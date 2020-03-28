Как долго будут действовать ограничения, не уточняется.

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Председатель чеченского парламента Магомед Даудов сообщил, что в республике ограничивают передвижение жителей. А Грозный закрывают на въезд.

«Жители Чеченской Республики ни в коем случае не должны выезжать за пределы мест своего постоянного проживания. Временно ограничивается въезд в город Грозный», — написал Даудов в инстаграме.

Запрет на въезд в Грозный не касается жителей города, сотрудников СМИ, органов власти и правоохранительных органов, а также работников организаций, которые выполняют неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств или обеспечивают население продуктами и товарами первой необходимости.

По словам Даудова, правоохранительные органы будут жёстко контролировать соблюдение предписаний, а нарушителей ждёт наказание «по всей строгости закона». Он не уточнил, какое именно наказание грозит нарушителям и как долго будут действовать ограничения.