Составлять такие протоколы разрешат сотрудникам органов управления и МЧС.

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Правительство предложило увеличить размер штрафов за нарушение карантина. Об этом пишут РИА «Новости», ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на документ. На момент написания заметки законопроект не был размещён на сайте Госдумы.

Поправки предложили внести в Кодекс об административных правонарушениях, по которому сейчас за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения грозит штраф от 100 до 500 рублей.

Правительство предложило конкретизировать наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в период режима ЧС или при возникновении угрозы распространения опасного заболевания, а также в период карантина на определённой территории.

Составлять протоколы об административных правонарушениях за невыполнения правил поведения при чрезвычайных ситуациях или угрозе её возникновения смогут также сотрудники органов управления и МЧС.

Правительство предлагает штрафовать за невыполнение требований властей :

Граждан — на сумму от 15 до 40 тысяч рублей, должностных лиц — от 50 до 150 тысяч рублей, юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей;

должностных лиц — от 50 до 150 тысяч рублей, юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей; Если нарушения повлекли причинение вреда здоровью или смерть, но это не попадает под Уголовный кодекс: для граждан штраф составит— от 150 тысяч до 300 тысяч рублей , должностных лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трёх лет, юридических лиц — от 500 тысяч до миллиона рублей;

КоАП также предложили дополнить наказанием за «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» . Речь идёт о нарушении правил, не касающихся соблюдения режима карантина. За это предусмотрены следующие штрафы:

Для граждан — от тысячи до трёх тысяч рублей , должностных лиц — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, предпринимателей — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей;

, должностных лиц — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, предпринимателей — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей; Если это повлечёт причинение вреда здоровью человека или имуществу: для граждан штраф составит — от 15 тысяч до 40 тысяч рублей ; должностных лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трёх лет, предпринимателей и юридических лиц — от 500 тысяч до одного миллиона.