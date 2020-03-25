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Заражения хантавирусом фиксировали ещё в прошлом веке.
24 марта китайское издание Global Times сообщило, что в Китае умер мужчина, который сдал положительный тест на хантавирус. После этого в СМИ и соцсетях начали писать о «новом» вирусе, «первой» смерти от него и связывать его со вспышкой Covid-19. Но вирус не новый, заражения им фиксировали ещё 1950-х годах.
По данным Global Times, мужчина умер в автобусе по дороге из одной провинции Китая в другую. У него был положительный тест на хантавирус, поэтому 32 пассажиров рейса проверили на заболевание. Об их состоянии издание не сообщило.
Пост GT быстро распространился в Твиттере. После этого в СМИ стали писать о «новом» вирусе и связывать его с пандемией Covid-19.
Вирус назвали в честь реки Хантан в Корее, где во время войны 1950-1953 годов впервые зафиксировали случаи заболевания. Тогда от болезни умерли 190 американских солдат, всего заразились 3000 человек. При этом вирус мог существовать и раньше, но учёные не могли распознать его.
Согласно данным центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), обычно вирус передаётся людям через грызунов — их мочу, кал, слюну или укус. CDC утверждает, что в США не зафиксировали ни одного случая передачи вируса от человека к человеку. В Чили и Аргентине были «редкие» случаи передачи хантавируса при близком контакте людей.
По данным CDC, обе болезни встречаются редко, но могут привести к смерти. Уровень смертности от HPS — 38%, от HFRS — до 15%.
Сиквел ебучий
Автор, спасибо за наводку. Алексей поправил материал так, чтобы было ясно, что паниковать нет причин.
Чувствую себя тараканом. Одной хуйней потравили и сразу ещё какого-то яда подсыпали
Прошедший динозавр
Да
Так блин, употребление в пищу мышей еще как то понять можно, но кто додумался целоваться с крысами?)
Моя бывшая так делала. А что? Нет, я серьёзно. Я правда не шучу 🤷♂️
никакой вспышки нет
так, легкий взблеск смертельно опасного вируса, который за годы легко мог мутировать. волноваться не о чем, китайское правительство врать не будет же.