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Сам президент утверждал, что власти могут это сделать, если того потребует ситуация.
В законе о поправках в Конституцию не предусмотрена возможность переноса голосования, на это обратил внимание координатор сети региональных отделений движения «Голос» Виталий Аверин.
По его словам, это следует из положений статьи 2 о поправках в Конституцию. В них говорится о том, что президент назначает дату голосования, но не сказано о его возможном переносе.
Аверин утверждает, что если бы проводился референдум, то его можно было бы перенести. Закон предусматривает такую возможность, если в отдельных регионах введут чрезвычайное положение. Однако власти рассматривают происходящее не как референдум, а как «общероссийское голосование».
17 марта Путин назначил дату голосования и подписал соотвествующий указ. При этом в разговоре с главой ЦИК Эллой Памфиловой президент утверждал, что закон не ограничивает власти и позволяет им перенести голосование, если это потребуется. Подписывать указ без конкретной даты он посчитал «бессмысленным делом».
25 марта во время обращения к нации Путин предложил перенести голосование из-за ситуации с коронавирусом. В тот же день он подписал распоряжение об этом, внеся изменения в указ от 17 марта. Новую дату не определили, 27 марта ЦИК скорректирует подготовку к голосованию.
Среди предложенных поправок в Конституцию: упоминание бога, определение брака как союза мужчины и женщины, обнуление сроков президента. TJ подробно описывал, какие изменения подразумеваются обновлённой Конституцией.
Не подсказывайте. А то введут военное положение и отменят все права вообще, чтоб конституция не действовала. Боюсь предположить, под каким предлогом.