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Глава региона также поручил чиновникам исключить распространение «домыслов и слухов» о распространении нового коронавируса.
Губернатор Красноярского края Александр Усс из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Covid-19 поручил ограничить выезд людей за границы муниципальных образований. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Красноярский край стал первым из российских регионов, который пошёл на такие меры. Запрет на выезд не коснётся «неотложных поездок». Что именно имеется ввиду под этим, не уточняется. В регионе зарегистрировано пять случаев заражения Covid-19.
Усс также попросил глав муниципалитетов способствовать «самоизоляции пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями», «объяснить населению необходимость реже посещать торговые центры, парки, скверы, детские площадки и места массового скопления людей», разработать меры поддержки предпринимателей, а также исключить распространение «домыслов и слухов» о распространении нового коронавируса.
закрываем выезд из городов!
паника вообще не нужна, откуда вы паникуете вообще
Если есть на свете рай
Значит оставайтесь там
Красноярск второе Сочи
Солнце светит да не в очи
Если выйдешь без тулупа
Посинеешь как з..упа