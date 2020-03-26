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Накануне власти рассказали о смерти двух пожилых пациентов, заражённых коронавирусом.
Российский оперативный штаб по предупреждению и борьбе с коронавирусной инфекцией Covid-19 подтвердил первые два случая смерти от коронавируса.
На сайте информирования населения по вопросам коронавируса указано, что пациенты умерли в Москве. Другой подробной информации власти не сообщили.
Накануне московские власти сообщили о двух новых смертях пациентов с коронавирусной инфекцией — это были пожилые люди 88 и 73 лет. По официальным данным, у обоих была подтверждена пневмония и имелись «выраженные сопутствующие патологии». 19 марта в России впервые умер пациент с коронавирусом — 79-летняя женщина с хроническими болезнями. Причиной её смерти назвали оторвавшийся тромб.
На 26 марта в России зафиксировано 840 случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. За сутки в стране зафиксировали 182 случая заражения.
А до этого же было сообщения о двух умерших за предыдущую неделю.
19 марта в России впервые умер пациент с коронавирусом — 79-летняя женщина с хроническими болезнями.
Как тогда вчерашние два случая стали первыми? Я запутался(
эта бабка по результатам вскрытия таки от тромба отъехала вроде
суть в том, что до этого говорили просто, что у них в том числе коронавирус — среди прочих болезней. А теперь прямо подтвердили, что от коронавируса
пожилые люди 88 и 73 лет
Один хуй им недолго оставалось
Ахуенно))))
ну, блядь, умерли два пенсионера, которым дохуя лет и они в группе риска были.
Ты так говоришь будто это ок.
они бы все равно в ближайшей перспективе умерли бы
Их детям/внукам это скажи )
Ну охуеть теперь, когда человеку 88 или 73 года, то все должны понимать, что это дохуя и в любой момент может ебнуть
Вообще они долгожители по рамкам России я так понимаю, учитывая все эти статистики, когда пенсионный возраст повысили.
От чего умер этот товарищ которого выбросили из окна ? Его убила сила притяжения