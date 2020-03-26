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Тем самым она «создала угрозу общественной безопасности».
Жительницу Липецка оштрафовали на 15 тысяч рублей за распространение фейковой информации о коронавирусе. Об этом сообщается на официальном портале области.
По данным полиции, 29-летняя женщина увидела в рабочей группе WhatsApp сообщения, где говорилось о сокрытии властями информации о больных Covid-19 в регионе. Она переслала сообщения в чат родительской группы детского сада и тем самым «создала угрозу общественной безопасности».
Женщину оштрафовали по статье о злоупотреблении свободой массовой информации. Привлекут ли к ответсвенности автора сообщения, в ведомстве не уточнили. Ранее за фейки о коронавирусе уже привлекали к административной отвественности: 20 марта — жительницу Татарстана, 19 марта — жительницу Амурской области.
В Липецкой области выявлено пять случаев заболевания Covid-19, всего в России 840 заболевших.
25 марта Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за нарушение карантина. Ко второму чтению его дополнят санкциями за распространение фейков.
Уже списки лежат там где надо! Редакция не собирается из-за вас поиметь проблемы.
Ну наконец-то. Случай, когда одобряешь действия режима. Категории 40+ вообще интернет нужно отключать на время карантинов и прочего пиздеца. У меня мама 50+ и я каждый день выслушиваю то про опрыскивание города, то про смерть вируса в +6 градусов, то про изобретение вируса рептилоидами. А откуда? «В вотсапе пишут!, а маникюрщица подтвердила». Хотя у человека высшее образование
Ей 29
Когда режим плешивой крысы только и делает, что пиздит 24/7 по поводу и без, поверишь уже и маникюрщице из инстаграма. Гадский режим своими действиями еще хуже делает. Совсем недавно сажали за слова "Крым – це Украина".
Да само собой, что режиму не стоит верить. Но одно дело, когда маникюрщица пишет, что у племянника ее клиентки жена моет полы в инфекционке и видела, как грузят трупы под покровом ночи и шепчутся о вреде бананов, а другое дело, когда Альянс врачей делает заявление, что методы диагностики короновируса в России неэффективны. Информацию нужно фильтровать.
Фильтровать информацию должен мозг потребителя информации, а уж точно не государственная цензура.
ну хз, Альянс врачей ваш та еще темная лошадка (по крайней мере г-жа Васильева)
Совсем недавно сажали за слова "Крым – це Украина".
И будут дальше сажать. Ведь в новой конституции это прописано, что земли россиюшки неотчуждаемы.
Да заебись вообще живем. Пусть еще в конституции санкции и доллар по 80 пропишут, а лучше по 180 с запасом на следующий год.
Да, но не тех кто пишет про вертолеты, штрафы за школьников и рептилоидов они не будут штрафовать, они будут штрафовать кого нибудь из Липецка.))
Но если реальное количество заболевших всегда и везде больше, чем по официальной статистике, то это не получается, что именно правительство распространяет фейковые новости🤔
А еще правительство в отличии от жителей может штрафы назначать если умный дохуя =)))
Они сообщают о ВЫЯВЛЕННЫХ случаях, а не о фактических .
Конечно, спору нет, народ у нас туповат, а чятики вотсап, как и другие соц сети, лишь отражение этого интеллекта.
Но подобными штрафами проблема не решается. Те, кто радуется этому закону, этому приговору, просто не понимает ситуации.
Надо людей образовывать, СМИ должны подтягивать на более высокий уровень. А у нас включишь телек и сразу блевать тянет. То экстрасенсы, то пилорама, то еще какое нить говно. Государственная программа по отуплению населения.
Вы же в курсе, что Ванга предсказала COVID-19!? И что уже есть новая Ванга, у которой проявляется дар и пропадает зрение!
Пока жительницу липецка оштрафовали на месячную зарплату путинского среднего класса за репост текста, вот такую парашу крутят по федеральным каналам.
По данным полиции, 29-летняя женщина увидела в рабочей группе WhatsApp сообщения, где говорилось о сокрытии властями информации о больных Covid-19 в регионе. Она переслала сообщения в чат родительской группы детского сада и тем самым «создала угрозу общественной безопасности».
Ещё одного привлеките к ответственности. А то тоже публично ставит под сомнение официальную региональную статистику о количестве больных и сеет тем самым панику, создавая угрозу общественной безопасности:
Я даже просил бы, может, дать поручение Вайно, чтобы он дал полпредам поручение, чтобы вместе навалились на эту историю и начали жестко контролировать. Потому что не все регионы понимают. Он видит - один у него заболел. Но дело в том, что объем тестирования очень низкий, и реальной картины никто не знает
Российские власти скрывают информацию о реальном положении дел касательно коронавируса COVID-19.
Готовь 15к
по статье о злоупотреблении свободой массовой информации
lolwut
Ко второму чтению его дополнят санкциями за распространение фейков.
может быть антисанкциями?
злоупотребление свободой массовой информации
Ты не в теме, это в говоре нашего народа диалект "тоталитаризма"
Вот так и читаем Новости ,ей кто то прислал ,она переслала а получилось что она виновата не она ж придумала почему не ищут первый источник ,
Ребята, у вас в ВК часто стоят ссылки не на саму статью, а на какие-то рандомные комментарии к этой статье.
Можно вопрос, а почему только её, если это ПЕРЕСЛАННОЕ сообщение. На автора сообщения типа похуй?