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Онкобольным и беременным продолжат оказывать необходимую помощь.
В Петербурге из-за коронавирусной инфекции Covid-19 до 30 апреля запретили плановые госпитализацию и приём в поликлиниках. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Власти также запретили диспансеризацию, вакцинацию и профосмотр. Такие ограничения ввели для государственных и частных медучреждений. Глава петербургского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец пояснил, что запрет не коснётся онкобольных, госпитализировать также продолжат и беременных женщин.
Лисовец добавил, что «экстренная госпитализация в больницы, разумеется, будет производится, как и раньше». В постановлении указано, что работу амбулаторных медицинских организаций должны организовать с приоритетом оказания помощи на дому лихорадящим больным с ОРВИ, посещавшим неблагополучные по COVID-19 страны, и лицам старше 60 лет.
Э, блет. Только хотел больничный взять. Как его потом закрывать? На дом врача вызывать?
Хмм
Запрет на приём в поликлиниках это внезапно пугает
Про плановые операции правильно.
Ps в мск поликлиники пока работают. Вчера заходил.