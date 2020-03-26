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Алексей Боржонов
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В российских вузах объявят каникулы с 28 марта по 5 апреля Материал редакции

Эта неделя будет в России нерабочей.

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Российские студенты уйдут на каникулы с 28 марта по 5 апреля. Приказ об этом подписал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Вузам, которые не подчиняются Минобрнауки, ведомство также рекомендует уйти на каникулы.

Приказываю руководителям находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ организаций, реализующих образовательные программы высшего образования и соответствующие дополнительные образовательные программы, обеспечить предоставление обучающимся каникул с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года.

Валерий Фальков
министр науки и высшего образования России

25 марта президент России Владимир Путин во время обращения к нации объявил нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля. Это сделано для борьбы с распространением коронавируса нового типа.

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#новости #covid19

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Bad Bear

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Блять уже все на удаленном обучении. Неделя нихуя не даст. Пыня заебал со своим популизмом.

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