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О музеях и кинотеатрах точно придётся забыть, да и лучше посидеть дома.
25 марта Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о неделе выходных из-за вспышки коронавируса Covid-19. Однако из-за ограничений, которые ранее ввели власти по стране, доступных вариантов для досуга осталось немного.
Россияне не смогут:
Жители Москвы и Петербурга столкнутся с дополнительными ограничениями. Кроме вышеупомянутых запретов, они также не смогут:
Кроме этого, Сергей Собянин обязал жителей Москвы старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями соблюдать режим карантина и не посещать места массового скопления людей. Режим будет действовать до 14 апреля.
Попробуйте пройти за неделю World of Tanks
ну и фигле, все в Ашан попрут.
Обыкновенный волк
обидно за тетечек-кассирш там. мало того. что в самой зоне риска. так еще и без каникул пахать
Это типа "вам на улице делать нехуй, поэтому сидите дома"?
Не проще бы было просто призвать тупых людей(умные и благоразумные и так будут сидеть в самоизоляции) ЦЕЛУЮ НЕДЕЛЮ нихуя не делать?
Для кого эта статья?
Для меня. Путина я не смотрю, а тут вот узнал, что 30 марта - оказывается, не лучший вариант ухода в отпуск...
Ну на дачу съездить шашлык пожарить, колеса на лето поменять, с ребенком на площадке поиграть. Вот и неделя прошла.
Как вам шутка:
@Вахтёр TJ на неделю уйдёт в отпуск!
Уполномоченный теркин30см
Попробуйте еще раз
Помоги мне, перешути лучше!
Видишь же, что у меня не получается..
Хотел узнать, но нигде не написано. Что будет с ресторанами, столовками, кофейнями? Тоже закроют?