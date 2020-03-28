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Новости
Anna Begiashvili
5498

Фото: Папа римский молится в опустевшем Ватикане Материал редакции

Верующие могли присоединиться к молитве об окончании пандемии в трансляции.

Фото Йары Нарди, AFP
Фото Йары Нарди, AFP

27 марта папа римский Франциск провёл вечернюю службу и помолился об окончании пандемии. Доступ к площади святого Петра в Ватикане закрыт с 10 марта. Молитва Франциска транслировалась на YouTube, в фейсбуке, по радио и телевидению.

#фото #covid19

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40 комментариев
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Инженерный ключ

28

Верующие могли присоединиться к молитве об окончании пандемии в трансляции.

А у нас толпами идут на службы в храмы, и патриарх при этом говорит что надо смотреть на вирус как на Божию милость...

Ответить

Сергей Зайкевич

Инженерный
17

гундяева надо судить за распространение заболевания во время пандемии

Ответить

Инженерный ключ

Сергей
3

Это могут расценить как оскорбление чувств верующих

Ответить

Сергей Зайкевич

Инженерный
0

https://www.bbc.com/russian/news-51697455

Коронавирус: лидера секты, заразившей тысячи…
Власти Сеула подали в прокуратуру заявление против 12 лидеров секты "Храм скинии свидетельства…
www.bbc.com
Ответить

F pee Z doo .

Сергей
1

Не хочет закончить как архиепископ Амвросий, который во время чумы в Москве пытался ограничить сборища в храме и спрятал икону, что толпами лобызали верующие, так народ-богоносец его на куски порвал в прямом смысле. Паства епте

Ответить

Расул Абдулхаликов

F
0

Очень примитивное описание происходившего кризиса.

Ответить

Disco Dinosaur

Инженерный
0

А у нас а у вас а у нас а у вас а нас а у вас?

Ответить

Инженерный ключ

Disco
0

В квартире

Ответить

Подозрительный Кот

Инженерный
–2

давно пора понять что русский народ сам по себе иррационален в этом его и сила))

Ответить

F pee Z doo .

Подозрительный
0

Сила есть — ума не надо, дыа

Ответить

Хитрый космос

22

Зато какого уровня символизма кадры - один в целом мире Папа против невидимой угрозы короновируса

Ответить

sony360

Хитрый
1

так коронавируса нет только потому что ты его не видишь? Ясно понятно.

Ответить

Владимир Прохоровитч

sony360
6

https://www.youtube.com/watch?v=l_--ewb4YXg

Ответить

Цивилизованный Абдужаббор

Владимир
1

Это калька с аргументации верующих про то, что если ты не видишь Бога, то это не значит, что его нет.

Ответить

Владимир Прохоровитч

Цивилизованный
0

см выше

Ответить

Дмитрий Чернышов

sony360
1

Невидимая угроза != Отсутствие угрозы. Невидимая, значит не видно глазами, а не что угрозы нет.

Ответить

Kseniya Avvakumova

13

Как красиво

Ответить

Антон .

Kseniya
2

Когда у папы ксива

Ответить

Artyom Zagorovsky

3

Ну...это точно поможет!

Ответить

Алихан Бексеитов

2

сорян, пацаны, фотошоп не моё 

Ответить

Тимур Гришуков

2

Воу. Будто сценарий и режиссура этой новости принадлежит Паоло Соррентино

Ответить

Митя Простомолотов

0

можно было и  в фото опубликовать. в чем тут новость?

Ответить

Spect

Митя
5

Только ваши собственные фотографии.

Тут мы собираем авторские фотографии, не просто те которые вы нашли в интернете

#фото у новости

Ответить

Варя Березкина

1
Ответить

Сергей Морозов

1

Вот что папа говорил

«Что же вы так боязливы? Неужели у вас нет…
Во время молебна, который вечером 27 марта Папа Франциск возглавил из Ватикана и к которому…
www.vaticannews.va
Ответить

Anton Gostev

0

Ради нас с вами старается. Работает в поту лица.

Ответить

ouxen

Anton
0

нет, ради нас гуня ебашит в круизе на яхте

Ответить

Скорый хичхакер

0

после дождичка в четверг

Ответить

Mike

0

Сегодня пустой Ватикан, завтра пустая Италия...

Ответить

Населенный пришелец

0

Потом будут говорить, что именно молитвы и помогли

Ответить

literale

0

этот папа позёр

Ответить

Анус Роскомнадзора

0

Это так красиво и трагично

Ответить

sf

0

мог бы из дома помолиться. но нет же,  в инсте нужны свежие фоточки

Ответить

Артем Иванов

0

В опустевшем темном городе посреди площади на свету стоит один священник и нараспев произносит молитвы. Выглядит как босс в Bloodborn

Ответить

sony360

Артем
0

Олень тряпошный- одна штука

Ответить

adw

0

как же круто у них освещение сделано 

Ответить

Ler Ler

0

папа последний на земле походу молится ...остальные уже умерли , но он не знает об этом ....

Ответить

Dead Horse

0

А детей ебать его подчиненные перестали уже? 

Ответить

depths of despair

0

Как прекрасен Ватикан без туристов

Ответить

Ирман

0

Чистота разума. Хватит поклоняться надменным религиозным ублюдкам. Уважайте ученых и науку

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