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Артём Мазанов
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Российские власти подтвердили первые два случая смерти от коронавируса Материал редакции

Накануне власти рассказали о смерти двух пожилых пациентов, заражённых коронавирусом.

17 комментариев
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Российский оперативный штаб по предупреждению и борьбе с коронавирусной инфекцией Covid-19 подтвердил первые два случая смерти от коронавируса.

На сайте информирования населения по вопросам коронавируса указано, что пациенты умерли в Москве. Другой подробной информации власти не сообщили.

Накануне московские власти сообщили о двух новых смертях пациентов с коронавирусной инфекцией — это были пожилые люди 88 и 73 лет. По официальным данным, у обоих была подтверждена пневмония и имелись «выраженные сопутствующие патологии». 19 марта в России впервые умер пациент с коронавирусом — 79-летняя женщина с хроническими болезнями. Причиной её смерти назвали оторвавшийся тромб.

На 26 марта в России зафиксировано 840 случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. За сутки в стране зафиксировали 182 случая заражения.

#новости #covid19

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17 комментариев
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rossoshmap

1
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Словесный Интервент

0

А до этого же было сообщения о двух умерших за предыдущую неделю. 

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Словесный Интервент

Словесный
0

 19 марта в России впервые умер пациент с коронавирусом — 79-летняя женщина с хроническими болезнями.

Как тогда вчерашние два случая стали первыми? Я запутался(

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Georgiy Batalov

Словесный
2

эта бабка по результатам вскрытия таки от тромба отъехала вроде

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Argumenta Ambigua

Georgiy
0

Так и есть

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Алексей Боржонов

Словесный
0

суть в том, что до этого говорили просто, что у них в том числе коронавирус — среди прочих болезней. А теперь прямо подтвердили, что от коронавируса

Ответить

Georgiy Batalov

0

пожилые люди 88 и 73 лет

Один хуй им недолго оставалось

Ответить

Голый магнит

Georgiy
0

Ахуенно))))

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Georgiy Batalov

Голый
0

ну, блядь, умерли два пенсионера, которым дохуя лет и они в группе риска были.

Ответить

Голый магнит

Georgiy
1

Ты так говоришь будто это ок.

Ответить

Georgiy Batalov

Голый
0

они бы все равно в ближайшей перспективе умерли бы

Ответить

Голый магнит

Georgiy
0

Их детям/внукам это скажи )

Ответить

Georgiy Batalov

Голый
0

Ну охуеть теперь, когда человеку 88 или 73 года, то все должны понимать, что это дохуя и в любой момент может ебнуть

Ответить

check-it-out

Georgiy
0

Вообще они долгожители по рамкам России я так понимаю, учитывая все эти статистики, когда пенсионный возраст повысили. 

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Атлант поправил плечи

check-it-out
0

они умерли еще 5 лет назад

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Maksim Derkach

0

хм 

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Hi-Tech Лентач

0

От чего умер этот товарищ которого выбросили из окна ? Его убила сила притяжения

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