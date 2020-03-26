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Алексей Боржонов
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La Stampa: 80% российских поставок в Италию для борьбы с Covid-19 оказались бесполезными Материал редакции

Издание утверждает, что Россия преследовала политические цели, помогая Италии.

63 комментария
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Большая часть поставок России в Италию для борьбы с коронавирусом нового типа оказалась бесполезной, пишет La Stampa со ссылкой на источники.

По данным газеты, бесполезными оказались 80% поставок. Россия направила в Италию 14 самолетов, на которых находилось оборудование для диагностики заболевания и дезинфекции местности. Также в страну прибыли специалисты по борьбе с распространением вируса.

La Stampa утверждает, что Россия преследовала свои политические цели, помогая Италии. Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте согласился принять помощь, чтобы укрепить личные отношения с Москвой, пишет газета.

Дмитрий Песков утверждал, что Россия не ставила никаких условий перед Италией. В частности, он высказался о возможном снятии санкций в ответ на помощь.

Здесь, конечно, не может быть и речь о каких-то условиях или как-то расчетах или надеждах. Италия действительно нуждается в гораздо более масштабной помощи, и то, что делает Россия, это посильная помощь. Абсурдно говорить, что какие-то контрнадежды возлагаются, это не так.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

Россия направила Италии помощь после телефонного разговора между Владимиром Путиным и Джузеппе Конте, который состоялся 21 марта. К 24 марта в Италию прилетели 14 российских самолётов, в страну направили вирусологов, эпидемиологов, военных врачей, а также оборудование для борьбы с распространением коронавируса.

Италия — вторая страна по числу заболевших Covid-19. По данным ВОЗ, 26 марта в ней почти 70 тысяч случаев заболевания, больше только в Китае (81 тысяча).

10 марта Италия ограничила перемещение по стране, отменила спортивные мероприятия и распространила действие «красной зоны» на всю свою территорию.

#новости #сovid19

Спасибо за наводку Иван Прохоров
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63 комментария
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Атлант поправил плечи

17

Короче, целью было заслать туда своих военных разведчиков, что бы они осмотрели там все, сделали отчет, и готовились к ситуации в России. Ведь известно что туда полетели только военные вирусологи. 

Потому что вот эти "каникулы на 7 дней" когда в России "официально" более 500 человек зараженных нихуя к хорошему не приведут.

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Иван Прохоров

Атлант
5

Итальянцы пишут, что целью было сдабривание итальянцев => Италия накладывает вето на продление санкций

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Атлант поправил плечи

Иван
5

Одно другому не мешает. Полететь в Италию договориться за санкции - это оптимистичная новость, дает надежду. А полететь разведать ситуацию - эта новость уже немного настораживает

Ответить

Варя Березкина

Иван
2

Итальянцы вообще много чего пишут в связи с данной ситуацией. В том числе "большое спасибо за помощь". А по поводу Стампы...Это самая популярная газеты Италии, предположить, что на нее не оказывается давление политиков, было бы странным. 
Безусловно, Россия могла преследовать свои цели, но утверждать, что наша страна отправила "ненужное оборудование и бесполезную помощь" - не особо уместно в связи с итальянской катастрофой. 
Я лично очень надеюсь, что к нам тоже прилетят на помощь, если вдруг что.

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Ленинский чайник

Иван
0

Итальянские русофобы совсем с ума сошли

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Душевный шар

Иван
0

Подкуп правительста Италии с помощью дезинфектора.

Ответить

Иван Прохоров

Душевный
0

Шалость не удалась)

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Иван
0

Шмотки, опять же, в Тоскану переправить...

Ответить

Антон Сарамуд

Иван
0

Итальянцы могли бы просто отказаться от помощи, никто им самолёты силой не сажал.

Глупо отрицать политический аспект во всей этой истории, он точно есть, есть и военный подсмотреть, сделать выводы по организации.

Есть и ещё один и он более человечный, если вдуматься, пока у вас пик, мы вам поможем чем получается, потом вы посильно поможете нам, когда у нас начнется.

Ответить

Иван Прохоров

Антон
0

Учитывая всю серьёзность ситуации в Италии - боюсь, что когда у нас начнётся пик, у них ещё не закончится(

Ответить

Атлант поправил плечи

Атлант
5

Если уже не привели, и вот эта "помощь" не более чем операция разведки потому ебать копать что начинается в России, и как этим бороться непонятно, нужно подсмотреть в самом эпицентре. 

Ответить

fox_rus

Атлант
1

Цель была показать величие и невзначай попросить снять санкции

Ответить

Джордж Харви

Атлант
1

Ты дурак! В медикаментах вонючие рашисты спрятали каучуковую бомбу, чтобы уничтожить всех итальянцев!1 а вирусологи — это замаскированная стелс пихота

Ответить

Атлант поправил плечи

Джордж
0

Думаешь итальянцев Путин тоже хочет взять в рай? Ради вилл итальянских ? Кто-то же за виноградом должен следить и правда

Ответить

Джордж Харви

Атлант
0

Так в рай попадём только мы, а они просто сдохнут

Ответить

Патриотический химик

4

То есть аппаратура для диагнстики бесполезна?
А что они хотели, чтобы мы вакцину привезли и вылечили всю страну сразу?

Ответить

Местный пришелец

Патриотический
4

я думаю они хотели ИВЛ и маски
но ничего подобного россия не производит к сожалению

Ответить

Совершенный рубин

Местный
49

Зато россия производит величие ☝️

Ответить

Патриотический химик

Совершенный
2

Да вроде что-то производят, вот типа такого, если погуглить лучше, то другие приборы найти можно будет.
Да и маски тоже шьем, под тем же Спб есть завод.

Аппарат ИВЛ и оксигенотерапии Медпром…
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Ответить

Ипполит Воробьянинов

Совершенный
0

Фабрика Абсолюта, ёптыть.

Ответить

Либеральный инструмент

Местный
3

ИВЛ самим пригодятся, а маски все продали Китаю

Ответить

Александр Достоевский

Местный
0

Я думаю, что тебе пора менять методичку, потому что на видео видно, как они разгружают коробки с ИВЛ российского производства

Ответить

Елена Глебова

Местный
0

Россия производит все! и маски и ИВЛ.• Гекса-Нетканые Материалы Московская область
• Кит Владимирская область
• Лейко Тверская область
• Фарм-ГлобалМосква
• ЭвтексИвановская область                 Фабрика Спецмедзащита Санкт-Петербург
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Ответить

Иван Прохоров

Патриотический
2

Предполагалось что-то настолько значимое, чтобы итальянцы проголосовали против продления санкций. Так писали итальянские газеты

Ответить

Иван Прохоров

Патриотический
0

На 80% бесполезна, на 20% полезна

Ответить

George Weiller

Иван
2

не понял всё равно

Ответить

Иван Прохоров

George
0

Жаль

Ответить

Well Keynell

Иван
1

Давай еще раз

Ответить

Иван Прохоров

Well
0

я один раз прикрепил, баги тж решили меня продублировать)

Ответить

Иван Прохоров

Патриотический
0

На 80% бесполезна, на 20% полезна)

Ответить

Ленинский чайник

0

И нахуя здесь этот высер

Ответить

Патриотический химик

Ленинский
13

Просто либерахам европейским не понравилось, что Россия решила хоть как-то помочь Италии, пусть и преследуя свои цели, поэтому они начали разоблачать и накидывать, что прислали бесполезную помощь, что заслали военных и т.д.
Теперь эти хохлолиберахи делают тоже самое на ресурсе рф

Ответить

the.nightmarez

Патриотический
0

 что заслали военных и т.д.

Такого никогда небыло (например, на Донбассе) и вот опять.

Ответить

Патриотический химик

the.nightmarez
4

Это не очень уместное сравнение

Ответить

the.nightmarez

Патриотический
0

Такого никогда небыло (например, в Крыму) и вот опять.

Ответить

Ипполит Воробьянинов

the.nightmarez
2

Думаешь, стоит ждать референдума?

Ответить

Kyler

Патриотический
1

Лучше бы Россия себе начала помогать

Ответить

Атлант поправил плечи

Патриотический
0

жаль

Ответить

Патриотический химик

Атлант
3

Атлант разжалиль плечи

Ответить

Математический Кирилл

Патриотический
0

 ресурсе рф

Хочу стать сечиным по добыче тжшников

Ответить

Совершенный рубин

5

Чувака в канареечного цвета костюме туда надо было отправить.

Ответить

Атлант поправил плечи

Совершенный
2

Кстати, а костюм то американский был.

Ответить

Anatoly Yudov

Атлант
1

Наклеечка DuPont на нём, кажется. Вообще легендарная компания, стоит только начать углубляться в её историю ;)

Ответить

Anatoly Yudov

Anatoly
4

Это как если бы Трамп шёл в костюме с надписью "Алмаз-Антей" или типа того. Очень странное зрелище.

Ответить

Kyler

Anatoly
2

Костюм сделан американской фирмой DuPont, модель Tychem 2000 C. Стоит 350 евро.

Полнолицевая маска UNIX 6100 с панорамным обзором. Российский производитель «Сорбент». Стоит 5500 руб.

В этот раз президента одели на 35 000 рублей. https://t.co/vbnCBkxXDq

Ответить

ouxen

Kyler
2

дымоход, который мы заслужили

Ответить

Атлант поправил плечи

5
Ответить

Иван Семёныч

1

утро начинается с перемоги 

Ответить

Abram Dikoy

Иван
1

Бля, такие же вафлы, лишь бы обсосать как сосед всрався

Ответить

Слепой паркур

2

лишь аппаратуру для диагностики и средства дезинфекции местности

Ну как бы тоже не плохо, чего ты так сразу

Ответить

Иван Прохоров

Слепой
1

Бесполезной на 80% помощь назвали чиновники (инсайды газеты la stampa)

Ответить

Рог Кирилл

Слепой
0

С дезиефекцией местности у них вроде проблем не было. Про аппаратуру не скажу, но если нет тест-систем, то приборы становятся бесполезными.

Ответить

Computer dragon

Рог
0

Остальное самим нужно

Ответить

Mykola Glushchenko

Computer
0

- у нас голод, еда закончилась
- высылаем вам кастрюли и сковородки, остальное самим нужно

Ответить

Дмитрий Кораблёв

1

ОГО? ПРЕСЛЕДОВАЛА СВОИ ЦЕЛИ? ну охуеть теперь. Пацаны, слышите? Кто-то что-то делает, потому что преследует свои цели!!! 

Ответить

Иван Прохоров

Дмитрий
0

А как же альтруизм?

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Иван
1

ты не смотрел сериал друзья? 
Альтруистичных добрых дел не существует

Ответить

Иван Прохоров

Дмитрий
0

Спасибо, укажу в источниках своей курсовой

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Иван
0

Ну приведи пример хотя бы 1)

Ответить

Иван Прохоров

Дмитрий
0

Слушай, я в курсе данного топика, у Майерса про это неплохо написано, но всё же - человек должен всегда стараться. Меня раздражает, когда говорят: "ну что поделать, ну вот характер у меня такой, ну такие вот мы все по природе, а ты бы не так сделал..." и сразу можно делать всё, что угодно

Ответить

ouxen

Иван
0

альтруизм это затянуть потуже пояса и отнестись с пониманием

Ответить

Nikolay Doo

1

как же ботов жопы рвутся

Ответить

сироп от щекотки

0
Ответить
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