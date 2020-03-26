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Законопроект приняли на фоне пандемии Covid-19.
Сенат США одобрил пакет мер на 2 триллиона долларов для стимулирования американской экономики на фоне пандемии Covid-19. Об этом сообщает The New York Times.
За принятие законопроекта проголосовали все 96 сенаторов. Издание утверждает, что это крупнейший пакет мер для поддержки экономики в американской истории. Законопроект включает в том числе:
27 марта законопроект должна рассмотреть Палата представителей, после этого документ поступит к президенту США Дональду Трампу. Он заявил, что готов сразу подписать пакет поправок.
13 марта Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за коронавируса. New York Times и Bloomberg отмечали, что это позволит президенту использовать до 40 миллиардов долларов из федерального резерва. Сам Трамп заявил, что американские власти воспользуются 50 миллиардами долларов.
По данным ВОЗ, в США зафиксирован 51 914 случай заболевания Covid-19. 673 человека умерли от него.
интересно, а Китаю то в конце концов предъявлять за эту болячку будут? а то что-то я очень сомневаюсь, что у штатов в планах было избавиться от этих денег