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По версии США, президент Венесуэлы и его соратники хотели «наводнить США кокаином».
Министерство юстиции США обвинило президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также 14 действующих и бывших венесуэльских чиновников в наркотерроризме, коррупции и хранении оружия. Об этом сообщается на сайте ведомства.
США заявили, что Мадуро как минимум с 1999 года был одним из лидеров наркокартеля Cartel de Los Soles («Картель солнц»). По данным Минюста, Мадуро и его соратники на протяжении 20 лет сотрудничали с группировкой «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC), из-за чего «тонны кокаина проникали» на территорию Штатов.
По оценкам Минюста США, из Венесуэлы в США ежегодно переправляют более 250 тонн кокаина.
Минюст выдвинул против Мадуро обвинение по четырём пунктам, по каждому из которых его может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.
За информацию, которая приведёт к аресту Мадуро, власти США объявили награду в 15 миллионов долларов, за других чиновников – по 10 и 5 миллионов.
В 2016 году в США к 18 годам тюрьмы приговорили двух племянников жены Мадуро по обвинению в наркоторговле. По версии следствия, они были организаторами поставки в США порядка 800 килограммов кокаина.
Николас Мадуро занимает пост главы Венесуэлы с 2013 года. 23 января 2019 лидер парламента Венесуэлы, оппозиционер Хуан Гуайдо, объявил себя исполняющим обязанности президента. Это произошло во время массовых митингов против Мадуро, который в начале января повторно победил на выборах.
Гуайдо поддержали свыше 50 государств, среди которых США, Бразилия, Испания, Аргентина и Великобритания. Россия, Турция, Китай, Куба и Боливия остались на стороне Мадуро.
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