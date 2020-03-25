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Новости
Алексей Боржонов
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Путин объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Новую дату он не назвал Материал редакции

Голосование должно было пройти 22 апреля.

15 комментариев
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Президент России Владимир Путин во время обращения к нации объявил о переносе всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Оно должно было пройти 22 апреля, новой даты голосования президент не назвал.

Такое решение принято на фоне пандемии Covid-19. 27 марта Центризбирком скорректирует подготовку к голосованию.

20 марта ЦИК утвердил форму бюллетеня. В нём будет вопрос «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» и варианты ответа: «Да» или «Нет».

Среди предложенных поправок в Конституцию: упоминание бога, определение брака как союза мужчины и женщины, обнуление сроков президента. TJ подробно описывал, какие изменения подразумеваются обновлённой Конституцией.

Конституция по Путину: все изменения и новые…
Окончательная сводка по всем поправкам, которые уже одобрили Госдума и Совфед.
tjournal.ru

Также TJ разбирал, как Конституционный суд объяснил законность спорных изменений, в том числе об обнулении сроков Путина и включении бога в Конституцию.

«Особая юридическая природа»: чем…
КС постановил, что его же старое решение не обнулять сроки Ельцина ни в чём не мешает Путину идти…
tjournal.ru

#новости #covid19 #конституция

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15 комментариев
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Rodrik Mayer's

8

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Все равно уже поправки приняты

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Alexandr Sorokin

5

Он следующую неделю выходным обьявил с сохранением зп, народ опьяненный такой щедростью теперь точно будет топить до талого за типа)

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Никита Мессер

Alexandr
0

Откуда инфа?

Ответить

Alexandr Sorokin

Никита
5

Из уст Бога

Ответить

andorus

Никита
0

А ты врач или мусор, чтобы твой работодатель не положил хуй на это?

Ответить

Nasty Nasty

2

Ну ничего, перенесут так перенесут, все равно все примут, чего переживать, явно же видно. А то, что люди сейчас в страхе за свое здоровье находятся это да, тяжелая ситуация конечно, и не только у нас, а во всем мире!

Ответить

andorus

Nasty
1

Да ты ж моя лапа👼🏻

Ответить

Илья Ильин

2

23 апреля новая дата

Ответить

Дима Вагабов

1

а разговоров то было!

Ответить

Артур Логвинов

1

Да под шумок вы и забудете про какую-то там конституцию. Какие такие поправки? Всегда так было

Ответить

Владислав Михеев

0

Удивительно, думал всеми способами заставят голосовать людей

Ответить

Антон Блышко

0
Ответить

Mikl Jacson

0

Как плесень. Хрен выведишь.

Ответить

Фундаментальный рак

0

Со вступлением поправок в силу в день голосования, — добавил Путин. 

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Yuri Miller

0

Новую дату не назвал, потому что перенесено на 1 января 2020 года

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