В России объявили каникулы вместо карантина, в Москве погибли двое с коронавирусом. Главное за сутки о Covid-19
Материал редакции
Новости о коронавирусе за 25 марта.
К 25 марта власти отчитались о 658 случаях заражения Covid-19. В России зарегистрировали 163 заболевших коронавирусом, 120 из которых в Москве. Заражённые присутствуют в 20 регионах страны.
Владимир Путин впервые обратился к нации на тему коронавируса. Он в числе прочего объявил о переносе всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, объявил о нерабочей неделе с 30 марта по 5 апреля и предложил принять меры по поддержке малого и среднего бизнеса.
В России:
В Москве скончались двое пожилых людей с подтверждённым коронавирусом. Им было 73 года и 88 лет. У обоих подтверждена пневмония и имелись «выраженные сопутствующие патологии»;
Власти Москвы временно закроют городские библиотеки, парки и торговые центры. Также запретят плановое посещение стоматологических клиник — помощь будут оказывать только в случае острой боли. Кафе, рестораны и другие заведения также будут закрыты в нерабочую неделю;
Петербургским больницам запретили проводить плановый приём больных. Теперь им запрещено проводить плановую госпитализацию, диспансеризацию, делать профилактические осмотры, делать прививки детям и взрослым;
Губернатор Красноярска ограничил перемещение граждан между населёнными пунктами. Исключением станут неотложные поездки;
Путин поручил Сергею Шойгу проверить российские войска на готовность к борьбе с коронавирусом. Учения будут проходить на полигонах. Минобороны сформирует группы для устранению последствий Covid-19 и проверит готовность медицинских подразделений к борьбе с заболеванием;
Власти выделили Роспотребнадзору 1,4 миллиарда рублей на создание средств профилактики и диагностики Covid-19. Ведомство обязано предоставить доклад о расходах к 1 февраля 2021 года;
Власти Челябинска оборудовали аэропорт лабораторией для тестирования прилетевших на Covid-19. Проверку будут проходить все прилетевшие из-за рубежа;
Михаил Мишустин пообещал разработать новый перечень рекомендаций для регионов по борьбе с Covid-19. Премьер-министр отметил, что они будут связаны с режимом работы магазинов и торговых центров;
Минздрав рекомендовал региональным властям изучить число круглосуточных аптек и увеличить их число в случае необходимости;
Частные лаборатории «Гемотест» и «Хеликс» начнут проводить тестирования на Covid-19. Первая компания планирует работать только в Москве (и Московской области), а вторая будет проводить тесты ещё в Екатеринбурге и Петербурге;
«Аэрофлот» снизил цены на перелёты по России на 40-60%. Скидки не коснулись только полётов в дальневосточные города (Владивосток, Хабаровск, Магадан, Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск), а также Калининград и Симферополь;
РЖД снизила частоту курсирования поездов дальнего следования и закрыла ряд направлений. Компания объяснила это снижением потока пассажиров. Пассажиры, купившие билеты на отменённые поезда, могут вернуть деньги или изменить дату поездки;
КХЛ объявила о досрочном завершении сезона 2019/20. Соревнования остановили ещё 17 марта на стадии четвертьфинала. Как распределят места, пока неизвестно;
Благотворительный фонд Alibaba Foundation и Фонд Джека Ма (основателя Alibaba Group) передали России медицинские маски, тесты на коронавирус и защитную одежду. Объём переданных товаров не уточняется;
Акцию «Тотальный диктант» перенесли c 4 апреля на 17 октября.
В мире:
Власти Украины ввели в стране режим чрезвычайной ситуации. Он продлится в течение 30 дней;
В Италии, одной из стран-очагов инфекции, скончались 743 человека за сутки. Общее число жертв в стране достигло 6820;
В Испании от коронавируса умерли более 3400 человек. По количеству жертв страна опередила Китай и уступает только Италии.
ООН объявила о глобальной программе помощи бедным странам в борьбе с пандемией. На неё уже выделили 60 миллионов долларов и запрошены ещё 2 миллиарда;
Принц Чарльз заразился Covid-19. Пока что у него лёгкие симптомы болезни;
Число больных Covid-19 в США превысило 60 тысяч человек. Из них 827 скончались;
C 26 марта Таиланд закрыл границу для въезда и выезда. Для того, чтобы выехать, жителям придётся получать специальное разрешение у властей. Для чиновников действуют те же правила;
Конор Макгрегор пожертвует ирландским больницам миллион евро на борьбу с Covid-19. Он купит на эти деньги средства индивидуальной защиты и передаст их клиникам. Лионель Месси пожертвовал миллион евро каталонской больнице, а Криштиану Роналду отдал столько же трём отделениям интенсивной терапии в больницах Лиссабона и Порту;
Премьеру «Чудо-женщины: 1984» перенесли с 5 июня на 14 августа. При этом релиз фильма Кристофера Нолана «Довод» не перенесли — его планируют выпустить 17 июля.
Традиционная рубрика с мытьём рук. Каждый день под новую песню
Украина
Власти Украины ввели в стране режим чрезвычайной ситуации. Он продлится в течение 30 дней;
Можно было и на наш материал ссылку сделать (кому я это пишу?..)
Серебряный паркур
(кому я это пишу?..)
Своим подписчикам
УкраинаСеребряный
Тут о просьбе ссылку на наш материал вставлять.
Серебряный паркур
Зачем?
Германский пришелец
TJ всегда ссылается в первую очередь на свои статьи, если такие есть по теме. Почему не использовать статью из Украины. Тут уже отмазка со срочностью не прокатит, прошло уже 7 часов.
УкраинаСеребряный
Сам задаюсь этим вопросом. Зачем писать новости, если их все равно игнорируют и, составляя дайджесты, ссылаются на тасс.
Германский пришелец
Это ж Артурчик. Когда он там уже сваливает?
Сергей ЗвездаУкраина
нам пишешь, спасибо
the art of гепард
C 26 марта Таиланд закрыл границу для въезда и выезда.
лол, свекровь сегодня рассказала, как чувак вернулся из Таиланда и пришёл в поликлинику со словами: "ЧЁТ Я КАШЛЯЮ". Поликлинику закрыли через час
Серебряный паркур
Плакало пол поликлиники
Аналитический яд
Кашляла половина маршрутки
the art of гепардАналитический
А потом вся
the art of гепардСеребряный
Кашляло
Конституционный бас
В Тайланде с вирусом вроде всё ок. Вот если б с Италии прилетел - другое дело.
the art of гепардКонституционный
Ну хз, всё равно, мне кажется, очень тупо и безответственно в условиях пандемии приходить в поликлинику с жалобами на кашель
Sergey Volkov
Власти выделили Роспотребнадзору 1,4 миллиарда рублей на создание средств профилактики и диагностики Covid-19. Ведомство обязано предоставить доклад о расходах к 1 февраля 2021 года;
Черт, опять распилят
Варя Березкина
Конец
Открываю в очередной раз посты про COVID-19, чтобы вновь прослушать песню Би-2.