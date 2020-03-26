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Артём Мазанов
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США обвинили Николаса Мадуро в наркоторговле и назначили награду в 15 миллионов долларов за помощь в его поимке Материал редакции

По версии США, президент Венесуэлы и его соратники хотели «наводнить США кокаином».

13 комментариев
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Министерство юстиции США обвинило президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также 14 действующих и бывших венесуэльских чиновников в наркотерроризме, коррупции и хранении оружия. Об этом сообщается на сайте ведомства.

США заявили, что Мадуро как минимум с 1999 года был одним из лидеров наркокартеля Cartel de Los Soles («Картель солнц»). По данным Минюста, Мадуро и его соратники на протяжении 20 лет сотрудничали с группировкой «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC), из-за чего «тонны кокаина проникали» на территорию Штатов.

По оценкам Минюста США, из Венесуэлы в США ежегодно переправляют более 250 тонн кокаина.

Картель стремился не только обогатиться и укрепить свою власть, но и наводнить США кокаином, чтобы подорвать здоровье и благополучие американской нации.

Министерство юстиции США

Минюст выдвинул против Мадуро обвинение по четырём пунктам, по каждому из которых его может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.

За информацию, которая приведёт к аресту Мадуро, власти США объявили награду в 15 миллионов долларов, за других чиновников – по 10 и 5 миллионов.

Занимая ключевые позиции в режиме Мадуро, эти лица нарушили общественное доверие, содействуя поставкам наркотиков из Венесуэлы, включая контроль над самолетами, которые вылетают с венесуэльской авиабазы, а также контроль над маршрутами поставки наркотиков через порты в Венесуэле

Майкл Помпео
госсекретарь США

В 2016 году в США к 18 годам тюрьмы приговорили двух племянников жены Мадуро по обвинению в наркоторговле. По версии следствия, они были организаторами поставки в США порядка 800 килограммов кокаина.

Николас Мадуро занимает пост главы Венесуэлы с 2013 года. 23 января 2019 лидер парламента Венесуэлы, оппозиционер Хуан Гуайдо, объявил себя исполняющим обязанности президента. Это произошло во время массовых митингов против Мадуро, который в начале января повторно победил на выборах.

Гуайдо поддержали свыше 50 государств, среди которых США, Бразилия, Испания, Аргентина и Великобритания. Россия, Турция, Китай, Куба и Боливия остались на стороне Мадуро.

#сша #венесуэла #новости

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13 комментариев
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Совершенный рубин

21

пока нетфликс  не снимет сериал - непонятно

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ouxen

9
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Овжешко Пожежниченко

ouxen
15
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ouxen

Овжешко
3
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Совершенный рубин

Овжешко
0

В италию направили "помощи", и венесуэле "поможем"

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Иван Семёныч

Овжешко
0
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Мобильный Даниль

2

Заслуженно. Его нужно судить еще за узурпацию власти, голодомор, и ущерб репутации Венесуэлы.

Ответить

Vitaly Tarakanov

1

Новый сезон Narcos обещает быть интересным

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Озорной Лис

0
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Andre Macareno

0

Понятно, почему у него усы Пабло Эскобара

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Ded Pihto

0
Ответить

Roman Petrov

–1

Эта новость как глоток свежего воздуха в мире коронавирусных новостей. Давайте ещё пожалуйста! Кто-нибудь назначьте награду за Навального!

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Tsimur Abayeu

Roman
0

Хуяльного

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