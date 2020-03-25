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Arthur Khamzin
2020

В России объявили каникулы вместо карантина, в Москве погибли двое с коронавирусом. Главное за сутки о Covid-19 Материал редакции

Новости о коронавирусе за 25 марта.

К 25 марта власти отчитались о 658 случаях заражения Covid-19. В России зарегистрировали 163 заболевших коронавирусом, 120 из которых в Москве. Заражённые присутствуют в 20 регионах страны.

Владимир Путин впервые обратился к нации на тему коронавируса. Он в числе прочего объявил о переносе всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, объявил о нерабочей неделе с 30 марта по 5 апреля и предложил принять меры по поддержке малого и среднего бизнеса.

В России:

  • В Москве скончались двое пожилых людей с подтверждённым коронавирусом. Им было 73 года и 88 лет. У обоих подтверждена пневмония и имелись «выраженные сопутствующие патологии»;
  • Власти Москвы временно закроют городские библиотеки, парки и торговые центры. Также запретят плановое посещение стоматологических клиник — помощь будут оказывать только в случае острой боли. Кафе, рестораны и другие заведения также будут закрыты в нерабочую неделю;
  • Петербургским больницам запретили проводить плановый приём больных. Теперь им запрещено проводить плановую госпитализацию, диспансеризацию, делать профилактические осмотры, делать прививки детям и взрослым;
  • Губернатор Красноярска ограничил перемещение граждан между населёнными пунктами. Исключением станут неотложные поездки;
  • Путин поручил Сергею Шойгу проверить российские войска на готовность к борьбе с коронавирусом. Учения будут проходить на полигонах. Минобороны сформирует группы для устранению последствий Covid-19 и проверит готовность медицинских подразделений к борьбе с заболеванием;
  • Власти выделили Роспотребнадзору 1,4 миллиарда рублей на создание средств профилактики и диагностики Covid-19. Ведомство обязано предоставить доклад о расходах к 1 февраля 2021 года;
  • Власти Челябинска оборудовали аэропорт лабораторией для тестирования прилетевших на Covid-19. Проверку будут проходить все прилетевшие из-за рубежа;
  • Михаил Мишустин пообещал разработать новый перечень рекомендаций для регионов по борьбе с Covid-19. Премьер-министр отметил, что они будут связаны с режимом работы магазинов и торговых центров;
  • Минздрав рекомендовал региональным властям изучить число круглосуточных аптек и увеличить их число в случае необходимости;
  • Частные лаборатории «Гемотест» и «Хеликс» начнут проводить тестирования на Covid-19. Первая компания планирует работать только в Москве (и Московской области), а вторая будет проводить тесты ещё в Екатеринбурге и Петербурге;
  • «Аэрофлот» снизил цены на перелёты по России на 40-60%. Скидки не коснулись только полётов в дальневосточные города (Владивосток, Хабаровск, Магадан, Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск), а также Калининград и Симферополь;
  • РЖД снизила частоту курсирования поездов дальнего следования и закрыла ряд направлений. Компания объяснила это снижением потока пассажиров. Пассажиры, купившие билеты на отменённые поезда, могут вернуть деньги или изменить дату поездки;
  • КХЛ объявила о досрочном завершении сезона 2019/20. Соревнования остановили ещё 17 марта на стадии четвертьфинала. Как распределят места, пока неизвестно;
  • Благотворительный фонд Alibaba Foundation и Фонд Джека Ма (основателя Alibaba Group) передали России медицинские маски, тесты на коронавирус и защитную одежду. Объём переданных товаров не уточняется;
  • Акцию «Тотальный диктант» перенесли c 4 апреля на 17 октября.

В мире:

  • Власти Украины ввели в стране режим чрезвычайной ситуации. Он продлится в течение 30 дней;
  • В Италии, одной из стран-очагов инфекции, скончались 743 человека за сутки. Общее число жертв в стране достигло 6820;
  • В Испании от коронавируса умерли более 3400 человек. По количеству жертв страна опередила Китай и уступает только Италии.
  • ООН объявила о глобальной программе помощи бедным странам в борьбе с пандемией. На неё уже выделили 60 миллионов долларов и запрошены ещё 2 миллиарда;
  • Принц Чарльз заразился Covid-19. Пока что у него лёгкие симптомы болезни;
  • Число больных Covid-19 в США превысило 60 тысяч человек. Из них 827 скончались;
  • C 26 марта Таиланд закрыл границу для въезда и выезда. Для того, чтобы выехать, жителям придётся получать специальное разрешение у властей. Для чиновников действуют те же правила;
  • Конор Макгрегор пожертвует ирландским больницам миллион евро на борьбу с Covid-19. Он купит на эти деньги средства индивидуальной защиты и передаст их клиникам. Лионель Месси пожертвовал миллион евро каталонской больнице, а Криштиану Роналду отдал столько же трём отделениям интенсивной терапии в больницах Лиссабона и Порту;
  • Премьеру «Чудо-женщины: 1984» перенесли с 5 июня на 14 августа. При этом релиз фильма Кристофера Нолана «Довод» не перенесли — его планируют выпустить 17 июля.

Традиционная рубрика с мытьём рук. Каждый день под новую песню

#covid19 #коронавирус #дайджест

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В Москве умерли два пожилых пациента, заражённых коронавирусом
Причина смерти не уточняется.
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18 комментариев
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Украина

11

Власти Украины ввели в стране режим чрезвычайной ситуации. Он продлится в течение 30 дней;

Можно было и на наш материал ссылку сделать (кому я это пишу?..)

По всей Украине вводится режим чрезвычайной…
Режим чрезвычайной ситуации в Украине продлится до 24 апреля. По словам премьер-министра Дениса…
tjournal.ru
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Серебряный паркур

Украина
0

(кому я это пишу?..)

Своим подписчикам

Ответить

Украина

Серебряный
1

Тут о просьбе ссылку на наш материал вставлять.

Ответить

Серебряный паркур

Украина
–1

Зачем?

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Германский пришелец

Серебряный
0

TJ всегда ссылается в первую очередь на свои статьи, если такие есть по теме. Почему не использовать статью из Украины. Тут уже отмазка со срочностью не прокатит, прошло уже 7 часов.

Ответить

Украина

Серебряный
0

Сам задаюсь этим вопросом. Зачем писать новости, если их все равно игнорируют и, составляя дайджесты, ссылаются на тасс.

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Германский пришелец

Украина
0

Это ж Артурчик. Когда он там уже сваливает?

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Сергей Звезда

Украина
0

нам пишешь, спасибо

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the art of гепард

6

C 26 марта Таиланд закрыл границу для въезда и выезда. 

лол, свекровь сегодня рассказала, как чувак вернулся из Таиланда и пришёл в поликлинику со словами: "ЧЁТ Я КАШЛЯЮ". Поликлинику закрыли через час 

Ответить

Серебряный паркур

the
2

Плакало пол поликлиники

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Аналитический яд

Серебряный
2

Кашляла половина маршрутки 

Ответить

the art of гепард

Аналитический
3

А потом вся

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the art of гепард

Серебряный
0

Кашляло

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Конституционный бас

the
0

В Тайланде с вирусом вроде всё ок. Вот если б с Италии прилетел - другое дело. 

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the art of гепард

Конституционный
0

Ну хз, всё равно, мне кажется, очень тупо и безответственно в условиях пандемии приходить в поликлинику с жалобами на кашель

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Sergey Volkov

0

 Власти выделили Роспотребнадзору 1,4 миллиарда рублей на создание средств профилактики и диагностики Covid-19. Ведомство обязано предоставить доклад о расходах к 1 февраля 2021 года;

Черт, опять распилят

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Варя Березкина

0
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Конец

0

Открываю в очередной раз посты про COVID-19, чтобы вновь прослушать песню Би-2.

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