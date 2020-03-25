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Сергей Звезда
3881

«Яндекс» попросил сотрудников поработать на неделе, которую Путин объявил «каникулами» из-за коронавируса Материал редакции

Одна из двух крупнейших IT-компаний России предлагает своим работникам не пользоваться внезапными выходными.

39 комментариев
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Руководство «Яндекса» попросило сотрудников поработать в период с 30 марта по 5 апреля — на неделе, которую Владимир Путин объявил нерабочей. Об этом пишет The Bell со ссылкой на корпоративную рассылку, информацию подтвердили TJ в пресс-службе «Яндекса».

Вечером 25 марта по сотрудникам «Яндекса» разослали письмо, подписанное управляющим директором Тиграном Худавердяном. Он заявил, что не принуждает никого выходить на работу, и предложил сделать это удалённо в качестве «волонтёров».

В письме, изученном The Bell, Худавердян объяснил предложение выйти на работу так:

  • «Яндекс» — это «градообразующее предприятие», которому нельзя останавливаться;
  • «Мы — компания круглосуточной работы. В это время наши сервисы как никогда необходимы людям, оставшимся в четырёх стенах. Мы нужны, как аптеки, магазины, газеты, коммунальные службы и так далее. И эти полторы недели показали, что мы способны практически всё делать удаленно. В некоторых случаях — даже более эффективно. И сейчас самое время использовать весь наш потенциал. Поэтому Яндексу нужно в эти дни работать. Работать ещё больше и ещё лучше»;
  • «Мы поиск и агрегатор актуальной информации, мы доставка товаров, еды и лекарств, мы безопасное такси, мы, наконец, кино по вечерам».

В особенности руководство «Яндекса» попросило не уходить на выходные тех, кто «вовлечён в „коронакризисные“ проекты в разных частях компании». «Я и мои подчинённые остаёмся», — отметил Худавердян.

«Яндекс» ещё 16 марта рекомендовал сотрудникам временно поработать из дома. Офисы при этом остались открытыми, но пользоваться ими предлагается «только в случае реальной необходимости».

TJ поинтересовался у Mail.Ru Group, принял ли холдинг какое-то решение насчёт графика во время «путинских каникул». Представители компании пока что отказались это комментировать. Холдинг перевёл сотрудников на удалённую работу 16 марта.

Путин объявил о нерабочей неделе с сохранением зарплаты 25 марта, во время обращения к нации, посвящённого мерам борьбы против распространения коронавируса Covid-19.

Из указа, который Путин подписал после обращения, известно, что некоторые категории граждан остались без длинных выходных:

  • Сотрудники медицинских организаций и аптек;
  • Сотрудники непрерывно действующих организаций;
  • Сотрудники организаций, которые обеспечивают продуктами питания и товарами первой необходимости;
  • Сотрудники организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;
  • Сотрудники организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств.

#новости #путин #бизнес #яндекс

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39 комментариев
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Кадровый колос

16

Ну если оплатят работу в выходной в двойном размере, как этого требует законодательство, то думаю, все будут рады поработать.

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Никита Лосев

Кадровый
5

Ни один нормальный частный работодатель в здравом уме не сделает внезапные выходные на неделю с оплатой. Экономика и бизнес так просто не работают. В большинстве случаев отдыхать будут только люди из госсектора.

Ответить

Litnikov Danil

Никита
0

Более того, непонятно что с уже заключенными договорами, в том числе между частными и гос организациями

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Мистер Блондин

Кадровый
0

У нас тут есть ребятки из яндекса. Ждем их комментарии, если им конечно не запретили. 

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Alexander Petcoglo

14

Я думаю, это нормально, что бизнес просит сотрудников поработать в данной ситуации.
Объявило бы правительство карантин, совсем другое дело было бы. А этой выходной неделей они в очередной раз серьёзную ситуацию в балаган превратили.

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Нормальный спрей

6

Обычное дело.
Работа сама себя во время внеочередных каникул не сделает.

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Litnikov Danil

Нормальный
3

Если рассматривать это без сарказма то да, к сожалению полностью прекратить жизнь на неделю не выйдет

Ответить

Litnikov Danil

4

градообразующее предприятие

Эм, что?

А по остальному верно, нифига непонятно, кто же должен ограничить работу в мегаполисе, что делать пограничным сферам и кто же все таки решает, какое предприятие подпадает под это, а кто нет.

Ответить

Away Trent

–7

Надо штрафовать такие инициативы рублем

Ответить

Мистер Блондин

Away
3

Нет, не надо. Сейчас сложная ситуация и каждый должен решать всё  локально. Если есть возможность поддерживать работу на удалёнке, то нужно это применять, а не уходить в каникулы. Можно бесконечно шутить про пандемию в мемах, но если ты можешь работать удалённо, то надо продолжать это делать, а не радоваться деньгам из воздуха, т.к это всё откликниется обычным повышением цен везде еще раз (многие уже изменили свои прайсы на 10% и более вверх), т.к надо будет компенсировать убытки. 

Ответить

Litnikov Danil

Мистер
1

Что то типа теста на сознательность

Ответить

Жирный утюг

Away
0

Эти «каникулы» уже стали нихуёвым штрафом для кучи бизнесменов, куда ещё?

Ответить

Андрей Николаевич

2

Через месяц: «Да. Курс 95. Ну а как вы хотели. Вся страна отдыхала»

Ответить

3AHO3A

2

С чего это Яндекс градообразующим стал?

Ответить

Сергей Воробьёв

3AHO3A
0

наверное из-за количество людей работающие на эту компанию, это как у нас город считается после Nк жителей в россии, что на самом деле деревня 

Ответить

3AHO3A

Сергей
0

Там процентное соотношение работающего населения города должно быть. Не менее 25%

Ответить

Litnikov Danil

3AHO3A
0

Они намекают на влияние, тип доставки, сервисы, вот это все. Но все равно как то громко звучит

Ответить

Сергей Воробьёв

3AHO3A
0

В России населённый пункт может приобрести статус города, если в нём проживает не менее 12 тыс. жителей и не менее 85 % населения, занятого вне сельского хозяйства. Тем не менее, в России есть достаточно много (208 из 1092) городов, население которых меньше 12 тыс. человек. 
Оказывается мой хуевокукуево это город) 

Ответить

Альтернативный корабль

1

То есть куча договоров на поставки, развозки, приёмку, печать, ремонт, кормление животных в зоопарке и т.д. - всё отменяется, раз один лысоватый мужчина сказал: "ВЫХОДНОЙ".
Хуй. Нельзя так просто остановить механизм по секундной хотелке.

Ответить

Litnikov Danil

Альтернативный
0

Кстати, да, это считается форс-мажором?

Ответить

Hasan Alloush

0

«Выходной» читай карантин. Могут работать из дома сколько им угодно. Суть в том что бы просто люди сидели дома. Но у нас не умеют открыто с людьми общаться

Ответить

Альтернативный корабль

Hasan
2

Путин сказал "оплачиваемый выходной"

Ответить

Hasan Alloush

Альтернативный
0

Думаешь Яндекс не сможет доплатить?

Ответить

Альтернативный корабль

Hasan
0

Кагбэ зачем? Работников и так на удалёнку переводят, оставив только тех, без чьего присутствия нельзя - так и останется на "выходных". Яндекс - не государственная компания, так что считает денюшки. Скорее всего оплатят работу в это время больше, чем обычно, но не хотят, чтобы на работу хуй забивали, когда можно безопасно работать из дома.

Ответить

Hasan Alloush

Альтернативный
1

Меня смутило слово «выйти» на работу. Забыл что в их случае это открыть ноутбук

Ответить

Евгений Джекелофф

Hasan
0

В новости сказано про волонтёрство, так что оплата тут не обязательна.

Ответить

Hasan Alloush

Евгений
0

Ну я думаю слово использовано для обхода этих выходных. Сотрудники волонтёры, сами пришли по своему желанию. А уж потом доплатить премией труда не составить.
Но вся эта фигня с выходными нужна для того что бы вирус не распространялся. Это основная задача.

Просто если бы сегодня сказали «объявляем карантин» столько непоняток бы не было.

Ответить

Альтернативный

Hasan
0

Если бы объявили карантин - за него должно было бы платить государство, а объявили выходной - за него должен платить работодатель.

Ответить

Hasan Alloush

Альтерн…
0

Именно так

Ответить

Леонид Федотов

0

Может быть найдется доброволец, который разъяснит правовой статус этих каникул? А то непонятно ровным счетом ничего

Ответить

Леонид Федотов

Леонид
2

А правовой статус этого добра по ходу в самом правительстве не очень понимают
 Как именно будет оформлено решение о объявлении выходными рабочих дней с 30 марта по 3 апреля, Путин не сказал. Трудовой кодекс (ТК) разрешает переносить установленные законом выходные дни (как правило, это суббота и воскресенье каждой недели) на другие дни постановлением правительства либо федеральным законом. Однако, согласно тому же ТК, постановление правительства о таком переносе должно быть официально опубликовано не позднее чем за месяц до наступления соответствующего календарного года или, в крайнем случае, не позднее чем за два месяца до календарной даты устанавливаемого выходного дня.

Выходит так что работодатели могут спокойно забить

Ответить

badResistor

0

Классно наверное популистские заявления делать, а потом тысячи работодателей будут отдуваться...
Яндексу это фатального урона не нанесет, но думаю что есть очень много контор где это равносильно самоубийству. Остановить работу + платить за это зарплату... отличная идея! Крайне эффективное управление и меры, то-то 20 лет правления и такие результаты, особенно с 2010 года.

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Мистер Блондин

badResistor
1

Не тупи. Многие люди продолжат работать в штатном режиме и заявление Путина их не затронет. Вся эта телега касается больше огромных производств/заводов/предприятий, а не ларька с шаурмой или вейпшопа где 1 человек сидит. Есть заводы где работают более 1000 человек и постоянно друг с другом контактируют. Эти рекомендации скорее для них. Твоя пивнуха не закроется или хз что ты там имеешь ввиду.

Ответить

Леонид Федотов

Мистер
0

Я чето не слышал в его заявлении что это касается только определенной группы людей "производств/заводов/предприятий", я слышал что на всю страну объявляют оплачиваемый выходной. Из исключений лишь категория предприятий, которые не могут остановить свою работу. Ты откуда это все придумал?

Ответить

Мистер Блондин

Леонид
0

Ты серьезно? У нас половина москвы, а может и россии работает в серую какие нахуй выходные?
Так же подложат хуярить как и раньше. 
Транспорт работает, апетики и больницы работают. Ты, если работаешь не официально, продолжишь работать.
Я, возможно перестану работать, т.к на заводе и тут надо всё останавливать и то не факт. 
Максимум, что случится, будет огромное количество жалоб в трудовую инспекцию за то, что не исполнили приказ Путина, но это уже другой вопрос.
Вот небольшая статистика от всру

Ответить

Никита Лосев

0

Вообще вопрос - почему в Яндексе ещё почти все не работают удалённо, что теперь руководитель работников просит в качестве исключения так сделать.
Айти и так прекрасно приспособлено к такому.
Мы вот вторую неделю спокойно делаем всё удалённо, при этом даже если бы вдруг начальство реально решило сделать выходные (а оно не решило, потому что мы вроде как по домам сидим, так что нас не особо касается), то я бы без проблем вызвался работать. Потому что и так кризис, плюс мы работаем с США и там никто просто так по указу карлика неделю ждать не будет. При этом у нас сфера разработки совсем не критичная и не первой важности.

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Сергей Звезда

Никита
0

Яндекс работает удалённо (ну насколько это возможно) с 16 марта

Ответить

Никита Лосев

Сергей
1

А, я не так прочитал просто, спасибо.
Да, помню же, что вроде отправляли всех на удалёнку.
Тогда тем более не вижу тут проблем. Просто руководство Яндекса первыми из крупных компаний громко об этом попросили. Уверен, что в куче самых обычных компаний это просто скажут всем тихонько и всё.
Максимум - не будут препятствовать, если захочешь взять кусок оплачиваемого отпуска.

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André

0

Перепись мамкиных социалистов в комментариях. Им и так все условия работы максимально комфортными делают, а ещё они громче всех кричат про «идейность» работы. 

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