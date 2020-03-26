«Не с кого брать будет»: на встрече с Путиным создательница кафе «Андерсон» потребовала «реальных льгот» для бизнеса
Материал редакции
Предпринимательница поспорила с президентом и назвала сложившуюся ситуацию абсурдной.
26 марта Владимир Путин провёл встречу с представителями предпринимательского сообщества, которые столкнулись с проблемами из-за пандемии коронавируса. В ней участвовала владелица сети семейных кафе «Андерсон» Анастасия Татулова, которая уже 10 лет занимается этим бизнесом.
Татулова вступила в открытый спор с президентом и потребовала срочно принять меры, которые реально поддержат предпринимателей. TJ выбрал самые яркие цитаты из её обращения к Путину:
«Если две недели назад я была средним бизнесом, то сегодня я микробизнес»;
«Действительно, для бизнеса это абсурдно — приходить к власти и говорить „помогите“. Предприниматель — точно тот человек, который обязан иметь эту подушку [безопасности]. Так правильно, это по-честному. Просто то, что происходило в последние годы с этими бизнесами, сделало так, что этой подушки больше нет. Я очень хочу попросить, чтобы вы дали поручение правительству выполнить обещания, которые были нам даны и которые до сих пор не выполнены»;
«Мы же не поднимемся. Понимаете, почему нельзя принимать [изменения в налогообложении] потом? Это надо сделать срочно сейчас. Потому что мы находимся в ситуации, когда принимаем решение — нам сейчас обанкротиться или дальше побарахтаться»;
В ответ на слова Путина о «недобросовестных предпринимателях», которые будут пользоваться исключениями в налоговом законодательстве: «Эта риторика про то, что будут нечестные люди, которые будут этим пользоваться... Ну, простите, пожалуйста, у нас есть крайне, крайне эффективный механизм ФНС. Я бы сказала, что сегодня это самая работающая структура. Ну, пусть они найдут тех, кто „ползает“, и что-то с ними сделают. Потому что сейчас под ударом находимся, к сожалению, мы — те, кто платит налоги, те, кого видно. Они [ФНС] не ходят к шашлычникам, не ходят к ИП, они ходят к тем, кого видно, а видно меня»;
«Нельзя рассматривать только МСП (малый и средний бизнес). Пострадавшие отрасли надо рассматривать целиком. И крупный, и средний бизнес страдает гораздо больше в силу вот этого ужаса с налогами»;
Почему надо пересмотреть критерии отнесения к среднему и малому бизнесу: «Я сейчас даже не в реестре МСП, потому что у меня работает много людей, и поэтому мне помогать не надо. Ну, как это? Надо снять ограничение по сотрудникам. [Рестораны] — это просто такая отрасль, где много людей. Я не могу поставить двух официантов, их должно быть двадцать. Поэтому надо снять это ограничение, ни для нас, ни для фитнеса оно не работает. [Из-за того что мы не в реестре], нам сейчас ваша помощь даже не дойдёт»;
На слова Путина о том, что в 2021 году благодаря регуляторной гильотине устаревшие требования перестанут действовать: «Мне сказали, что нельзя спорить с президентом, но можно я немножечко поспорю. Вы людей, которые вам рассказывают что это заработает, командируйте их, отправьте ко мне на стажировочку. Я их возьму, поставлю и покажу, как работает их гильотина. Она не работает»;
«Вам что скажешь, потом приходят: „Это вы сказали президенту?“»;
«В критической ситуации очень важна скорость и риторика, которая звучит по отношению к нам. Не надо обещать: „Будете сокращать людей — пришлём прокуратуру”. Вы знаете, мне всё равно. Я вот это сделаю — уголовная ответственность, вот это сделаю — уголовная ответственность, вот это — садись: я банкрот»;
«Не говорите слово „отсрочка”. Я понимаю, что вы под этим подразумеваете, что, возможно, вы потом реструктурируете. Бизнес сейчас так не услышит. Отсрочку заменить на слово „каникулы”. Вам ФНС говорит, что вы получите другую налогооблагаемую базу, так я вам говорю, вы никакой не получите. Не с кого брать будет».
Vladimir Medvedev
Добавьте в новость, что она не просто случайный предприниматель, а "самовыдвиженец" в депутаты Мосгордумы от Единой России этим летом и доверенное лицо Собянина в 2018г.
Это же реально меняет весь контекст.
Илья ГераськинVladimir
Это не мешало кому-то из верхов пытаться отжать у неё бизнес. Не исключено, что и ЕР и доверенное лицо, это мера защиты от беспредела. Такие правила игры нынче
Vladimir MedvedevИлья
Все-равно это же важная информация.
DevИлья
нынче, лол
Илья ГераськинDev
Ну лет 15 как. Госкрыша (ТМ)
DevИлья
А не веков?
Илья ГераськинDev
Да не, в 90-ых можно было просто быдланам с автоматами платить
Eugene PanfilovVladimir
А, вот оно чо. И замечательная актриса!
Либеральный инструмент
Ну, значит у самых близких уже бомбить начинает
Сексуальный череп
Это хороший урок всем, кто думал "А я чо, я ничо, живу как-нибудь, мы мужики ржаные гречневые".
Врачи, которые годами работали без масок в разваливающихся больницах и не пищали.
Бизнесмены, которые годами платили взятки проверяющим и незаконные налоговые поборы.
Все совки, которые радовались изобилию пальмового масла в пятёрочке.
Вот пришёл полярный лис и расставил всё по местам. Оказалось, что нужно было раньше возмущаться, потому что когда случилась жопа - уже ничего не работает, ведь раньше никто не жаловался.
bor_vnСексуальный
Череп, ты такой сексуальный! (db)
DevСексуальный
А чё ты жалуешься, не мужик что ли
Иван Прохоров
Огромное уважение этой женщине!
Cкноватый ВурлапюкИван
Нет. Тебе вообще какое дело, ты предприниматель что ли.
Иван ПрохоровCкноватый
поздравляю с регистрацией 13 минут назад
Cкноватый ВурлапюкИван
не узнаёшь меня в гриме ньфаг)
Zeleny DedCкноватый
пук
Трехтысячелетний песCкноватый
судя по тупости, возможно Кадашов.
Я очень скучал (˶^ з^(〃‿〃✿)
Андрей Рядькин
Заебал этот перманентный кризис. Для меня, как ИП без сотрудников, налоги и взносы подъемные. Я работать готов. Меня беспокоит постоянно падающая покупательская способность граждан, это хуйня идет еще до 2014 года.
Он не зря суетиться с обнулением, скоро холодильник победит телевизор
Jenny SmithАндрей
что у него с носом?
Андрей РядькинJenny
ему сказали, что надзорные органы бюрократичны, а он типа удивлен и за 20 лет и не знал такой хуйни
Yuri MillerАндрей
Взносы растут на 10% каждый год. И хорошо, что их можно из налога вычесть (равносильно что не платить). Но ведь, если налог не будет х100/6 превышать взносы, то от взносов не отвертеться. То есть они будут надбавкой, а не смогут быть вычтены на 99%. Это нехорошо. Вот сидел ты в изоляторе 10 месяцев, вышел, 2 месяца поработал, а взносы оплатишь за все 12 месяцев. По барабану им, работал ты или нет. А эти, которые от доходов свыше 300 000 1%? С какого хрена? Подъёмные. Но неприятные. 4000 в месяц по сути взносы. И вырастут ещё.
Силовой утюг
Печатный ящик
когда не хватает на второй лексус, то можно и слезу пустить
Либеральный инструмент
а что теперь, если у тебя сеть кафе есть, стыдно лексус покупать? на жиге ездить и просрочкой питаться?
Печатный ящик
Многие бизнесмены оказались в сложной ситуации из-за вируса, и многие окажутся банкротами. Я не против поддержки со стороны правительства, но есть действительно бизнес, который дышит на ладан, в основном малый, с небольшим доходом, чтобы жить. А тут начинает выступать самая "обездоленная" с сетью кафе, в слезах и соплях, что не сможет жить на широкую ногу, помогите мол.
Помочь надо, но не этим
Либеральный инструмент
Те, про кого ты говоришь, до президента не достучатся, а она может. Она же не конкретно за свою сеть просит.
Печатный ящик
Я не знаю за кого она просит, новость конкретно про нее, про нее и говорю. Я смотрел весь прямой эфир, были адекватные бизнесмены с нормальными вопросами, а вот когда до нее дошло стало тошно.
Как будто Абрамович выпрашивает деньги на новую яхту, такое впечатление осталось
Митя Простомолотов
От нашего района в думу баллотировалась
AndreМитя
Мы ребята из Перово,
И живётся нам отлично?)
Митя ПростомолотовAndre
Так точно
AndreМитя
Будете у нас на северо-западе, заходите в гости!)
Roman M. Maslennikov
Мощный спич. И главное, не прервали. Респект от всех предпринимателей.
Соответствующий калькулятор
Неплохо. Если на концовку наложили бы еще нарастающую эпично-драматичную музыку, я б прослезился.
Виктор Мохов
"Никогда такого не было и вот опять"
Невероятно удобное время для многих действий...
"А Васька слушает, да ест"
Илья Гераськин
Это конечно всё здорово. Но что он ответил ей в итоге?
hr
Да какие вы предприниматели? Жулик на жулике сидит что-то там делают вид что они предприниматели, сдались ваши сраные кафе и официанты, где реальный сектор экономики? Вся страна какие-то торговые центры и кафе, размер экономики по сравнению с другими странами просто смешной, будет здорово если вы там загрызёте друг друга как собаки.
fake account
Зачем некоторый текст в новости выделен цветом?
Виктор Ганелес
Андерсен - хорошие кафе
Дороговато, но здорово
Законодательный Данила
и руководитель красивая)
Александр Нуолктов
Самим и надо было создавать себе подушку. Что это вообще за бизнесы такие, которые за неделю разваливаются?
Yuri MillerАлександр
в условиях национальной трагедии подло не дать льготы.