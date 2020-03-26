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Алексей Боржонов
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Сенат США одобрил пакет помощи экономике страны на рекордные 2 триллиона долларов Материал редакции

Законопроект приняли на фоне пандемии Covid-19.

12 комментариев
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Сенат США одобрил пакет мер на 2 триллиона долларов для стимулирования американской экономики на фоне пандемии Covid-19. Об этом сообщает The New York Times.

За принятие законопроекта проголосовали все 96 сенаторов. Издание утверждает, что это крупнейший пакет мер для поддержки экономики в американской истории. Законопроект включает в том числе:

  • Прямые денежные выплаты американцам. 1200 долларов — взрослым с доходами до 75 тысяч долларов в год, ещё по 500 долларов — на каждого ребёнка. Выплаты будут меньше для людей с высокими доходами. Тем, кто получает больше 99 тысяч долларов в год, их делать не будут;
  • Увеличение пособий по безработице на 600 долларов в течение четырёх месяцев. Помощь также предоставят фрилансерам;
  • 350 миллиардов долларов на поддержку малого бизнеса. 500 миллиардов долларов на поддержку различных отраслей экономики, городов и штатов. 100 миллиардов — больницам, которые борются с пандемией Covid-19.

27 марта законопроект должна рассмотреть Палата представителей, после этого документ поступит к президенту США Дональду Трампу. Он заявил, что готов сразу подписать пакет поправок.

13 марта Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за коронавируса. New York Times и Bloomberg отмечали, что это позволит президенту использовать до 40 миллиардов долларов из федерального резерва. Сам Трамп заявил, что американские власти воспользуются 50 миллиардами долларов.

По данным ВОЗ, в США зафиксирован 51 914 случай заболевания Covid-19. 673 человека умерли от него.

#новости #covid19 #сша

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12 комментариев
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Алюминиевый Мика

7

Ого, они там о людях что ли думают? 

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Буржуазный космос

3

А в России соси бибу

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Евгений Некрасов

Буржуазный
0

хм... бибу

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Марк Варламов

1

Ну а хули нам, печатным станкам

Ответить

Aleks Ad

1

туалетной бумаги много не бывает

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Николай Трунов

0

интересно, а Китаю то в конце концов предъявлять за эту болячку будут? а то что-то я очень сомневаюсь, что у штатов в планах было избавиться от этих денег

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Прошлый шмель

Николай
1

А что предъявлять? Это же не биологическая атака. 

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That cat

Прошлый
3

До начала эпидемии лаборатория в Ухане обнаружила вирус, но авторитарная китайская параша попыталась всё скрыть.

Ответить

Bad Bear

0

Del

Ответить

Мистер Блондин

0

Трамп посмотрел футураму

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Компьютерный франт

0

А говорили, что демократам эта идея не нравится, а тут все сенаторы проголосовали "За".

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Ленинский чайник

–2

10% от их госдолга мда

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