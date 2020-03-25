Сейчас телемедицина разрешена только для консультаций и мониторинга состояния пациента.

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В Госдуму внесли законопроект о дистанционном осмотре пациентов в условиях чрезвычайных ситуаций. Документ размещён на сайте нижней палаты. Его разработала группа депутатов, которую возглавил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно документу, российские власти смогут разрешить дистанционные осмотры (телемедицина) в случае эпидемий и других чрезвычайных ситуаций, которые могут спровоцировать нехватку медицинских работников. Предполагается, что это повысит доступность медицинской помощи для населения.

Сейчас телемедицина разрешена для профилактики и консультаций. Также врачи могут наблюдать с её помощью за состоянием пациента, но только после личной встречи и установления первичного диагноза.