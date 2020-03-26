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Новости
Алексей Боржонов
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В Липецке женщину оштрафовали за фейк о коронавирусе. Она переслала сообщения в родительский чат в WhatsApp Материал редакции

Тем самым она «создала угрозу общественной безопасности».

42 комментария
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Жительницу Липецка оштрафовали на 15 тысяч рублей за распространение фейковой информации о коронавирусе. Об этом сообщается на официальном портале области.

По данным полиции, 29-летняя женщина увидела в рабочей группе WhatsApp сообщения, где говорилось о сокрытии властями информации о больных Covid-19 в регионе. Она переслала сообщения в чат родительской группы детского сада и тем самым «создала угрозу общественной безопасности».

Женщину оштрафовали по статье о злоупотреблении свободой массовой информации. Привлекут ли к ответсвенности автора сообщения, в ведомстве не уточнили. Ранее за фейки о коронавирусе уже привлекали к административной отвественности: 20 марта — жительницу Татарстана, 19 марта — жительницу Амурской области.

В Липецкой области выявлено пять случаев заболевания Covid-19, всего в России 840 заболевших.

25 марта Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за нарушение карантина. Ко второму чтению его дополнят санкциями за распространение фейков.

#новости #covid19

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42 комментария
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Убежденный Кирилл

52

Все, кто писал на ТЖ комменты о занижаемых цифрах

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Dead Horse

Убежденный
5

Уже списки лежат там где надо! Редакция не собирается из-за вас поиметь проблемы. 

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Боевой хичхакер

Убежденный
0

Хотел бы я на это посмотреть ихихи

Ответить

Cesar Brigance

21

Ну наконец-то. Случай, когда одобряешь действия режима. Категории 40+ вообще интернет нужно отключать на время карантинов и прочего пиздеца. У меня мама 50+ и я каждый день выслушиваю то про опрыскивание города, то про смерть вируса в +6 градусов, то про изобретение вируса рептилоидами. А откуда? «В вотсапе пишут!, а маникюрщица подтвердила». Хотя у человека высшее образование

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DJ Ебан

Cesar
13

У меня знакомая с мамой посорилась после того как сказала что Ванга не предсказывала коронавирус

Ответить

Оригинальный хот-дог

DJ
9

Бля

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Vladimir Medvedev

DJ
1

Может и к лучшему )))

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Анна Давыдова

Cesar
0

Ей 29

Ответить

Cesar Brigance

Анна
13

в душе ей 47

Ответить

Sam Lowry

Анна
0

Духовно, духовно!!!

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Артур Логвинов

Cesar
2

Когда режим плешивой крысы только и делает, что пиздит 24/7 по поводу и без, поверишь уже и маникюрщице из инстаграма. Гадский режим своими действиями еще хуже делает. Совсем недавно сажали за слова "Крым – це Украина".

Ответить

Cesar Brigance

Артур
0

Да само собой, что режиму не стоит верить. Но одно дело, когда маникюрщица пишет, что у племянника ее клиентки жена моет полы в инфекционке  и видела, как грузят трупы под покровом ночи и шепчутся о вреде бананов, а другое дело, когда Альянс врачей делает заявление, что методы диагностики короновируса в России неэффективны. Информацию нужно фильтровать.

Ответить

Артур Логвинов

Cesar
3

Фильтровать информацию должен мозг потребителя информации, а уж точно не государственная цензура.

Ответить

Cesar Brigance

Артур
–3

Если мозга нет, то и госцензура подойдёт

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Эмиль Рубанов

Cesar
0

ну хз, Альянс врачей ваш та еще темная лошадка (по крайней мере г-жа Васильева)

Ответить

the.nightmarez

Артур
0

 Совсем недавно сажали за слова "Крым – це Украина".

И будут дальше сажать. Ведь в новой конституции это прописано, что земли россиюшки неотчуждаемы.

Ответить

Артур Логвинов

the.nightmarez
1

Да заебись вообще живем. Пусть еще в конституции санкции и доллар по 80 пропишут, а лучше по 180 с запасом на следующий год.

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Sam Lowry

Cesar
0

Ты, поди, и в начертания не веришь?

Ответить

Игорь Голованов

Cesar
0

Да, но не тех кто пишет про вертолеты, штрафы за школьников и рептилоидов они не будут штрафовать, они будут штрафовать кого нибудь из Липецка.))

Ответить

No Name

11

Но если реальное количество заболевших всегда и везде больше, чем по официальной статистике, то это не получается, что именно правительство распространяет фейковые новости🤔

Ответить

Игорь Голованов

No
22

А еще правительство в отличии от жителей может штрафы назначать если умный дохуя =)))

Ответить

Alexander Golovnin

No
1

Они сообщают о ВЫЯВЛЕННЫХ случаях, а не о фактических .

Ответить

Bf109

Alexander
0

Т.е. если, предположим, в Китае или Италии выявили бы 2-3 случая, всё ОК и сомнений не выскажи?

Ответить

Vladimir Medvedev

6

Конечно, спору нет, народ у нас туповат, а чятики вотсап, как и другие соц сети, лишь отражение этого интеллекта.

Но подобными штрафами проблема не решается. Те, кто радуется этому закону, этому приговору, просто не понимает ситуации.

Надо людей образовывать, СМИ должны подтягивать на более высокий уровень. А у нас включишь телек и сразу блевать тянет. То экстрасенсы, то пилорама, то еще какое нить говно. Государственная программа по отуплению населения.

Ответить

the.nightmarez

Vladimir
0

Вы же в курсе, что Ванга предсказала COVID-19!? И что уже есть новая Ванга, у которой проявляется дар и пропадает зрение!

Ответить

the.nightmarez

the.nightmarez
0
Ответить

the.nightmarez

the.nightmarez
1

Пока жительницу липецка оштрафовали на месячную зарплату путинского среднего класса за репост текста, вот такую парашу крутят по федеральным каналам.

Ответить

Максим Христинюк

the.nightmarez
0

Блять, залип 🤪 Еле отключил)

Ответить

Романелло Кивогенс

3

По данным полиции, 29-летняя женщина увидела в рабочей группе WhatsApp сообщения, где говорилось о сокрытии властями информации о больных Covid-19 в регионе. Она переслала сообщения в чат родительской группы детского сада и тем самым «создала угрозу общественной безопасности».

Ещё одного привлеките к ответственности. А то тоже публично ставит под сомнение официальную региональную статистику о количестве больных и сеет тем самым панику, создавая угрозу общественной безопасности:

 Я даже просил бы, может, дать поручение Вайно, чтобы он дал полпредам поручение, чтобы вместе навалились на эту историю и начали жестко контролировать. Потому что не все регионы понимают. Он видит - один у него заболел. Но дело в том, что объем тестирования очень низкий, и реальной картины никто не знает

Ответить

Hasan Alloush

Романелло
0

Свобода слова пробило дно

Ответить

Артур Логвинов

2

А бобриху когда штрафанут за вот такие кулстори на ночь?

Ответить

the.nightmarez

1

Российские власти скрывают информацию о реальном положении дел касательно коронавируса COVID-19.

Ответить

Arturas Šeleсhov-Balčiūnas

the.nightmarez
0

Готовь 15к

Ответить

the.nightmarez

Arturas
0

Приготовил тебе и Путину за щёку.

Ответить

Словесный Интервент

0

Редакция за пользовательские новости не жим-жим? 

Ответить

ouxen

0

по статье о злоупотреблении свободой массовой информации

lolwut
Ко второму чтению его дополнят санкциями за распространение фейков.

может быть антисанкциями?

Ответить

Михаил Подивилов

ouxen
0

злоупотребление свободой массовой информации

Ты не в теме, это в говоре нашего народа диалект "тоталитаризма"

Ответить

Alla Непорада

0

Вот так и читаем Новости ,ей кто то прислал ,она переслала а получилось что она виновата не она ж придумала почему не ищут первый источник ,

Ответить

Алексей Ефименко

0

Ребята, у вас в ВК часто стоят ссылки не на саму статью, а на какие-то рандомные комментарии к этой статье.

Ответить

Егор Штовба

0

Можно вопрос, а почему только её, если это ПЕРЕСЛАННОЕ сообщение. На автора сообщения типа похуй?

Ответить

the.nightmarez

Егор
0

Ищешь логику в куче навоза.

Ответить

Слепой бинокль

0

Мне интересно, гэбуха завербовала стукача (стукачку) в каждой родительской группе в стране, или тупо у товарища майора есть онлайн-доступ в любую произвольную группу в мессенджерах? 

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