавелах из-за коронавируса;
Илон Маск подарил Калифорнии более тысячи аппаратов искусственной вентиляции лёгких;
Из-за пандемии коронавируса Instagram ввёл функцию совместного просмотра постов с друзьями в режиме видеочата;
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И традиционная инструкция (каждый день с новой песней)
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Уютный Багажник
В Индии скоро филиал ада откроется, похоже.
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а Индия уходит на карантин
Ага, уже ушла:
Умерший якорь
Если прибор не работает, то забавно
Неолд
М ещё рестораны нужно закрывать. Самое бессмысленное заведение когда либо придуманное.
Умерший якорь
Хорошо, на след недели прикрою
Litnikov Danil
1,3 миллиарда людей. Миллиарда, Карл. Которым надо есть, пить, как то на это зарабатывать. И за карантином по идее должен быть контроль.
Пока похоже скорее на декларацию.