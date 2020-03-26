Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
5241

Правительство предложило штрафовать россиян за нарушение карантина на сумму от 15 тысяч рублей до миллиона Материал редакции

Составлять такие протоколы разрешат сотрудникам органов управления и МЧС.

38 комментариев
В закладки

Правительство предложило увеличить размер штрафов за нарушение карантина. Об этом пишут РИА «Новости», ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на документ. На момент написания заметки законопроект не был размещён на сайте Госдумы.

Поправки предложили внести в Кодекс об административных правонарушениях, по которому сейчас за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения грозит штраф от 100 до 500 рублей.

Правительство предложило конкретизировать наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в период режима ЧС или при возникновении угрозы распространения опасного заболевания, а также в период карантина на определённой территории.

Составлять протоколы об административных правонарушениях за невыполнения правил поведения при чрезвычайных ситуациях или угрозе её возникновения смогут также сотрудники органов управления и МЧС.

Правительство предлагает штрафовать за невыполнение требований властей:

  • Граждан — на сумму от 15 до 40 тысяч рублей, должностных лиц — от 50 до 150 тысяч рублей, юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей;
  • Если нарушения повлекли причинение вреда здоровью или смерть, но это не попадает под Уголовный кодекс: для граждан штраф составит— от 150 тысяч до 300 тысяч рублей, должностных лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трёх лет, юридических лиц — от 500 тысяч до миллиона рублей;

КоАП также предложили дополнить наказанием за «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Речь идёт о нарушении правил, не касающихся соблюдения режима карантина. За это предусмотрены следующие штрафы:

  • Для граждан — от тысячи до трёх тысяч рублей, должностных лиц — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, предпринимателей — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей;
  • Если это повлечёт причинение вреда здоровью человека или имуществу: для граждан штраф составит — от 15 тысяч до 40 тысяч рублей; должностных лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трёх лет, предпринимателей и юридических лиц — от 500 тысяч до одного миллиона.

25 марта Госдуму также внесли законопроект об ужесточении наказания за нарушение карантина, если это привело к массовому заболеванию людей или гибели человека. Максимальное наказание за это — семь лет тюрьмы.

#новости #covid19

Новости
Подписан
Отписаться
В Китае началось серийное производство электрического Polestar 2
Китайская автомобильная промышленность постепенно возвращается к прежней жизни, и холдинг Geely объявил о начале серийного производства электрических лифтбеков Polestar 2 на новом заводе, специально построенном в городе Люцяо.
2
10
Реклама на TJ
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","covid19"], "comments": 38, "likes": 10, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 153731, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 26 Mar 2020 19:54:52 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Лаконичная реклама на TJ
Создайте объявление за несколько минут
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 153731, "author_id": 132211, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/153731\/get","add":"\/comments\/153731\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/153731"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
38 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Виртуальный томагавк_два

14

Среднему классу пизда

Ответить

Иван Прохоров

Виртуальный
2
Ответить

Валерий Колосов

8

Не понимаю, какого карантина? Он ведь не введён нигде

Ответить

Andrew

Валерий
1

 Те кто откуда то прилетают,сидят на карантине

Ответить

Мясной ГОСТ

3

Ну правильно, нужно же бюджет пополнять ☝️

Ответить

Andrey Kharitonov

Мясной
0

Нужно же как-то восполнять расходы на выплаты труженникам тыла и молодым родителям 

Ответить

Минимальный волк

Andrey
0

И ветеранам предпенсионного возраста

Ответить

Vladislav Donets

2

 Если нарушения повлекли причинение вреда здоровью или смерть, но это не попадает под Уголовный кодекс: для граждан штраф составит— от 150 тысяч до 300 тысяч рублей

🤔 нормальный ценник 

Ответить

ouxen

Vladislav
0

отдай похоронные на штраф

Ответить

Сексуальный череп

2

Когда карантин не ввели, но штрафуют за его нарушение.

Ответить

Архитектурный утюг

2

Да бля, если вы так будете шутить, передохнет половина россиян. В италии трупы пачками вывозят. За выход из дома арест. Можно выходить раз в неделю в магазин, и не в любой, а в тот который одобрят. Передвижение контролируют через сотовую сеть. Это очень серьёзно. Санкции за нарушение карантина я одобряю. В плоть до тюрьмы. 

Ответить

Архитектурный утюг

Архитектурный
0

Но в чем дело. В путинской России будущего, менты, депутаты, чинуши, казаки получают административный иммунитет. Но это вина только Россиян. 

Ответить

Sasha Dulkin

Архитектурный
0

Пачками, говорите? Ничего, что (например) в 2017 году в день умирали почти 1800 итальянцев (ото всех причин, разумеется и главная среди них - рак) и никто не называл это "катастрофой" и не считал умерших на "пачки"...
http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=26399&lang=en
Да, для Италии, где от инфекций умирает чуть больше 1000 человек в месяц (и, видимо, вся система в т.ч. борьбы с инфекционными заболеваниями была настроена на этот уровень заболеваемости, а никак не кратно больший), такая массовая вирусная инфекция - тяжёлое испытание, но из чего следует, что во всём мире будет аналог именно Италии?

Ответить

Артём Пиранделло

–2

Мне кажется адекватная норма, если ты долбоеб и не понимаешь правил, которые требуются от тебя в сложных ситуациях, то будь добр расплатись.
И тем более во Франции ввели аналогичные штрафы до 1000€.

И не надо пиздеть про средней класс, что это много и тп. Была бы воля, я бы штрафы также индексировал ежегодно. Чтобы 500₽ штрафа были уже 5000₽.

По другому узколобый среднестатистический русский не поймёт.

Ответить

Словесный Интервент

Артём
2

 долбоеб и не понимаешь правил, которые требуются от тебя

в где сами правила почитать? Тут такие расплывчатый формулировки, что можно каждого второго тормозить и выписывать штраф, ну или предложить его оплатить на месте.

Ответить

Артём Пиранделло

Словесный
–1

Нарушил карантинный режим = штраф. В чем сложность ? Можно погуглить слово «карантин», оно вроде понятное.

Ответить

Словесный Интервент

Артём
4

В Росси ввели карантин? Если да, то какие пункты там, в каждой стране они могут быть разными.

Ответить

Артём Пиранделло

Словесный
0

Если введут. И если закон примут.
Пока не ввели. И пока не приняли.
Но это необходимо. Как минимум приходить в ТЦ полиции и штрафами разгонять и подростков и толстолобых.

Ответить

Словесный

Артём
0

То есть получается штрафы за несоблюдение правил есть, а самих правил нет? 

Ответить

bor_vn

Словесн…
–1

Разве эти штрафы уже ввели?
Мне показалось, что только предложили. 

Ответить

Словесный

bor_vn
0

Так я и не написал, что штрафы ввели, читай внимательно.

Ответить

bor_vn

Словесн…
0

Карантина нет, значит и штрафовать не будут. Как введут - начнут.
В кои то веки наше правительство работает на опережение.

И да, это очень хорошо, если штрафы увеличат - меньше идиотов пойдёт на улицу после ввода карантина.

Ввод карантина дело времени. Примеры среди других стран у нас уже есть.

Ответить

Michael Smith

Артём
2

В Италии 3000 евро, в Австрии 3600

Ответить

Артём Пиранделло

Michael
0

Для соблюдения порядка надо бы ввести конские штрафы, понаставить везде полицейских, которые бы штрафовали всех, кто харакается, мусорит, занимается вандализмом, курит в общественных местах(где это запрещено) и тогда бы, думаю, у нас стало бы лучше.

Ответить

Spect

0

Так совсем недавно в Госдуме какой-то людоедский закон показали. Это типа адекватная ответочка от правительства?

Ответить

Математический Кирилл

Spect
1

А что тут адекватного?

Ответить

Spect

Математический
2

Относительно семи лет тюрьмы*

Ответить

ouxen

0

Составлять такие протоколы разрешат сотрудникам органов управления и МЧС.

охуенно, всё больше хуй пойми кого может присаживать на бутылку

Ответить

Мясной ГОСТ

ouxen
1

Что за ещё органы управления? 

Ответить

ouxen

Мясной
0

тоже в ахуе, внезапно нарисовались как и гос. совет так называемый

Ответить

Andrey Kharitonov

Мясной
0

Управляющая компания, например. Поставит камеру в подъезде и будет отлавливать всех гадов, кто за продуктами в магазин пошел.

Ответить

ouxen

Andrey
0

у меня недавно даже в лифте камеры поставили суки

Ответить

Критический файл

0

Чет долго они думали

Ответить

Spect

Критический
0

После той инфекционисти проснулись

Ответить

ouxen

0

юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей;

давно юр. лица на карантине сидят?

Ответить

Ded Pihto

ouxen
0

Ну типа открыл парикмахерскую получи штраф

Ответить

ouxen

Ded
0

лол, на днях видел несколько запросов на дизайн помещений для открытия новых рестиков

Ответить

Ler Ler

0

а смерную казнь за заражение или попустительство властей в заражении граждан когда введут ?

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
«Нам шиш с маслом, а им поддержка»: «Теремок» раскритиковал включение «Макдоналдса» в список системообразующих компаний
Предпринимателя возмутило, что власти включили в перечень американскую компанию, а не российский бизнес общественного питания.
388
Гость TJ
Гость TJ: Дарья Козлова, которая работает с крупнейшим в России телескопом в горах Северного Кавказа
Общение в комментариях в 18:00 по Москве.
167
Новости
В России 57 новых случаев заболевания Covid-19 за сутки. Всего заражённых 495
Новые случаи заболевания зафиксировали в 14 регионах.
136
Популярное за три дня
Новости
ФБК: Симоньян, Кеосаян и их родственники получили за фильм «Крымский мост» 46 миллионов рублей бюджетных средств
Это половина выделенных Фондом кино денег — почти в пять раз больше, чем общий гонорар всех актёров.
98
Интернет
Мем: Объясни свою маленькость
Идеальный способ вести диалог с теми, кто хоть немного ниже или меньше тебя.
45
Животные
22

Прямой эфир

Эдуард Гладышев

Взрыв в жилом доме в…

Михаил Подивилов

ФБР вывесил баннер о ликвидации…

Mircurt

«Не с кого брать будет»: на…

Andrey Svetlov

СМИ: у Льва Лещенко…

Илья Гераськин

ФБР вывесил баннер о ликвидации…

Сергей Рязанцев

«Не с кого брать будет»: на…

Илья Гераськин

«Не с кого брать будет»: на…

Mircurt

«Не с кого брать будет»: на…

Илья Гераськин

«Не с кого брать будет»: на…

Виктор Мохов

«Не с кого брать будет»: на…

Трехтысячелетний пес

«Не с кого брать будет»: на…

Андрей Рядькин

«Не с кого брать будет»: на…

Виталий Лановой

Интеллектуальные посиделки с МК…

Dev

«Не с кого брать будет»: на…

bor_vn

Правительство предложило…

Dev

«Не с кого брать будет»: на…

Илья Гераськин

«Не с кого брать будет»: на…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUzZjYyOGE2Y2JlNTgxNWY0ZGUiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY1MjV9.vK4ymKa66jFFXg3HS7OFY74sHAuRyrXGgasJAELhf3c", "release": "63a79ba7" }