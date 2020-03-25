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Число заразившихся коронавирусом в Москве возросло с 290 до 410.
В России за сутки зафиксировали 163 новых случая заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Число заболевших достигло 658. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 20 регионах. Число заразившихся коронавирусом в Москве возросло с 290 до 410.
Москва — 120 новых случаев;
Краснодарский край — 4 случая;
Якутия — 3 случая;
Республика Коми — 2 случая;
Пермский край — 2 случая;
Голикова рассказала, что к тестированию на коронавирус приступают две крупные частные лаборатории в Москве и Петербурге.
Это обычный свиной грипп
Парижский пришелец
Мне понравилась твоя шутка
Самоизолируйтесь
Парижский пришелец
Сеновализируйтесь
Наполовину шутка, видимо)) знакомый рассказывал, что заболел гриппом, его отправили на лечение домой. После анализов решил поинтересоваться - а что за штамм - оказался свиной :)
Парижский пришелец
Эпидемия коронавируса и испанки одновременно? Интересно
Да не, давненько это было)
Навальный, ты доволен? Или ещё мало?
Ты там под градусом?
Ну зачем приплетать?
Когда новость срочная, у редактора редко находится возможность перепроверять, что вышло на сайте в ту же минуту. Мы пытаемся, но всё равно такое неизбежно. Поясняли это уже много раз.
А не размышляли написать FAQ для пользователей?
А то реали часто одно и тоже
Многочисленный микроскоп
Никто читать не будет
Полноценный блик
Зато можно посылать сразу в такой ФАК по подобным вопросам
Ну не отдельный же фак под одну проблему делать, бессмысленно(
Можно кароче сделать Гость ТЖ, где будут комменты только первого уровня, а на них потом ответы. А потом юзать это под фак
Выпуск «Гостя TJ», где Аня и гость полтора часа с ненавистью смотрят в камеру и молчат
О, поняли что народ умнеет и более менее реальные цифры стали показывать?
А где можно по датам взять инфу по приросту заболевших?
Вот это серьезные меры, вот это серьезная медицина (с эфира Соловьева, где он лизал задницуу понятно кому, а на Украину гнал, почему у них почти зараженных нет)
И? Дальше то что. Могут вообще любое рандомное число писать...Маски в аптеки привезут?