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Новости
Алексей Боржонов
3138

Навального облили молоком и обсыпали мукой у входа на «Эхо Москвы» Материал редакции

Там должен пройти эфир с политиком.

44 комментария
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Основатель ФБК Алексей Навальный рассказал, что его облили молоком и обсыпали мукой у входа в редакцию «Эха Москвы».

По словам Навального, у входа в здание редакции его поджидали три человека. Они обсыпали его мукой и вылили на него «прокисшее» молоко.

Отряды Путина в действии. Пришел на „Эхо“. У входа три дегенерата. Обсыпали меня мукой и облили прокисшим молоком каким-то. Наверняка все ещё и с коронавирусом. А вы говорите карантин.

Алексей Навальный
основатель ФБК

В 16:05 по московскому времени на «Эхе» должна начаться программа «Условно ваш» с участием Навального.

По словам журналиста «Эха» Александра Плющева, Навального обсыпали мукой у входа в здание, а облили — уже в здании редакции.

Нападение произошло на следующий день после выхода расследования ФБК о финансировании фильма «Крымский мост». Навальный утверждал в нём, что Маргарита Симоньян, Тегран Кеосаян и их родственники получили за фильм 46 миллионов рублей бюджетных средств.

В апреле 2017 года около офиса ФБК в Москве Навальному плеснули в лицо зелёнкой. У него диагностировали химический ожог правого глаза. Весной того же года его облили зелёнкой перед открытием предвыборного штаба в Барнауле.

#новости #навальный

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44 комментария
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Справедливый фитиль

25

ЗАМЕС ДЛЯ ОГРОМНОГО ПИРОГА

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Litnikov Danil

Справедливый
2

С кремом?

Ответить

Богатый яд

Litnikov
0

В кляре

Ответить

Кисель Имбиревич

15

Ответочка от Симоньян 

Ответить

Чрезвычайный ГОСТ

13

Мы с тобой, брат. Держись там 💪🙏

Ответить

Владимир Дыркин

12

путинские пидарасы 

Ответить

Владислав Сурков

6

стрим эфира 

Ответить

Серебряный паркур

Владислав
1

Мы тут вообще-то обращение солнцеликого ждём

Ответить

ouxen

4

За эту наглость?

Ответить

Серебряный паркур

ouxen
2

Какой тандем мог бы быть

Ответить

ouxen

Серебряный
0

такой какой и есть ( ͡° ͜ʖ ͡°) 

Ответить

Emile Zäkiev

Серебряный
0

NAME MORE ICONIC DUO I'LL WAIT

Ответить

Игорь Куликов

4

Их борьба

Ответить

Лишний лолипоп

3

Шобы прямой эфир Путина не забивал

Ответить

Jenny Smith

3

ничего себе пельмень получился. (с)

Ответить

Vladimir

–1

почему его всегда обливают, но не пиздят ? 

Ответить

Длинный татарин

Vladimir
9

выговор vs. уголовка

Ответить

Oleg Kostenko

Vladimir
0

когда облава на их офис была, немного приобняли его)

Ответить

Daniel Richard

2

Да уж конечно, цивилизованый мир, надеюсь те, кто это сделал будут пойманы и будут приняты какие либо меры в отношении данных хулиганов, потому что это никак не весело, человек явно расстроен будет, и вещи испортили

Ответить

Фундаментальный рак

2

Дегенераты с Russia Today 

Ответить

Oleg Kostenko

1

Антикорупционный пирог должен был получится, но яйца вроде забыли добавить и дрожжи...

Ответить

Испанский кран

Oleg
2

Яйца у него свои есть!!!!!

Ответить

Александр Ежов

Испанский
0

У молока??

Ответить

Длинный татарин

1

жаль что не гречкой, а то ее уже нигде нет (

Ответить

Грустный нос

1

Неолд, ты?

Ответить

Комментарий удален

Коммунистический цветок

Грустный
0

Там трое было, а у Максимки кроме его велика друзей больше нет.

Ответить

Сергей Гращенко

1

Как же круто он держится нажевывая жвачку 😍😍

Ответить

Andre Macareno

Сергей
0

Можно даже подумать, что он просто молоко дегустирует

с другой стороны, он может говорить «я пришел сюда жевать жвачку и давать интервью, и, как видите, жвачка у меня уже закончилась»

Ответить

Dushitel

1

Американский пирог

Ответить

Danieldll .

1

...осталось запечь до румяной корочки...

Ответить

Матвей Токин

1

Теперь навальный не топ, он торт

Ответить

Sav Vae

1

Это была промо акция - в России есть мука и молоко

Ответить

Виктор Мохов

0

Напинал бы им, это же нападение

Ответить

Немалый кофе

Виктор
1
Ответить

Комментарий удален

Abram Dikoy

0

Норм промо

Ответить

Stan Majors

0

Теперь в стране проблем не осталось) ура

Ответить

Папуша

0

А зачем он эту смесь жуёт?

Ответить

N/a

Папуша
0

Определить тип молока хочет

Ответить

Kirill Spiridonov

–1

Единственный кому не плевать и кто пытается отстоять наши права, пока все отшучиваются в интернете и терпят, спокойно смотрят пока в креслах думы сидят воры и убийцы

Ответить

Jenny Smith

Kirill
0

жирновато.

Ответить

Полноценный блик

Kirill
0

ПОРА

Ответить

СЕРЖ БУЛЫЧ

–6

Носом его надо было меж булок уличного бомжа

Ответить

Фундаментальный рак

СЕРЖ
0

Про Путина между 3 и 5 сроком

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Полноценный блик

–8

Навальный приехал к своим двум подписчикам, а твинки с тж его облили молоком

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