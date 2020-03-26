26 марта Владимир Путин провёл встречу с представителями предпринимательского сообщества, которые столкнулись с проблемами из-за пандемии коронавируса. В ней участвовала владелица сети семейных кафе «Андерсон» Анастасия Татулова, которая уже 10 лет занимается этим бизнесом.