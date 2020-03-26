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Arthur Khamzin
1931

Мэр Сочи призвал туристов не приезжать во время нерабочей недели Материал редакции

В городе будут закрыты все развлекательные заведения, включая дельфинарии и аквапарки.

10 комментариев
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Глава администрации Сочи Алексей Копайгородский попросил туристов отказаться от поездки в город в нерабочую неделю. Он опубликовал заявление во «ВКонтакте». Также Копайгородский попросил местных жителей в ближайшее время не ходить в общественные места.

Понимаю, что у детей каникулы, на улице весна, и сидеть дома совсем не хочется. Но минимизировать контакты — сейчас жизненно важная мера. Отдельная просьба к потенциальным гостям курорта, отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и отказаться от посещения Сочи хотя бы на ближайшую неделю.

Алексей Копайгородский
мэр Сочи

Копайгородский подчеркнул, что с 26 марта в Сочи будут закрыты все бассейны, аквапарки, дельфинарии и другие развлекательные заведения. Также будут запрещены все экскурсии. Запрет введён по указу главного санитарного врача Краснодарского края Марии Потёмкиной.

25 марта Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за вспышки Covid-19. Он объявил о нерабочей неделе с сохранением зарплаты.

В Краснодарском крае насчитывается девять заражённых Covid-19. Также в регионе запрещены массовые мероприятия численностью более 100 человек.

#новости #covid19 #коронавирус #регионы

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10 комментариев
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Z IN THE ASS

4

А почему они до сих пор не закрыли горнолыжку тогда? 
Ежедневно вижу и завидую знакомым, которые "удаленно" оттуда "работают" )

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Denis Novikov

3

Не приедем, никого не отпускают(

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дальше

2

окопайгородский

Ответить

Ni Ck

дальше
0

окупай

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дальше

Ni
0

этот город уже не окупить

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Vladislav Donets

2

Будет забавно, если объявив каникулы вместо карантина, число заболевших начнёт расти быстрей.

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Vladimir Medvedev

Vladislav
0

Да здравствует коллективный иммунитет!
Путин(с)

Ответить

check-it-out

1

Блин а так такие цены на билеты и отели соблазнительные были. Я вот подумал ... сидеть в Москве с ноутбуком дома или на балконе отеля солнечного Сочи со свежей клубникой.

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Владислав Сурков

1

бля уже бителы купил

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alex twit

0

Астанавитес! You shall not pass

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