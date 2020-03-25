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Arthur Khamzin
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Житель Новокузнецка после поездки в Китай предложил «покашлять» на бизнес-конкурентов. Его проверит СК Материал редакции

Россиянин предлагал эту услугу за 50 тысяч рублей.

12 комментариев
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Следственный комитет Кемеровской области проверит жителя Новокузнецка из-за размещения объявления с предложением «покашлять» на бизнес-конкурентов в после возвращения из Китая. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Россиянин предлагал заказать услугу по «кашлю» в чужом офисе. После этого, мужчина планировал обратиться в поликлинику с жалобами на симптомы коронавируса и сообщить о посещении офиса. За это россиянин просил 50 тысяч рублей.

Полиция установила, что объявление опубликовал 21-летний фитнес-тренер. Россиянин утверждал, что опубликовал заявление, чтобы пошутить и привлечь внимание к своей странице на сайте объявлений. Он также отметил, что никогда не был в Китае.

25 марта Татьяна Голикова поделилась новой статистикой о заболевших Covid-19 в России. За сутки в России зарегистрировали 163 новых заражённых коронавирусом. Суммарное число больных инфекцией в России выросло до 658.

#новости #коронавирус #covid19 #регионы

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12 комментариев
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Reggae Addict

9

вот и обкашляли вопросики

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Цивилизованный чувак

7
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Испанский кран

3

Я вам запрещаю хуево шутить

Ответить

Сергей Колегов

Испанский
2

Но он же обкашлял вопросики 😢

Ответить

Банальный Гоша

3

Стартап, который мы заслужили...

Ответить

Лишний лолипоп

0

Кхе кхе

Ответить

Григорий Бумбацкий

Лишний
0

Пусть и кхе кхе, но надо иметь хорошо развитую гидроцефалию, чтобы за деньги кашлять на «конкурентов».
RU бизнес он такой...

Ответить

I S

0

Норм стартапы

Ответить

Игорь Готовчиц

0

Сказочный дебил

Ответить

Vladimir

0

И после таких новостей вы будете говорить, что не нужен штраф и тюрьма за заражение ? 

Ответить

Варя Березкина

0

Идея для стартапа

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Воинский чувак

0
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