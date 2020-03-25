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Россиянин предлагал эту услугу за 50 тысяч рублей.
Следственный комитет Кемеровской области проверит жителя Новокузнецка из-за размещения объявления с предложением «покашлять» на бизнес-конкурентов в после возвращения из Китая. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Россиянин предлагал заказать услугу по «кашлю» в чужом офисе. После этого, мужчина планировал обратиться в поликлинику с жалобами на симптомы коронавируса и сообщить о посещении офиса. За это россиянин просил 50 тысяч рублей.
Полиция установила, что объявление опубликовал 21-летний фитнес-тренер. Россиянин утверждал, что опубликовал заявление, чтобы пошутить и привлечь внимание к своей странице на сайте объявлений. Он также отметил, что никогда не был в Китае.
25 марта Татьяна Голикова поделилась новой статистикой о заболевших Covid-19 в России. За сутки в России зарегистрировали 163 новых заражённых коронавирусом. Суммарное число больных инфекцией в России выросло до 658.
Пусть и кхе кхе, но надо иметь хорошо развитую гидроцефалию, чтобы за деньги кашлять на «конкурентов».
RU бизнес он такой...
И после таких новостей вы будете говорить, что не нужен штраф и тюрьма за заражение ?