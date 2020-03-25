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Сергей Звезда
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СМИ написали о «первой» смерти в Китае от «нового» вируса. Но это старый вирус, никакой вспышки нет Материал редакции

Заражения хантавирусом фиксировали ещё в прошлом веке.

24 комментария
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24 марта китайское издание Global Times сообщило, что в Китае умер мужчина, который сдал положительный тест на хантавирус. После этого в СМИ и соцсетях начали писать о «новом» вирусе, «первой» смерти от него и связывать его со вспышкой Covid-19. Но вирус не новый, заражения им фиксировали ещё 1950-х годах.

Хантавирус обнаружили у мужчины в Китае, после этого в сети началась паника

По данным Global Times, мужчина умер в автобусе по дороге из одной провинции Китая в другую. У него был положительный тест на хантавирус, поэтому 32 пассажиров рейса проверили на заболевание. Об их состоянии издание не сообщило.

Пост GT быстро распространился в Твиттере. После этого в СМИ стали писать о «новом» вирусе и связывать его с пандемией Covid-19.

Лента.ру
Московский комсомолец
RT
Царьград ТВ
Первая смерть от хантавируса в Китае вселяет страх; Что вам нужно знать  International Business Times
​После хаоса от Covid-19 мужчина умирает от хантавируса  Times of Oman
Мужчина в Китае умирает от НОВОГО смертельного вируса перед снятием блокировки Уханя  Express
Ещё один новый вирус? Мужчина в Китае умирает от хантавируса после положительного теста на него  Pinkvilla

В Твиттере и других соцсетях тем временем тоже стали паниковать из-за «нового» вируса

Sajid_Iqbal @your1father
Man dies in China from new virus #Hantavirus
World: https://t.co/X97ERi0CEP
Вот дерьмо, опять всё заново
Ｖｉｃｋｙ @that_uniqueguy
For whoever start this game at the beginning of 2020 please finish it quickly. #Hantavirus https://t.co/5SOizVOt11
Кто бы ни начал эту игру в начале 2020 года, пожалуйста, закончите её быстрее
Fahad Sultan 〽️ @aap_ka_sultan
Wait is China not spelling their name? C-H-I-N-A

C=CORONA
H=HANTAVIRUS
ETC---
#Hantavirus https://t.co/Wm4GerlqSN
Погодите, не произносит ли Китай [China] своё имя по буквам? / C — Corona (коронавирус) / H — Hanta (хантавирус)
Bulu Bulu Kehidupan @ulat_bulu_bulu
News : Man dies from #Hantavirus in China.

Others countries : https://t.co/KTIa792ITA
Новости: мужчина умер от хантавируса в Китае / Остальные страны:
@yakkoffflores @yakkoffflores
Los chinos no saben lo que es pollo frito o carne molida ? #Hantavirus https://t.co/9sVf4Bcgy9
Китайцы не знают, что есть жареная курица или фарш?
Митя Достоевский @D0CT0EBCKNN
тем временем в китае: ну вроде коронавирус пошёл на спад. можно отметить это тарелочкой горячего супца из летучих мышей ммм🍜🦇 https://t.co/fTUTY9801P

Хантавирус — не новый вирус, им болели ещё 70 лет назад

Вирус назвали в честь реки Хантан в Корее, где во время войны 1950-1953 годов впервые зафиксировали случаи заболевания. Тогда от болезни умерли 190 американских солдат, всего заразились 3000 человек. При этом вирус мог существовать и раньше, но учёные не могли распознать его.

Согласно данным центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), обычно вирус передаётся людям через грызунов — их мочу, кал, слюну или укус. CDC утверждает, что в США не зафиксировали ни одного случая передачи вируса от человека к человеку. В Чили и Аргентине были «редкие» случаи передачи хантавируса при близком контакте людей.

  • Наиболее распространенный тип хантавируса в США — хантавирусный лёгочный синдром (HPS). Его симптомы: усталость, лихорадка и мышечные боли на ранних стадиях, позже — кашель и одышка;
  • В Европе и Азии обычно встречается другой тип болезни — геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (HFRS). Симптомы: головные боли, боли в спине и животе, лихорадка, озноб, тошнота и помутнение зрения.

По данным CDC, обе болезни встречаются редко, но могут привести к смерти. Уровень смертности от HPS — 38%, от HFRS — до 15%.

#новости #covid19

Спасибо за наводку Иван Иванов
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24 комментария
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Денис .

39

Сиквел ебучий

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Грустный нос

Денис
20

Решили раскрутить фрашизу по полной

Ответить

Коренной крюк

32
Ответить

Постоянный микроскоп

20

Ебучие китайцы

Ответить

Многочисленный микроскоп

12

Так вот чем нас апрель порадует:))

Ответить

Сергей Гращенко

8

ахахах читая заголовок подумал что это прикол...

Ответить

Ледяной американец

4

Что дальше? Кто-то выебет козу? 

Ответить

Грэм Грэмский

Ледяной
3

Овцу, извэнис!

Ответить

Михаил Зеленин

Ледяной
2

примата. Но это уже было. Теперь в мире миллионы с ВИЧ 

Ответить

alex twit

Ледяной
0

Шайтанвирус

Ответить

Парижский пришелец

0

Достаточно не пить крысиную мочу и вы в безопасности

Ответить

Зарубежный ключ

Парижский
6

Достаточно? А ты пробовала начать пить, а потом резко бросить?

Ответить

Сергей Звезда

2

Автор, спасибо за наводку. Алексей поправил материал так, чтобы было ясно, что паниковать нет причин. 

Ответить

Филипп Че

1

Китайская расческа

Ответить

Shevtsov

1

Чувствую себя тараканом. Одной хуйней потравили и сразу ещё какого-то яда подсыпали

Ответить

Германский Петя

0

а

Ответить

Прошедший динозавр

Германский
0

Да

Ответить

Германский Петя

Прошедший
8

когда глушат ипритом, а ты ещё не отошёл от хлора

Ответить

Mmmax

0

*Истерический смех

Ответить

Yuri Miller

0

Да ладно. Что сразу не эбола. Что сразу не сибирская язва?

Ответить

Антон Тимофеев

0

Так блин, употребление в пищу мышей еще как то понять можно, но кто додумался целоваться с крысами?)

Ответить

the.nightmarez

Антон
0

Моя бывшая так делала. А что? Нет, я серьёзно. Я правда не шучу 🤷‍♂️

Ответить

Nastya Kogalymskaya

0

никакой вспышки нет

так, легкий взблеск смертельно опасного вируса, который за годы легко мог мутировать. волноваться не о чем, китайское правительство врать не будет же.

Ответить

Владислав Сурков

–1

ну укусил его кто-то и укусили

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