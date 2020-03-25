Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Arthur Khamzin
6735

Путин объявил неделю выходных из-за коронавируса. Чем не получится заняться Материал редакции

О музеях и кинотеатрах точно придётся забыть, да и лучше посидеть дома.

25 комментариев
В закладки

25 марта Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о неделе выходных из-за вспышки коронавируса Covid-19. Однако из-за ограничений, которые ранее ввели власти по стране, доступных вариантов для досуга осталось немного.

Россияне не смогут:

  • Сходить в кинотеатры, музеи, театры и цирки;
  • Посетить выставки, конференции и другие массовые мероприятия;
  • Сходить в ночные клубы;
  • Покурить кальяны в барах, кафе, ресторанах и других публичных местах;

Жители Москвы и Петербурга столкнутся с дополнительными ограничениями. Кроме вышеупомянутых запретов, они также не смогут:

  • Сходить в спортзал или бассейн;
  • Сыграть в боулинг;
  • Посетить любые развлекательные заведения в торговом центре. В них будут работать только магазины, службы быта и банки;
  • Сводить детей в игровые комнаты;
  • Сходить на регулярно или плановое лечение к стоматологу. Врачи теперь обслуживают только в случае острой боли.

Кроме этого, Сергей Собянин обязал жителей Москвы старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями соблюдать режим карантина и не посещать места массового скопления людей. Режим будет действовать до 14 апреля.

#коронавирус #covid19 #путин #россия

Новости
Подписан
Отписаться
Путин встретился в Коммунарке с пациентом, больным пневмонией
Он сдал два теста на Covid-19, оба были отрицательными.
2
10
Реклама на TJ
{ "author_name": "Arthur Khamzin", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f","\u043f\u0443\u0442\u0438\u043d","\u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441","covid19"], "comments": 25, "likes": 10, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 153406, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 25 Mar 2020 19:13:37 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Лаконичная реклама на TJ
Создайте объявление за несколько минут
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 153406, "author_id": 252535, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/153406\/get","add":"\/comments\/153406\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/153406"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
25 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Лишний лолипоп

10

Сидите блять дома, нахуй вам это нужно?

Ответить

Marko

Лишний
9

Раньше Комитет в большинстве своём работал из дома, а теперь придётся работать из дома.

Ответить

Yuri Miller

Лишний
1

Попробуйте пройти за неделю World of Tanks

Ответить

Dima Anashkin

Yuri
0

Картошку не возможно пройти )))

Ответить

Евгений Малышев

Лишний
0

Сиди сам.

Ответить

Илья Гераськин

4

Т.е. шопиться толпами всё ещё не запрещено

Ответить

Виктор Мохов

3

Шашлычки и вписки.

Ответить

Jenny Smith

2

ну и фигле, все в Ашан попрут.

Ответить

Обыкновенный волк

Jenny
1

обидно за тетечек-кассирш там. мало того. что в самой зоне риска. так еще и без каникул пахать

Ответить

Многочисленный микроскоп

1

Для кого эта статья?

Ответить

Многочисленный микроскоп

Многочисленный
1

Это типа "вам на улице делать нехуй, поэтому сидите дома"?

Ответить

Роман Новиков

Многочисленный
1

Погода, кстати, хорошая...

Ответить

Многочисленный микроскоп

Многочисленный
–2

Не проще бы было просто призвать тупых людей(умные и благоразумные и так будут сидеть в самоизоляции) ЦЕЛУЮ НЕДЕЛЮ нихуя не делать?

Ответить

Евгений Малышев

Многочисленный
0

Умные будут сидеть, ага, бегут и спотыкаются!

Ответить

LC

Многочисленный
0

Для кого эта статья?

Для меня. Путина я не смотрю, а тут вот узнал, что 30 марта - оказывается, не лучший вариант ухода в отпуск...

Ответить

Marko

1

да и лучше посидеть дома.

Капитан.

Ответить

Aleksander Klyuchnikov

1

За чей счёт в отпуск?? Совсем там ебанулись.

Ответить

Тайный лолипоп

1

 неделе выходных

У всех карантин, а у нас выходные.
У всех COVID-19, а у нас ОРВИ.
У всех распространяется, а с нами бог.

Ответить

vvtwittep

1

Ну на дачу съездить шашлык пожарить, колеса на лето поменять, с ребенком на площадке поиграть. Вот и неделя прошла. 

Ответить

Виктор Ганелес

0

Как вам шутка:
@Вахтёр TJ на неделю уйдёт в отпуск!

Ответить

Последующий дебаркадер

Виктор
0

...  с 1-го апреля

Ответить

Уполномоченный теркин30см

Виктор
0

Попробуйте еще раз

Ответить

Виктор Ганелес

Уполномоченный
0

Помоги мне, перешути лучше!
Видишь же, что у меня не получается..

Ответить

Правительственный супер_стар

Виктор
0

Он с него и не выходил

Ответить

Danil Oputin

0

Хотел узнать, но нигде не написано. Что будет с ресторанами, столовками, кофейнями? Тоже закроют?

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
«Нам шиш с маслом, а им поддержка»: «Теремок» раскритиковал включение «Макдоналдса» в список системообразующих компаний
Предпринимателя возмутило, что власти включили в перечень американскую компанию, а не российский бизнес общественного питания.
382
Новости
Собянин запретил жителям Москвы старше 65 лет выходить на улицу из-за пандемии Covid-19
Запрет не касается медработников, руководителей и сотрудников, нахождение которых в учреждении необходимо для его работы.
194
Новости
Путин «в ближайшие часы» выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса
Обращение покажут по центральным каналам.
211
Популярное за три дня
Новости
Ведущая камчатского ВГТРК назвала голосование за поправки к Конституции «театральной постановкой»
И отказалась работать членом участковой избирательной комиссии.
75
Новости
Российские тест-системы для диагностики коронавируса в 100 раз слабее европейских
Тест-системы, произведенные в России, в 100 раз слабее произведенных в Европе, и выявляют вирус только в случае, если его концентрация в крови достаточно высока – этим объясняется малое количество выявленных случаев коронавируса в России. Об этом в интервью «Новой Газете» сообщил бывший главный врач боткинской клинической инфекционной больницы в…
86
Новости
В Воронежской области дети чиновников съездили на море вместо детей-инвалидов и малоимущих
В управлении соцзащиты подделали отказ родителей нуждающихся детей от полагавшихся им путёвок.
109

Прямой эфир

Елизавета Антон

21-летняя британка скончалась…

dy

Нерабочая неделя ​с сохранением…

Женя Яночкин

21-летняя британка скончалась…

Emile Zäkiev

Гендиректор «Рокетбанка…

dy

Нерабочая неделя ​с сохранением…

Dima Anashkin

Путин объявил неделю выходных…

Ilya Sidyakin

Нерабочая неделя ​с сохранением…

Islander

Нерабочая неделя ​с сохранением…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUzZjYyOGE2Y2JlNTgxNWY0ZGUiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY1MjV9.vK4ymKa66jFFXg3HS7OFY74sHAuRyrXGgasJAELhf3c", "release": "c2d2ee70" }