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Алексей Боржонов
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Студент ВШЭ попросил не поздравлять его с 23 февраля. Вуз потребовал объяснительную от него Материал редакции

Студент написал во «ВКонтакте», что учится в Военном учебном центре, «но только чтобы сбросить с себя оковы призывного рабства».

32 комментария
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Дисциплинарная комиссия Высшей школы экономики (ВШЭ) потребовала от студента третьего курса нижегородского филиала Богдана Бубнова написать объяснительную из-за поста во «ВКонтакте». Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на самого студента и копию уведомления вуза.

Бубнов написал, что учится в Военном учебном центре для того, «чтобы сбросить с себя оковы призывного рабства». Он считает, что в России «не создан тот уровень жизни, который хочется защищать» и попросил не поздравлять с 23 февраля.

ВШЭ посчитала, что Бубнов нарушил правила внутреннего распорядка университета — пункт, который обязывает студента «не причинять вред деловой репутации университета».

В объяснительной, копия которой есть у «Медиазоны», Бубнов назвал претензии вуза необоснованными.

Публикация направлена на искоренение предрассудков и возвращение празднику 23 февраля его исходного значения и отражает мою гражданскую позицию. Уверен, что наличие у студента НИУ ВШЭ гражданской позиции не наносит вреда деловой репутации НИУ ВШЭ. Во всяком случае, у меня не было намерения причинить такой вред.

Богдан Бубнов
студент нижегородского филиала ВШЭ

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#новости #армия

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32 комментария
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Страховой цвет

19

ох уж эта репутация ВШЭ

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check-it-out

Страховой
5

Даже у Тейлор Свифт в 2017 году репутация была лучше, чем у ВШЭ. Не понимаю, что они выёбываются вообще.

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Духовный калькулятор

check-it-out
0

Вы ОЧЕНЬ сильно преувеличиваете влияние таких новостей и их резонанс.

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check-it-out

Духовный
0

Дак они то и дело мелькают в новостях, то из-за митингов, то скандалы с преподами. В последнее время только СПбГУ больше крутился из-за яркого скандала, мне кажется.

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check-it-out

4

Интересно, что хуже в 2020 году, иметь в анкете Тиндера: "Мама троих детей" или "Студент ВШЭ"?

Ответить

snq eveav

check-it-out
25

Мама троих студентов ВШЭ

Ответить

Andre Macareno

6

Да тут пофиг какой уровень жизни, как послушаешь истории служивших знакомых, так складывается впечатление, что в случае вооруженного конфликта с НАТО или Китаем война будет выглядеть как матч Team Secret против школьников на квалах на 2016 интернешнл

Студент, конечно, малаца, можно в крысу просто доучиться и съебать, а потом ржать над всеми, но нет, надо высказать и так очевидное мнение

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ExiLove

Andre
1

Сейчас бы думать, что в России хуёво с военкой, ага.

Ответить

Arturas Šeleсhov-Balčiūnas

ExiLove
1

А разве не хуёво?

Ответить

Сельскохозяйственный микрофон

5

ВШЭ превращается в какую то помойку, в плане руководства 

Ответить

Патриотический химик

Сельскохозяйств…
–10

А по мне в плане студентов, которые туда идут
ВШЭ хотел быть прогрессивным университетом, а стал какой-то либеральной помойкой. Но ничего, такое любят международные рейтинги, поднимут на пару строк ВШЭ

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Конструктивный паркур

3

Но ведь они сами портят себе репутацицию, какой уважающий себя студент пойдет туда учиться после таких новостей?

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Valeriy Yegorov

Конструктивный
5

Победители всеросов. 

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Andre Macareno

Valeriy
0

Тру стори, лично двоих задров оттуда знаю (правда вроде призеры, но тоже туда пошли)

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Узкий Данила

1

А можно по русском, кто и на что порвался

Ответить

Конструктивный паркур

Узкий
3

Студент на призывную армию, ВУЗ на взгляды студента, которые несоответствуют линии партии.

Ответить

Духовный калькулятор

–7

 не создан тот уровень жизни, который хочется защищать

Вся суть трактористов

Ответить

Сергей Воробьёв

Духовный
1

а что не так?

Ответить

Духовный калькулятор

Сергей
–1

Ну, я не буду обсуждать, что сделал этот ребенок сам для повышения уровня своей и общей жизни.

Я бы его спросил, какой, по его мнению, был уровень жизни в 41-м году, и стоило ли его защищать. Я не поехавший патриот, но такое мышление мне кажется жалким.

P.S.: сам я от армии благополучно откосил (и слава богу), но в случае войны, например, никуда уезжать не планирую.

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Упоротый Голубь

Духовный
0

Чел, это было 80 лет назад. Это была другая страна, другое руководство, другой курс, другие взгляды на жизнь и на мир, другие ценности. Всё, блядь, другое.

Дабы не быть голословным: я свое отслужил. И могу уверенно сказать, что сейчас идти воевать по сути не за что. Тогда это было реальной угрозой нации и поверь мне, люди думали совершенно иначе. Люди были другие. 

Тогда ты защищал страну. Себя. Семью. 
Сейчас ты будешь защищать ватагу воришек. 

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Roman Konchalov

1

Лол, покажите хоть одного человека, который учится на военной кафедре не с такими целями 🤣
В процессе обучения появляются конформисты, которые решают зарабатывать на службе по контракту (известно по каким причинам), но изначально абсолютно 100% людей идёт на военную кафедру в надежде откосить от обязательной службы! 

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Соответствующий калькулятор

0

Как я его понимаю, он нитакой как все.

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Слепой Паша

Соответствующий
0

правильно надо  подавлять выражение своего мнения и высмеивать, чтоб вырастали готовые лечь под барина и без вопросов

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Дмитрий Сафронов

0

Черт. Родной ВУЗ кк-то в последнее время выглядит непрезентабельно( 

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Виртуальный томагавк_два

Дмитрий
–1

ВШЭ - всегда был помойкой для социологов и прочей гуманитарной нечисти. Хз что так его все катируют

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Kirill Korenev

Виртуальный
2

Действительно, когда грамотно не можешь даже абзац текста написать, куда там до понимания реального положения дел

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Васильев Василий

Виртуальный
1

Ну хз, матфак и ФКН одни из лучших в стране

Ответить

Виртуальный томагавк_два

Васильев
0

Мехмат сила

Ответить

Слепой Паша

Васильев
0

политфак тоже ничего

Ответить

Страховой цвет

Дмитрий
0

чё изучал там?

Ответить

Соответствующий калькулятор

0

Лол, сейчас загуглил что за военно-учебный центр и чем он отличается от военной кафедры. Оказывается, это немного разные вещи, и с 2019 вообще упразднили кафедры, сделав везде ВУЦы. И теперь после окончания ВУЦа не в запас идешь, а заключаешь контракт с минобороны на 3 года. Вот нежданчик будет для Богдана, если указ имеет обратную силу.

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Миша Сергеев

0

По-моему ВШЭ не достойна иметь таких студентов все какие то умные, сознательные, повезло им родиться не в деревне на обочине мира

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