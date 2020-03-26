Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Новости
Алексей Боржонов
10 518

В России зафиксировали ещё 182 случая заражения Covid-19. Общее число заболевших — 840 Материал редакции

Новые случаи заболевания выявили в 18 регионах.

73 комментария
В закладки

В России зафиксировали 182 новых случая заболевания Covid-19, общее число заражённых выросло до 840, выздоровевших — до 38. Об этом сообщил оперативный штаб.

Новые случаи заболевания зафиксировали в 18 регионах:

  • Москва — 136;
  • Свердловская область — 7;
  • Петербург — 5;
  • Пермский край — 5;
  • Якутия — 4;
  • Ставропольский край — 3;
  • Татарстан — 3;
  • Челябинская область — 3;
  • Красноярский край — 3;
  • Псковская область — 2;
  • Самарская область — 2;
  • Ханты-Мансийский АО — 2;
  • Бурятия — 2;
  • Хакасия — 1;
  • Кемеровская область — 1;
  • Новосибирская область — 1;
  • Томская область — 1;
  • Хабаровский край — 1.

Оперштаб сообщил, что все заболевшие посещали страны, в которых коронавирусная инфекция наиболее активна.

Всего в России 840 случаев заболевания Covid-19, из них 546 — в Москве. На втором месте по числу заболевших — Московская область (41), на третьем — Петербург (26).

25 марта Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля. Он призвал всех граждан оставаться дома.

С 27 марта Россия ограничит авиасообщение со всеми странами. Ограничения не коснутся рейсов для вывоза россиян из-за рубежа.

Нерабочая неделя ​с сохранением зарплаты и…
Президент анонсировал меры поддержки для малого и среднего бизнеса, а также кредитные каникулы.
tjournal.ru

#новости #covid19

Спасибо за наводку Роберт Петросян
Новости
Подписан
Отписаться
«Голос»: Путин не мог перенести голосование по поправкам в Конституцию. По закону у него нет такого права
Сам президент утверждал, что власти могут это сделать, если того потребует ситуация.
6
21
Реклама на TJ
{ "author_name": "Роберт Петросян", "author_type": "self", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","covid19"], "comments": 73, "likes": 21, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 153555, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 26 Mar 2020 11:02:58 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Лаконичная реклама на TJ
Создайте объявление за несколько минут
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 153555, "author_id": 303656, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/153555\/get","add":"\/comments\/153555\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/153555"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
73 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Дмитрий Маркин

22

Ждём кто напишет, что завезли ещё N тестов.

Ответить

hyposlasher

Дмитрий
9

завезли еще N тестов

Ответить

ouxen

hyposlasher
9

Завезли N+120

Ответить

Дмитрий Маркин

ouxen
0

😡😡😡

Ответить

Lofoten Forsake

20

Нет ведь карантина как за бугром. Тут каникулы скоро, отдыхаем народ!!!!🍾🍻🤤

Ответить

Spect

19

Итальянский сценарий начался

Ответить

Просто Хэнк

9

Ждем новость, когда заболевших будет 1488.

Ответить

Владимир Василенко

Просто
2

Сначала 228

Ответить

Никита Белянский

Владимир
4

Потом 322

Ответить

rossoshmap

Никита
0

Потом 938

Ответить

rossoshmap

rossoshmap
0

В сумме 1488

Ответить

hyposlasher

Просто
2

россия для русских

Ответить

Елена Хрымова

Просто
0

528
    650
        888
            1128
                1689
                    2036
                        2502

Ответить

Архитектурный утюг

Елена
0

Неправильно, нужно умножать на 2

Ответить

George Weiller

6

Отличная передача Петросян, перехват от Боржонова, удар! ... И СТАТЬЯ ДОПОЛНЯЕТСЯ
Мы уходим на перерыв друзья

Ответить

Alexandr Khait

5

Всё идёт по графику(

Ответить

Руслан Мухаметкулов

Alexandr
0

Можно график, видел его, но теперь не могу найти

Ответить

Математический Кирилл

Руслан
2

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

Выбирай по вкусу

Ответить

Ivan Nikiforenko

4

Москву нужно закрывать на полный карантин, заражение идёт полным ходом, а будет всё ещё намного хуже.
В остальных регионах ситуация терпимая.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Ivan
2

Чтобы спасти Россию нужно сжечь Москву ©

Ответить

Контрольный единорожек88

3

Роберт Петрос.

кек

Ответить

Евгений Киров

0

В Питере самые здоровые люди походу.

Ответить

Искандер Вахидов

Евгений
8

просто никто не хочет в боткинскую, поэтому не сдают тесты

Ответить

me

Искандер
0

Подтверждаю

Ответить

Прошлый шмель

Евгений
1

Ну так морской воздух😄

Ответить

Ануар tape

2

Сколько еще должно быть, чтобы у вас закрыли полностью границы страны и объявили карантин, с закрытием городов где много больных?

Ответить

Dmitry Shiryaev

Ануар
0

пока так считают, "много больных" нигде не будет

Ответить

Сельскохозяйственный микрофон

Ануар
0

Ну не знаю, эта страна уже всё, то есть людям дали неделю дома посидеть, ну большинству покрасней мере, ну мне так кажется, но блять нет, все кто куда собрался, карантин введут, я уверен первое время и на него всем будет пох

Ответить

ouxen

0

А на самом деле?

Ответить

1 2

ouxen
4

146 млн

Ответить

ouxen

1
0

Что за чушь собачая, дорогих россиян всего 130 лямов с копейками давно

Ответить

1 2

ouxen
9

Не путай с населением Москвы, Новой Москвы, Новейшей и Сверхновой Москв

Ответить

check-it-out

ouxen
0

Ну ведь в РФ не только россияне. Хотя учитывая это и оглядываясь по сторонам, цифра ещё больше должна быть, вероятно.

Ответить

Неплохой пёс_анон

check-it-out
0

а кто еще кроме россиян?

Ответить

check-it-out

Неплохой
0

Приглашённые рабочие и гости.

Ответить

Правовой космос

check-i…
0

Так они и не Россия

Ответить

check-it-out

Правовой
0

 В России зафиксировали

Т.е. иностранцев не считают вообще?

Ответить

Владимир Дыркин

ouxen
0

на самом деле власть не пиздит. Просто теперь эти цифры будут удваиваться. Всё норм в пане отчётов.

Ответить

Сельскохозяйственный микрофон

Владимир
3

Возможно и не пиздит, но тестов в регионах как не делали, так и не делают, так что цифры, как мне кажется, далеки от реальности

Ответить

Владимир Дыркин

Сельскохозяйств…
0

скоро  будут тестировать гораздо больше. Разворачивают лаборатории массово по  России. Это и другие страны прошли.

Ответить

Слепой Паша

Владимир
1

Нужно только не бухтеть

Ответить

Владимир Дыркин

Слепой
3

хватит впадать в ёбаные крайности, не будь идиотом

Ответить

Слепой Паша

Владимир
0

У тебя новая подработка, поздравляю

Ответить

Дмитрий Сычев

Владимир
0

Инфа от знающего человека?

Ответить

Владимир Дыркин

Дмитрий
1

с сегодняшнего дня уже всякие хеликсы тестируют за деньги. В екб открыли гос лабораторию крупную дополнительно. Уже не возят в Вектор анализы.

Ответить

Злой звук

Владимир
0

Хеликс, Гемотест - Инвитро на следующей неделе обещают. Ну и расширять собираются количество пунктов.

Ответить

Владимир Дыркин

Злой
0

уже делают анализы

Ответить

Слепой Паша

Владимир
–1

А тесты какие сингапурские или южнокорейские?

Ответить

Злой звук

Слепой
0

Вектор

Ответить

Слепой Паша

Владимир
0

Да конечно, просто ХЛОПОК орви и пневмоний

Ответить

Слепой Паша

Слепой
–1

Not great not terrible

Ответить

Denis Novikov

2

Еее рекорд

Ответить

Владимир Василенко

1

Все выше, и выше, и выше
Путин ахуенный

Ответить

Иван Иванов

1

это еще не моя истинная форма

Ответить

Виктор Мохов

1

Внезапно я согласен с выражением: "Москва для москвичей!" 😀

Ответить

Юлия Прибыткова

1

Меня волнует вопрос: как эти заболевшие могли посещать страны с высоким уровнем заболеваемости, если эти страны уже почти две недели как закрыли свои границы? Это те, кого вывезли получается? У болезни инкубационный период до 7-ми дней. И почему у нас до сих пор нет интерактивной карты, в каких районах были зараженные?

Ответить

1 2

0

ПЕТРОСЯН - НАВОДЧИК
Карьерный рост

Ответить

Игнат Синицын

1
0

Артиллерийского орудия  

Ответить

Алексей

0

Ну всо, пездец

Ответить

Andry Osminin

0

Рост отрицательный

Ответить

Игорь Чернышёв

0

АСТАНАВИТЕСЬ

Ответить

Владимир Василенко

0

СПб опять 0?

Ответить

Кристина Щемелева

Владимир
0

В Питере 5

Ответить

Владимир Василенко

Кристина
0

Норм, я уж думал забыли о нас

Ответить

chanel ванлав

0

Почалось

Ответить

Alexander Pavlov

0

Статья дополняется...

Ответить

Andry Osminin

0

Коронавирус принёс нам второй Новый год!!

Ответить

Дмитрий Мезинов

0

Пора Москву закрывать

Ответить

Отрицательный Никита

Дмитрий
0

@Москва , ты слышал?

Ответить

Елена Хрымова

0

ссылка не работает(

Ответить

Евгений Большаков

0

всё ещё не распространяется у нас?

Ответить

Игнат Синицын

0

Эээээй, а Коми Республика куда делась? 

Ответить

Антон Курочкин

0

Оперштаб сообщил, что все заболевшие посещали страны, в которых коронавирусная инфекция наиболее активна.

Что этим пытаются показать? Что по воздуху России вирус не передается?
3 недели назад рапортовали, что всех прибывших жёстко проверяют на въезде и ставят на контроль, а теперь всплывают эти хвосты и типа они ни с кем не контактировали по приезду?

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Нерабочая неделя ​с сохранением зарплаты и отсрочка голосования по Конституции. Главное из обращения Путина к нации
Президент анонсировал меры поддержки для малого и среднего бизнеса, а также кредитные каникулы.
508
Новости
«Нам шиш с маслом, а им поддержка»: «Теремок» раскритиковал включение «Макдоналдса» в список системообразующих компаний
Предпринимателя возмутило, что власти включили в перечень американскую компанию, а не российский бизнес общественного питания.
386
Новости
В Госдуму внесли законопроект о штрафе за нарушение карантина до 2 миллионов рублей или тюремном сроке до 7 лет
Это сделали на фоне пандемии Covid-19.
131
Популярное за три дня
Разборы
Почему паника может унести больше жизней чем вирус?
Всем уже очевидно, что в этом году мир столкнулся с чрезвычайной ситуацией в виде вируса. Однако, многие пока не понимают, что с очень большой вероятностью мир прямо сейчас сталкивается с еще более чрезвычайной ситуацией. Экономической. Мир прямо сейчас входит в неизведанную в своей истории зону. Для понимания исторической перспективы стоимость…
180
Новости
ФБК: Симоньян, Кеосаян и их родственники получили за фильм «Крымский мост» 46 миллионов рублей бюджетных средств
Это половина выделенных Фондом кино денег — почти в пять раз больше, чем общий гонорар всех актёров.
98
Новости
В Петербурге студента отчислили из-за комментария во «ВКонтакте». Он написал о коррупции в вузе
В вузе заявили, что он распространял сведения, «порочащие деловую репутацию университета».
60

Прямой эфир

Artem 88

Как найти свои еврейские корни?

check-it-out

В России зафиксировали ещё 182…

Иван Ерохин

Гость TJ: Дарья Козлова…

check-it-out

Итальянский фотограф не может…

дальше

Мэр Сочи призвал туристов не…

Evgenie Matus

«Голос»: Путин не мог перенести…

Johnny BeGood

Сенат США одобрил пакет помощи…

Thomas O'Harriedge

Итальянский фотограф не может…

4 shizzle ma nizzle

Итальянский фотограф не может…

empSokol

Как найти свои еврейские корни?

CiZerin

В России зафиксировали ещё 182…

4 shizzle ma nizzle

Итальянский фотограф не может…

Mikhail Lukup

Как найти свои еврейские корни?

шарлиз терон loves…

Гость TJ: Дарья Козлова…

Litnikov Danil

«Голос»: Путин не мог перенести…

Мэксиканский тушкан

Гость TJ: Дарья Козлова…

Thomas O'Harriedge

Итальянский фотограф не может…

4 shizzle ma nizzle

Итальянский фотограф не может…

Mikhail Lukup

Как найти свои еврейские корни?

4 shizzle ma nizzle

Итальянский фотограф не может…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUzZjYyOGE2Y2JlNTgxNWY0ZGUiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY1MjV9.vK4ymKa66jFFXg3HS7OFY74sHAuRyrXGgasJAELhf3c", "release": "fe88a7ae" }