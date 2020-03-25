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Управление компанией полностью перейдёт к QIWI.
Гендиректор «Рокетбанка» Анастасия Ускова покинет свой пост на следующий день после объявления о закрытии проекта. С 25 марта «Рокетбанк» возглавили заместитель главы группы QIWI Мария Шевченко и глава сегмента платёжных сервисов QIWI Андрей Протопопов. Об этом TJ сообщили в компании.
В пресс-службе QIWI уточнили, что за последнее время «Рокетбанк» запустил несколько проектов в сегменте B2B2C. Они связаны с бизнесом и самозанятыми, эти проекты в компании могут продолжить развивать отдельно.
24 марта QIWI объявила о прекращении работы «Рокетбанка» из-за того, что не смогла найти покупателя на проект. Компания свернёт маркетинговые активности, сократит сотрудников, отменит программу лояльности и ухудшит тарифы, а к концу года намерена ликвидировать компанию.
В «Рокетбанке» сначала отвергли закрытие и заявили, что пока продолжают работать в обычном режиме. Сразу после новостей о прекращении работы проекта в соцсетях сервиса утверждали, что пока «ничего не закрывают».
В бли-интервью на vc.ru экс-глава «Рокетбанка» назвала ситуацию «не смертью, а перерождением». Она также выражала надежду на то, что клиенты поддержат сервис несмотря на рост тарифов и ухудшение программы лояльности.
Прошедший динозавр
Спиздили в соцсети, ясно
Скоро к Дитковскому поеду видимо, пока еще можно гулять, но не больше 2х человек в группе
будете с ним тусить без жены?
У НЕГО ЕСТЬ ЖЕНА?
упппс, я думал ты знал
Лол. Т.е. всё её длиннющее интервью оказалось пустым звуком?
Ну она говорила так, будто что-то знает конкретное, а не собирается только обсуждать
Ну кто там мне вчера с пеной у рта утверждал, что не будут закрывать?
уже вчера подал заявку в тинькоф на перевод рокет рублей и написал на работе заявление на смену реквизитов для перечисления зп