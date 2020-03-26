В городе будут закрыты все развлекательные заведения, включая дельфинарии и аквапарки.

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Глава администрации Сочи Алексей Копайгородский попросил туристов отказаться от поездки в город в нерабочую неделю. Он опубликовал заявление во «ВКонтакте». Также Копайгородский попросил местных жителей в ближайшее время не ходить в общественные места.

Понимаю, что у детей каникулы, на улице весна, и сидеть дома совсем не хочется. Но минимизировать контакты — сейчас жизненно важная мера. Отдельная просьба к потенциальным гостям курорта, отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и отказаться от посещения Сочи хотя бы на ближайшую неделю. Алексей Копайгородский мэр Сочи

Копайгородский подчеркнул, что с 26 марта в Сочи будут закрыты все бассейны, аквапарки, дельфинарии и другие развлекательные заведения. Также будут запрещены все экскурсии. Запрет введён по указу главного санитарного врача Краснодарского края Марии Потёмкиной.

25 марта Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за вспышки Covid-19. Он объявил о нерабочей неделе с сохранением зарплаты.