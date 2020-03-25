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Новости
Артём Мазанов
62 885

Нерабочая неделя ​с сохранением зарплаты и отсрочка голосования по Конституции. Главное из обращения Путина к нации Материал редакции

Президент анонсировал меры поддержки для малого и среднего бизнеса, а также кредитные каникулы для пострадавших от эпидемии.

Владимир Путин по федеральным телеканалам обратился к россиянам из-за распространения в стране коронавирусной инфекции Covid-19. На 25 марта в России зафиксировали 658 заражённых. Полный текст обращения доступен на сайте Кремля.

Самое безопасное сейчас — это побыть дома.

Владимир Путин

Главное из обращения Путина:

  • Благодаря заранее принятым мерам России удаётся сдерживать распространение вируса;
  • Россия в силу своего географического положения не может оградиться от угрозы распространения Covid-19;
  • Главный приоритет — жизнь и здоровье граждан;
  • Путин обратился к врачам и учёным: «Вы сейчас на переднем крае защиты страны»;
  • Россиян попросили отнестись к пониманием к рекомендациям врачей и органов власти;
  • Голосование по поправкам в конституцию перенесут, новую дату ещё не определили;
  • Путин объявил нерабочую неделю с сохранением заработной платы — с 30 марта по 5 апреля;
  • Выплаты к 75-летию Победы будут до майских праздников — раньше обычного;
  • Семьям с детьми до 3 лет дополнительно будут выплачивать по пять тысяч рублей в течение трёх месяцев;
  • Пособие по безработице поднимут с 8 тысяч до МРОТ — 12 тысяч 130 рублей;
  • Анонсированы каникулы по кредитам для тех, кто пострадал от коронавирусной инфекции. И для граждан и для индивидуальных предпринимателей;

  • Малому и среднему бизнесу, пострадавшему от коронавируса, президент предложил предоставить отсрочку по налогам, кроме НДС — на полгода;

  • Правительству поручено вести мониторинг на предмет отраслей, которые нуждаются в поддержке;
  • В два раза с 30 до 15% для малых и средних предприятий снизят размер страховых взносов на сумму зарплат, превышающую уровень МРОТ;
  • Для микропредприятий предоставят отсрочку по страховым взносам;
  • «Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, которые уходят за рубеж, должны облагаться налогом в 15%»;
  • На шесть месяцев введут мораторий на банкротство;

  • Правительству поручили вести постоянный мониторинг ситуации в экономике и корректировать при необходимости меры;

  • Для граждан, чей общий объём вкладов или инвестиций превышает миллион рублей, установят налог в 13% на получаемые проценты.

Все озвученные меры в связи с коронавирусом дадут результат, если проявим единство и сплоченность.

Владимир Путин

#путин #covid19

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Навального облили молоком и обсыпали мукой у входа на «Эхо Москвы»
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379 комментариев
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DegPolski

168

экономика:

Ответить

IO

DegPolski
37

Цитаты великих экономистов. Гораздо лучше подождать массового банкротства малых предприятий, ага.

Ответить

Легендарный будильник

IO
9

Запретил банкротство -> "У нас никто не банкротится!"

Ответить
11 комментариев

Андрей Заварзин

DegPolski
12

ну давай объясни почему путен тупой и что бы ты сделал по другому?

Ответить

Василий Лебедев

Андрей
1

Вот почему. Оправдывайся!

Ответить
5 комментариев

colorless

Андрей
0

что бы ты сделал по другому

- страховые взносы в 0% (а не 15%)
- распаковать ФНБ
- каникулы не неделя, а две минимум с карантином
- комендантский режим в крупных городах
- компенсация работодателям одной недели карантина (если контора работала больше полугода например и исправно платила в бюджет)

Одна неделя ничего не даст, нужно 2-3 и спасать бизнес за счет заначек и доходов с нефтянки. Ну и договариваться с арабами снова...

Ответить
1 комментарий

Необходимый алмаз

Андрей
0

принесу сюда людей которые разбираются

Ответить
9 комментариев

Yuri Miller

Андрей
0

Можно всё то же самое, но дополнительно направить 10 000 рублей каждому гражданину на эту нерабочую неделю. США же выплачивает.

Ответить

Степан Кучеренко

DegPolski
1

я вообще не в теме поэтом объясните это плохо или хорошо и чем именно плохо или чем именно хорошо. пожалуйста.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Степан
6

это немного обычно с учётом того, что происходит вокруг. Я сейчас пытаюсь у своего работодателя выяснить, как это влияет на удалёнку, ибо нас всех успешно с 9 уже перевели

Ответить

Грэм Грэмский

Степан
3

Какие объяснения, ты чего? Тут мемы только

Ответить

Андрей Заварзин

Степан
2

лол. нашел где спросить, мемы сейчас тебе накидают

Ответить

Серебряный паркур

DegPolski
2

Производства вряд ли будут останавливать. К примеру, металлургический комбинат просто так не остановишь. Это для всяких офисных, которые и так из дома могут работать.

Ответить

Олег Брюханов

DegPolski
–2

Ага, давай ждать когда 50% населения просто выйдет из строя и этим делом наебнет абсолютно все.

Ответить

Евстафий Селюк

45

блядь, а у меня отпуск взят на след. неделю, ну йобана врот

Ответить

Грустный нос

Евстафий
103

Ебать ты лох

Ответить

Karina Ah

Евстафий
11

Значит отпуск перенесётся ещё на неделю вперёд, наверное. Как с праздничными днями. А может и нет

Ответить

Kyler

Karina
1

Да, если он официально работает

Ответить

Maxim Kshishtovski

Евстафий
3

Если отпуск выпадает на праздничные дни, то он продляется на количество этих дней. Думаю, тут аналогично (но не факт конеш)

Ответить

Mkel

Maxim
0

Ага, как же)

Мне в прошлом году отпуск ‘предложили’ взять с 1 по 14 мая - так и просидел половину из этих дней на праздниках, выйдя ровно 15-го на работу

Ответить
2 комментария

Мистер Апельсин

Евстафий
1

Такая же хуйня, братишка

Ответить

vvtwittep

Евстафий
0

Перенесут

Ответить

Alexander Sakov

Евстафий
0

бля, жиза(( напишите потом, у кого как будет) продлят вам или нет

Ответить

Евстафий Селюк

Alexander
0

позвонил HRу, говорит не ссы, все ок будет, или продлят или перенесут

Ответить
1 комментарий

Денис Сушко

Евстафий
0

Тоже самое

Ответить

Патриархальный мир

Евстафий
0

Перенесут отпускные, будешь отдыхать 3 недели, тоже самое происходит и в праздники

Ответить

Владислав Михеев

58

Только пол страны работает не официально и никто не платит зарплату

Ответить

Саша Сыздыков

Владислав
46

в итоге все будут сидеть без бабок дома
а тысячи официантов и барменов просто останутся без работы в связи с закрытием ресторанов

Ответить

Mezzo Deesa

Саша
–55

Да как-то насрать на этих обдристанных официантов, барменов и прочих бездельников выпрашивающих милостыню (чаевые).

Ответить
2 комментария

Атлант поправил плечи

Саша
7

как и тысячи остальных работников сферы обслуживания

Ответить

Макс Маюрников

Саша
1

не только офики и бармены страдают друже, ну и повара :/

Ответить
1 комментарий

Алексей Волосач

Саша
0

Поэтому всем лучше нахой перезаражаться

Ответить

R&J Team

Саша
0

Как и тысячи тысяч вообще всех сфер. Рестораны взаимодействуют с сотнями смежных отраслей.

Ответить

Алексей Логачев

Владислав
17

Очень жалко этих людей, но надеюсь, что эти люди задумаются о том, что может перестать соглашаться на чёрную зарплату

Ответить

Воинский чувак

Алексей
25

Чего ты несёшь, я работаю в первую очередь что бы получить зп, и если на моей работе мне платят выше среднего, но в обход налогов, то я выберу такую зарплату, чем меньшую, но официальную 
И на работе часто выбора нет, если сказали получаешь в конверте значит получаешь в конверте

Ответить
32 комментария

Роман Трусов

Алексей
9

Иногда другой работы просто нет

Ответить
24 комментария

Маша Разумовская

Алексей
7

Очень жаль, что «белая» зарплата – роскошь как для работника, так и для работодателя.

Ответить

Yuri Miller

Алексей
0

А главное прямую выплату назначить коробит видимо его. И за стол держался, чтоб с кресла не упасть. Походу точно героин, чтоб не кашлять.

Ответить

Zzzzzzz

Владислав
1

Давай уж 95% че мелочиться

Ответить

Мистер Блондин

Владислав
1

Скорей всего они просто будут работать дальше, так как:
Все структуры жизнеобеспечения — медицинские учреждения, аптеки, магазины, банковские и финансовые организации, транспорт и органы власти продолжат свою работу, уточнил он.

Ответить

Уполномоченный теркин30см

Владислав
0

@Олег Ивахнов че скажешь по этому поводу? 

Ответить

Олег Ивахнов

Уполномоченный
2

Так и есть.
Но у меня то официально работают и я сейчас обоссусь нахуй от счастья от этой новости про снижение взносов.
Надо годовой бюджет пересчитать.

Ответить
1 комментарий

Владимир Дыркин

Уполномоченный
0

у него все официально работают

Ответить

check-it-out

Владислав
0

Ну вроде многие работают условно официально по серым схемам.

Ответить

Андрей Заварзин

Владислав
0

ну так это разве не стимул переходить на белую зп?

Ответить

Yuri Miller

Андрей
0

Поздняк метаться, как говорится. Наоборот, тебе предложат работать за чёрную з/п эту неделю

Ответить
1 комментарий

Словесный Интервент

10

У меня знакомые, воспользовались переходом на удалёнку и укатили кататься в сторону Эльбруса. После вкл официально целой недели выходной, таких историй будет много и коронавирус разъедится из Москвы по регионам. 

Ответить

Владимир Василенко

Словесный
75

Твои знакомые - идиоты

Ответить

Словесный Интервент

Владимир
15

Людям плевать на окружающих, это увы не новость. 

Ответить
1 комментарий

Ислам Маммеев

Словесный
28

Прямой эфир с Эльбруса.

Турбазы закрыты на карантин, т.к. там нашли заражённого

Ответить

Длинный татарин

Ислам
2

lol

Ответить

Кирилл Сосновский

Ислам
0

не думал, что вы реально в горах живёте

Ответить
1 комментарий

Max Yankov

Ислам
0
Ответить

Neketa Fo

Словесный
0

в обеденные перерывы катаются?

Ответить

Lossril

21

Объясните мне, что эта неделя решит?
1. Инкубационный период - 10-14 дней. То есть если кто успел заразиться до каникул, то он успешно принесёт заразу после них.
2. То есть магазины и аптеки тоже работать не будут? Представляю себе предканикульные очереди и скорость распространения вируса в них, отличненько.
3. И конечно же, все будут смирно сидеть дома и не выходить никуда всю неделю, а не пойдут/поедут тусить на дачу/на природу/в парки/да хотя б во двор.
4. Кто будет оплачивать этот банкет? В каком порядке? Когда?

Выглядит как какой-то популистский бред сумасшедшего, а не как нормальный план по предотвращению распространения пандемии.

Ответить

Lena Larkina

Lossril
4

Магазины и аптеки будут работать, про это было сказано в обращении

Ответить

Sergey Volkov

Lossril
0

Чтобы уменьшить количество заражений в день может быть

Ответить

Александр Сергеевич

Lossril
0

Медианный инкубационный период 5,1 дня, у кого-то меньше, у кого больше, потому чтобы наверняка обычно 14 дней карантин

Ответить

IO

19

У вас неправильный пункт:

Для граждан, чей общий доход от вкладов превышает миллион рублей, установят налог в 13% на получаемые проценты;

Налог будет для всех, у кого вклад или облигации на сумму больше миллиона рублей.

Ответить

Aleksey Kiselev

IO
0

Пиздец. А потом ещё и не отменят

Ответить

Имя Фамилия

IO
0

Даже не вклад, а сумма всех вкладов

Ответить

Киевский лолипоп

Имя
0

Как это работает ?

Ответить

Дмитрий Титов

IO
0

Вот это ебать лол

Ответить

velvetdust

IO
0

Таких явно не 1%, как Путин сказал, а намного больше. База пишет тоже что если доход с вкладов лям, а не сам вклад

Ответить

DoubleDors

15

Надеюсь пояснение будет, а то люди буквально сметут все из магазинов, опасаясь их полного закрытия на целую неделю...

Ответить

Andre Macareno

DoubleDors
2

как будто магазины и кафе раньше не работали в воскресенье

Ответить

DoubleDors

Andre
2

Здравый смысл < паника на ровном месте

Ответить

Jenny Smith

DoubleDors
1

тоже первая мысль: щас все за гречкой по второму разу побегут?

Ответить

theLastLetters

DoubleDors
1

Пояснят, что не закроют - народ сметёт, сами понимаете... Пояснят, что закроют - сметут тем более.

Ответить

Сергей Васильев

13

БЛЯДЬ ВОЛОДЬ ЖКХ ОТМЕНИ)))

Ответить

ouxen

Сергей
5

ты должен сплотиться вокруг

Ответить

theLastLetters

ouxen
0

Вспомнилось: если вам нечего кушать, свернитесь калачиком и съешьте его.

Ответить

nadav tayzland

9

а кто опалтит эти выходные? Государство ввиде пособия? И почему неделя?

Ответить

Грустный нос

nadav
9

Хуй знает. Вообще все как-то странно и в кучу. И карантин и офшоры и налоги.

Ответить

Кадровый колос

nadav
1

Нам уже сказали, что будем работать, дед нам не указ)

Ответить

nadav tayzland

Кадровый
0

ну это и к лучшему, пойди знай кто кому и что оплатит. Кроме того все ломанутся гулять, молодеж дома сидеть не будет

Ответить

Stan Majors

nadav
1

Ты

Ответить

nadav tayzland

Stan
0

Договорились, отдыхай

Ответить

Необходимый алмаз

8

Малому и среднему бизнесу, пострадавшему от коронавируса, президент предложил предоставить отсрочку по налогам, кроме НДС, на полгода;

а через полгода откуда деньги возьмутся?

Ответить

Eugene Gultyaev

Необходимый
8

Малому бизнесу, пострадавшему от коронавируса, Путин предложил еще пострадать от недели выходных.

Ответить

Уполномоченный теркин30см

10

Ахахахах выходные

Ответить

Иван Семёныч

Уполномоченный
1

Го все бухать, погодка шепчет

Ответить

bor_vn

6

Как красиво

Ответить

Danny Montana

bor_vn
13

Лучше без скачков:)

Ответить

Полноценный блик

bor_vn
1
Ответить

Евгений Большаков

9

Ну спасибо деду от бизнеса за выходные :(

Ответить

Sergey Golovkin

Евгений
2

И налоги подняли под шумок.

Ответить

Sergey Volkov

7

Господа разработчики, кто работает удаленно, как думаете нас касаются эти выходные ?

Ответить

Pavel Averyanov

Sergey
5

ХАХАХАХАХАХА

Ответить

Pavel Averyanov

Pavel
8

вернее в моем случае ПХПХПХПХПХПХП

Ответить
6 комментариев

Естественный кофе

Sergey
1

Не понимаю, зачем искать себе лишние выходные. Работай себе дальше, по сути же ничего для тебя не изменилось

Ответить

Папуша

Естественный
0

В смысле, а для кого тогда эти подборки бесплатных сервисов?!

Ответить
1 комментарий

Sergey Volkov

Естественный
0

А вот это было обидно

Ответить

Серебряный паркур

Sergey
1

Мне плевать, так же буду работать

Ответить

Dra

7

Он пьяный чтоли? Или что с ним?

Ответить

Alex Macher

Dra
2

Посмотрел бы я на тебя, когда все рушится под ногами и короной.

Ответить

Dra

Alex
0

Что ты такое говоришь? Как это стабильность может рушиться?

Ответить
1 комментарий

Da Set

Dra
1

Это Deepfake, присмотритесь

Ответить

Sergey Volkov

Da
0

ты рофлишь или да ?

Ответить

Litnikov Danil

Dra
0

Ниочень выглядит

Ответить

Dra

Litnikov
1

Угу. Я редко его смотрю, конечно, но что-то прямо сдал совсем. Либо под чем-то, либо уже прямо старость подбирается

Ответить
1 комментарий

Artem Gerasimenko

Dra
0

)))))))

Ответить

sf

Dra
0

меня все выступление не покидало ощущение розыгрыша или пародии

Ответить

Denis Smirnov

7

Йееее, все тусить всю неделю на улице!!!

Ответить

Alex Under

7
Ответить

Декоративный дым

2

Ура нахуй!

Ответить

Грустный нос

Декоративный
14

Нахуй, ура!

Ответить

Master Oogway

Грустный
2

Бля, почему тебя лайкают? Чем твой коммент лучше Бориса? А?!

Ответить
4 комментария

Парижский пришелец

3

Путин предложил объявить каникулы по кредитам для тех, кто пострадал от коронавируса. И для граждан и для индивидуальных предпринимателей

А говорили, что change.org не работает

Ответить

Значительный кофе

Парижский
10

Осталось то только доказать банкам, что ты пострадал из-за короновируса, делов то. 

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Значительный
1

ну есть список отраслей, что пострадали от коронавируса напрямую, скорее всего им и дадут отсрочку. 

Ответить

Kyler

Значительный
0

Банкам будет похуй, только если ты не помер

Ответить

Yuri Miller

Парижский
0

Да, а ты докажи что пострадал от короновируса. Банки скажут "а Вы каким боком, у Вас что, справка есть?" - то есть не паушальные отсрочки, а только если ты затронут. Как-то это неправильно

Ответить

Sergey Volkov

Парижский
0

уаххухахаа

Ответить

Последующий дебаркадер

Парижский
0

Мазанов жопой читал\слушал

Вот цитата с сайта Обновленного - "Четвертое. Ещё одна зона риска – это кредиты граждан. Понятно, что при резком сокращении доходов выплачивать долг в прежнем режиме трудно или просто невозможно.
Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам. О чём идёт речь. Если человек попал в сложную жизненную ситуацию, а именно: его месячный доход резко сократился, более чем на 30 процентов, у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его. Разумеется, без всяких штрафных санкций. "

- где тут жертвы коронавируса??? Речь идет о тех, кого уволили\сократили, выгнали без содержания и так далее - и кстати Банк Авангард это все еще с понедельника без всяких указивок делает утром в фонтанке было.

Ответить

Парижский пришелец

Последующий
0

Пострадать от коронавируса можно экономически.

Ответить
2 комментария

Халик Багомедов

5

Комбинезон видимо не помог

Ответить

Evgeniy Goncharov

5

Лол, новые нологи.

Ответить

Alexandr Sorokin

3

Вхахахахахаххаха, сука. Умер.
Мож в связи с пандемией перенесём страну в Антарктиду? Там то в силу материкового расположения все будет отлично)

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Alexandr
2

а что не так-то?

Ответить

Alexandr Sorokin

Дмитрий
2

Ну а ради чего он это пизданул объяснить сможешь? Есть хоть один материк кроме вышесказанного, которой обезопасил себя от напасти?)

Ответить
8 комментариев

Danny Montana

Alexandr
0

Надо было Гренландию вместо Крыма зацепить :)

Ответить

Nikita Nikitin

Danny
2

в Гренландии тоже вирус. два человека больны

Ответить

Daniil Silantev

3

У него рука как будто в резиновой перчатке

Ответить

Германский пришелец

Daniil
3

Он просто старик уже

Ответить

Kyler

Германский
8

Может его уже бальзамировать начали?

Ответить

Грустный нос

Daniil
0

Она еще опухшая какая-то, как у его марионетки из Кукол.

Ответить

Тайный лолипоп

4

 Для граждан, чей общий доход от вкладов превышает миллион рублей, установят налог в 13% на получаемые проценты;

Не доход, а объем. При этом он добавляет, что затронет 1% вкладчиков. Вот этот 1% и есть средний класс, у кого есть минимальные накопления.

Как обычно под шумок новый налог протолкнули.

Ответить

Германский Петя

Тайный
1

@Олег Ивахнов 

Ответить

Банальный Гоша

4

Благодаря заранее принятым мерам, России удаётся сдерживать распространение вируса

Каждый день вижу как всё больше и больше сдерживают. Видимо имелось ввиду сдерживание информации в федеральных сми. 

Ответить

Артём Пиранделло

0

Блять, в коментах какие-то деды сидят.

Путин ничего не делал - хуевый
Сделал то что просили многие - хуевый

Я не за президента, но вы такие лицемерные говноеды.

Ответить

Грустный нос

Артём
2

А как насчет, сделал, но хуево?

Ответить

Артём Пиранделло

Грустный
–3

А как надо ? Вроде сделал так, как просили сделать тут на ТЖ диванные аналитики, когда рассказывали про меры на Западе.

Ответить
1 комментарий

Маша Разумовская

3

Ощущение, что Путин еле-еле читает. Не видно с экрана ему ничего( сделайте деду шрифт покрупнее что ли...

Ответить

Ilnur Nazyrov

3

Что с ним? Он же еле сидит, за стол рукой держится чтоб не упасть. С 11 минуты вообще что-то с речью, носом шмыгает https://youtu.be/dkEoLhc5fW8

Ответить

Andrew Kostin

Ilnur
0

Так пандемия!

Ответить

Атлант поправил плечи

2

На самом деле удивлен почему Россия так поздно ввела карантин. 
Странно когда на всю страну больше 500 заболевших, а в стране работают ТЦ, бары, рестораны, тренажерки, кинотеатры и т.д. И особенно метро. 

Ответить

Словесный Интервент

Атлант
4

А карантин разве ввели? Надеются на самознательность граждан, но у меня сомнения в этом. 

Ответить

Атлант поправил плечи

Словесный
0

Вот спойлер https://www.youtube.com/watch?v=lsReOmDGNdY
Там и без перевода будет понятно

Ответить

Евгений Клочков

Атлант
2

Тащемта, ТЦ и прочие уже потихоньку начали прикрывать

А вот с метро писечка - его без таких каникул закрывать смысла нет, народ будет еще плотнее по маршруткам рассовываться, наши соседи уже на этом обожглись

Ответить

Атлант поправил плечи

Евгений
0

Мы не обожглись. Пассажиропоток действительно упал и количество людей в метро никак не может сравниться с маршрутками и трамваями. Вагонов в метро больше, ходят чаще и распространение вируса следовательно идет интенсивнее. 

А вот с автомобильными пробками действительно жесть. Особенно впервые дни после карантина. 

Ответить
3 комментария

Уважаемый рак

Атлант
1

Россия карантин так и не ввела. 

Ответить

Атлант поправил плечи

Уважаемый
0

Впрочем ничего удивительного 

Ответить

Роман Трусов

3

Видать дело реально плохо

Ответить

Серебряный паркур

Роман
0

Тогда бы ЧС ввёл

Ответить

Михаил Звягин

3

"Для граждан, чей общий доход от вкладов превышает миллион рублей, установят налог в 13% на получаемые проценты" - неправильная трактовка!

Он же сказал: "установить налог на процентный доход в размере 13% для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн рублей"

Ответить

Значительный кофе

3

Короче нихера не понятно, как это всё будет реализовываться, в итоге из всего этого на себе ощутим лишь неделю выходных и то, лишь те, кто работает официально в определённых отраслях. 

Ответить

Конституционный бас

2

Алкокарантин™

Ответить

Ilya Chirkov

2

Послушайте внимательно трансляцию, не доход со вклада должен быть больше миллиона, а сам вклад

Ответить

velvetdust

Ilya
0

Какая разница что старый дед говорит, он и перепутать может, важно что в бумаге будет написано. Таких вкладчиков явно не 1%. База тоже пишет про доход в лям. 