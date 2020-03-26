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Эта неделя будет в России нерабочей.
Российские студенты уйдут на каникулы с 28 марта по 5 апреля. Приказ об этом подписал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Вузам, которые не подчиняются Минобрнауки, ведомство также рекомендует уйти на каникулы.
25 марта президент России Владимир Путин во время обращения к нации объявил нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля. Это сделано для борьбы с распространением коронавируса нового типа.
К 26 марта в России 658 случаев заболевания Covid-19, 29 человек выздоровели от него.
Блять уже все на удаленном обучении. Неделя нихуя не даст. Пыня заебал со своим популизмом.