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Новые случаи заболевания выявили в 18 регионах.
В России зафиксировали 182 новых случая заболевания Covid-19, общее число заражённых выросло до 840, выздоровевших — до 38. Об этом сообщил оперативный штаб.
Новые случаи заболевания зафиксировали в 18 регионах:
Оперштаб сообщил, что все заболевшие посещали страны, в которых коронавирусная инфекция наиболее активна.
Всего в России 840 случаев заболевания Covid-19, из них 546 — в Москве. На втором месте по числу заболевших — Московская область (41), на третьем — Петербург (26).
25 марта Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля. Он призвал всех граждан оставаться дома.
С 27 марта Россия ограничит авиасообщение со всеми странами. Ограничения не коснутся рейсов для вывоза россиян из-за рубежа.
Ждём кто напишет, что завезли ещё N тестов.
завезли еще N тестов
Нет ведь карантина как за бугром. Тут каникулы скоро, отдыхаем народ!!!!🍾🍻🤤
Ждем новость, когда заболевших будет 1488.
Сначала 228
Потом 322
528
650
888
1128
1689
2036
2502
Отличная передача Петросян, перехват от Боржонова, удар! ... И СТАТЬЯ ДОПОЛНЯЕТСЯ
Мы уходим на перерыв друзья
Всё идёт по графику(
Можно график, видел его, но теперь не могу найти
Математический Кирилл
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
Выбирай по вкусу
Москву нужно закрывать на полный карантин, заражение идёт полным ходом, а будет всё ещё намного хуже.
В остальных регионах ситуация терпимая.
В Питере самые здоровые люди походу.
просто никто не хочет в боткинскую, поэтому не сдают тесты
Сколько еще должно быть, чтобы у вас закрыли полностью границы страны и объявили карантин, с закрытием городов где много больных?
Сельскохозяйственный микрофон
Ну не знаю, эта страна уже всё, то есть людям дали неделю дома посидеть, ну большинству покрасней мере, ну мне так кажется, но блять нет, все кто куда собрался, карантин введут, я уверен первое время и на него всем будет пох
А на самом деле?
Ну ведь в РФ не только россияне. Хотя учитывая это и оглядываясь по сторонам, цифра ещё больше должна быть, вероятно.
Неплохой пёс_анон
а кто еще кроме россиян?
Приглашённые рабочие и гости.
Правовой космос
Так они и не Россия
на самом деле власть не пиздит. Просто теперь эти цифры будут удваиваться. Всё норм в пане отчётов.
Сельскохозяйственный микрофон
Возможно и не пиздит, но тестов в регионах как не делали, так и не делают, так что цифры, как мне кажется, далеки от реальности
скоро будут тестировать гораздо больше. Разворачивают лаборатории массово по России. Это и другие страны прошли.
Нужно только не бухтеть
хватит впадать в ёбаные крайности, не будь идиотом
Инфа от знающего человека?
с сегодняшнего дня уже всякие хеликсы тестируют за деньги. В екб открыли гос лабораторию крупную дополнительно. Уже не возят в Вектор анализы.
Злой звук
Хеликс, Гемотест - Инвитро на следующей неделе обещают. Ну и расширять собираются количество пунктов.
Меня волнует вопрос: как эти заболевшие могли посещать страны с высоким уровнем заболеваемости, если эти страны уже почти две недели как закрыли свои границы? Это те, кого вывезли получается? У болезни инкубационный период до 7-ми дней. И почему у нас до сих пор нет интерактивной карты, в каких районах были зараженные?
ПЕТРОСЯН - НАВОДЧИК
Карьерный рост
СПб опять 0?
В Питере 5
Пора Москву закрывать
Оперштаб сообщил, что все заболевшие посещали страны, в которых коронавирусная инфекция наиболее активна.
Что этим пытаются показать? Что по воздуху России вирус не передается?
3 недели назад рапортовали, что всех прибывших жёстко проверяют на въезде и ставят на контроль, а теперь всплывают эти хвосты и типа они ни с кем не контактировали по приезду?