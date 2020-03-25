Заражения хантавирусом фиксировали ещё в прошлом веке.

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24 марта китайское издание Global Times сообщило, что в Китае умер мужчина, который сдал положительный тест на хантавирус. После этого в СМИ и соцсетях начали писать о «новом» вирусе, «первой» смерти от него и связывать его со вспышкой Covid-19. Но вирус не новый, заражения им фиксировали ещё 1950-х годах.

Хантавирус обнаружили у мужчины в Китае, после этого в сети началась паника

По данным Global Times, мужчина умер в автобусе по дороге из одной провинции Китая в другую. У него был положительный тест на хантавирус, поэтому 32 пассажиров рейса проверили на заболевание. Об их состоянии издание не сообщило.

Пост GT быстро распространился в Твиттере. После этого в СМИ стали писать о «новом» вирусе и связывать его с пандемией Covid-19.

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Ещё один новый вирус? Мужчина в Китае умирает от хантавируса после положительного теста на него Pinkvilla

В Твиттере и других соцсетях тем временем тоже стали паниковать из-за «нового» вируса

Ｖｉｃｋｙ @that_uniqueguy https://t.co/5SOizVOt11 For whoever start this game at the beginning of 2020 please finish it quickly. #Hantavirus Кто бы ни начал эту игру в начале 2020 года, пожалуйста, закончите её быстрее

Fahad Sultan 〽️ @aap_ka_sultan



C=CORONA

H=HANTAVIRUS

ETC---

#Hantavirus https://t.co/Wm4GerlqSN Wait is China not spelling their name? C-H-I-N-AC=CORONAH=HANTAVIRUSETC--- Погодите, не произносит ли Китай [China] своё имя по буквам? / C — Corona (коронавирус) / H — Hanta (хантавирус)

@yakkoffflores @yakkoffflores https://t.co/9sVf4Bcgy9 Los chinos no saben lo que es pollo frito o carne molida ? #Hantavirus Китайцы не знают, что есть жареная курица или фарш?

Митя Достоевский @D0CT0EBCKNN тем временем в китае: ну вроде коронавирус пошёл на спад. можно отметить это тарелочкой горячего супца из летучих мышей ммм🍜🦇 https://t.co/fTUTY9801P

Хантавирус — не новый вирус, им болели ещё 70 лет назад

Вирус назвали в честь реки Хантан в Корее, где во время войны 1950-1953 годов впервые зафиксировали случаи заболевания. Тогда от болезни умерли 190 американских солдат, всего заразились 3000 человек. При этом вирус мог существовать и раньше, но учёные не могли распознать его.

Согласно данным центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), обычно вирус передаётся людям через грызунов — их мочу, кал, слюну или укус. CDC утверждает, что в США не зафиксировали ни одного случая передачи вируса от человека к человеку . В Чили и Аргентине были «редкие» случаи передачи хантавируса при близком контакте людей.

Наиболее распространенный тип хантавируса в США — хантавирусный лёгочный синдром (HPS). Его симптомы: усталость, лихорадка и мышечные боли на ранних стадиях, позже — кашель и одышка;

В Европе и Азии обычно встречается другой тип болезни — геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (HFRS). Симптомы: головные боли, боли в спине и животе, лихорадка, озноб, тошнота и помутнение зрения.

