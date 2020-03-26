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В городе будут закрыты все развлекательные заведения, включая дельфинарии и аквапарки.
Глава администрации Сочи Алексей Копайгородский попросил туристов отказаться от поездки в город в нерабочую неделю. Он опубликовал заявление во «ВКонтакте». Также Копайгородский попросил местных жителей в ближайшее время не ходить в общественные места.
Копайгородский подчеркнул, что с 26 марта в Сочи будут закрыты все бассейны, аквапарки, дельфинарии и другие развлекательные заведения. Также будут запрещены все экскурсии. Запрет введён по указу главного санитарного врача Краснодарского края Марии Потёмкиной.
25 марта Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за вспышки Covid-19. Он объявил о нерабочей неделе с сохранением зарплаты.
В Краснодарском крае насчитывается девять заражённых Covid-19. Также в регионе запрещены массовые мероприятия численностью более 100 человек.
А почему они до сих пор не закрыли горнолыжку тогда?
Ежедневно вижу и завидую знакомым, которые "удаленно" оттуда "работают" )
окопайгородский
Будет забавно, если объявив каникулы вместо карантина, число заболевших начнёт расти быстрей.
Блин а так такие цены на билеты и отели соблазнительные были. Я вот подумал ... сидеть в Москве с ноутбуком дома или на балконе отеля солнечного Сочи со свежей клубникой.