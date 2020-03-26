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Составлять такие протоколы разрешат сотрудникам органов управления и МЧС.
Правительство предложило увеличить размер штрафов за нарушение карантина. Об этом пишут РИА «Новости», ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на документ. На момент написания заметки законопроект не был размещён на сайте Госдумы.
Поправки предложили внести в Кодекс об административных правонарушениях, по которому сейчас за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения грозит штраф от 100 до 500 рублей.
Правительство предложило конкретизировать наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в период режима ЧС или при возникновении угрозы распространения опасного заболевания, а также в период карантина на определённой территории.
Составлять протоколы об административных правонарушениях за невыполнения правил поведения при чрезвычайных ситуациях или угрозе её возникновения смогут также сотрудники органов управления и МЧС.
Правительство предлагает штрафовать за невыполнение требований властей:
КоАП также предложили дополнить наказанием за «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Речь идёт о нарушении правил, не касающихся соблюдения режима карантина. За это предусмотрены следующие штрафы:
25 марта Госдуму также внесли законопроект об ужесточении наказания за нарушение карантина, если это привело к массовому заболеванию людей или гибели человека. Максимальное наказание за это — семь лет тюрьмы.
Не понимаю, какого карантина? Он ведь не введён нигде
Нужно же как-то восполнять расходы на выплаты труженникам тыла и молодым родителям
Если нарушения повлекли причинение вреда здоровью или смерть, но это не попадает под Уголовный кодекс: для граждан штраф составит— от 150 тысяч до 300 тысяч рублей
🤔 нормальный ценник
Да бля, если вы так будете шутить, передохнет половина россиян. В италии трупы пачками вывозят. За выход из дома арест. Можно выходить раз в неделю в магазин, и не в любой, а в тот который одобрят. Передвижение контролируют через сотовую сеть. Это очень серьёзно. Санкции за нарушение карантина я одобряю. В плоть до тюрьмы.
Архитектурный утюг
Но в чем дело. В путинской России будущего, менты, депутаты, чинуши, казаки получают административный иммунитет. Но это вина только Россиян.
Пачками, говорите? Ничего, что (например) в 2017 году в день умирали почти 1800 итальянцев (ото всех причин, разумеется и главная среди них - рак) и никто не называл это "катастрофой" и не считал умерших на "пачки"...
http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=26399&lang=en
Да, для Италии, где от инфекций умирает чуть больше 1000 человек в месяц (и, видимо, вся система в т.ч. борьбы с инфекционными заболеваниями была настроена на этот уровень заболеваемости, а никак не кратно больший), такая массовая вирусная инфекция - тяжёлое испытание, но из чего следует, что во всём мире будет аналог именно Италии?
Мне кажется адекватная норма, если ты долбоеб и не понимаешь правил, которые требуются от тебя в сложных ситуациях, то будь добр расплатись.
И тем более во Франции ввели аналогичные штрафы до 1000€.
И не надо пиздеть про средней класс, что это много и тп. Была бы воля, я бы штрафы также индексировал ежегодно. Чтобы 500₽ штрафа были уже 5000₽.
По другому узколобый среднестатистический русский не поймёт.
долбоеб и не понимаешь правил, которые требуются от тебя
в где сами правила почитать? Тут такие расплывчатый формулировки, что можно каждого второго тормозить и выписывать штраф, ну или предложить его оплатить на месте.
Нарушил карантинный режим = штраф. В чем сложность ? Можно погуглить слово «карантин», оно вроде понятное.
В Росси ввели карантин? Если да, то какие пункты там, в каждой стране они могут быть разными.
Если введут. И если закон примут.
Пока не ввели. И пока не приняли.
Но это необходимо. Как минимум приходить в ТЦ полиции и штрафами разгонять и подростков и толстолобых.
Карантина нет, значит и штрафовать не будут. Как введут - начнут.
В кои то веки наше правительство работает на опережение.
И да, это очень хорошо, если штрафы увеличат - меньше идиотов пойдёт на улицу после ввода карантина.
Ввод карантина дело времени. Примеры среди других стран у нас уже есть.
В Италии 3000 евро, в Австрии 3600
Для соблюдения порядка надо бы ввести конские штрафы, понаставить везде полицейских, которые бы штрафовали всех, кто харакается, мусорит, занимается вандализмом, курит в общественных местах(где это запрещено) и тогда бы, думаю, у нас стало бы лучше.
Так совсем недавно в Госдуме какой-то людоедский закон показали. Это типа адекватная ответочка от правительства?
Математический Кирилл
А что тут адекватного?
Составлять такие протоколы разрешат сотрудникам органов управления и МЧС.
охуенно, всё больше хуй пойми кого может присаживать на бутылку
Мясной ГОСТ
Что за ещё органы управления?
Управляющая компания, например. Поставит камеру в подъезде и будет отлавливать всех гадов, кто за продуктами в магазин пошел.
юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей;
давно юр. лица на карантине сидят?
а смерную казнь за заражение или попустительство властей в заражении граждан когда введут ?