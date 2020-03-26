Российский оперативный штаб по предупреждению и борьбе с коронавирусной инфекцией Covid-19 подтвердил первые два случая смерти от коронавируса.

На сайте информирования населения по вопросам коронавируса указано, что пациенты умерли в Москве. Другой подробной информации власти не сообщили.

Накануне московские власти сообщили о двух новых смертях пациентов с коронавирусной инфекцией — это были пожилые люди 88 и 73 лет. По официальным данным, у обоих была подтверждена пневмония и имелись «выраженные сопутствующие патологии». 19 марта в России впервые умер пациент с коронавирусом — 79-летняя женщина с хроническими болезнями. Причиной её смерти назвали оторвавшийся тромб.