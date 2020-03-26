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Артём Мазанов
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Правительство предложило Госдуме наделить себя правом вводить режим ЧС во всей России Материал редакции

По этому законопроекту власти также смогут устанавливать правила поведения при ЧС, «обязательные для исполнения гражданами и организациями».

20 комментариев
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Правительство России предложило наделить его правом вводить режим чрезвычайной ситуации и повышенной готовности как по всей стране, так и на ее части. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму.

Изменения предлагают внести в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». В действующей редакции закона вводить режим ЧС может только президент. Правительство предложило дополнить документ следующими поправками:

  • Чрезвычайной ситуацией будут считать и «распространение заболевания, представляющего опасность для окружающих»;
  • Разрешить правительству принимать решение о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части «при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайной ситуации федерального или межрегионального характера»;

  • Разрешить правительству устанавливать «обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации»;

  • Правительство сможет при «возникновении угрозы заболевания, представляющего опасность для окружающих» ограничивать оптовую и розничную торговлю лекарствами по составленному им же списку сроком не более чем на 90 дней.

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, рассуждения о введении режима ЧС — неуместные. «У нас де-факто эпидемии нет, и де-факто у нас ситуация гораздо лучше чем во многих странах. Однозначно, это благодаря тем мерам, которые заранее заблаговременно начало принимать правительство», — пояснил он.

На 26 марта в России зафиксировано 840 случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. За сутки в стране зафиксировали 182 случая заражения.

#новости #covid19

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20 комментариев
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Словесный Интервент

14

Они бы для начала с тц разобрались. Все работает, фудкоры работают, кофе/пончики в прохода тоже, подростков полно, тусуют веселятся, бегают в противогазах по эсколатору. У людей каникулы, а не карантин. 

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Примитивный хот-дог

Словесный
8

На митинги не ходят, и ладно.

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Михаил Подивилов

Словесный
3

бегают в противогазах по эсколатору

Звучит как начало апокалипсиса

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Словесный Интервент

Михаил
5

Один на компанию, который передавали друг другу для фоточек в сец сети. Коронавирусу изи катка. 

Ответить

Михаил Подивилов

Словесный
2

Пиздец

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the.nightmarez

Словесный
2

 У людей каникулы, а не карантин.

Так Путин ведь и сказал, что ввели каникулы...

Ответить

ouxen

the.nightmarez
0

но не налоговые

Ответить

ouxen

Словесный
0

и все эти бляди начали активнее тереться рядом с тобой, когда пытаешься идти по другой стороне прохожа в магазине

Ответить

Примитивный хот-дог

9

"Просим выделить средства на дополнительные крематории, но не волнуйтесь, у нас никакой эпидемии нет!".

Ответить

Владислав Плотников

8

Его это кого..

Ответить

Евстафий Селюк

Владислав
0

кстати да, чо то я понять не могу, ало редакция

Ответить

Владислав Плотников

Евстафий
4

Видимо самому себе предложило.

Ответить

Артём Мазанов

Владислав
1

Себя, поправили. Спасибо

Ответить

Алюминиевый Мика

7

Эх, наделили бы нас правом выбирать правительство и в случае потери доверия в отставку отправлять...

Ответить

the.nightmarez

Алюминиевый
0

 в отставку отправлять...

Лучше, в расход пускать. Чтобы был стимул работать на благо страны.

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Никон Макиенко

4

Я один долго втыкал, чтобы понять кого это «его»?

Особенно напрягло, когда я пытаюсь найти ответ, а этот абзац и в телеге, и в названии, и первым в тексте.
КТО ЭТОТ ВАШ ЕГО НАХУЙ

Ответить

Контрабандист Апельсиновый

1

Мишустин захотел кнопку "ЧС"? 

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Egor Shep

0

Что за формулировка заголовка? Выглядит как бездумная паста, раз 5 перечитывал, чтобы понять, о чем речь

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Артемий Стрелов

0

Его => Себя.

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Alexander Rak

0

- Путин? 
- Тихо, Гарри, его имя нельзя называть. 

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