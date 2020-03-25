Одна из двух крупнейших IT-компаний России предлагает своим работникам не пользоваться внезапными выходными.

В закладки

Руководство «Яндекса» попросило сотрудников поработать в период с 30 марта по 5 апреля — на неделе, которую Владимир Путин объявил нерабочей. Об этом пишет The Bell со ссылкой на корпоративную рассылку, информацию подтвердили TJ в пресс-службе «Яндекса».

Вечером 25 марта по сотрудникам «Яндекса» разослали письмо, подписанное управляющим директором Тиграном Худавердяном. Он заявил, что не принуждает никого выходить на работу, и предложил сделать это удалённо в качестве «волонтёров».

В письме, изученном The Bell, Худавердян объяснил предложение выйти на работу так:

«Яндекс» — это «градообразующее предприятие», которому нельзя останавливаться;

«Мы — компания круглосуточной работы. В это время наши сервисы как никогда необходимы людям, оставшимся в четырёх стенах. Мы нужны, как аптеки, магазины, газеты, коммунальные службы и так далее. И эти полторы недели показали, что мы способны практически всё делать удаленно. В некоторых случаях — даже более эффективно. И сейчас самое время использовать весь наш потенциал. Поэтому Яндексу нужно в эти дни работать. Работать ещё больше и ещё лучше»;



«Мы поиск и агрегатор актуальной информации, мы доставка товаров, еды и лекарств, мы безопасное такси, мы, наконец, кино по вечерам».

В особенности руководство «Яндекса» попросило не уходить на выходные тех, кто «вовлечён в „коронакризисные“ проекты в разных частях компании». «Я и мои подчинённые остаёмся», — отметил Худавердян.

«Яндекс» ещё 16 марта рекомендовал сотрудникам временно поработать из дома. Офисы при этом остались открытыми, но пользоваться ими предлагается «только в случае реальной необходимости».

TJ поинтересовался у Mail.Ru Group, принял ли холдинг какое-то решение насчёт графика во время «путинских каникул». Представители компании пока что отказались это комментировать. Холдинг перевёл сотрудников на удалённую работу 16 марта.

Путин объявил о нерабочей неделе с сохранением зарплаты 25 марта, во время обращения к нации, посвящённого мерам борьбы против распространения коронавируса Covid-19.

Из указа, который Путин подписал после обращения, известно, что некоторые категории граждан остались без длинных выходных: