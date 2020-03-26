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Сергей Звезда
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Взрыв в жилом доме в Магнитогорске: погибли женщина и 14-летний подросток, эвакуировали более 30 человек. Главное Материал редакции

Предварительная причина сильного взрыва — утечка газа. ФСБ утверждает, что «ничего криминального нет».

​Жилой дом в Магнитогорске Фото Mella Trats, «ВКонтакте»

Вечером 26 марта в жилом доме в Магнитогорске, Челябинская область, произошёл взрыв, после которого начался пожар. Погибли двое человек. По предварительным данным, причиной стала утечка газа.

Взрыв

  • Пожар произошёл в квартире на втором этаже построенной в 1974 году пятиэтажки по адресу: улица Доменщиков, дом 19. По данным МЧС, огонь перекинулся на шесть других квартир на третьем и четвёртом этажах. К моменту написания заметки пожар потушили. В доме нет разрушений несущих конструкций;
  • Спасатели нашли в доме двоих погибших. Местные власти уточнили, что жертвами стали женщина и 14-летний подросток;
  • «Слышали сильный грохот, даже заходили ходуном стекла», — рассказал РБК очевидец. «Очень громко, аж стены трехануло», «Мы возле семейного парка, тоже слышали, звуковая волна мощная была», — написали местные жители в группе «Чёрное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте». Взрыв оказался такой силы, что его слышали люди даже издалека, — рассказала «Дождю» местная журналистка. По её словам, пожарные прибыли быстро, но они не сразу смогли приблизиться к дому из-за припаркованных машин, которые заблокировали въезд;
  • Во время пожара в двух квартирах заблокировало жителей, рассказал источник РБК в МЧС. Спасатели эвакуировали 31 человека. Из-за отравления к врачам обратились двое;
  • Полуторагодовалый ребёнок оказался в «крайне тяжёлом состоянии» — его положили в больницу. Он получил много ожогов и, вероятно, его доставят в Челябинск вертолётом санитарной авиации;

Причина взрыва

  • Власти называют причиной взрыва утечку газа в одной из квартир. «Там проживает пожилая одинокая женщина. По предварительной версии, она могла не закрыть газ, либо газовое оборудование было неисправно», — сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник;
  • По словам соседей, женщине примерно 65 лет, с ней живёт дочь 40 лет с детьми. Местные жители отмечают, что в момент ЧП дети находились в квартире одни;
  • «Есть свидетели, которые пояснили, что видели, как в подъезд, соответственно, в квартиру доставляли газовый баллон. Поэтому пока основная версия заключается в том, что это взрыв этого баллона», — заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер;
  • В региональном управлении ФСБ подтвердили «Интерфаксу», что считают происшествие «чисто бытовым». «Ничего криминального здесь нет», — заявили в ведомстве;
  • На место происшествия приехал глава Магнитогорска Сергей Бердников. Пока он давал комментарии СМИ, его окружили жительницы дома. Среди прочего Бердников отметил, что обслуживающая газовая компания и представители управления ЖКХ рассказали ему, что необходимые «проверки были».

Первые последствия

  • В ближайшей школе развернули оперативный штаб. Здание, где произошёл взрыв, обесточили. Губернатор поручил обеспечить охрану имущества граждан дома;
  • Некоторые магнитогорцы начали предлагать пострадавшим временно переночевать у них. Однако потом власти сообщили о договорённости с гостиницами, где временно разместят жителей дома. Всем должны обеспечить завтрак;
  • Бердников пообещал «по необходимости» расселить жителей. Текслер поручил оказать материальную помощь пострадавшим — но пока что списка таких людей нет, сумма не уточнялась;

Фото и видео с места происшествия

Фото vkmgn, «ВКонтакте»
Максим Моисеенко, «ВКонтакте»
Гражданский корреспондент @allrusnews
#магнитогорск #взрыв #пожар

#новости #происшествия #магнитогорск

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15 комментариев
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Vladislav Donets

1

Взрыв? Хлопок же!

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Критический файл

Vladislav
4

Очень свежая и оригинальная шутка

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Евгений Большаков

3

«пока не ясно, что именно привело к взрыву газовоздушной смеси» но точно «ничего криминального нет».
Классика.

Ответить

Andre Macareno

2

Я уж подумал, тут лонгрид про дом, взорвавшийся на прошлый новый год

Ответить

Сергей Звезда

Andre
0

тогда было бы в разборах, ну и постарались бы сделать понятным сразу с зага и подзага

Ответить

Телефонный ключ

1

В газ попал сахар

Ответить

Совершенный рубин

0

 ФСБ утверждает, что «ничего криминального нет»

это через сколько минут после взрыва оно утверждает? 

Ответить

Poe Ghost

Совершенный
2

Fixed.
[за сколько минут до взрыва]

Ответить

Витя Яковлюк

Poe
0

лол

Ответить

Cкноватый Вурлапюк

0

Распиздяйство, русское авось и нарушение ТБ

Ответить

Боевой хичхакер

Cкноватый
0

Нарушением ТБ было строить газифицированные дома

Ответить

Илья Гераськин

Боевой
1

Манхеттен не в курсе про ТБ, видать

Ответить

Никита Дровняшин

Илья
0

Ни Манхеттен, ни Германия, ни вообще половина мира, все тупые и все ТБ нарушают.

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Мясной ГОСТ

Боевой
0

Боюсь, что электрические плиты и духовые шкафы в квартирах со старой проводкой стали бы причиной ещё более частых пожаров.

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Боевой хичхакер

Мясной
0

Пожаров, но не взрывов.

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