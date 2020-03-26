Пока что не везде, а только в Москве и Казани.

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«Яндекс» запустил проект «Помощь рядом» для медицинских и социальных служб в условиях борьбы с коронавирусом. Об этом TJ рассказала пресс-служба компании. Фирма займётся перевозкой сотрудников, а также лекарств, тестов и продуктов питания.

Для реализации проекта, «Яндекс» сформирует специальный автопарк, к которому будут подключены тысячи автомобилей. Поездки в рамках проекта для медиков и сотрудников социальных служб будут бесплатными. Компания пообещала позже назвать партнёров программы.

Стартовый бюджет проекта составляет 250 миллионов рублей. Сначала проект запустят в Москве и Казани. Предложения о сотрудничестве также направили во все регионы, где работает компания.

Мы в «Яндексе» готовы помогать своими технологиями и инфраструктурой, а также финансировать оплату части таких поездок. Важной социальной частью этого проекта мы также считаем поддержку сотен тысяч водителей и курьеров, работа которых в сегодняшних условиях, как и работа врачей, становится настоящим подвигом. Аркадий Волож гендиректор группы компаний «Яндекса»