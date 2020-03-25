Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
3641

В Красноярском крае обьявили о запрете на выезд. А потом назвали это ошибкой — речь о сокращении числа выездов Материал редакции

Глава региона также поручил чиновникам исключить распространение «домыслов и слухов» о распространении нового коронавируса.

9 комментариев
В закладки

Губернатор Красноярского края Александр Усс из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Covid-19 поручил принять меры по уменьшению количества выездов жителей за пределы муниципалитетов. Об этом пишет «Борус» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Чиновникам поручили свести к минимуму служебные командировки, а жителями региона проведут «разъяснительную работу о необходимости отказаться от личных и деловых поездок, за исключением случаев особой важности».

Усс также попросил глав муниципалитетов способствовать «самоизоляции пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями», «объяснить населению необходимость реже посещать торговые центры, парки, скверы, детские площадки и места массового скопления людей», разработать меры поддержки предпринимателей, а также исключить распространение «домыслов и слухов» о распространении нового коронавируса.

Обновлено в 10:35: Изначально в публикации сообщалось, что Красноярский край стал первым из российских регионов, где ограничат выезд граждан за пределы муниципальных образований. Оказалось, что это не так: пресс-служба правительства региона привела неточную цитату. Губернатор региона лишь поручил чиновникам «принять меры по уменьшению количества выездов жителей за пределы муниципалитетов, в рамках имеющихся у них полномочий».

#новости #covid19 #регионы

Новости
Подписан
Отписаться
В Москве пациентам с лёгкой формой коронавирусной инфекции разрешили лечиться дома
Им будут назначать лопинавир и ритонавир, а также парацетамол.
3
16
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","covid19"], "comments": 9, "likes": 16, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 153238, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 25 Mar 2020 09:55:19 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Реклама на платформе
Контент и спецпроекты
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 153238, "author_id": 132211, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/153238\/get","add":"\/comments\/153238\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/153238"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Серый Свитер

9

закрываем выезд из городов!

паника вообще не нужна, откуда вы паникуете вообще

Ответить

Серый Свитер

Серый
0

ну это как всегда тексты чуваку пишет нейросеть

В качестве возможных мер глав предусматривается:
1. Сведение к минимуму служебных командировок муниципальных служащих и работников подведомственных учреждений.
2. Разъяснительная работа среди жителей муниципалитетов о необходимости отказаться от личных и деловых поездок, за исключением случаев особой важности», — заявили в пресс-службе губернатора края. 

Ответить

badResistor

5

Красноярск второе Сочи
Солнце светит да не в очи
Если выйдешь без тулупа
Посинеешь как з..упа

Ответить

Andrey Frolov

2

Если есть на свете рай
Значит оставайтесь там

Ответить

Litnikov Danil

Andrey
6

Это Красноярск, а не Краснодар

Ответить

Зарубежный ключ

Andrey
2

Если есть на свете ад,
Дьявол там вам будет рад

Ответить

Игнат Синицын

0

В Новгородской области пускай тоже запретят

Ответить

Игорь Рачук

0
Ответить

Litnikov Danil

–2

.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
QIWI закроет «Рокетбанк». На проект не нашли покупателя
Ликвидацию планируют закончить к концу 2020 года.
294
Новости
В России 57 новых случаев заболевания Covid-19 за сутки. Всего заражённых 495
Новые случаи заболевания зафиксировали в 14 регионах.
136
Разборы
«На нас все забили»: монологи россиян, застрявших на Филиппинах, в Марокко и Узбекистане после закрытия границ
Им приходится добиваться информации от российских посольств и самостоятельно организовывать эвакуацию.
133
Популярное за три дня
Интернет
Мем: Объясни свою маленькость
Идеальный способ вести диалог с теми, кто хоть немного ниже или меньше тебя.
45
Новости
В Воронежской области дети чиновников съездили на море вместо детей-инвалидов и малоимущих
В управлении соцзащиты подделали отказ родителей нуждающихся детей от полагавшихся им путёвок.
109
Животные
22

Прямой эфир

Лев Люкшин

В России за сутки выявили ещё…

Universe

В России за сутки выявили ещё…

Владимир Василенко

В России за сутки выявили ещё…

Владимир Василенко

В России за сутки выявили ещё…

Эдуард Гладышев

В Госдуму внесли законопроект о…

Джордж Харви

Большая чистка в "Твиттере"

Люц Шнайдер

В России за сутки выявили ещё…

Mikhail Pukas

В России за сутки выявили ещё…

Hasan Alloush

В России за сутки выявили ещё…

Sergey Volkov

В России за сутки выявили ещё…

Roman Konchalov

«На нас все забили»: монологи…

Litnikov Danil

В России за сутки выявили ещё…

Николай Чумаков

В России за сутки выявили ещё…

Andrew Night

В России за сутки выявили ещё…

Мария Русакова

В России за сутки выявили ещё…

Сергей Звезда

В России за сутки выявили ещё…

Andrew Night

В России за сутки выявили ещё…

Подозрительный Кот

Суд в США признал криптовалюту…

Иван Семёныч

В России за сутки выявили ещё…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUzZjYyOGE2Y2JlNTgxNWY0ZGUiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY1MjV9.vK4ymKa66jFFXg3HS7OFY74sHAuRyrXGgasJAELhf3c", "release": "22f8a6eb" }