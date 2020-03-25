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Новости
Arthur Khamzin
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В Госдуму внесли законопроект, разрешающий онлайн-осмотр пациентов в условиях чрезвычайных ситуаций Материал редакции

Сейчас телемедицина разрешена только для консультаций и мониторинга состояния пациента.

11 комментариев
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В Госдуму внесли законопроект о дистанционном осмотре пациентов в условиях чрезвычайных ситуаций. Документ размещён на сайте нижней палаты. Его разработала группа депутатов, которую возглавил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно документу, российские власти смогут разрешить дистанционные осмотры (телемедицина) в случае эпидемий и других чрезвычайных ситуаций, которые могут спровоцировать нехватку медицинских работников. Предполагается, что это повысит доступность медицинской помощи для населения.

Сейчас телемедицина разрешена для профилактики и консультаций. Также врачи могут наблюдать с её помощью за состоянием пациента, но только после личной встречи и установления первичного диагноза.

11 марта ВОЗ объявила мировую пандемию коронавируса Covid-19. По данным Университета Джона Хопкинса, к 25 марта инфекцией заразились более 436 тысяч людей. В России пока зарегистрировано всего 658 случаев заболевания.

#новости #медицина #covid19 #коронавирус

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11 комментариев
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Значительный кофе

16

А: Скинь нюдсы в лс
Б: А вы точно доктор? 

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Полноценный блик

Значительный
0

Такая категория есть, называется: "чатрулет"

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Marko

Полноценный
0

Знающие люди говорят, что там нужно дрочить. 🤔

Ответить

Полноценный блик

Marko
1

Не знаю, я не смотрел

Ответить

Лаванда

8
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Сергей Морозов

3
Ответить

Банальный Гоша

1

Диагностика по сайту. 

Ответить

Александр Саморуков

Банальный
1

Тактика бесконтактного Б̶о̶я̶ лечения

Ответить

Marko

0

Помер или нет?

Ответить

Роман Андронов

0

Каеф, сайты с вебкам моделями можно будет маскировать под телемедицину

Ответить

Советский фитиль

0

В Госдуме придумали Яндекс.Здоровье

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