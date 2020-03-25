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У него лёгкие симптомы болезни.
Принца Чарльз сдал положительный тест на Covid-19, сообщает Sky News со ссылкой на резиденцию британской королевской семьи Кларенс-хаус.
У принца Чарльза лёгкие симптомы болезни, но «в остальном он здоров». Его изолировали в Шотландии, он продолжает работать из дома, как делал это несколько последних дней.
Герцогиню Корнуольскую Камиллу также проверили на коронавирус, результат теста отрицательный.
В последний раз принц Чарльз встречался с Елизаветой второй 12 марта. Резиденция королевской семьи сообщила, что она здорова. Определить, где именно принц заразился вирусом невозможно, утверждают в резиденции, поскольку он участвовал в разных публичных мероприятиях в последнее время.
24 марта британские власти ввели трёхнедельный карантин в стране. Жителям разрешили выходить из дома только в случае крайней необходимости и запретили собираться группами более двух человек.
По данным ВОЗ, в Великобритании 6654 случаев заболевания Covid-19, 335 человек умерли от него.
Его единственный шанс вернуть себе корону
Дольше всех вообще
Нужна такая же новость, только в контексте России.
Пизда деду.
Я про Чарльза.
ага, так и запишем
Можно ненадо?
тебя по IP вычислят
Давно ли с мамой встречался интересно. Возраст рисковый.
Все там будем,ей пора
Британский принц Чарльз последний раз встречался с Королевой Елизаветой 9 марта
и Вера и Любовь все наши бабы
Независимый вентилятор
Было б круто, если бы ты их бабами не называл
Экономический Мика
Лол, почему
Один принц Уэльский уже помирал от весенней лихорадки.
если это коснется верхушки власти россии это будет красный день календаря
и правда, никакими митингами и силой их не спихнуть, а вирус, ух, ну пожалуйста
есть и хорошая новость, принц Чарльз наконец-то получил корону