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Алексей Боржонов
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У 71-летнего принца Чарльза обнаружили коронавирус Материал редакции

У него лёгкие симптомы болезни.

53 комментария
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Фото с сайта принца Чарльза

Принца Чарльз сдал положительный тест на Covid-19, сообщает Sky News со ссылкой на резиденцию британской королевской семьи Кларенс-хаус.

У принца Чарльза лёгкие симптомы болезни, но «в остальном он здоров». Его изолировали в Шотландии, он продолжает работать из дома, как делал это несколько последних дней.

Герцогиню Корнуольскую Камиллу также проверили на коронавирус, результат теста отрицательный.

В последний раз принц Чарльз встречался с Елизаветой второй 12 марта. Резиденция королевской семьи сообщила, что она здорова. Определить, где именно принц заразился вирусом невозможно, утверждают в резиденции, поскольку он участвовал в разных публичных мероприятиях в последнее время.

24 марта британские власти ввели трёхнедельный карантин в стране. Жителям разрешили выходить из дома только в случае крайней необходимости и запретили собираться группами более двух человек.

По данным ВОЗ, в Великобритании 6654 случаев заболевания Covid-19, 335 человек умерли от него.

#covid19 #новости

Спасибо за наводку Роберт Петросян
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53 комментария
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I S

56

 Его единственный шанс вернуть себе корону

Ответить

СЕРЖ БУЛЫЧ

I
5

Если не откинется

Ответить

Alexandr Ivanov

26

Да блять, опять не тот дед

Ответить

Прошедший динозавр

16

Бабка дольше сынка проживет

Ответить

Сергей Морозов

Прошедший
5

Дольше всех вообще

Ответить

Лишний лолипоп

Сергей
4

Пусть не забудет выключить свет 

Ответить

Владимир Земсков

11

Нужна такая же новость, только в контексте России.

Ответить

Роберт Петросян

Владимир
13
Ответить

Роберт Петросян

Роберт
0

Английская монархия F

Ответить

Роберт Петросян

Владимир
9

Принц Чарльз наконец-то получил корону, но не ту

Ответить

Alexander Smirnov

Роберт
1

И даже не сибирскую

Ответить

Евгений Абрамовских

4

Пизда деду. 

Ответить

Евгений Абрамовских

Евгений
3

Я про Чарльза. 

Ответить

Прошедший динозавр

Евгений
14

Опять не тот дед

Ответить

Игорь Головин

Евгений
1

ага, так и запишем

Ответить

Евгений Абрамовских

Игорь
2

Можно ненадо?

Ответить

Игорь Головин

Евгений
4

звоните в приемную, там разберутся 

Ответить

бнулятор

Евгений
0

За победу

Ответить

Alex Maz

5

Посмотрим как вирус влияет на рептилоидов

Ответить

Цивилизованный чувак

5
Ответить

Нижний интернет

3

F

Ответить

Евгений Кочин

3

Бать, тебе нормально?

Ответить

СЕРЖ БУЛЫЧ

2

Флаг ему в руки пусть пьет водку.

Ответить

Игорь Головин

2

ол хейл зе кинг хуле

Ответить

Роберт Петросян

2

Не тот принц заболел

Ответить

Владислав Сурков

Роберт
0

тебя по IP вычислят 

Ответить

Роберт Петросян

Владислав
0

Хахаха, ну пускай

Ответить

Игорь Янович

Владислав
0

ахахахахахах

Ответить

Дмитрий Маркин

1

Давно ли с мамой встречался интересно. Возраст рисковый.

Ответить

СЕРЖ БУЛЫЧ

Дмитрий
1

Все там будем,ей пора

Ответить

Eduard Vakhitov

СЕРЖ
0

Ему пора. И я не про Чарльза 

Ответить

Владислав Сурков

Дмитрий
0

Британский принц Чарльз последний раз встречался с Королевой Елизаветой 9 марта

Ответить

Andrew Kostin

1

Принцавирус

Ответить

Илья Ильин

1

Да здравствует коороль!

Ответить

Григорий Бумбацкий

1

Кажись дворец-то проветривать надо будет в усиленном режиме:)

Ответить

СЕРЖ БУЛЫЧ

0

и Вера и Любовь все наши бабы

Ответить

Независимый вентилятор

СЕРЖ
0

Было б круто, если бы ты их бабами не называл

Ответить

Экономический Мика

Независимый
0

Лол, почему

Ответить

Независимый вентилятор

Экономический
0

Ето мем

Ответить

СЕРЖ БУЛЫЧ

Независимый
0

Извиняюсь Надя , женщины красавицы 

Ответить

Danya Rubik

Независимый
0

Забавно, что на коммент про Веру и Любовь ответила Надежда

Ответить

Alexei Kuksin

0

Один принц Уэльский уже помирал от весенней лихорадки.

Ответить

Прошедший динозавр

Alexei
0

Жаль

Ответить

бнулятор

Alexei
0

Что прям такой хуёвый фильм?

Ответить

Yuri Miller

0

У нас появилась надежда!

Ответить

Инна Бейгельмахер

0

Не ту корону он ждал, ой не ту..

Ответить

Андрей Ионов

0

если это коснется верхушки власти россии это будет красный день календаря
и правда, никакими митингами и силой их не спихнуть, а вирус, ух, ну пожалуйста

Ответить

Andre Macareno

Андрей
0

Заболеют в легкой форме, и красным не будет уже

Ответить

Анна Давыдова

0

Заприте его в башне, охраняемой драконом 

Ответить

Владислав Сурков

0

есть и хорошая новость, принц Чарльз наконец-то получил корону

Ответить

Eduard Vakhitov

Владислав
0

100500 ноунеймов уже шутканули 

Ответить

Nikita Malyshev

0

Не помогло https://twitter.com/LindaOkaythen/status/1238504856333230082

Linda Ní hEdeáin 🧜🏻 @LindaOkaythen
Lads I'm howling, who made this? https://t.co/UEaEfSS3oV
Ответить

Герман Дегтярёв

0

Земля ему пухом.

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