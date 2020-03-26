Прямой эфир
Это распоряжение правительства России.
С 27 марта Россия прекратит регулярные и чартерные рейсы в другие страны. Исключение — рейсы для вывоза россиян. Распоряжение опубликовано на сайте правительства .
Ограничения начнут действовать в полночь 27 марта. До этой даты МИД должен направить в Минтранс, Роспотребнадзор, Минздрав, МВД и «Аэрофлот» списки россиян, которые планируют вернуться в страну.
Это не первое ограничение, которое ввела Россия на полёты в другие страны. С 23 марта полёты разрешались только в столицы или крупные города за рубежом (например, Нью-Йорк). С 16 марта авиасообщение ограничили со всеми странами Евросоюза, до этого — с Китаем, Ираном, Южной Кореей.
К 26 марта в России зафиксировано 658 случаев заболевания Covid-19, 29 человек выздоровели от него. В мире, по данным ВОЗ, 416 тысяч случаев заболевания.
мне одному с этого решения дико смешно? месяца 2 назад нужно было думать, сейчас то какой смысл
оценивать риски нужно было, когда вспышка только началась, а не заниматься такой ебаниной сейчас
пиздец ты противный)
Правильно делают. Можно и потерпеть немного без всяких полётов в зоны эпидемии.
Сначала спросите их, хотят ли они возврощаться в непредсказуемость?
Железный! Это всё многоходовочка!)
@That cat ну как тебе? теперь никуда не слетаешь.
Зато внутри России все рейсы без ограничений. Сдать билеты без потери денег по-прежнему нельзя. Аэрофлот снизил цены, видимо, чтобы летали чаще.