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Одна из двух крупнейших IT-компаний России предлагает своим работникам не пользоваться внезапными выходными.
Руководство «Яндекса» попросило сотрудников поработать в период с 30 марта по 5 апреля — на неделе, которую Владимир Путин объявил нерабочей. Об этом пишет The Bell со ссылкой на корпоративную рассылку, информацию подтвердили TJ в пресс-службе «Яндекса».
Вечером 25 марта по сотрудникам «Яндекса» разослали письмо, подписанное управляющим директором Тиграном Худавердяном. Он заявил, что не принуждает никого выходить на работу, и предложил сделать это удалённо в качестве «волонтёров».
В письме, изученном The Bell, Худавердян объяснил предложение выйти на работу так:
В особенности руководство «Яндекса» попросило не уходить на выходные тех, кто «вовлечён в „коронакризисные“ проекты в разных частях компании». «Я и мои подчинённые остаёмся», — отметил Худавердян.
«Яндекс» ещё 16 марта рекомендовал сотрудникам временно поработать из дома. Офисы при этом остались открытыми, но пользоваться ими предлагается «только в случае реальной необходимости».
TJ поинтересовался у Mail.Ru Group, принял ли холдинг какое-то решение насчёт графика во время «путинских каникул». Представители компании пока что отказались это комментировать. Холдинг перевёл сотрудников на удалённую работу 16 марта.
Путин объявил о нерабочей неделе с сохранением зарплаты 25 марта, во время обращения к нации, посвящённого мерам борьбы против распространения коронавируса Covid-19.
Из указа, который Путин подписал после обращения, известно, что некоторые категории граждан остались без длинных выходных:
Ни один нормальный частный работодатель в здравом уме не сделает внезапные выходные на неделю с оплатой. Экономика и бизнес так просто не работают. В большинстве случаев отдыхать будут только люди из госсектора.
Более того, непонятно что с уже заключенными договорами, в том числе между частными и гос организациями
У нас тут есть ребятки из яндекса. Ждем их комментарии, если им конечно не запретили.
Я думаю, это нормально, что бизнес просит сотрудников поработать в данной ситуации.
Объявило бы правительство карантин, совсем другое дело было бы. А этой выходной неделей они в очередной раз серьёзную ситуацию в балаган превратили.
Если рассматривать это без сарказма то да, к сожалению полностью прекратить жизнь на неделю не выйдет
градообразующее предприятие
Эм, что?
А по остальному верно, нифига непонятно, кто же должен ограничить работу в мегаполисе, что делать пограничным сферам и кто же все таки решает, какое предприятие подпадает под это, а кто нет.
Надо штрафовать такие инициативы рублем
Нет, не надо. Сейчас сложная ситуация и каждый должен решать всё локально. Если есть возможность поддерживать работу на удалёнке, то нужно это применять, а не уходить в каникулы. Можно бесконечно шутить про пандемию в мемах, но если ты можешь работать удалённо, то надо продолжать это делать, а не радоваться деньгам из воздуха, т.к это всё откликниется обычным повышением цен везде еще раз (многие уже изменили свои прайсы на 10% и более вверх), т.к надо будет компенсировать убытки.
Жирный утюг
Эти «каникулы» уже стали нихуёвым штрафом для кучи бизнесменов, куда ещё?
С чего это Яндекс градообразующим стал?
наверное из-за количество людей работающие на эту компанию, это как у нас город считается после Nк жителей в россии, что на самом деле деревня
Они намекают на влияние, тип доставки, сервисы, вот это все. Но все равно как то громко звучит
В России населённый пункт может приобрести статус города, если в нём проживает не менее 12 тыс. жителей и не менее 85 % населения, занятого вне сельского хозяйства. Тем не менее, в России есть достаточно много (208 из 1092) городов, население которых меньше 12 тыс. человек.
Оказывается мой хуевокукуево это город)
«Выходной» читай карантин. Могут работать из дома сколько им угодно. Суть в том что бы просто люди сидели дома. Но у нас не умеют открыто с людьми общаться
Путин сказал "оплачиваемый выходной"
Думаешь Яндекс не сможет доплатить?
Кагбэ зачем? Работников и так на удалёнку переводят, оставив только тех, без чьего присутствия нельзя - так и останется на "выходных". Яндекс - не государственная компания, так что считает денюшки. Скорее всего оплатят работу в это время больше, чем обычно, но не хотят, чтобы на работу хуй забивали, когда можно безопасно работать из дома.
Меня смутило слово «выйти» на работу. Забыл что в их случае это открыть ноутбук
В новости сказано про волонтёрство, так что оплата тут не обязательна.
Ну я думаю слово использовано для обхода этих выходных. Сотрудники волонтёры, сами пришли по своему желанию. А уж потом доплатить премией труда не составить.
Но вся эта фигня с выходными нужна для того что бы вирус не распространялся. Это основная задача.
Просто если бы сегодня сказали «объявляем карантин» столько непоняток бы не было.
Альтернативный
Если бы объявили карантин - за него должно было бы платить государство, а объявили выходной - за него должен платить работодатель.
Может быть найдется доброволец, который разъяснит правовой статус этих каникул? А то непонятно ровным счетом ничего
А правовой статус этого добра по ходу в самом правительстве не очень понимают
Как именно будет оформлено решение о объявлении выходными рабочих дней с 30 марта по 3 апреля, Путин не сказал. Трудовой кодекс (ТК) разрешает переносить установленные законом выходные дни (как правило, это суббота и воскресенье каждой недели) на другие дни постановлением правительства либо федеральным законом. Однако, согласно тому же ТК, постановление правительства о таком переносе должно быть официально опубликовано не позднее чем за месяц до наступления соответствующего календарного года или, в крайнем случае, не позднее чем за два месяца до календарной даты устанавливаемого выходного дня.
Выходит так что работодатели могут спокойно забить
Классно наверное популистские заявления делать, а потом тысячи работодателей будут отдуваться...
Яндексу это фатального урона не нанесет, но думаю что есть очень много контор где это равносильно самоубийству. Остановить работу + платить за это зарплату... отличная идея! Крайне эффективное управление и меры, то-то 20 лет правления и такие результаты, особенно с 2010 года.
Не тупи. Многие люди продолжат работать в штатном режиме и заявление Путина их не затронет. Вся эта телега касается больше огромных производств/заводов/предприятий, а не ларька с шаурмой или вейпшопа где 1 человек сидит. Есть заводы где работают более 1000 человек и постоянно друг с другом контактируют. Эти рекомендации скорее для них. Твоя пивнуха не закроется или хз что ты там имеешь ввиду.
Я чето не слышал в его заявлении что это касается только определенной группы людей "производств/заводов/предприятий", я слышал что на всю страну объявляют оплачиваемый выходной. Из исключений лишь категория предприятий, которые не могут остановить свою работу. Ты откуда это все придумал?
Ты серьезно? У нас половина москвы, а может и россии работает в серую какие нахуй выходные?
Так же подложат хуярить как и раньше.
Транспорт работает, апетики и больницы работают. Ты, если работаешь не официально, продолжишь работать.
Я, возможно перестану работать, т.к на заводе и тут надо всё останавливать и то не факт.
Максимум, что случится, будет огромное количество жалоб в трудовую инспекцию за то, что не исполнили приказ Путина, но это уже другой вопрос.
Вот небольшая статистика от всру
Вообще вопрос - почему в Яндексе ещё почти все не работают удалённо, что теперь руководитель работников просит в качестве исключения так сделать.
Айти и так прекрасно приспособлено к такому.
Мы вот вторую неделю спокойно делаем всё удалённо, при этом даже если бы вдруг начальство реально решило сделать выходные (а оно не решило, потому что мы вроде как по домам сидим, так что нас не особо касается), то я бы без проблем вызвался работать. Потому что и так кризис, плюс мы работаем с США и там никто просто так по указу карлика неделю ждать не будет. При этом у нас сфера разработки совсем не критичная и не первой важности.
А, я не так прочитал просто, спасибо.
Да, помню же, что вроде отправляли всех на удалёнку.
Тогда тем более не вижу тут проблем. Просто руководство Яндекса первыми из крупных компаний громко об этом попросили. Уверен, что в куче самых обычных компаний это просто скажут всем тихонько и всё.
Максимум - не будут препятствовать, если захочешь взять кусок оплачиваемого отпуска.
Перепись мамкиных социалистов в комментариях. Им и так все условия работы максимально комфортными делают, а ещё они громче всех кричат про «идейность» работы.