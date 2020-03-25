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Глава региона также поручил чиновникам исключить распространение «домыслов и слухов» о распространении нового коронавируса.
Губернатор Красноярского края Александр Усс из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Covid-19 поручил принять меры по уменьшению количества выездов жителей за пределы муниципалитетов. Об этом пишет «Борус» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Чиновникам поручили свести к минимуму служебные командировки, а жителями региона проведут «разъяснительную работу о необходимости отказаться от личных и деловых поездок, за исключением случаев особой важности».
Усс также попросил глав муниципалитетов способствовать «самоизоляции пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями», «объяснить населению необходимость реже посещать торговые центры, парки, скверы, детские площадки и места массового скопления людей», разработать меры поддержки предпринимателей, а также исключить распространение «домыслов и слухов» о распространении нового коронавируса.
закрываем выезд из городов!
паника вообще не нужна, откуда вы паникуете вообще
ну это как всегда тексты чуваку пишет нейросеть
В качестве возможных мер глав предусматривается:
1. Сведение к минимуму служебных командировок муниципальных служащих и работников подведомственных учреждений.
2. Разъяснительная работа среди жителей муниципалитетов о необходимости отказаться от личных и деловых поездок, за исключением случаев особой важности», — заявили в пресс-службе губернатора края.
Красноярск второе Сочи
Солнце светит да не в очи
Если выйдешь без тулупа
Посинеешь как з..упа
Если есть на свете рай
Значит оставайтесь там