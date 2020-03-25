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Артём Мазанов
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В России за сутки выявили ещё 163 заражённых коронавирусом. Всего — 658 в более чем половине регионов Материал редакции

Число заразившихся коронавирусом в Москве возросло с 290 до 410.

52 комментария
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В России за сутки зафиксировали 163 новых случая заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Число заболевших достигло 658. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 20 регионах. Число заразившихся коронавирусом в Москве возросло с 290 до 410.

  • Москва — 120 новых случаев;

  • Московская область — 6 случаев;
  • Республика Крым — 6 случаев;
  • Псковская область — 4 случая;

  • Краснодарский край — 4 случая;

  • Оренбургская область — 3 случая;

  • Якутия — 3 случая;

  • Тульская область — 2 случая;

  • Республика Коми — 2 случая;

  • Кабардино-Балкария — 2 случая;

  • Пермский край — 2 случая;

Голикова рассказала, что к тестированию на коронавирус приступают две крупные частные лаборатории в Москве и Петербурге.

#новости #covid19

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52 комментария
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Парижский пришелец

5

У меня, кстати, температура

Ответить

Прошедший динозавр

Парижский
37

Это обычный свиной грипп

Ответить

Парижский пришелец

Прошедший
4

Мне понравилась твоя шутка

Ответить

Litnikov Danil

Парижский
3

Самоизолируйтесь

Ответить

Парижский пришелец

Litnikov
5

Сеновализируйтесь

Ответить

Игнат Синицын

Парижск…
0

Это типа сеном на сеновале обмазаться? 

Ответить

Тимур Гимадиев

Парижский
0

Наполовину шутка, видимо)) знакомый рассказывал, что заболел гриппом, его отправили на лечение домой. После анализов решил поинтересоваться - а что за штамм - оказался свиной :)

Ответить

Парижский пришелец

Тимур
0

Эпидемия коронавируса и испанки одновременно? Интересно

Ответить

Тимур Гимадиев

Парижск…
1

Да не, давненько это было)

Ответить

Litnikov Danil

Тимур
1

Лет сто назад?

Ответить

Прошедший динозавр

Парижский
0

Не хворай 

Ответить

Прошедший динозавр

14

В регионы завезли гуманитарную помощь в виде тестов

Ответить

Иван Иванов

9
Ответить

Банальный Гоша

8
Ответить

Gennady Verzakov

6

ПОЧАЛОСЬ

Ответить

Игорь Харченко

4

Ну как же? "В Российской Федерации оно, слава богу, не распространяется."

Ответить

Иван Семёныч

–5

Навальный, ты доволен? Или ещё мало?

Ответить

Litnikov Danil

Иван
2

Ты там под градусом?

Ответить

Иван Семёныч

Litnikov
0

Рофлю😀

Ответить

ManInGlasses

Иван
1

Ну зачем приплетать?

Ответить

Евстафий Селюк

ManInGlasses
0

рофлит

Ответить

Иван Семёныч

ManInGlasses
0

Не сотвори себе кумира, брат

Ответить

ouxen

2

Количество Тестируемых возросло втрое

Ответить

Джордж Харви

–2
Ответить

Сергей Звезда

Джордж
4

Когда новость срочная, у редактора редко находится возможность перепроверять, что вышло на сайте в ту же минуту. Мы пытаемся, но всё равно такое неизбежно. Поясняли это уже много раз. 

Ответить

Полноценный блик

Сергей
0

А не размышляли написать FAQ для пользователей?
А то реали часто одно и тоже

Ответить

Многочисленный микроскоп

Полноценный
2

Никто читать не будет

Ответить

Полноценный блик

Многочисленный
1

Зато можно посылать сразу в такой ФАК по подобным вопросам

Ответить

Сергей Звезда

Полноценный
0

Ну не отдельный же фак под одну проблему делать, бессмысленно(

Ответить

Полноценный блик

Сергей
0

Можно кароче сделать Гость ТЖ, где будут комменты только первого уровня, а на них потом ответы. А потом юзать это под фак

Ответить

Сергей Звезда

Полноце…
0

Выпуск «Гостя TJ», где Аня и гость полтора часа с ненавистью смотрят в камеру и молчат

Ответить

Игнат Синицын

0

О, поняли что народ умнеет и более менее реальные цифры стали показывать? 

Ответить

Александр Бунцис

Игнат
1

Народ умнеет? Пффф)

Ответить

Удачный диод

–4

Совести у вас нет.

Ответить

Церковный месяц

Удачный
1

Странная претензия.

Ответить

Darya Timofeeva

0

Пошла жара

Ответить

Andrew Kostin

0

Экспонента на связи

Ответить

Alexandr

0

А где можно по датам взять инфу по приросту заболевших?

Ответить

Прошедший динозавр

Alexandr
0

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Operations Dashboard for ArcGIS
Operations Dashboard for ArcGIS
gisanddata.maps.arcgis.com
Ответить

Сергей Сергеев

Alexandr
0

https://coronavirus-monitor.ru/

Коронавирус. Онлайн карта распространения…
Карта распространения коронавируса. Статистика по коронавирусу в России и мире. Новости про…
coronavirus-monitor.ru
Ответить

Сергей Звезда

Alexandr
0
Как следить за распространением коронавируса…
20 способов самостоятельно мониторить последние данные о болезни, признанной пандемией.
tjournal.ru
Ответить

No Name

0

Вот это серьезные меры, вот это серьезная медицина (с эфира Соловьева, где он лизал задницуу понятно кому, а на Украину гнал, почему у них почти зараженных нет)

Ответить

Алексей Гайдуков

0

Дед всех заразил(

Ответить

Алексей Громов

0

Объявлен месяц летучей мыши. Прирост заболевших увеличен втрое

Ответить

Многочисленный микроскоп

0

Где инфа по регионам?

Ответить

Mikhail Pukas

0

Вот теперь НАЧАЛОСЬ. 

Ответить

Argumenta Ambigua

0

А 9 мая не за горми, очень жду

Ответить

Aleksandr Olegovich

0

Это все приезжие.

Ответить

Andrew Night

0

Ну шо, ждём 1500 и на карантин?

Ответить

Мария Русакова

0

Если чувствуете недомогание, пожалуйста, сходите к врачу.

Ответить

Первая

–1

И? Дальше то что. Могут вообще любое рандомное число писать...Маски в аптеки привезут? 

Ответить

Alex Under

–3
Ответить
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