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В Москве РПЦ отказалась закрыть храмы и церкви, несмотря на просьбу Собянина.
В Петербурге расширили список ограничений из-за распространения коронавируса Covid-19, запретив с 28 марта по 5 апреля посещать церкви и мечети. Об этом говорится в указе губернатора Александра Беглова. Запрет на посещение церквей и мечетей не распространяется на «служителей и религиозный персонал».
В РПЦ назвали решение правительства Петербурга противоречащим Конституции России. Это следует из комментария правового управления московской патриархии. Там отмечается, что ограничить «свободу совести и вероисповедания» и «право индивидуально или совместно с другими совершать богослужения» можно только федеральным законом.
В Петербурге на следующей неделе также запрещают посещать парки, скверы и сады, ночные клубы, парикмахерские, салоны красоты, ветеринарные клиники. Временно прекратят работу магазины, кроме продовольственных, продающих товары первой необходимости и аптек. Кафе, бары и рестораны будут работать исключительно в качестве доставки. МФЦ будут оказывать услуги только удалённо. В городе уже не работают музеи, театры и спортзалы.
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил верующих воздержаться от посещения религиозных объектов. РПЦ ответила, что не собирается закрывать храмы, поскольку «Пастырский долг духовенства будет в полном объёме исполняться по отношению ко всем тем верующим людям, которые находят для себя необходимым в нынешнее трудное время прийти в храм для молитвы о своих близких и о нашем народе».
Ничего личного, ЗАО РПЦ лишь всячески способствует скорейшему попаданию людей в рай, выполняя заветы Солнцеликого.
противоречащим Конституции
ахахаха
Каждый вопит о справедливости когда своей жопы касается. КАЖДЫЙ.
Мобильный Даниль
Пусть, пусть ходят. Чем больше перезаражают друг-друга в своих храмах, тем меньше их станет (учитывая старческий контингент).
Так они ж разнесут на здоровых
Здравомыслящие не обслуживают верующих.
Та хрен его знает где на них напорешься
"находят для себя необходимым в нынешнее трудное время прийти в храм"
Ну таким надо найти для себя необходимым к доктору сходить
О как заговорили, конституцию вспомнили. Так может лучше не менять тогда ничего?
Убежденный Кирилл
А вообще умиляют эти маневрирования от РПЦ. В каком месте им ограничивают свободу совести и вероисповедания? Даже молитву специальную одобрили — сиди дома и молись. Лучшее от мира науки и религии.
Забавно.
Две банды делят интересы на районе, а в расход пойдут простые люди.