В Москве РПЦ отказалась закрыть храмы и церкви, несмотря на просьбу Собянина.

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В Петербурге расширили список ограничений из-за распространения коронавируса Covid-19, запретив с 28 марта по 5 апреля посещать церкви и мечети. Об этом говорится в указе губернатора Александра Беглова. Запрет на посещение церквей и мечетей не распространяется на «служителей и религиозный персонал».

В РПЦ назвали решение правительства Петербурга противоречащим Конституции России. Это следует из комментария правового управления московской патриархии. Там отмечается, что ограничить «свободу совести и вероисповедания» и «право индивидуально или совместно с другими совершать богослужения» можно только федеральным законом.

Иные акты органов власти (включая акты органов власти субъектов Российской Федерации и муниципальных органов) не могут ограничивать свободу совести и свободу вероисповедания, включая право граждан посещать религиозные объекты в целях участия в богослужениях, поскольку такие акты не имеют статуса Федерального закона. Московская патриархия РПЦ

В Петербурге на следующей неделе также запрещают посещать парки, скверы и сады, ночные клубы, парикмахерские, салоны красоты, ветеринарные клиники. Временно прекратят работу магазины, кроме продовольственных, продающих товары первой необходимости и аптек. Кафе, бары и рестораны будут работать исключительно в качестве доставки. МФЦ будут оказывать услуги только удалённо. В городе уже не работают музеи, театры и спортзалы.