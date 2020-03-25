Нерабочая неделя с сохранением зарплаты и отсрочка голосования по Конституции. Главное из обращения Путина к нации
Материал редакции
Президент анонсировал меры поддержки для малого и среднего бизнеса, а также кредитные каникулы для пострадавших от эпидемии.
Владимир Путин по федеральным телеканалам обратился к россиянам из-за распространения в стране коронавирусной инфекции Covid-19. На 25 марта в России зафиксировали 658 заражённых. Полный текст обращения доступен на сайте Кремля.
Главное из обращения Путина:
Благодаря заранее принятым мерам России удаётся сдерживать распространение вируса;
Россия в силу своего географического положения не может оградиться от угрозы распространения Covid-19;
Главный приоритет — жизнь и здоровье граждан;
Путин обратился к врачам и учёным: «Вы сейчас на переднем крае защиты страны»;
Россиян попросили отнестись к пониманием к рекомендациям врачей и органов власти;
Голосование по поправкам в конституцию перенесут, новую дату ещё не определили;
Путин объявил нерабочую неделю с сохранением заработной платы — с 30 марта по 5 апреля;
Выплаты к 75-летию Победы будут до майских праздников — раньше обычного;
Семьям с детьми до 3 лет дополнительно будут выплачивать по пять тысяч рублей в течение трёх месяцев;
Пособие по безработице поднимут с 8 тысяч до МРОТ — 12 тысяч 130 рублей;
Анонсированы каникулы по кредитам для тех, кто пострадал от коронавирусной инфекции. И для граждан и для индивидуальных предпринимателей;
Малому и среднему бизнесу, пострадавшему от коронавируса, президент предложил предоставить отсрочку по налогам, кроме НДС — на полгода;
Правительству поручено вести мониторинг на предмет отраслей, которые нуждаются в поддержке;
В два раза с 30 до 15% для малых и средних предприятий снизят размер страховых взносов на сумму зарплат, превышающую уровень МРОТ;
Для микропредприятий предоставят отсрочку по страховым взносам;
«Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, которые уходят за рубеж, должны облагаться налогом в 15%»;
На шесть месяцев введут мораторий на банкротство;
Правительству поручили вести постоянный мониторинг ситуации в экономике и корректировать при необходимости меры;
Для граждан, чей общий объём вкладов или инвестиций превышает миллион рублей, установят налог в 13% на получаемые проценты.
DegPolski
экономика:
IODegPolski
Цитаты великих экономистов. Гораздо лучше подождать массового банкротства малых предприятий, ага.
Легендарный будильник
Запретил банкротство -> "У нас никто не банкротится!"
Андрей ЗаварзинDegPolski
ну давай объясни почему путен тупой и что бы ты сделал по другому?
Василий ЛебедевАндрей
Вот почему. Оправдывайся!
colorlessАндрей
что бы ты сделал по другому
- страховые взносы в 0% (а не 15%)
- распаковать ФНБ
- каникулы не неделя, а две минимум с карантином
- комендантский режим в крупных городах
- компенсация работодателям одной недели карантина (если контора работала больше полугода например и исправно платила в бюджет)
Одна неделя ничего не даст, нужно 2-3 и спасать бизнес за счет заначек и доходов с нефтянки. Ну и договариваться с арабами снова...
Необходимый алмаз
принесу сюда людей которые разбираются
Yuri MillerАндрей
Можно всё то же самое, но дополнительно направить 10 000 рублей каждому гражданину на эту нерабочую неделю. США же выплачивает.
Степан КучеренкоDegPolski
я вообще не в теме поэтом объясните это плохо или хорошо и чем именно плохо или чем именно хорошо. пожалуйста.
Dmitry ShiryaevСтепан
это немного обычно с учётом того, что происходит вокруг. Я сейчас пытаюсь у своего работодателя выяснить, как это влияет на удалёнку, ибо нас всех успешно с 9 уже перевели
Грэм ГрэмскийСтепан
Какие объяснения, ты чего? Тут мемы только
Андрей ЗаварзинСтепан
лол. нашел где спросить, мемы сейчас тебе накидают
Серебряный паркур
Производства вряд ли будут останавливать. К примеру, металлургический комбинат просто так не остановишь. Это для всяких офисных, которые и так из дома могут работать.
Олег БрюхановDegPolski
Ага, давай ждать когда 50% населения просто выйдет из строя и этим делом наебнет абсолютно все.
Евстафий Селюк
блядь, а у меня отпуск взят на след. неделю, ну йобана врот
Грустный нос
Ебать ты лох
Karina AhЕвстафий
Значит отпуск перенесётся ещё на неделю вперёд, наверное. Как с праздничными днями. А может и нет
KylerKarina
Да, если он официально работает
Maxim KshishtovskiЕвстафий
Если отпуск выпадает на праздничные дни, то он продляется на количество этих дней. Думаю, тут аналогично (но не факт конеш)
MkelMaxim
Ага, как же)
Мне в прошлом году отпуск ‘предложили’ взять с 1 по 14 мая - так и просидел половину из этих дней на праздниках, выйдя ровно 15-го на работу
Мистер АпельсинЕвстафий
Такая же хуйня, братишка
vvtwittepЕвстафий
Перенесут
Alexander SakovЕвстафий
бля, жиза(( напишите потом, у кого как будет) продлят вам или нет
Евстафий СелюкAlexander
позвонил HRу, говорит не ссы, все ок будет, или продлят или перенесут
Денис СушкоЕвстафий
Тоже самое
Патриархальный мирЕвстафий
Перенесут отпускные, будешь отдыхать 3 недели, тоже самое происходит и в праздники
Владислав Михеев
Только пол страны работает не официально и никто не платит зарплату
Саша СыздыковВладислав
в итоге все будут сидеть без бабок дома
а тысячи официантов и барменов просто останутся без работы в связи с закрытием ресторанов
Mezzo DeesaСаша
Да как-то насрать на этих обдристанных официантов, барменов и прочих бездельников выпрашивающих милостыню (чаевые).
Атлант поправил плечиСаша
как и тысячи остальных работников сферы обслуживания
Макс МаюрниковСаша
не только офики и бармены страдают друже, ну и повара :/
Алексей ВолосачСаша
Поэтому всем лучше нахой перезаражаться
R&J TeamСаша
Как и тысячи тысяч вообще всех сфер. Рестораны взаимодействуют с сотнями смежных отраслей.
Алексей ЛогачевВладислав
Очень жалко этих людей, но надеюсь, что эти люди задумаются о том, что может перестать соглашаться на чёрную зарплату
Воинский чувак
Чего ты несёшь, я работаю в первую очередь что бы получить зп, и если на моей работе мне платят выше среднего, но в обход налогов, то я выберу такую зарплату, чем меньшую, но официальную
И на работе часто выбора нет, если сказали получаешь в конверте значит получаешь в конверте
Роман ТрусовАлексей
Иногда другой работы просто нет
Маша РазумовскаяАлексей
Очень жаль, что «белая» зарплата – роскошь как для работника, так и для работодателя.
Yuri MillerАлексей
А главное прямую выплату назначить коробит видимо его. И за стол держался, чтоб с кресла не упасть. Походу точно героин, чтоб не кашлять.
ZzzzzzzВладислав
Давай уж 95% че мелочиться
Мистер БлондинВладислав
Скорей всего они просто будут работать дальше, так как:
Все структуры жизнеобеспечения — медицинские учреждения, аптеки, магазины, банковские и финансовые организации, транспорт и органы власти продолжат свою работу, уточнил он.
Уполномоченный теркин30см
@Олег Ивахнов че скажешь по этому поводу?
Олег ИвахновУполномоченный
Так и есть.
Но у меня то официально работают и я сейчас обоссусь нахуй от счастья от этой новости про снижение взносов.
Надо годовой бюджет пересчитать.
Владимир ДыркинУполномоченный
у него все официально работают
check-it-outВладислав
Ну вроде многие работают условно официально по серым схемам.
Андрей ЗаварзинВладислав
ну так это разве не стимул переходить на белую зп?
Yuri MillerАндрей
Поздняк метаться, как говорится. Наоборот, тебе предложат работать за чёрную з/п эту неделю
Словесный Интервент
У меня знакомые, воспользовались переходом на удалёнку и укатили кататься в сторону Эльбруса. После вкл официально целой недели выходной, таких историй будет много и коронавирус разъедится из Москвы по регионам.
Владимир ВасиленкоСловесный
Твои знакомые - идиоты
Словесный ИнтервентВладимир
Людям плевать на окружающих, это увы не новость.
Ислам МаммеевСловесный
Прямой эфир с Эльбруса.
Турбазы закрыты на карантин, т.к. там нашли заражённого
Длинный татарин
lol
Кирилл СосновскийИслам
не думал, что вы реально в горах живёте
Max YankovИслам
Neketa FoСловесный
в обеденные перерывы катаются?
Lossril
Объясните мне, что эта неделя решит?
1. Инкубационный период - 10-14 дней. То есть если кто успел заразиться до каникул, то он успешно принесёт заразу после них.
2. То есть магазины и аптеки тоже работать не будут? Представляю себе предканикульные очереди и скорость распространения вируса в них, отличненько.
3. И конечно же, все будут смирно сидеть дома и не выходить никуда всю неделю, а не пойдут/поедут тусить на дачу/на природу/в парки/да хотя б во двор.
4. Кто будет оплачивать этот банкет? В каком порядке? Когда?
Выглядит как какой-то популистский бред сумасшедшего, а не как нормальный план по предотвращению распространения пандемии.
Lena LarkinaLossril
Магазины и аптеки будут работать, про это было сказано в обращении
Sergey VolkovLossril
Чтобы уменьшить количество заражений в день может быть
Александр СергеевичLossril
Медианный инкубационный период 5,1 дня, у кого-то меньше, у кого больше, потому чтобы наверняка обычно 14 дней карантин
IO
У вас неправильный пункт:
Для граждан, чей общий доход от вкладов превышает миллион рублей, установят налог в 13% на получаемые проценты;
Налог будет для всех, у кого вклад или облигации на сумму больше миллиона рублей.
Aleksey KiselevIO
Пиздец. А потом ещё и не отменят
Имя ФамилияIO
Даже не вклад, а сумма всех вкладов
Киевский лолипоп
Как это работает ?
Дмитрий ТитовIO
Вот это ебать лол
velvetdustIO
Таких явно не 1%, как Путин сказал, а намного больше. База пишет тоже что если доход с вкладов лям, а не сам вклад
DoubleDors
Надеюсь пояснение будет, а то люди буквально сметут все из магазинов, опасаясь их полного закрытия на целую неделю...
Andre MacarenoDoubleDors
как будто магазины и кафе раньше не работали в воскресенье
DoubleDorsAndre
Здравый смысл < паника на ровном месте
Jenny SmithDoubleDors
тоже первая мысль: щас все за гречкой по второму разу побегут?
theLastLettersDoubleDors
Пояснят, что не закроют - народ сметёт, сами понимаете... Пояснят, что закроют - сметут тем более.
Сергей Васильев
БЛЯДЬ ВОЛОДЬ ЖКХ ОТМЕНИ)))
ouxenСергей
ты должен сплотиться вокруг
theLastLettersouxen
Вспомнилось: если вам нечего кушать, свернитесь калачиком и съешьте его.
nadav tayzland
а кто опалтит эти выходные? Государство ввиде пособия? И почему неделя?
Грустный нос
Хуй знает. Вообще все как-то странно и в кучу. И карантин и офшоры и налоги.
Кадровый колос
Нам уже сказали, что будем работать, дед нам не указ)
nadav tayzlandКадровый
ну это и к лучшему, пойди знай кто кому и что оплатит. Кроме того все ломанутся гулять, молодеж дома сидеть не будет
Stan Majorsnadav
Ты
nadav tayzlandStan
Договорились, отдыхай
Необходимый алмаз
Малому и среднему бизнесу, пострадавшему от коронавируса, президент предложил предоставить отсрочку по налогам, кроме НДС, на полгода;
а через полгода откуда деньги возьмутся?
Eugene GultyaevНеобходимый
Малому бизнесу, пострадавшему от коронавируса, Путин предложил еще пострадать от недели выходных.
Уполномоченный теркин30см
Ахахахах выходные
Иван СемёнычУполномоченный
Го все бухать, погодка шепчет
bor_vn
Как красиво
Danny Montanabor_vn
Лучше без скачков:)
Полноценный блик
Евгений Большаков
Ну спасибо деду от бизнеса за выходные :(
Sergey GolovkinЕвгений
И налоги подняли под шумок.
Sergey Volkov
Господа разработчики, кто работает удаленно, как думаете нас касаются эти выходные ?
Pavel AveryanovSergey
ХАХАХАХАХАХА
Pavel AveryanovPavel
вернее в моем случае ПХПХПХПХПХПХП
Естественный кофе
Не понимаю, зачем искать себе лишние выходные. Работай себе дальше, по сути же ничего для тебя не изменилось
ПапушаЕстественный
В смысле, а для кого тогда эти подборки бесплатных сервисов?!
Sergey VolkovЕстественный
А вот это было обидно
Серебряный паркур
Мне плевать, так же буду работать
Dra
Он пьяный чтоли? Или что с ним?
Alex MacherDra
Посмотрел бы я на тебя, когда все рушится под ногами и короной.
DraAlex
Что ты такое говоришь? Как это стабильность может рушиться?
Da SetDra
Это Deepfake, присмотритесь
Sergey VolkovDa
ты рофлишь или да ?
Litnikov DanilDra
Ниочень выглядит
DraLitnikov
Угу. Я редко его смотрю, конечно, но что-то прямо сдал совсем. Либо под чем-то, либо уже прямо старость подбирается
Artem GerasimenkoDra
)))))))
sfDra
меня все выступление не покидало ощущение розыгрыша или пародии
Denis Smirnov
Йееее, все тусить всю неделю на улице!!!
Alex Under
Декоративный дым
Ура нахуй!
Грустный нос
Нахуй, ура!
Master OogwayГрустный
Бля, почему тебя лайкают? Чем твой коммент лучше Бориса? А?!
Парижский пришелец
Путин предложил объявить каникулы по кредитам для тех, кто пострадал от коронавируса. И для граждан и для индивидуальных предпринимателей
А говорили, что change.org не работает
Значительный кофе
Осталось то только доказать банкам, что ты пострадал из-за короновируса, делов то.
Дмитрий КораблёвЗначительный
ну есть список отраслей, что пострадали от коронавируса напрямую, скорее всего им и дадут отсрочку.
KylerЗначительный
Банкам будет похуй, только если ты не помер
Yuri MillerПарижский
Да, а ты докажи что пострадал от короновируса. Банки скажут "а Вы каким боком, у Вас что, справка есть?" - то есть не паушальные отсрочки, а только если ты затронут. Как-то это неправильно
Sergey VolkovПарижский
уаххухахаа
Последующий дебаркадер
Мазанов жопой читал\слушал
Вот цитата с сайта Обновленного - "Четвертое. Ещё одна зона риска – это кредиты граждан. Понятно, что при резком сокращении доходов выплачивать долг в прежнем режиме трудно или просто невозможно.
Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам. О чём идёт речь. Если человек попал в сложную жизненную ситуацию, а именно: его месячный доход резко сократился, более чем на 30 процентов, у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его. Разумеется, без всяких штрафных санкций. "
- где тут жертвы коронавируса??? Речь идет о тех, кого уволили\сократили, выгнали без содержания и так далее - и кстати Банк Авангард это все еще с понедельника без всяких указивок делает утром в фонтанке было.
Парижский пришелец
Пострадать от коронавируса можно экономически.
Халик Багомедов
Комбинезон видимо не помог
Evgeniy Goncharov
Лол, новые нологи.
Alexandr Sorokin
Вхахахахахаххаха, сука. Умер.
Мож в связи с пандемией перенесём страну в Антарктиду? Там то в силу материкового расположения все будет отлично)
Дмитрий КораблёвAlexandr
а что не так-то?
Alexandr SorokinДмитрий
Ну а ради чего он это пизданул объяснить сможешь? Есть хоть один материк кроме вышесказанного, которой обезопасил себя от напасти?)
Danny MontanaAlexandr
Надо было Гренландию вместо Крыма зацепить :)
Nikita NikitinDanny
в Гренландии тоже вирус. два человека больны
Daniil Silantev
У него рука как будто в резиновой перчатке
Германский пришелец
Он просто старик уже
KylerГерманский
Может его уже бальзамировать начали?
Грустный нос
Она еще опухшая какая-то, как у его марионетки из Кукол.
Тайный лолипоп
Для граждан, чей общий доход от вкладов превышает миллион рублей, установят налог в 13% на получаемые проценты;
Не доход, а объем. При этом он добавляет, что затронет 1% вкладчиков. Вот этот 1% и есть средний класс, у кого есть минимальные накопления.
Как обычно под шумок новый налог протолкнули.
Германский Петя
@Олег Ивахнов
Банальный Гоша
Благодаря заранее принятым мерам, России удаётся сдерживать распространение вируса
Каждый день вижу как всё больше и больше сдерживают. Видимо имелось ввиду сдерживание информации в федеральных сми.
Артём Пиранделло
Блять, в коментах какие-то деды сидят.
Путин ничего не делал - хуевый
Сделал то что просили многие - хуевый
Я не за президента, но вы такие лицемерные говноеды.
Грустный нос
А как насчет, сделал, но хуево?
Артём ПиранделлоГрустный
А как надо ? Вроде сделал так, как просили сделать тут на ТЖ диванные аналитики, когда рассказывали про меры на Западе.
Маша Разумовская
Ощущение, что Путин еле-еле читает. Не видно с экрана ему ничего( сделайте деду шрифт покрупнее что ли...
Ilnur Nazyrov
Что с ним? Он же еле сидит, за стол рукой держится чтоб не упасть. С 11 минуты вообще что-то с речью, носом шмыгает https://youtu.be/dkEoLhc5fW8
Andrew KostinIlnur
Так пандемия!
Атлант поправил плечи
На самом деле удивлен почему Россия так поздно ввела карантин.
Странно когда на всю страну больше 500 заболевших, а в стране работают ТЦ, бары, рестораны, тренажерки, кинотеатры и т.д. И особенно метро.
Словесный ИнтервентАтлант
А карантин разве ввели? Надеются на самознательность граждан, но у меня сомнения в этом.
Атлант поправил плечиСловесный
Вот спойлер https://www.youtube.com/watch?v=lsReOmDGNdY
Там и без перевода будет понятно
Евгений КлочковАтлант
Тащемта, ТЦ и прочие уже потихоньку начали прикрывать
А вот с метро писечка - его без таких каникул закрывать смысла нет, народ будет еще плотнее по маршруткам рассовываться, наши соседи уже на этом обожглись
Атлант поправил плечиЕвгений
Мы не обожглись. Пассажиропоток действительно упал и количество людей в метро никак не может сравниться с маршрутками и трамваями. Вагонов в метро больше, ходят чаще и распространение вируса следовательно идет интенсивнее.
А вот с автомобильными пробками действительно жесть. Особенно впервые дни после карантина.
Уважаемый рак
Россия карантин так и не ввела.
Атлант поправил плечиУважаемый
Впрочем ничего удивительного
Роман Трусов
Видать дело реально плохо
Серебряный паркур
Тогда бы ЧС ввёл
Михаил Звягин
"Для граждан, чей общий доход от вкладов превышает миллион рублей, установят налог в 13% на получаемые проценты" - неправильная трактовка!
Он же сказал: "установить налог на процентный доход в размере 13% для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн рублей"
Значительный кофе
Короче нихера не понятно, как это всё будет реализовываться, в итоге из всего этого на себе ощутим лишь неделю выходных и то, лишь те, кто работает официально в определённых отраслях.
Конституционный бас
Алкокарантин™
Ilya Chirkov
Послушайте внимательно трансляцию, не доход со вклада должен быть больше миллиона, а сам вклад
velvetdustIlya
Какая разница что старый дед говорит, он и перепутать может, важно что в бумаге будет написано. Таких вкладчиков явно не 1%. База тоже пишет про доход в лям.