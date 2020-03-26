Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Arthur Khamzin
1468

«Яндекс» предложил бесплатно возить врачей, а также доставлять лекарства и тесты на коронавирус Материал редакции

Пока что не везде, а только в Москве и Казани.

19 комментариев
В закладки

«Яндекс» запустил проект «Помощь рядом» для медицинских и социальных служб в условиях борьбы с коронавирусом. Об этом TJ рассказала пресс-служба компании. Фирма займётся перевозкой сотрудников, а также лекарств, тестов и продуктов питания.

Для реализации проекта, «Яндекс» сформирует специальный автопарк, к которому будут подключены тысячи автомобилей. Поездки в рамках проекта для медиков и сотрудников социальных служб будут бесплатными. Компания пообещала позже назвать партнёров программы.

Стартовый бюджет проекта составляет 250 миллионов рублей. Сначала проект запустят в Москве и Казани. Предложения о сотрудничестве также направили во все регионы, где работает компания.

Мы в «Яндексе» готовы помогать своими технологиями и инфраструктурой, а также финансировать оплату части таких поездок. Важной социальной частью этого проекта мы также считаем поддержку сотен тысяч водителей и курьеров, работа которых в сегодняшних условиях, как и работа врачей, становится настоящим подвигом.

Аркадий Волож
гендиректор группы компаний «Яндекса»

Это не первые меры поддержки от «Яндекса». 20 марта компания объявила о создании финансового фонда поддержки курьеров и водителей. Средства из него получат сотрудники, которые заразились Covid-19. Компания сообщила, что в фонд уже обратились несколько человек. Фирма уже выделила им средства из фонда.

#новости #яндекс #коронавирус #covid19

Новости
Подписан
Отписаться
В Липецке женщину оштрафовали за фейк о коронавирусе. Она переслала сообщения в родительский чат в WhatsApp
Тем самым она «создала угрозу общественной безопасности».
1
12
Реклама на TJ
{ "author_name": "Arthur Khamzin", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441","covid19"], "comments": 19, "likes": 12, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 153652, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 26 Mar 2020 16:10:02 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Лаконичная реклама на TJ
Создайте объявление за несколько минут
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 153652, "author_id": 252535, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/153652\/get","add":"\/comments\/153652\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/153652"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
19 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Алюминиевый Мика

10

Это правильный с точки зрения бизнеса подход, если не оказывать помощь — спрос на предоставляемые ими услуги упадёт, возить просто некого будет, например. 

Хороший мув в назидание остальным российским компаниям. 

Ответить

alex twit

Алюминиевый
6

Найс мув 

Ответить

secre kto

Алюминиевый
–1

вчера такой парень доплатил в яндекс такси(не московском), за то что не выработал дневную норму, как тебе такое ??

Ответить

secre kto

secre
–1

т.е. этот парень судя по оценке, неправ, а меры принятые компанией яндекс правильные

Ответить

Левый калькулятор

7

 «Яндекс» сформирует специальный автопарк

Равшаны из Яндекс.Такси теперь не просто бомбилы, а отряд специального назначения. 

Ответить

Ni Ck

Левый
3

Отряд самоубийц

Ответить

Ni Ck

Ni
–1

@Владимир Дыркин ты ахуел?

Ответить

Владимир Дыркин

Ni
0

?

Ответить

Ni Ck

Владимир
0

Не притворяйся

Ответить

Владимир Дыркин

Ni
0

?

Ответить

Evgeniy Smirnov

Левый
0

Так и есть. Ровшаны будут возить тех, кому оч надо и доставлять пожрать. А Наргиз в это время будет товар на кассе пробивать. А Улугбек мести двор, чтобы он совсем в говне не потонул. Кто бы мог подумать.

Ответить

Амир Аль-Мопеди

Левый
0

Великое замещение 👍🏾

Ответить

secre kto

Левый
–2

вчера такой парень доплатил в яндекс такси(не московском), за то что не выработал дневную норму, как тебе такое ?

Ответить

the.nightmarez

–1

Нереклама хуяндекса. Снова на тж.

Ответить

Виталий Лановой

the.nightmarez
6

У вас в Украине нет Яндекса, вот и бесишься.

Ответить

Denis Novikov

1

Но своих работников мы загоним на места

Ответить

Руслан Шекуров

1

Как связаться с пресс службой? Мы в DonorSearch хотим для доноров поездки в центр крови и обратно бесплатно устроить.

Мотивируем сдавать кровь
Крупнейшее сообщество доноров. Мотивируем сдавать кровь!
DonorSearch.org
Ответить

Владимир Дыркин

Руслан
0

куда-то уже писал им? https://yandex.ru/company/contacts/moscow/

Ответить

Просто Тимуррр

0

Альфа еще объявила двухмесячные каникулы по кредитам

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Нерабочая неделя ​с сохранением зарплаты и отсрочка голосования по Конституции. Главное из обращения Путина к нации
Президент анонсировал меры поддержки для малого и среднего бизнеса, а также кредитные каникулы.
512
Новости
Путин «в ближайшие часы» выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса
Обращение покажут по центральным каналам.
211
Новости
«Яндекс» попросил сотрудников поработать на неделе, которую Путин объявил «каникулами» из-за коронавируса
Одна из двух крупнейших IT-компаний России предлагает своим работникам не пользоваться внезапными выходными.
174
Популярное за три дня
Новости
ФБК: Симоньян, Кеосаян и их родственники получили за фильм «Крымский мост» 46 миллионов рублей бюджетных средств
Это половина выделенных Фондом кино денег — почти в пять раз больше, чем общий гонорар всех актёров.
98
Животные
22
Новости
Нерабочая неделя ​с сохранением зарплаты и отсрочка голосования по Конституции. Главное из обращения Путина к нации
Президент анонсировал меры поддержки для малого и среднего бизнеса, а также кредитные каникулы.
512

Прямой эфир

Miku Hatsune

Huawei показала P40 и P40 Pro…

Justified Stallion

Huawei показала P40 и P40 Pro…

Dear Moscow,

Турецкий повар-мем Бурак…

Казахстан

В Нур-Султане и Алматы…

Владимир Дыркин

СМИ: у Льва Лещенко…

allah213

Турецкий повар-мем Бурак…

Боярин

Huawei показала P40 и P40 Pro…

ouxen

Huawei показала P40 и P40 Pro…

Боярин

Huawei показала P40 и P40 Pro…

ouxen

Huawei показала P40 и P40 Pro…

Dear Moscow,

Huawei показала P40 и P40 Pro…

Боярин

Huawei показала P40 и P40 Pro…

Антон Жучков

Huawei показала P40 и P40 Pro…

Боярин

Huawei показала P40 и P40 Pro…

Kyler

СМИ: у Льва Лещенко…

ouxen

Huawei показала P40 и P40 Pro…

Боярин

Huawei показала P40 и P40 Pro…

Боярин

Huawei показала P40 и P40 Pro…

Максим Шпилёв

СМИ: у Льва Лещенко…

Игорь Голованов

В Липецке женщину оштрафовали…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUzZjYyOGE2Y2JlNTgxNWY0ZGUiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY1MjV9.vK4ymKa66jFFXg3HS7OFY74sHAuRyrXGgasJAELhf3c", "release": "9cee6d12" }