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Новости
Алексей Боржонов
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С 27 марта Россия прекратит авиасообщение с другими странами. Исключение — рейсы для вывоза россиян Материал редакции

Это распоряжение правительства России.

27 комментариев
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С 27 марта Россия прекратит регулярные и чартерные рейсы в другие страны. Исключение — рейсы для вывоза россиян. Распоряжение опубликовано на сайте правительства .

Ограничения начнут действовать в полночь 27 марта. До этой даты МИД должен направить в Минтранс, Роспотребнадзор, Минздрав, МВД и «Аэрофлот» списки россиян, которые планируют вернуться в страну.

Это не первое ограничение, которое ввела Россия на полёты в другие страны. С 23 марта полёты разрешались только в столицы или крупные города за рубежом (например, Нью-Йорк). С 16 марта авиасообщение ограничили со всеми странами Евросоюза, до этого — с Китаем, Ираном, Южной Кореей.

К 26 марта в России зафиксировано 658 случаев заболевания Covid-19, 29 человек выздоровели от него. В мире, по данным ВОЗ, 416 тысяч случаев заболевания.

#новости #covid19

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27 комментариев
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Denis Lisovski

23
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Вячеслав Савотченко

Denis
0

Версия, где он в жёлтом костюме есть у вас? Поделитесь?)

Ответить

CallMeBeardman !

5

Так
Ну вроде пока все как в Plague Inc.

Ответить

Николай Трунов

3

мне одному с этого решения дико смешно? месяца 2 назад нужно было думать, сейчас то какой смысл

Ответить

Без Имени

Николай
1

Какой ты умный

Ответить

Sam Lowry

Николай
–1

Нет, ещё куче тех, кто не владеет системным мышлением и не умеет оценивать риски. А также тем, кто если нырнёт — то перестаёт двигать конечностями.

Ответить

Николай Трунов

Sam
1

оценивать риски нужно было, когда вспышка только началась, а не заниматься такой ебаниной сейчас

Ответить

Sam Lowry

Николай
–1

Это мне никогда не надоест :) 

Ответить

Николай Трунов

Sam
1

пиздец ты противный)

Ответить

Sam Lowry

Николай
0

Занудный, может?

Ответить

Николай Трунов

Sam
0

не, это другое

Ответить

Sam Lowry

Николай
0

Ок-ок

Ответить

Алексей Боржонов

3

Доброе утро четверга, TJ!

Ответить

Алекс Слободских

2

Тиндер- и инстапутешественницы сасатб

Ответить

Владимир Дыркин

2

Правильно делают.  Можно и потерпеть немного без всяких полётов в зоны эпидемии.

Ответить

Alex Dark

1

Сначала спросите их, хотят ли они возврощаться в непредсказуемость?

Ответить

Bad Bear

Alex
3

Так вывоз из РФ)

Ответить

Konstantin Koremin

Bad
0

Ага, на Новую Землю

Ответить

Роман Трусов

1

Воздушный занавес

Ответить

Danila Romanov

1

Сижу дома 98% времени, так что мне пох.

Ответить

Игнат Синицын

–3

Железный! Это всё многоходовочка!)  

Ответить

Sam Lowry

Игнат
1
Ответить

Владимир Дыркин

0

@That cat ну как тебе? теперь никуда не слетаешь.

Ответить

That cat

Владимир
1

А то я прям до этого летал

Ответить

ManInGlasses

0

Посылки с Али пока ещё в безопастности)

Ответить

Атлант поправил плечи

0

Тоже наверное на 7 дней? 

Ответить

Vladimir Medvedev

0

Зато внутри России все рейсы без ограничений. Сдать билеты без потери денег по-прежнему нельзя. Аэрофлот снизил цены, видимо, чтобы летали чаще.

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