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Алексей Боржонов
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В России закрывают кинотеатры и клубы, Олимпиаду переносят, а Индия уходит на карантин. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест от 24 марта.

В России:

  • Зафиксировано 57 новых случаев заболевания Covid-19, всего заражённых 495. Сергей Собянин считает, что объём тестирования в регионах «очень низкий», а заболевших Covid-19 на самом деле больше, чем известно властям.

  • Правительство России поручило закрыть во всех регионах ночные клубы, детские развлекательные центры, кинотеатры, а также запретить курение кальянов в барах и ресторанах;
  • Рамзан Кадыров рассказал о нарушителе карантина в Чечне и предложил убивать таких людей;
  • Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах из-за риска распространения коронавируса;
  • Родителям детей на дистанционном обучении не дадут больничные листы. Вопрос о переходе на режим работы из дома нужно будет решать с работодателем;
  • С 26 марта по 30 апреля в Петербурге закроют фитнес-центры, бассейны, фуд-корты и запретят досуговые мероприятия в ТЦ. Также в городе до 30 апреля запретили плановую госпитализацию и приём в поликлиниках;
  • Для поддержки россиян, которым грозит увольнение из-за пандемии коронавируса, планируется ввести временную занятость, организовать режим неполного рабочего времени, а также организовать общественные работы;
  • Собянин утвердил отсрочки по налогам и аренде для бизнеса;

  • Медикам поликлиники Минобороны поручили шить себе маски из-за их дефицита, но необходимый материал им не дали;

  • Продажи презервативов в России выросли на 31% за одну неделю на фоне пандемии нового коронавируса;
  • Путин приехал в больницу в Коммунарке, и его фото в защитном костюме разошлись на мемы. А Песков во время визита Путина попросил сотрудницу больницы сфотографировать президента на специальный телефон и отправить «Диме» в Телеграм;

  • «Альфа-групп» передаст годовую прибыль инвесткомпании А1 в размере миллиарда рублей Оперативному штабу по противодействию коронавирусу

В мире:

  • Олимпийские игры в Японии перенесли на 2021 год;
  • В Индии с населением 1,3 миллиарда человек ввели полный карантин на 21 день — жителям запретили выходить из дома. В Великобритании также ввели карантин, но разрешили жителям выходить из дома только в случае крайней необходимости;
  • В Италии ужесточили наказание для нарушителей карантина: вместо 200 евро, штраф будет от 400 до 3000 евро. Число жертв от вируса в стране за сутки выросло на 743 человека, всего погибших 6820. Италия остаётся лидером по числу заражённых среди европейских стран.

  • В Армении на неделю закроют все рестораны и кафе;

  • В Китае выздоровели более 90% заболевших коронавирусом. В стране осталось менее пяти тысяч больных Covid-19. С 25 марта власти страны снимут транспортные ограничения с провинции Хубэй, с 8 апреля — с города Уханя;
  • В Египте с 25 марта по 8 апреля введут комендантский час с 19:00 до 6:00;

  • YouTube из-за пандемии коронавируса снизит качество видео по умолчанию по всему миру;

  • Преступные группировки Рио-де-Жанейро объявили комендантский час в фавелах из-за коронавируса;
  • Илон Маск подарил Калифорнии более тысячи аппаратов искусственной вентиляции лёгких;
  • Из-за пандемии коронавируса Instagram ввёл функцию совместного просмотра постов с друзьями в режиме видеочата;
  • В симуляторе пандемии Plague Inc. появится режим, где с вирусом, наоборот, нужно будет бороться.

И традиционная инструкция (каждый день с новой песней)

#covid19 #covidtoday

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Кадыров рассказал о нарушителе карантина в Чечне и предложил убивать таких людей
В республике один официально подтверждённый случай заболевания Covid-19.
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6 комментариев
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Уютный Багажник

4

В Индии скоро филиал ада откроется, похоже. 

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/ddoi

2

 а Индия уходит на карантин

Ага, уже ушла:

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Умерший якорь

/ddoi
1

Если прибор не работает, то забавно

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Неолд

0

М ещё рестораны нужно закрывать. Самое бессмысленное заведение когда либо придуманное.

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Умерший якорь

Неолд
1

Хорошо, на след недели прикрою

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Litnikov Danil

0

1,3 миллиарда людей. Миллиарда, Карл. Которым надо есть, пить, как то на это зарабатывать. И за карантином по идее должен быть контроль.

Пока похоже скорее на декларацию.

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