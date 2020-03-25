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Новости
Артём Мазанов
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В Москве пациентам с лёгкой формой коронавирусной инфекции разрешили лечиться дома Материал редакции

Им будут назначать лопинавир и ритонавир, а также парацетамол.

28 комментариев
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В Москве пациентам с лёгкой формой коронавирусной инфекции Covid-19 разрешили лечиться дома. Об этом сообщается на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

Такой регламент будет действовать до 30 марта. Власти считают лёгким течением заболевания, при котором у пациента: температура ниже 38,5 градусов, частота вдохов меньше 30 в минуту, сатурация крови кислородом больше 93%, а также свободное дыхание. Если хотя бы один из этих признаков не соблюден, пациента поместят на лечение. Госпитализировать в любом случае продолжат пациентов старше 65 лет, имеющих хронические заболевания и беременных.

Пациенту с коронавирусной инфекцией, находящемуся на лечении дома, будут назначать лопинавир и ритонавир, обильное питьё, а также парацетамол. Пациента будут считать выздоровевшим при отсутствии симптомов и двух отрицательных тестах на коронавирус, проведенных с разницей не менее чем в 48 часов.

#новости #covid19

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28 комментариев
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Александр Воскресенский

10
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Просто Тимуррр

8

лопинавир и ритонавир, а также парацетамол

Щас начнут сметать из аптек

Ответить

Лишний лолипоп

Просто
1

Парацетамол уже весь скупили, но он отдельно бесполезен, а первые два ты не купишт

Ответить

Litnikov Danil

Лишний
1

Про два согласен, а вот парацетамола и производных хоть жопой жуй

Ответить

Прошедший динозавр

0

Это от СПИДа что-ли?

Ответить

Александр Воскресенский

Прошедший
5

Ингибитор для ВИЧ-инфицированных.

Ответить

Иван Прохоров

Прошедший
0

СПИД не лечится, только ВИЧ, посмотри фильм Юры Дудя

Ответить

Прошедший динозавр

Иван
2

@шарлиз терон loves е.коловрата 

Ответить

Иван Прохоров

Прошедший
1

Ясно

Ответить

Evseef Dmitriy

Иван
0

В инструкции к лекарств написано «для лечения Вич»

Ответить

Иван Прохоров

Evseef
0

Я так и написал

Ответить

Evseef Dmitriy

Иван
0

Ты написал «не лечится»

Ответить

Иван Прохоров

Evseef
0

СПИД не лечится, только ВИЧ лечится. Для тебя, видимо, это одно и тоже. Отсылаю к фильму великолепного Дудя

Ответить

Evseef Dmitriy

Иван
2

А, извини, не так прочитал

Ответить

Дмитрий Седов

Иван
0

вич тоже не лечится 

Ответить

Иван Прохоров

Дмитрий
0

Ну, его здерживание называют лечением, полностью пока не излечивается, это да

Ответить

Прошедший динозавр

Прошедший
0

@Вахтёр TJ забаньте @IO за преследования

Ответить

Германский пришелец

0

Больницы не справляются уже? Официально ведь не так много случаев ещё в России

Ответить

Evgeniy Smirnov

Германский
4

Готовятся к тому, чтобы эти места были в принципе в скором времени. А то чел с течением болезни как при ОРВИ займёт койку тяжелобольного.

Ответить

Иван Прохоров

0

Я вчера купил тамифлю. Слышал про него (господи прости) на rt у Красовского и в той знаменитой статье в nytimes про двух медсестёр. 1200 стоит

Ответить

Litnikov Danil

Иван
4

Даже если этот хуй скажет что солнце взошло на востоке - я выгляну в окно и проверю

Ответить

Иван Прохоров

Litnikov
0

Здесь я согласен) Ну там, в статье nytimes две медсестры, одна погибла, другая -нет. Эта другая принимала арбидол, тамифлю и какие-то противовичёвые. Но исследования не было, это просто факт, на кт обратили внимание

Ответить

IO

Иван
0

бля ну не лечится ОРВИ, ну сколько можно

Ответить

Иван Прохоров

IO
0

он блокирует размножение вируса, не позволяет ему в клетки проникать, также как и противовичевые препараты: они не могут его полностью уничтожить, но не дают дальше размножаться

Ответить

Руслан Шекуров

0

От надежных источников. Запомните - forsythia. Только форситиа лечит.

Ответить

Германский пришелец

Руслан
0

Это откуда? 

Ответить

Игорь Готовчиц

Германский
0

Заражение

Ответить

Ivan Beloborodov

0

Так в России же вируса нет

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