Новости о коронавирусе за 25 марта.

К 25 марта власти отчитались о 658 случаях заражения Covid-19. В России зарегистрировали 163 заболевших коронавирусом, 120 из которых в Москве. Заражённые присутствуют в 20 регионах страны.

Владимир Путин впервые обратился к нации на тему коронавируса. Он в числе прочего объявил о переносе всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, объявил о нерабочей неделе с 30 марта по 5 апреля и предложил принять меры по поддержке малого и среднего бизнеса.

В России:

В Москве скончались двое пожилых людей с подтверждённым коронавирусом. Им было 73 года и 88 лет. У обоих подтверждена пневмония и имелись «выраженные сопутствующие патологии»;

Власти Москвы временно закроют городские библиотеки, парки и торговые центры. Также запретят плановое посещение стоматологических клиник — помощь будут оказывать только в случае острой боли. Кафе, рестораны и другие заведения также будут закрыты в нерабочую неделю;



Петербургским больницам запретили проводить плановый приём больных. Теперь им запрещено проводить плановую госпитализацию, диспансеризацию, делать профилактические осмотры, делать прививки детям и взрослым;



Губернатор Красноярска ограничил перемещение граждан между населёнными пунктами. Исключением станут неотложные поездки;



Путин поручил Сергею Шойгу проверить российские войска на готовность к борьбе с коронавирусом. Учения будут проходить на полигонах. Минобороны сформирует группы для устранению последствий Covid-19 и проверит готовность медицинских подразделений к борьбе с заболеванием;



Власти выделили Роспотребнадзору 1,4 миллиарда рублей на создание средств профилактики и диагностики Covid-19. Ведомство обязано предоставить доклад о расходах к 1 февраля 2021 года;



Власти Челябинска оборудовали аэропорт лабораторией для тестирования прилетевших на Covid-19. Проверку будут проходить все прилетевшие из-за рубежа;



Михаил Мишустин пообещал разработать новый перечень рекомендаций для регионов по борьбе с Covid-19. Премьер-министр отметил, что они будут связаны с режимом работы магазинов и торговых центров;



Минздрав рекомендовал региональным властям изучить число круглосуточных аптек и увеличить их число в случае необходимости;

Частные лаборатории «Гемотест» и «Хеликс» начнут проводить тестирования на Covid-19. Первая компания планирует работать только в Москве (и Московской области), а вторая будет проводить тесты ещё в Екатеринбурге и Петербурге;



«Аэрофлот» снизил цены на перелёты по России на 40-60%. Скидки не коснулись только полётов в дальневосточные города (Владивосток, Хабаровск, Магадан, Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск), а также Калининград и Симферополь;



РЖД снизила частоту курсирования поездов дальнего следования и закрыла ряд направлений. Компания объяснила это снижением потока пассажиров. Пассажиры, купившие билеты на отменённые поезда, могут вернуть деньги или изменить дату поездки;



КХЛ объявила о досрочном завершении сезона 2019/20. Соревнования остановили ещё 17 марта на стадии четвертьфинала. Как распределят места, пока неизвестно;



Благотворительный фонд Alibaba Foundation и Фонд Джека Ма (основателя Alibaba Group) передали России медицинские маски, тесты на коронавирус и защитную одежду. Объём переданных товаров не уточняется;



Акцию «Тотальный диктант» перенесли c 4 апреля на 17 октября.

В мире:

Власти Украины ввели в стране режим чрезвычайной ситуации. Он продлится в течение 30 дней;

В Италии, одной из стран-очагов инфекции, скончались 743 человека за сутки. Общее число жертв в стране достигло 6820;

В Испании от коронавируса умерли более 3400 человек. По количеству жертв страна опередила Китай и уступает только Италии.

ООН объявила о глобальной программе помощи бедным странам в борьбе с пандемией. На неё уже выделили 60 миллионов долларов и запрошены ещё 2 миллиарда;



Принц Чарльз заразился Covid-19. Пока что у него лёгкие симптомы болезни;

Число больных Covid-19 в США превысило 60 тысяч человек. Из них 827 скончались;

C 26 марта Таиланд закрыл границу для въезда и выезда. Для того, чтобы выехать, жителям придётся получать специальное разрешение у властей. Для чиновников действуют те же правила;



Конор Макгрегор пожертвует ирландским больницам миллион евро на борьбу с Covid-19. Он купит на эти деньги средства индивидуальной защиты и передаст их клиникам. Лионель Месси пожертвовал миллион евро каталонской больнице, а Криштиану Роналду отдал столько же трём отделениям интенсивной терапии в больницах Лиссабона и Порту;

Премьеру «Чудо-женщины: 1984» перенесли с 5 июня на 14 августа. При этом релиз фильма Кристофера Нолана «Довод» не перенесли — его планируют выпустить 17 июля.

