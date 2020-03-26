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Издание утверждает, что Россия преследовала политические цели, помогая Италии.
Большая часть поставок России в Италию для борьбы с коронавирусом нового типа оказалась бесполезной, пишет La Stampa со ссылкой на источники.
По данным газеты, бесполезными оказались 80% поставок. Россия направила в Италию 14 самолетов, на которых находилось оборудование для диагностики заболевания и дезинфекции местности. Также в страну прибыли специалисты по борьбе с распространением вируса.
La Stampa утверждает, что Россия преследовала свои политические цели, помогая Италии. Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте согласился принять помощь, чтобы укрепить личные отношения с Москвой, пишет газета.
Дмитрий Песков утверждал, что Россия не ставила никаких условий перед Италией. В частности, он высказался о возможном снятии санкций в ответ на помощь.
Россия направила Италии помощь после телефонного разговора между Владимиром Путиным и Джузеппе Конте, который состоялся 21 марта. К 24 марта в Италию прилетели 14 российских самолётов, в страну направили вирусологов, эпидемиологов, военных врачей, а также оборудование для борьбы с распространением коронавируса.
Италия — вторая страна по числу заболевших Covid-19. По данным ВОЗ, 26 марта в ней почти 70 тысяч случаев заболевания, больше только в Китае (81 тысяча).
10 марта Италия ограничила перемещение по стране, отменила спортивные мероприятия и распространила действие «красной зоны» на всю свою территорию.
Короче, целью было заслать туда своих военных разведчиков, что бы они осмотрели там все, сделали отчет, и готовились к ситуации в России. Ведь известно что туда полетели только военные вирусологи.
Потому что вот эти "каникулы на 7 дней" когда в России "официально" более 500 человек зараженных нихуя к хорошему не приведут.
Одно другому не мешает. Полететь в Италию договориться за санкции - это оптимистичная новость, дает надежду. А полететь разведать ситуацию - эта новость уже немного настораживает
Итальянцы вообще много чего пишут в связи с данной ситуацией. В том числе "большое спасибо за помощь". А по поводу Стампы...Это самая популярная газеты Италии, предположить, что на нее не оказывается давление политиков, было бы странным.
Безусловно, Россия могла преследовать свои цели, но утверждать, что наша страна отправила "ненужное оборудование и бесполезную помощь" - не особо уместно в связи с итальянской катастрофой.
Я лично очень надеюсь, что к нам тоже прилетят на помощь, если вдруг что.
Итальянцы могли бы просто отказаться от помощи, никто им самолёты силой не сажал.
Глупо отрицать политический аспект во всей этой истории, он точно есть, есть и военный подсмотреть, сделать выводы по организации.
Есть и ещё один и он более человечный, если вдуматься, пока у вас пик, мы вам поможем чем получается, потом вы посильно поможете нам, когда у нас начнется.
Если уже не привели, и вот эта "помощь" не более чем операция разведки потому ебать копать что начинается в России, и как этим бороться непонятно, нужно подсмотреть в самом эпицентре.
Ты дурак! В медикаментах вонючие рашисты спрятали каучуковую бомбу, чтобы уничтожить всех итальянцев!1 а вирусологи — это замаскированная стелс пихота
Думаешь итальянцев Путин тоже хочет взять в рай? Ради вилл итальянских ? Кто-то же за виноградом должен следить и правда
Местный пришелец
я думаю они хотели ИВЛ и маски
но ничего подобного россия не производит к сожалению
Совершенный рубин
Зато россия производит величие ☝️
Патриотический химик
Да вроде что-то производят, вот типа такого, если погуглить лучше, то другие приборы найти можно будет.
Да и маски тоже шьем, под тем же Спб есть завод.
Я думаю, что тебе пора менять методичку, потому что на видео видно, как они разгружают коробки с ИВЛ российского производства
Россия производит все! и маски и ИВЛ.• Гекса-Нетканые Материалы Московская область
• Кит Владимирская область
• Лейко Тверская область
• Фарм-ГлобалМосква
• ЭвтексИвановская область Фабрика Спецмедзащита Санкт-Петербург
• Маска Санкт-Петербург Уралпроммед Удмуртия Здравмедтех-Е Свердловская область
• Пластик-М Свердловская область. т.д . Производством аппаратов искусственной вентиляции, рекомендуемых для использования в лечебных учреждениях, в России занимаются три завода. Все они расположены в Екатеринбурге: ООО «Тритон-Электроникс», АО «Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод"» и АО «Уральский приборостроительный завод.
Патриотический химик
Просто либерахам европейским не понравилось, что Россия решила хоть как-то помочь Италии, пусть и преследуя свои цели, поэтому они начали разоблачать и накидывать, что прислали бесполезную помощь, что заслали военных и т.д.
Теперь эти хохлолиберахи делают тоже самое на ресурсе рф
что заслали военных и т.д.
Такого никогда небыло (например, на Донбассе) и вот опять.
Патриотический химик
Это не очень уместное сравнение
жаль
Кстати, а костюм то американский был.
Наклеечка DuPont на нём, кажется. Вообще легендарная компания, стоит только начать углубляться в её историю ;)
Это как если бы Трамп шёл в костюме с надписью "Алмаз-Антей" или типа того. Очень странное зрелище.
Костюм сделан американской фирмой DuPont, модель Tychem 2000 C. Стоит 350 евро.
Полнолицевая маска UNIX 6100 с панорамным обзором. Российский производитель «Сорбент». Стоит 5500 руб.
В этот раз президента одели на 35 000 рублей. https://t.co/vbnCBkxXDq
утро начинается с перемоги
С дезиефекцией местности у них вроде проблем не было. Про аппаратуру не скажу, но если нет тест-систем, то приборы становятся бесполезными.
Остальное самим нужно
- у нас голод, еда закончилась
- высылаем вам кастрюли и сковородки, остальное самим нужно
ОГО? ПРЕСЛЕДОВАЛА СВОИ ЦЕЛИ? ну охуеть теперь. Пацаны, слышите? Кто-то что-то делает, потому что преследует свои цели!!!
ты не смотрел сериал друзья?
Альтруистичных добрых дел не существует