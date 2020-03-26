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Алексей Боржонов
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«Голос»: Путин не мог перенести голосование по поправкам в Конституцию. По закону у него нет такого права Материал редакции

Сам президент утверждал, что власти могут это сделать, если того потребует ситуация.

4 комментария
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В законе о поправках в Конституцию не предусмотрена возможность переноса голосования, на это обратил внимание координатор сети региональных отделений движения «Голос» Виталий Аверин.

По его словам, это следует из положений статьи 2 о поправках в Конституцию. В них говорится о том, что президент назначает дату голосования, но не сказано о его возможном переносе.

Закон о поправке в Конституцию наделил президента РФ только полномочием (правом) назначать общероссийское голосование на определённую дату. И этим своим правом глава государства уже воспользовался.

Виталий Аверин
координатор сети региональных отделений «Голоса»

Аверин утверждает, что если бы проводился референдум, то его можно было бы перенести. Закон предусматривает такую возможность, если в отдельных регионах введут чрезвычайное положение. Однако власти рассматривают происходящее не как референдум, а как «общероссийское голосование».

Если бы проводился референдум, такого казуса можно было бы избежать, так как федеральный конституционный закон «О референдуме Российской Федерации» предусматривает, что проведение назначенного референдума можно отложить на более поздний срок в случае введения в отдельных местностях страны военного или чрезвычайного положения.

Виталий Аверин

координатор сети региональных отделений «Голоса»

17 марта Путин назначил дату голосования и подписал соотвествующий указ. При этом в разговоре с главой ЦИК Эллой Памфиловой президент утверждал, что закон не ограничивает власти и позволяет им перенести голосование, если это потребуется. Подписывать указ без конкретной даты он посчитал «бессмысленным делом».

Подписывать сегодня указ без конкретной даты более или менее бессмысленное дело. Но, повторяю ещё раз, закон нас не лимитирует, не ограничивает: если ситуация потребует, тогда мы перенесём на более поздний срок это всероссийское голосование.

Владимир Путин
президент России

25 марта во время обращения к нации Путин предложил перенести голосование из-за ситуации с коронавирусом. В тот же день он подписал распоряжение об этом, внеся изменения в указ от 17 марта. Новую дату не определили, 27 марта ЦИК скорректирует подготовку к голосованию.

Среди предложенных поправок в Конституцию: упоминание бога, определение брака как союза мужчины и женщины, обнуление сроков президента. TJ подробно описывал, какие изменения подразумеваются обновлённой Конституцией.

Конституция по Путину: все изменения и новые…
Окончательная сводка по всем поправкам, которые уже одобрили Госдума и Совфед.
tjournal.ru

#новости #конституция

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4 комментария
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Либеральный инструмент

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Неолд

0

Да плевать что там написано, здоровье граждан важнее букв.

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Yuri Miller

0

Не подсказывайте. А то введут военное положение и отменят все права вообще, чтоб конституция не действовала. Боюсь предположить, под каким предлогом.

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Алюминиевый Мика

0

Человек, ради которого переписывают конституцию не может перенести голосование по ней. Очень смешно. 

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