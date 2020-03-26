Тем самым она «создала угрозу общественной безопасности».

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Жительницу Липецка оштрафовали на 15 тысяч рублей за распространение фейковой информации о коронавирусе. Об этом сообщается на официальном портале области.

По данным полиции, 29-летняя женщина увидела в рабочей группе WhatsApp сообщения, где говорилось о сокрытии властями информации о больных Covid-19 в регионе. Она переслала сообщения в чат родительской группы детского сада и тем самым «создала угрозу общественной безопасности».

Женщину оштрафовали по статье о злоупотреблении свободой массовой информации. Привлекут ли к ответсвенности автора сообщения, в ведомстве не уточнили. Ранее за фейки о коронавирусе уже привлекали к административной отвественности: 20 марта — жительницу Татарстана, 19 марта — жительницу Амурской области.

В Липецкой области выявлено пять случаев заболевания Covid-19, всего в России 840 заболевших.