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Артём Мазанов
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В Петербурге запретили плановые госпитализацию и приём в поликлиниках Материал редакции

Онкобольным и беременным продолжат оказывать необходимую помощь.

8 комментариев
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В Петербурге из-за коронавирусной инфекции Covid-19 до 30 апреля запретили плановые госпитализацию и приём в поликлиниках. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Власти также запретили диспансеризацию, вакцинацию и профосмотр. Такие ограничения ввели для государственных и частных медучреждений. Глава петербургского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец пояснил, что запрет не коснётся онкобольных, госпитализировать также продолжат и беременных женщин.

Это не коснётся пациентов онкологического профиля. Для них упущенное время может привести к плачевному результату. Во всех остальных случаях плановая помощь будет перенесена на месяц.

Дмитрий Лисовец
глава петербургского Комитета по здравоохранению

Лисовец добавил, что «экстренная госпитализация в больницы, разумеется, будет производится, как и раньше». В постановлении указано, что работу амбулаторных медицинских организаций должны организовать с приоритетом оказания помощи на дому лихорадящим больным с ОРВИ, посещавшим неблагополучные по COVID-19 страны, и лицам старше 60 лет.

#новости #covid19

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8 комментариев
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Иван Терёхин

3
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norm

2

Э, блет. Только хотел больничный взять. Как его потом закрывать? На дом врача вызывать?

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ouxen

norm
4

симулируй симптомы для дурки, там всегда рады

Ответить

Виктор Ганелес

1

Хмм
Запрет на приём в поликлиниках это внезапно пугает

Про плановые операции правильно.
Ps в мск поликлиники пока работают. Вчера заходил.

Ответить

Павел Бокарёв

0

В Москве тоже. Только что врач прием отменила

Ответить

Прошедший динозавр

0

А вы говорите власти скрывают

Ответить

N/a

0

Интересно мне мой субботний отменят или нет

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Ольга Reva

0

Мне завтра к врачам в Питере, никто не звонил, не отменял пока

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