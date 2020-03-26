Издание утверждает, что Россия преследовала политические цели, помогая Италии.

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Большая часть поставок России в Италию для борьбы с коронавирусом нового типа оказалась бесполезной, пишет La Stampa со ссылкой на источники.

По данным газеты, бесполезными оказались 80% поставок. Россия направила в Италию 14 самолетов, на которых находилось оборудование для диагностики заболевания и дезинфекции местности. Также в страну прибыли специалисты по борьбе с распространением вируса.

La Stampa утверждает, что Россия преследовала свои политические цели, помогая Италии. Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте согласился принять помощь, чтобы укрепить личные отношения с Москвой, пишет газета.

Дмитрий Песков утверждал, что Россия не ставила никаких условий перед Италией. В частности, он высказался о возможном снятии санкций в ответ на помощь.

Здесь, конечно, не может быть и речь о каких-то условиях или как-то расчетах или надеждах. Италия действительно нуждается в гораздо более масштабной помощи, и то, что делает Россия, это посильная помощь. Абсурдно говорить, что какие-то контрнадежды возлагаются, это не так. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Россия направила Италии помощь после телефонного разговора между Владимиром Путиным и Джузеппе Конте, который состоялся 21 марта. К 24 марта в Италию прилетели 14 российских самолётов, в страну направили вирусологов, эпидемиологов, военных врачей, а также оборудование для борьбы с распространением коронавируса.

Италия — вторая страна по числу заболевших Covid-19. По данным ВОЗ, 26 марта в ней почти 70 тысяч случаев заболевания, больше только в Китае (81 тысяча).