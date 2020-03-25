Прямой эфир
что происходит в интернете
Голосование должно было пройти 22 апреля.
Президент России Владимир Путин во время обращения к нации объявил о переносе всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Оно должно было пройти 22 апреля, новой даты голосования президент не назвал.
Такое решение принято на фоне пандемии Covid-19. 27 марта Центризбирком скорректирует подготовку к голосованию.
20 марта ЦИК утвердил форму бюллетеня. В нём будет вопрос «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» и варианты ответа: «Да» или «Нет».
Среди предложенных поправок в Конституцию: упоминание бога, определение брака как союза мужчины и женщины, обнуление сроков президента. TJ подробно описывал, какие изменения подразумеваются обновлённой Конституцией.
Также TJ разбирал, как Конституционный суд объяснил законность спорных изменений, в том числе об обнулении сроков Путина и включении бога в Конституцию.
Он следующую неделю выходным обьявил с сохранением зп, народ опьяненный такой щедростью теперь точно будет топить до талого за типа)
Откуда инфа?
Ну ничего, перенесут так перенесут, все равно все примут, чего переживать, явно же видно. А то, что люди сейчас в страхе за свое здоровье находятся это да, тяжелая ситуация конечно, и не только у нас, а во всем мире!
Да под шумок вы и забудете про какую-то там конституцию. Какие такие поправки? Всегда так было