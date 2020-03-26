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что происходит в интернете
Студент написал во «ВКонтакте», что учится в Военном учебном центре, «но только чтобы сбросить с себя оковы призывного рабства».
Дисциплинарная комиссия Высшей школы экономики (ВШЭ) потребовала от студента третьего курса нижегородского филиала Богдана Бубнова написать объяснительную из-за поста во «ВКонтакте». Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на самого студента и копию уведомления вуза.
Бубнов написал, что учится в Военном учебном центре для того, «чтобы сбросить с себя оковы призывного рабства». Он считает, что в России «не создан тот уровень жизни, который хочется защищать» и попросил не поздравлять с 23 февраля.
ВШЭ посчитала, что Бубнов нарушил правила внутреннего распорядка университета — пункт, который обязывает студента «не причинять вред деловой репутации университета».
В объяснительной, копия которой есть у «Медиазоны», Бубнов назвал претензии вуза необоснованными.
TJ подробно разбирал, какие скандалы происходили в ВШЭ в последние месяцы и как они связаны с перестройкой вуза.
Один из последних произошёл 23 марта, когда ВШЭ раскритиковала профессора за призыв «уничтожать хирургическим путём» людей, отказавшихся заполнить анкету после прибытия из стран-очагов коронавирусной инфекции.
Даже у Тейлор Свифт в 2017 году репутация была лучше, чем у ВШЭ. Не понимаю, что они выёбываются вообще.
Духовный калькулятор
Вы ОЧЕНЬ сильно преувеличиваете влияние таких новостей и их резонанс.
Дак они то и дело мелькают в новостях, то из-за митингов, то скандалы с преподами. В последнее время только СПбГУ больше крутился из-за яркого скандала, мне кажется.
Интересно, что хуже в 2020 году, иметь в анкете Тиндера: "Мама троих детей" или "Студент ВШЭ"?
Да тут пофиг какой уровень жизни, как послушаешь истории служивших знакомых, так складывается впечатление, что в случае вооруженного конфликта с НАТО или Китаем война будет выглядеть как матч Team Secret против школьников на квалах на 2016 интернешнл
Студент, конечно, малаца, можно в крысу просто доучиться и съебать, а потом ржать над всеми, но нет, надо высказать и так очевидное мнение
Патриотический химик
А по мне в плане студентов, которые туда идут
ВШЭ хотел быть прогрессивным университетом, а стал какой-то либеральной помойкой. Но ничего, такое любят международные рейтинги, поднимут на пару строк ВШЭ
Победители всеросов.
Тру стори, лично двоих задров оттуда знаю (правда вроде призеры, но тоже туда пошли)
Конструктивный паркур
Студент на призывную армию, ВУЗ на взгляды студента, которые несоответствуют линии партии.
а что не так?
Духовный калькулятор
Ну, я не буду обсуждать, что сделал этот ребенок сам для повышения уровня своей и общей жизни.
Я бы его спросил, какой, по его мнению, был уровень жизни в 41-м году, и стоило ли его защищать. Я не поехавший патриот, но такое мышление мне кажется жалким.
P.S.: сам я от армии благополучно откосил (и слава богу), но в случае войны, например, никуда уезжать не планирую.
Чел, это было 80 лет назад. Это была другая страна, другое руководство, другой курс, другие взгляды на жизнь и на мир, другие ценности. Всё, блядь, другое.
Дабы не быть голословным: я свое отслужил. И могу уверенно сказать, что сейчас идти воевать по сути не за что. Тогда это было реальной угрозой нации и поверь мне, люди думали совершенно иначе. Люди были другие.
Тогда ты защищал страну. Себя. Семью.
Сейчас ты будешь защищать ватагу воришек.
Лол, покажите хоть одного человека, который учится на военной кафедре не с такими целями 🤣
В процессе обучения появляются конформисты, которые решают зарабатывать на службе по контракту (известно по каким причинам), но изначально абсолютно 100% людей идёт на военную кафедру в надежде откосить от обязательной службы!
Слепой Паша
правильно надо подавлять выражение своего мнения и высмеивать, чтоб вырастали готовые лечь под барина и без вопросов
Черт. Родной ВУЗ кк-то в последнее время выглядит непрезентабельно(
Виртуальный томагавк_два
ВШЭ - всегда был помойкой для социологов и прочей гуманитарной нечисти. Хз что так его все катируют
Действительно, когда грамотно не можешь даже абзац текста написать, куда там до понимания реального положения дел
Ну хз, матфак и ФКН одни из лучших в стране
Лол, сейчас загуглил что за военно-учебный центр и чем он отличается от военной кафедры. Оказывается, это немного разные вещи, и с 2019 вообще упразднили кафедры, сделав везде ВУЦы. И теперь после окончания ВУЦа не в запас идешь, а заключаешь контракт с минобороны на 3 года. Вот нежданчик будет для Богдана, если указ имеет обратную силу.
По-моему ВШЭ не достойна иметь таких студентов все какие то умные, сознательные, повезло им родиться не в деревне на обочине мира