Прямой эфир
Там должен пройти эфир с политиком.
Основатель ФБК Алексей Навальный рассказал, что его облили молоком и обсыпали мукой у входа в редакцию «Эха Москвы».
По словам Навального, у входа в здание редакции его поджидали три человека. Они обсыпали его мукой и вылили на него «прокисшее» молоко.
В 16:05 по московскому времени на «Эхе» должна начаться программа «Условно ваш» с участием Навального.
По словам журналиста «Эха» Александра Плющева, Навального обсыпали мукой у входа в здание, а облили — уже в здании редакции.
Нападение произошло на следующий день после выхода расследования ФБК о финансировании фильма «Крымский мост». Навальный утверждал в нём, что Маргарита Симоньян, Тегран Кеосаян и их родственники получили за фильм 46 миллионов рублей бюджетных средств.
В апреле 2017 года около офиса ФБК в Москве Навальному плеснули в лицо зелёнкой. У него диагностировали химический ожог правого глаза. Весной того же года его облили зелёнкой перед открытием предвыборного штаба в Барнауле.
стрим эфира
За эту наглость?
Серебряный паркур
Какой тандем мог бы быть
почему его всегда обливают, но не пиздят ?
Да уж конечно, цивилизованый мир, надеюсь те, кто это сделал будут пойманы и будут приняты какие либо меры в отношении данных хулиганов, потому что это никак не весело, человек явно расстроен будет, и вещи испортили
Антикорупционный пирог должен был получится, но яйца вроде забыли добавить и дрожжи...
Испанский кран
Яйца у него свои есть!!!!!
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Коммунистический цветок
Там трое было, а у Максимки кроме его велика друзей больше нет.
Как же круто он держится нажевывая жвачку 😍😍
Можно даже подумать, что он просто молоко дегустирует
с другой стороны, он может говорить «я пришел сюда жевать жвачку и давать интервью, и, как видите, жвачка у меня уже закончилась»
Напинал бы им, это же нападение
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Единственный кому не плевать и кто пытается отстоять наши права, пока все отшучиваются в интернете и терпят, спокойно смотрят пока в креслах думы сидят воры и убийцы
Носом его надо было меж булок уличного бомжа