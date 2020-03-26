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Сергей Звезда
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В Петербурге на неделю запретили посещать церкви из-за коронавируса. РПЦ назвала решение противоречащим Конституции Материал редакции

В Москве РПЦ отказалась закрыть храмы и церкви, несмотря на просьбу Собянина.

27 комментариев
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В Петербурге расширили список ограничений из-за распространения коронавируса Covid-19, запретив с 28 марта по 5 апреля посещать церкви и мечети. Об этом говорится в указе губернатора Александра Беглова. Запрет на посещение церквей и мечетей не распространяется на «служителей и религиозный персонал».

В РПЦ назвали решение правительства Петербурга противоречащим Конституции России. Это следует из комментария правового управления московской патриархии. Там отмечается, что ограничить «свободу совести и вероисповедания» и «право индивидуально или совместно с другими совершать богослужения» можно только федеральным законом.

Иные акты органов власти (включая акты органов власти субъектов Российской Федерации и муниципальных органов) не могут ограничивать свободу совести и свободу вероисповедания, включая право граждан посещать религиозные объекты в целях участия в богослужениях, поскольку такие акты не имеют статуса Федерального закона.

Московская патриархия РПЦ

В Петербурге на следующей неделе также запрещают посещать парки, скверы и сады, ночные клубы, парикмахерские, салоны красоты, ветеринарные клиники. Временно прекратят работу магазины, кроме продовольственных, продающих товары первой необходимости и аптек. Кафе, бары и рестораны будут работать исключительно в качестве доставки. МФЦ будут оказывать услуги только удалённо. В городе уже не работают музеи, театры и спортзалы.

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил верующих воздержаться от посещения религиозных объектов. РПЦ ответила, что не собирается закрывать храмы, поскольку «Пастырский долг духовенства будет в полном объёме исполняться по отношению ко всем тем верующим людям, которые находят для себя необходимым в нынешнее трудное время прийти в храм для молитвы о своих близких и о нашем народе».

#новости #петербург #covid19

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27 комментариев
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Poe Ghost

16

Ничего личного, ЗАО РПЦ лишь всячески способствует скорейшему попаданию людей в рай, выполняя заветы Солнцеликого.

Ответить

ouxen

Poe
5

при поддержке ПФР

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Алексей Какачан

8

ещё и сроки попам бы назначить за нарушения.

Ответить

Голый магнит

7

Дед с батей сцепились по пьяни

Ответить

Виктор Мохов

5

Они не понимают, что зайдя в храм ты неуязвим как в Героях 3.

Ответить

Евгений Большаков

2

противоречащим Конституции

ахахаха

Ответить

fox_rus

Евгений
2

упоминание бога уже в конституции, все правильно

Ответить

Nikolay Kapustin

2

Каждый вопит о справедливости когда своей жопы касается. КАЖДЫЙ.

Ответить

Мобильный Даниль

Nikolay
–1

Пусть, пусть ходят. Чем больше перезаражают друг-друга в своих храмах, тем меньше их станет (учитывая старческий контингент).

Ответить

Прошлый шмель

Мобильный
0

Так они ж разнесут на здоровых 

Ответить

Мобильный Даниль

Прошлый
0

Здравомыслящие не обслуживают верующих.

Ответить

Прошлый шмель

Мобильный
0

Та хрен его знает где на них напорешься

Ответить

Мобильный Даниль

Прошлый
–1

Поставить возле любого храма камеру, снимать лица входящих и выходящих, и постепенно собирать любительскую базу. Потом нейроночкой искать по соцсетям и деанонимизировать, а листовки с лицами расклеивать на остановках.

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Антошка

Мобильн…
0

фашик порвался)

Ответить

Антошка

Мобильный
0
Ответить

Антошка

Мобильный
0

Согласен, чем больше евреев перезаражают друг-друга в своих храмах, тем меньше их станет (учитывая старческий контингент).

Ответить

Антошка

Мобильный
0

звезда, почему этот наброс и оскорбление верующих не удаляют?

Ответить

Artem Kuzmin

1

"находят для себя необходимым в нынешнее трудное время прийти в храм"
Ну таким надо найти для себя необходимым к доктору сходить 

Ответить

Антошка

1

Жаль, но хорошо что все ТЦ прикроют.

Ответить

Денис Копылов

1

О как заговорили, конституцию вспомнили. Так может лучше не менять тогда ничего?

Ответить

Дмитрий Алексеевич

0

Какие же они *****

Ответить

ouxen

0

а что можно посещать? на велике можно кататься не по велодорожкам?

Ответить

Убежденный Кирилл

0

Пусть собираются в своих церквях, всё равно они все хотят поскорее увидеть Создателя.

Ответить

Убежденный Кирилл

Убежденный
0

А вообще умиляют эти маневрирования от РПЦ. В каком месте им ограничивают свободу совести и вероисповедания? Даже молитву специальную одобрили — сиди дома и молись. Лучшее от мира науки и религии.

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Сергей Лукин

0

Забавно.
Две банды делят интересы на районе, а в расход пойдут простые люди.

Ответить

Виктор Мохов

0

Всё освещено же. Не вижу причин для беспокойства.

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Алексей Логачев

0

Один коронавирус, а пересрались все верхи...

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