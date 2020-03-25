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Дамир Камалетдинов
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Гендиректор «Рокетбанка» Анастасия Ускова покинет проект. Вчера она говорила о «перерождении» сервиса Материал редакции

Управление компанией полностью перейдёт к QIWI.

24 комментария
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Гендиректор «Рокетбанка» Анастасия Ускова покинет свой пост на следующий день после объявления о закрытии проекта. С 25 марта «Рокетбанк» возглавили заместитель главы группы QIWI Мария Шевченко и глава сегмента платёжных сервисов QIWI Андрей Протопопов. Об этом TJ сообщили в компании.

Наш главный приоритет — комфорт и интересы клиентов. Именно поэтому мы готовы обеспечить им безболезненный переход в другие банки и закрытие счетов в «Рокетбанке».

Мария Шевченко
заместитель главы группы QIWI

В пресс-службе QIWI уточнили, что за последнее время «Рокетбанк» запустил несколько проектов в сегменте B2B2C. Они связаны с бизнесом и самозанятыми, эти проекты в компании могут продолжить развивать отдельно.

24 марта QIWI объявила о прекращении работы «Рокетбанка» из-за того, что не смогла найти покупателя на проект. Компания свернёт маркетинговые активности, сократит сотрудников, отменит программу лояльности и ухудшит тарифы, а к концу года намерена ликвидировать компанию.

В «Рокетбанке» сначала отвергли закрытие и заявили, что пока продолжают работать в обычном режиме. Сразу после новостей о прекращении работы проекта в соцсетях сервиса утверждали, что пока «ничего не закрывают».

В бли-интервью на vc.ru экс-глава «Рокетбанка» назвала ситуацию «не смертью, а перерождением». Она также выражала надежду на то, что клиенты поддержат сервис несмотря на рост тарифов и ухудшение программы лояльности.

Сейчас решение наносит только удар по клиентам, юридического закрытия не происходит.

Для нас это точно не смерть, а перерождение, в котором, мы ожидаем, клиенты нас поддержат. Например, в рамках due diligence в процессе продажи нами интересовались крупнейшие игроки, потому что всем нужен быстрый сервис, классные продукты и уникальная команда.

Анастасия Ускова
бывший гендиректор «Рокетбанка» в разговоре с vc.ru
«Это точно не смерть, а перерождение…
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#новости #рокетбанк #деньги #банки

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24 комментария
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Denis Shiryaev

9
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Прошедший динозавр

Denis
0

Спиздили в соцсети, ясно

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Дамир Камалетдинов

Прошедший
1

А вы думали вы тут просто за так шутите что ли?

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Владимир Дыркин

Прошедший
–1

ты спиздил буквы из словаря 

Ответить

Kyler

Denis
0

Как ты там на карантине в Польше?

Ответить

Denis Shiryaev

Kyler
0

Скоро к Дитковскому поеду видимо, пока еще можно гулять, но не больше 2х человек в группе

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Владимир Дыркин

Denis
0

будете с ним тусить без жены? 

Ответить

Denis Shiryaev

Владимир
1

У НЕГО ЕСТЬ ЖЕНА?

Ответить

Владимир Дыркин

Denis
0

упппс, я думал ты знал

Ответить

Denis Shiryaev

Владимир
1

В Варшаву я теперь не еду, это точно

Ответить

бнулятор

Владимир
0

Он будет с ним ебаться без жены. А ты завидуй.

Ответить

Владимир Дыркин

бнулятор
0

а мне то чего завидовать? я не одинокий

Ответить

Илья Гераськин

1

Лол. Т.е. всё её длиннющее интервью оказалось пустым звуком?

Ответить

Дамир Камалетдинов

Илья
0

С владеющей тобой корпорацией не особо повоюешь, хотя респект ей и команде, что попытались

Ответить

Илья Гераськин

Дамир
0

Ну она говорила так, будто что-то знает конкретное, а не собирается только обсуждать

Ответить

Дамир Камалетдинов

Илья
1

Ну вчера знала, а сегодня уволили. Я ж говорю, они недооценили желание закрыть проект

Ответить

Прошедший динозавр

1

Киви пидорасы украли у меня $6.5

Ответить

бнулятор

Прошедший
0

Жаль

Ответить

Прошедший динозавр

бнулятор
0

Мне тоже

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Владимир Дыркин

0

Ну кто там мне вчера с пеной у рта утверждал, что не будут закрывать?  

Ответить

Дамир Камалетдинов

Владимир
1

Да всё уже было понятно вчера, я не знаю, кто в это поверил)

Ответить

Владимир Дыркин

Дамир
2

уже вчера  подал заявку в тинькоф на перевод рокет рублей и написал на работе заявление на смену реквизитов  для перечисления зп

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Marko

0

Вчера раки большие, но по 5...

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Kyler

0

А разговоров то было

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