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Новости
Anna Begiashvili
4957

Власти Чечни закрыли въезд в Грозный и ограничили движение по республике Материал редакции

Как долго будут действовать ограничения, не уточняется.

31 комментарий
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Председатель чеченского парламента Магомед Даудов сообщил, что в республике ограничивают передвижение жителей. А Грозный закрывают на въезд.

«Жители Чеченской Республики ни в коем случае не должны выезжать за пределы мест своего постоянного проживания. Временно ограничивается въезд в город Грозный», — написал Даудов в инстаграме.

Запрет на въезд в Грозный не касается жителей города, сотрудников СМИ, органов власти и правоохранительных органов, а также работников организаций, которые выполняют неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств или обеспечивают население продуктами и товарами первой необходимости.

По словам Даудова, правоохранительные органы будут жёстко контролировать соблюдение предписаний, а нарушителей ждёт наказание «по всей строгости закона». Он не уточнил, какое именно наказание грозит нарушителям и как долго будут действовать ограничения.

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#новости #covid19

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31 комментарий
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Ni Ck

85

>Жители Чеченской Республики ни в коем случае не должны выезжать за пределы мест своего постоянного проживания.

Согласен

Ответить

hyposlasher

Ni
1

Россия для русских

Ответить

Дмитрий Алексеевич

hyposlasher
11

Корм для котят

Ответить

hyposlasher

Дмитрий
0

Корм тоже для русских

Ответить

Дмитрий Алексеевич

hyposlasher
18

Для русских котят

Ответить

Mr. LoveJoy

Дмитрий
0

Что будем делать с собаками? 

Ответить

Роман Яровой

Mr.
2

Ножами вооружим. 

Ответить

Дмитрий

Mr.
0

Отправим на эксопрт

Ответить

Mr. LoveJoy

Дмитрий
0

Надеюсь не в Китай?

Ответить

Ni Ck

Mr.
0

в Корею

Ответить

Neo

hyposlasher
–1

двери не закрывай, за тобой едут.

Ответить

hyposlasher

Neo
0

Почему приедут?

Ответить

Neo

hyposlasher
–1

282

Ответить

hyposlasher

Neo
1

Это был сарказм

Ответить

Neo

hyposla…
–1

Я те серьезно говорю. Хочешь в прокуратуру твой коммент отошлю?

Ответить

sahk.com

Neo
2

В очко себе чонить отошли

Ответить

Ni Ck

Neo
2

@Вахтёр TJ забаньте этого мудака

Ответить

Neo

Ni
–1

ахахахаха )))))

Ответить

the.nightmarez

Neo
0

За щёку себе отошли, говно собачье.

Ответить

ouxen

Ni
0

то есть из москвы и др хлебных мест

Ответить

Spect

9

Аллах не поможет?

Ответить

Антон .

Spect
2

Ахмед вышел из чата и едет к тебе

Ответить

Ni Ck

9

Надеюсь навсегда

Ответить

Виолетта Макаревич

3

Прямо сейчас читала о девушке из Грозного, которая ищет помощи, чтобы уехать из фанатичной семьи. Грустно, ведь в ближайшее время точно не уедет.

Элла @lalli45
Мне стыдно просить материальной помощи, но она необходима... Мне не на что уехать, мне не на что жить первое время. Если вдруг кто-то захочет помочь - напишите мне в лс, пожалуйста! Я обязательно верну все до последней копеечки, как только обустроюсь!
Ответить

Anna Begiashvili

Виолетта
1

и вообще работа правозащитников там будет сейчас парализована( они же все время туда-сюда передвигаются, перевозят людей

Ответить

Виолетта Макаревич

Anna
3

Стоит ли говорить о том, что из-за карантина в целом увеличилось число случаев домашнего насилия? 😔

Ответить

Просто Тимуррр

Виолетта
16

Зато сократилось количество уличного насилия

Ответить

Магомед Мамадаев

Виолетта
2

Только недавно видел такую же страницу только девочка с Дагестана якобы была. Уверяю Вас на 100% , что это мошенники.

Ответить

Виолетта Макаревич

Магомед
0

Уверяю Вас на 100%, что не все из них занимаются мошенничеством, некоторым из них реально нужна помощь.

Ответить

Henrik Salvatore

Виолетта
0

Ну просто вряд ли люди, которым нужна помощь, будут писать об этом публично—это тупо небезопасно для них самих. Всем известно, как там неадекватно охотятся на людей.

Ответить

Виолетта Макаревич

Henrik
2

В том и смысл, что в интернете можно оставаться анонимным для чужих людей и открываться тем, кто стоит доверия. Но я соглашусь, что анонимность может быть не только защитой, но и инструментом мошенничества.

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