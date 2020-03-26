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По этому законопроекту власти также смогут устанавливать правила поведения при ЧС, «обязательные для исполнения гражданами и организациями».
Правительство России предложило наделить его правом вводить режим чрезвычайной ситуации и повышенной готовности как по всей стране, так и на ее части. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму.
Изменения предлагают внести в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». В действующей редакции закона вводить режим ЧС может только президент. Правительство предложило дополнить документ следующими поправками:
Разрешить правительству устанавливать «обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации»;
По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, рассуждения о введении режима ЧС — неуместные. «У нас де-факто эпидемии нет, и де-факто у нас ситуация гораздо лучше чем во многих странах. Однозначно, это благодаря тем мерам, которые заранее заблаговременно начало принимать правительство», — пояснил он.
На 26 марта в России зафиксировано 840 случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. За сутки в стране зафиксировали 182 случая заражения.
Они бы для начала с тц разобрались. Все работает, фудкоры работают, кофе/пончики в прохода тоже, подростков полно, тусуют веселятся, бегают в противогазах по эсколатору. У людей каникулы, а не карантин.
бегают в противогазах по эсколатору
Звучит как начало апокалипсиса
Один на компанию, который передавали друг другу для фоточек в сец сети. Коронавирусу изи катка.
У людей каникулы, а не карантин.
Так Путин ведь и сказал, что ввели каникулы...
Его это кого..
кстати да, чо то я понять не могу, ало редакция
в отставку отправлять...
Лучше, в расход пускать. Чтобы был стимул работать на благо страны.
Я один долго втыкал, чтобы понять кого это «его»?
Особенно напрягло, когда я пытаюсь найти ответ, а этот абзац и в телеге, и в названии, и первым в тексте.
КТО ЭТОТ ВАШ ЕГО НАХУЙ
Что за формулировка заголовка? Выглядит как бездумная паста, раз 5 перечитывал, чтобы понять, о чем речь