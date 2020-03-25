Прямой эфир
Им будут назначать лопинавир и ритонавир, а также парацетамол.
В Москве пациентам с лёгкой формой коронавирусной инфекции Covid-19 разрешили лечиться дома. Об этом сообщается на сайте Департамента здравоохранения Москвы.
Такой регламент будет действовать до 30 марта. Власти считают лёгким течением заболевания, при котором у пациента: температура ниже 38,5 градусов, частота вдохов меньше 30 в минуту, сатурация крови кислородом больше 93%, а также свободное дыхание. Если хотя бы один из этих признаков не соблюден, пациента поместят на лечение. Госпитализировать в любом случае продолжат пациентов старше 65 лет, имеющих хронические заболевания и беременных.
Пациенту с коронавирусной инфекцией, находящемуся на лечении дома, будут назначать лопинавир и ритонавир, обильное питьё, а также парацетамол. Пациента будут считать выздоровевшим при отсутствии симптомов и двух отрицательных тестах на коронавирус, проведенных с разницей не менее чем в 48 часов.
лопинавир и ритонавир, а также парацетамол
Щас начнут сметать из аптек
Лишний лолипоп
Парацетамол уже весь скупили, но он отдельно бесполезен, а первые два ты не купишт
СПИД не лечится, только ВИЧ, посмотри фильм Юры Дудя
Прошедший динозавр
В инструкции к лекарств написано «для лечения Вич»
Я так и написал
Ты написал «не лечится»
СПИД не лечится, только ВИЧ лечится. Для тебя, видимо, это одно и тоже. Отсылаю к фильму великолепного Дудя
вич тоже не лечится
Ну, его здерживание называют лечением, полностью пока не излечивается, это да
Готовятся к тому, чтобы эти места были в принципе в скором времени. А то чел с течением болезни как при ОРВИ займёт койку тяжелобольного.
Я вчера купил тамифлю. Слышал про него (господи прости) на rt у Красовского и в той знаменитой статье в nytimes про двух медсестёр. 1200 стоит
Даже если этот хуй скажет что солнце взошло на востоке - я выгляну в окно и проверю
Здесь я согласен) Ну там, в статье nytimes две медсестры, одна погибла, другая -нет. Эта другая принимала арбидол, тамифлю и какие-то противовичёвые. Но исследования не было, это просто факт, на кт обратили внимание
он блокирует размножение вируса, не позволяет ему в клетки проникать, также как и противовичевые препараты: они не могут его полностью уничтожить, но не дают дальше размножаться
От надежных источников. Запомните - forsythia. Только форситиа лечит.