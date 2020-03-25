Им будут назначать лопинавир и ритонавир, а также парацетамол.

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В Москве пациентам с лёгкой формой коронавирусной инфекции Covid-19 разрешили лечиться дома. Об этом сообщается на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

Такой регламент будет действовать до 30 марта. Власти считают лёгким течением заболевания, при котором у пациента: температура ниже 38,5 градусов, частота вдохов меньше 30 в минуту, сатурация крови кислородом больше 93%, а также свободное дыхание . Если хотя бы один из этих признаков не соблюден, пациента поместят на лечение. Госпитализировать в любом случае продолжат пациентов старше 65 лет, имеющих хронические заболевания и беременных.