Прямой эфир
что происходит в интернете
Верующие могли присоединиться к молитве об окончании пандемии в трансляции.
27 марта папа римский Франциск провёл вечернюю службу и помолился об окончании пандемии. Доступ к площади святого Петра в Ватикане закрыт с 10 марта. Молитва Франциска транслировалась на YouTube, в фейсбуке, по радио и телевидению.
Инженерный ключ
Верующие могли присоединиться к молитве об окончании пандемии в трансляции.
А у нас толпами идут на службы в храмы, и патриарх при этом говорит что надо смотреть на вирус как на Божию милость...
Сергей ЗайкевичИнженерный
гундяева надо судить за распространение заболевания во время пандемии
Инженерный ключ
Это могут расценить как оскорбление чувств верующих
Сергей ЗайкевичИнженерный
https://www.bbc.com/russian/news-51697455
F pee Z doo .Сергей
Не хочет закончить как архиепископ Амвросий, который во время чумы в Москве пытался ограничить сборища в храме и спрятал икону, что толпами лобызали верующие, так народ-богоносец его на куски порвал в прямом смысле. Паства епте
Расул АбдулхаликовF
Очень примитивное описание происходившего кризиса.
Disco DinosaurИнженерный
А у нас а у вас а у нас а у вас а нас а у вас?
Инженерный ключ
В квартире
Подозрительный КотИнженерный
давно пора понять что русский народ сам по себе иррационален в этом его и сила))
F pee Z doo .Подозрительный
Сила есть — ума не надо, дыа
Хитрый космос
Зато какого уровня символизма кадры - один в целом мире Папа против невидимой угрозы короновируса
sony360Хитрый
так коронавируса нет только потому что ты его не видишь? Ясно понятно.
Владимир Прохоровитчsony360
https://www.youtube.com/watch?v=l_--ewb4YXg
Цивилизованный Абдужаббор
Это калька с аргументации верующих про то, что если ты не видишь Бога, то это не значит, что его нет.
Владимир ПрохоровитчЦивилизованный
см выше
Дмитрий Чернышовsony360
Невидимая угроза != Отсутствие угрозы. Невидимая, значит не видно глазами, а не что угрозы нет.
Kseniya Avvakumova
Как красиво
Антон .Kseniya
Когда у папы ксива
Artyom Zagorovsky
Ну...это точно поможет!
Алихан Бексеитов
сорян, пацаны, фотошоп не моё
Тимур Гришуков
Воу. Будто сценарий и режиссура этой новости принадлежит Паоло Соррентино
Митя Простомолотов
можно было и в фото опубликовать. в чем тут новость?
SpectМитя
Только ваши собственные фотографии.
Тут мы собираем авторские фотографии, не просто те которые вы нашли в интернете
#фото у новости
Варя Березкина
Сергей Морозов
Вот что папа говорил
Anton Gostev
Ради нас с вами старается. Работает в поту лица.
ouxenAnton
нет, ради нас гуня ебашит в круизе на яхте
Скорый хичхакер
после дождичка в четверг
Mike
Сегодня пустой Ватикан, завтра пустая Италия...
Населенный пришелец
Потом будут говорить, что именно молитвы и помогли
literale
этот папа позёр
Анус Роскомнадзора
Это так красиво и трагично
sf
мог бы из дома помолиться. но нет же, в инсте нужны свежие фоточки
Артем Иванов
В опустевшем темном городе посреди площади на свету стоит один священник и нараспев произносит молитвы. Выглядит как босс в Bloodborn
sony360Артем
Олень тряпошный- одна штука
adw
как же круто у них освещение сделано
Ler Ler
папа последний на земле походу молится ...остальные уже умерли , но он не знает об этом ....
Dead Horse
А детей ебать его подчиненные перестали уже?
depths of despair
Как прекрасен Ватикан без туристов
Ирман
Чистота разума. Хватит поклоняться надменным религиозным ублюдкам. Уважайте ученых и науку