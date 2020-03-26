Взрыв в жилом доме в Магнитогорске: погибли женщина и 14-летний подросток, эвакуировали более 30 человек. Главное
Материал редакции
Предварительная причина сильного взрыва — утечка газа. ФСБ утверждает, что «ничего криминального нет».
Вечером 26 марта в жилом доме в Магнитогорске, Челябинская область, произошёл взрыв, после которого начался пожар. Погибли двое человек. По предварительным данным, причиной стала утечка газа.
Взрыв
Пожар произошёл в квартире на втором этаже построенной в 1974 году пятиэтажки по адресу: улица Доменщиков, дом 19. По данным МЧС, огонь перекинулся на шесть других квартир на третьем и четвёртом этажах. К моменту написания заметки пожар потушили. В доме нет разрушений несущих конструкций;
Спасатели нашли в доме двоих погибших. Местные власти уточнили, что жертвами стали женщина и 14-летний подросток;
«Слышали сильный грохот, даже заходили ходуном стекла», — рассказал РБК очевидец. «Очень громко, аж стены трехануло», «Мы возле семейного парка, тоже слышали, звуковая волна мощная была», — написали местные жители в группе «Чёрное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте». Взрыв оказался такой силы, что его слышали люди даже издалека, — рассказала «Дождю» местная журналистка. По её словам, пожарные прибыли быстро, но они не сразу смогли приблизиться к дому из-за припаркованных машин, которые заблокировали въезд;
Во время пожара в двух квартирах заблокировало жителей, рассказал источник РБК в МЧС. Спасатели эвакуировали 31 человека. Из-за отравления к врачам обратились двое;
Полуторагодовалый ребёнок оказался в «крайне тяжёлом состоянии» — его положили в больницу. Он получил много ожогов и, вероятно, его доставят в Челябинск вертолётом санитарной авиации;
Причина взрыва
Власти называют причиной взрыва утечку газа в одной из квартир. «Там проживает пожилая одинокая женщина. По предварительной версии, она могла не закрыть газ, либо газовое оборудование было неисправно», — сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник;
По словам соседей, женщине примерно 65 лет, с ней живёт дочь 40 лет с детьми. Местные жители отмечают, что в момент ЧП дети находились в квартире одни;
«Есть свидетели, которые пояснили, что видели, как в подъезд, соответственно, в квартиру доставляли газовый баллон. Поэтому пока основная версия заключается в том, что это взрыв этого баллона», — заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер;
В региональном управлении ФСБ подтвердили «Интерфаксу», что считают происшествие «чисто бытовым». «Ничего криминального здесь нет», — заявили в ведомстве;
На место происшествия приехал глава Магнитогорска Сергей Бердников. Пока он давал комментарии СМИ, его окружили жительницы дома. Среди прочего Бердников отметил, что обслуживающая газовая компания и представители управления ЖКХ рассказали ему, что необходимые «проверки были».
Первые последствия
В ближайшей школе развернули оперативный штаб. Здание, где произошёл взрыв, обесточили. Губернатор поручил обеспечить охрану имущества граждан дома;
Некоторые магнитогорцы начали предлагать пострадавшим временно переночевать у них. Однако потом власти сообщили о договорённости с гостиницами, где временно разместят жителей дома. Всем должны обеспечить завтрак;
Бердников пообещал «по необходимости» расселить жителей. Текслер поручил оказать материальную помощь пострадавшим — но пока что списка таких людей нет, сумма не уточнялась;
Vladislav Donets
Взрыв? Хлопок же!
Критический файл
Очень свежая и оригинальная шутка
Евгений Большаков
«пока не ясно, что именно привело к взрыву газовоздушной смеси» но точно «ничего криминального нет».
Классика.
Andre Macareno
Я уж подумал, тут лонгрид про дом, взорвавшийся на прошлый новый год
Сергей ЗвездаAndre
тогда было бы в разборах, ну и постарались бы сделать понятным сразу с зага и подзага
Телефонный ключ
В газ попал сахар
Совершенный рубин
ФСБ утверждает, что «ничего криминального нет»
это через сколько минут после взрыва оно утверждает?
Poe GhostСовершенный
Fixed.
[за сколько минут до взрыва]
Витя ЯковлюкPoe
лол
Cкноватый Вурлапюк
Распиздяйство, русское авось и нарушение ТБ
Боевой хичхакер
Нарушением ТБ было строить газифицированные дома
Илья ГераськинБоевой
Манхеттен не в курсе про ТБ, видать
Никита ДровняшинИлья
Ни Манхеттен, ни Германия, ни вообще половина мира, все тупые и все ТБ нарушают.
Мясной ГОСТ
Боюсь, что электрические плиты и духовые шкафы в квартирах со старой проводкой стали бы причиной ещё более частых пожаров.
Боевой хичхакер
Пожаров, но не взрывов.