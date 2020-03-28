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Как долго будут действовать ограничения, не уточняется.
Председатель чеченского парламента Магомед Даудов сообщил, что в республике ограничивают передвижение жителей. А Грозный закрывают на въезд.
«Жители Чеченской Республики ни в коем случае не должны выезжать за пределы мест своего постоянного проживания. Временно ограничивается въезд в город Грозный», — написал Даудов в инстаграме.
Запрет на въезд в Грозный не касается жителей города, сотрудников СМИ, органов власти и правоохранительных органов, а также работников организаций, которые выполняют неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств или обеспечивают население продуктами и товарами первой необходимости.
По словам Даудова, правоохранительные органы будут жёстко контролировать соблюдение предписаний, а нарушителей ждёт наказание «по всей строгости закона». Он не уточнил, какое именно наказание грозит нарушителям и как долго будут действовать ограничения.
В Чечне зафиксировано пять случаев коронавируса. Всего в России известно о 1264 заболевших.
>Жители Чеченской Республики ни в коем случае не должны выезжать за пределы мест своего постоянного проживания.
Согласен
Россия для русских
Корм для котят
Корм тоже для русских
Для русских котят
Что будем делать с собаками?
двери не закрывай, за тобой едут.
Почему приедут?
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Это был сарказм
Прямо сейчас читала о девушке из Грозного, которая ищет помощи, чтобы уехать из фанатичной семьи. Грустно, ведь в ближайшее время точно не уедет.
Стоит ли говорить о том, что из-за карантина в целом увеличилось число случаев домашнего насилия? 😔
Только недавно видел такую же страницу только девочка с Дагестана якобы была. Уверяю Вас на 100% , что это мошенники.
Уверяю Вас на 100%, что не все из них занимаются мошенничеством, некоторым из них реально нужна помощь.
Ну просто вряд ли люди, которым нужна помощь, будут писать об этом публично—это тупо небезопасно для них самих. Всем известно, как там неадекватно охотятся на людей.
В том и смысл, что в интернете можно оставаться анонимным для чужих людей и открываться тем, кто стоит доверия. Но я соглашусь, что анонимность может быть не только защитой, но и инструментом мошенничества.