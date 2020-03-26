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Артём Мазанов
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Правительство предложило наделить его правом вводить режим ЧС во всей России Материал редакции

По этому законопроекту власти также смогут устанавливать правила поведения при ЧС, «обязательные для исполнения гражданами и организациями».

5 комментариев
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Правительство России предложило наделить его правом вводить режим чрезвычайной ситуации и повышенной готовности как по всей стране, так и на ее части. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму.

Изменения предлагают внести в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». В действующей редакции закона вводить режим ЧС может только президент. Правительство предложило дополнить документ следующими поправками:

  • Чрезвычайной ситуацией будут считать и «распространение заболевания, представляющего опасность для окружающих»;
  • Разрешить правительству принимать решение о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части «при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайной ситуации федерального или межрегионального характера»;

  • Разрешить правительству устанавливать «обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации»;

  • Правительство сможет при «возникновении угрозы заболевания, представляющего опасность для окружающих» ограничивать оптовую и розничную торговлю лекарствами по составленному им же списку сроком не более чем на 90 дней.

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, рассуждения о введении режима ЧС — неуместные. «У нас де-факто эпидемии нет, и де-факто у нас ситуация гораздо лучше чем во многих странах. Однозначно, это благодаря тем мерам, которые заранее заблаговременно начало принимать правительство», — пояснил он.

На 26 марта в России зафиксировано 840 случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. За сутки в стране зафиксировали 182 случая заражения.

#новости #covid19

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5 комментариев
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Словесный Интервент

1

Они бы для начала с тц разобрались. Все работает, фудкоры работают, кофе/пончики в прохода тоже, подростков полно, тусуют веселятся, бегают в противогазах по эсколатору. У людей каникулы, а не карантин. 

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Примитивный хот-дог

Словесный
2

На митинги не ходят, и ладно.

Ответить

Примитивный хот-дог

1

"Просим выделить средства на дополнительные крематории, но не волнуйтесь, у нас никакой эпидемии нет!".

Ответить

Контрабандист Апельсиновый

0

Мишустин захотел кнопку "ЧС"? 

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Алюминиевый Мика

0

Эх, наделили бы нас правом выбирать правительство и в случае потери доверия в отставку отправлять...

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