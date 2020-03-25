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Сейчас телемедицина разрешена только для консультаций и мониторинга состояния пациента.
В Госдуму внесли законопроект о дистанционном осмотре пациентов в условиях чрезвычайных ситуаций. Документ размещён на сайте нижней палаты. Его разработала группа депутатов, которую возглавил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Согласно документу, российские власти смогут разрешить дистанционные осмотры (телемедицина) в случае эпидемий и других чрезвычайных ситуаций, которые могут спровоцировать нехватку медицинских работников. Предполагается, что это повысит доступность медицинской помощи для населения.
Сейчас телемедицина разрешена для профилактики и консультаций. Также врачи могут наблюдать с её помощью за состоянием пациента, но только после личной встречи и установления первичного диагноза.
11 марта ВОЗ объявила мировую пандемию коронавируса Covid-19. По данным Университета Джона Хопкинса, к 25 марта инфекцией заразились более 436 тысяч людей. В России пока зарегистрировано всего 658 случаев заболевания.
Полноценный блик
Такая категория есть, называется: "чатрулет"
Знающие люди говорят, что там нужно дрочить. 🤔