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Anna Begiashvili
8549

«Не с кого брать будет»: на встрече с Путиным создательница кафе «Андерсон» потребовала «реальных льгот» для бизнеса Материал редакции

Предпринимательница поспорила с президентом и назвала сложившуюся ситуацию абсурдной.

Анастасия Татулова на встрече с Путиным​

26 марта Владимир Путин провёл встречу с представителями предпринимательского сообщества, которые столкнулись с проблемами из-за пандемии коронавируса. В ней участвовала владелица сети семейных кафе «Андерсон» Анастасия Татулова, которая уже 10 лет занимается этим бизнесом.

Татулова вступила в открытый спор с президентом и потребовала срочно принять меры, которые реально поддержат предпринимателей. TJ выбрал самые яркие цитаты из её обращения к Путину:

  • «Если две недели назад я была средним бизнесом, то сегодня я микробизнес»;
  • «Действительно, для бизнеса это абсурдно — приходить к власти и говорить „помогите“. Предприниматель — точно тот человек, который обязан иметь эту подушку [безопасности]. Так правильно, это по-честному. Просто то, что происходило в последние годы с этими бизнесами, сделало так, что этой подушки больше нет. Я очень хочу попросить, чтобы вы дали поручение правительству выполнить обещания, которые были нам даны и которые до сих пор не выполнены»;
  • «Мы же не поднимемся. Понимаете, почему нельзя принимать [изменения в налогообложении] потом? Это надо сделать срочно сейчас. Потому что мы находимся в ситуации, когда принимаем решение — нам сейчас обанкротиться или дальше побарахтаться»;
  • В ответ на слова Путина о «недобросовестных предпринимателях», которые будут пользоваться исключениями в налоговом законодательстве: «Эта риторика про то, что будут нечестные люди, которые будут этим пользоваться... Ну, простите, пожалуйста, у нас есть крайне, крайне эффективный механизм ФНС. Я бы сказала, что сегодня это самая работающая структура. Ну, пусть они найдут тех, кто „ползает“, и что-то с ними сделают. Потому что сейчас под ударом находимся, к сожалению, мы — те, кто платит налоги, те, кого видно. Они [ФНС] не ходят к шашлычникам, не ходят к ИП, они ходят к тем, кого видно, а видно меня»;
  • «Нельзя рассматривать только МСП (малый и средний бизнес). Пострадавшие отрасли надо рассматривать целиком. И крупный, и средний бизнес страдает гораздо больше в силу вот этого ужаса с налогами»;
  • Почему надо пересмотреть критерии отнесения к среднему и малому бизнесу: «Я сейчас даже не в реестре МСП, потому что у меня работает много людей, и поэтому мне помогать не надо. Ну, как это? Надо снять ограничение по сотрудникам. [Рестораны] — это просто такая отрасль, где много людей. Я не могу поставить двух официантов, их должно быть двадцать. Поэтому надо снять это ограничение, ни для нас, ни для фитнеса оно не работает. [Из-за того что мы не в реестре], нам сейчас ваша помощь даже не дойдёт»;
  • На слова Путина о том, что в 2021 году благодаря регуляторной гильотине устаревшие требования перестанут действовать: «Мне сказали, что нельзя спорить с президентом, но можно я немножечко поспорю. Вы людей, которые вам рассказывают что это заработает, командируйте их, отправьте ко мне на стажировочку. Я их возьму, поставлю и покажу, как работает их гильотина. Она не работает»;

На землю надо людей спускать, потому что они там не видят ничего.

  • «Вам что скажешь, потом приходят: „Это вы сказали президенту?“»;
  • «В критической ситуации очень важна скорость и риторика, которая звучит по отношению к нам. Не надо обещать: „Будете сокращать людей — пришлём прокуратуру”. Вы знаете, мне всё равно. Я вот это сделаю — уголовная ответственность, вот это сделаю — уголовная ответственность, вот это — садись: я банкрот»;
  • «Не говорите слово „отсрочка”. Я понимаю, что вы под этим подразумеваете, что, возможно, вы потом реструктурируете. Бизнес сейчас так не услышит. Отсрочку заменить на слово „каникулы”. Вам ФНС говорит, что вы получите другую налогооблагаемую базу, так я вам говорю, вы никакой не получите. Не с кого брать будет».

#путин #бизнес #политика #налоги

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42 комментария
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Vladimir Medvedev

45

Добавьте в новость, что она не просто случайный предприниматель, а "самовыдвиженец" в депутаты Мосгордумы от Единой России этим летом и доверенное лицо Собянина в 2018г.

Это же реально меняет весь контекст.

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Илья Гераськин

Vladimir
11

Это не мешало кому-то из верхов пытаться отжать у неё бизнес. Не исключено, что и ЕР и доверенное лицо, это мера защиты от беспредела. Такие правила игры нынче

Ответить

Vladimir Medvedev

Илья
3

Все-равно это же важная информация.

Ответить

Dev

Илья
0

нынче, лол

Ответить

Илья Гераськин

Dev
0

Ну лет 15 как. Госкрыша (ТМ)

Ответить

Dev

Илья
0

А не веков?

Ответить

Илья Гераськин

Dev
1

Да не, в 90-ых можно было просто быдланам с автоматами платить

Ответить

Eugene Panfilov

Vladimir
0

А, вот оно чо. И замечательная актриса!

Ответить

Либеральный инструмент

Vladimir
0

Ну, значит у самых близких уже бомбить начинает

Ответить

Сексуальный череп

26

Это хороший урок всем, кто думал "А я чо, я ничо, живу как-нибудь, мы мужики ржаные гречневые".

Врачи, которые годами работали без масок в разваливающихся больницах и не пищали.
Бизнесмены, которые годами платили взятки проверяющим и незаконные налоговые поборы.
Все совки, которые радовались изобилию пальмового масла в пятёрочке.

Вот пришёл полярный лис и расставил всё по местам. Оказалось, что нужно было раньше возмущаться, потому что когда случилась жопа - уже ничего не работает, ведь раньше никто не жаловался.

Ответить

bor_vn

Сексуальный
0

Череп, ты такой сексуальный! (db)

Ответить

Dev

Сексуальный
0

А чё ты жалуешься, не мужик что ли

Ответить

Иван Прохоров

15

Огромное уважение этой женщине!

Ответить

Cкноватый Вурлапюк

Иван
–30

Нет. Тебе вообще какое дело, ты предприниматель что ли.

Ответить

Иван Прохоров

Cкноватый
8

поздравляю с регистрацией 13 минут назад

Ответить

Cкноватый Вурлапюк

Иван
–18

не узнаёшь меня в гриме ньфаг)

Ответить

Zeleny Ded

Cкноватый
1

пук

Ответить

Трехтысячелетний пес

Cкноватый
0

судя по тупости, возможно Кадашов.
Я очень скучал (˶^ з^(〃‿〃✿)

Ответить

Андрей Рядькин

11

Заебал этот перманентный кризис. Для меня, как ИП без сотрудников, налоги и взносы подъемные. Я работать готов. Меня беспокоит постоянно падающая покупательская способность граждан, это хуйня идет еще до 2014 года. 
Он не зря суетиться с обнулением, скоро холодильник победит телевизор 

Ответить

Jenny Smith

Андрей
0

что у него с носом?

Ответить

Андрей Рядькин

Jenny
1

ему сказали, что надзорные органы бюрократичны, а он типа удивлен и за 20 лет и не знал такой хуйни 

Ответить

Yuri Miller

Андрей
0

Взносы растут на 10% каждый год. И хорошо, что их можно из налога вычесть (равносильно что не платить). Но ведь, если налог не будет х100/6 превышать взносы, то от взносов не отвертеться. То есть они будут надбавкой, а не смогут быть вычтены на 99%. Это нехорошо. Вот сидел ты в изоляторе 10 месяцев, вышел, 2 месяца поработал, а взносы оплатишь за все 12 месяцев. По барабану им, работал ты или нет. А эти, которые от доходов свыше 300 000 1%? С какого хрена? Подъёмные. Но неприятные. 4000 в месяц по сути взносы. И вырастут ещё.

Ответить

Силовой утюг

4
Ответить

Печатный ящик

–11

когда не хватает на второй лексус, то можно и слезу пустить

Ответить

Либеральный инструмент

Печатный
3

а что теперь, если у тебя сеть кафе есть, стыдно лексус покупать? на жиге ездить и просрочкой питаться?

Ответить

Печатный ящик

Либеральный
–1

Многие бизнесмены оказались в сложной ситуации из-за вируса, и многие окажутся банкротами. Я не против поддержки со стороны правительства, но есть действительно бизнес, который дышит на ладан, в основном малый, с небольшим доходом, чтобы жить. А тут начинает выступать самая "обездоленная"  с сетью кафе, в слезах и соплях, что не сможет жить на широкую ногу, помогите мол.
Помочь надо, но не этим

Ответить

Либеральный инструмент

Печатный
2

Те, про кого ты говоришь, до президента не достучатся, а она может. Она же не конкретно за свою сеть просит.

Ответить

Печатный ящик

Либеральный
0

Я не знаю за кого она просит, новость конкретно про нее, про нее и говорю. Я смотрел весь прямой эфир, были адекватные бизнесмены с нормальными вопросами, а вот когда до нее дошло стало тошно. 
Как будто Абрамович выпрашивает деньги на новую яхту, такое впечатление осталось

Ответить

Митя Простомолотов

2

От нашего района в думу баллотировалась

Ответить

Andre

Митя
0

Мы ребята из Перово,
И живётся нам отлично?)

Ответить

Митя Простомолотов

Andre
0

Так точно

Ответить

Andre

Митя
0

Будете у нас на северо-западе, заходите в гости!)

Ответить

Roman M. Maslennikov

1

Мощный спич. И главное, не прервали. Респект от всех предпринимателей. 

Ответить

Соответствующий калькулятор

0

Неплохо. Если на концовку наложили бы еще нарастающую эпично-драматичную музыку, я б прослезился.

Ответить

Виктор Мохов

0

"Никогда такого не было и вот опять"
Невероятно удобное время для многих действий...
"А Васька слушает, да ест"

Ответить

Илья Гераськин

0

Это конечно всё здорово. Но что он ответил ей в итоге?

Ответить

hr

0

Да какие вы предприниматели? Жулик на жулике сидит что-то там делают вид что они предприниматели, сдались ваши сраные кафе и официанты, где реальный сектор экономики? Вся страна какие-то торговые центры и кафе, размер экономики по сравнению с другими странами просто смешной, будет здорово если вы там загрызёте друг друга как собаки.

Ответить

fake account

0

Зачем некоторый текст в новости выделен цветом?

Ответить

Виктор Ганелес

0

Андерсен - хорошие кафе
Дороговато, но здорово

Ответить

Законодательный Данила

Виктор
0

и руководитель красивая)

Ответить

Александр Нуолктов

–2

Самим и надо было создавать себе подушку. Что это вообще за бизнесы такие, которые за неделю разваливаются?

Ответить

Yuri Miller

Александр
0

в условиях национальной трагедии подло не дать льготы.

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