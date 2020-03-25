Управление компанией полностью перейдёт к QIWI.

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Гендиректор «Рокетбанка» Анастасия Ускова покинет свой пост на следующий день после объявления о закрытии проекта. С 25 марта «Рокетбанк» возглавили заместитель главы группы QIWI Мария Шевченко и глава сегмента платёжных сервисов QIWI Андрей Протопопов. Об этом TJ сообщили в компании.

Наш главный приоритет — комфорт и интересы клиентов. Именно поэтому мы готовы обеспечить им безболезненный переход в другие банки и закрытие счетов в «Рокетбанке». Мария Шевченко заместитель главы группы QIWI

В пресс-службе QIWI уточнили, что за последнее время «Рокетбанк» запустил несколько проектов в сегменте B2B2C. Они связаны с бизнесом и самозанятыми, эти проекты в компании могут продолжить развивать отдельно.

24 марта QIWI объявила о прекращении работы «Рокетбанка» из-за того, что не смогла найти покупателя на проект. Компания свернёт маркетинговые активности, сократит сотрудников, отменит программу лояльности и ухудшит тарифы, а к концу года намерена ликвидировать компанию.

В «Рокетбанке» сначала отвергли закрытие и заявили, что пока продолжают работать в обычном режиме. Сразу после новостей о прекращении работы проекта в соцсетях сервиса утверждали, что пока «ничего не закрывают».

В бли-интервью на vc.ru экс-глава «Рокетбанка» назвала ситуацию «не смертью, а перерождением». Она также выражала надежду на то, что клиенты поддержат сервис несмотря на рост тарифов и ухудшение программы лояльности.