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Пока что не везде, а только в Москве и Казани.
«Яндекс» запустил проект «Помощь рядом» для медицинских и социальных служб в условиях борьбы с коронавирусом. Об этом TJ рассказала пресс-служба компании. Фирма займётся перевозкой сотрудников, а также лекарств, тестов и продуктов питания.
Для реализации проекта, «Яндекс» сформирует специальный автопарк, к которому будут подключены тысячи автомобилей. Поездки в рамках проекта для медиков и сотрудников социальных служб будут бесплатными. Компания пообещала позже назвать партнёров программы.
Стартовый бюджет проекта составляет 250 миллионов рублей. Сначала проект запустят в Москве и Казани. Предложения о сотрудничестве также направили во все регионы, где работает компания.
Это не первые меры поддержки от «Яндекса». 20 марта компания объявила о создании финансового фонда поддержки курьеров и водителей. Средства из него получат сотрудники, которые заразились Covid-19. Компания сообщила, что в фонд уже обратились несколько человек. Фирма уже выделила им средства из фонда.
вчера такой парень доплатил в яндекс такси(не московском), за то что не выработал дневную норму, как тебе такое ??
@Владимир Дыркин ты ахуел?
Так и есть. Ровшаны будут возить тех, кому оч надо и доставлять пожрать. А Наргиз в это время будет товар на кассе пробивать. А Улугбек мести двор, чтобы он совсем в говне не потонул. Кто бы мог подумать.
Нереклама хуяндекса. Снова на тж.
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